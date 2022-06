Corona in Köln: Inzidenz knapp über 200 – Keine weiteren Zahlen veröffentlicht

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unserer Grafik.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Montag, 6. Juni

7.47 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Montag im Vergleich zu den letzten Zahlen vom Samstag um 38,2 Punkte auf 214,1 gesunken. Zu neuen Fällen veröffentlichte das RKI keine neuen Zahlen. Auch Todesfälle wurden am Montagmorgen keine gemeldet. Das RKI hatte vor Wochen angekündigt, dass die Zahlen zu Infektionsfällen, Sieben-Tages-Inzidenz und Co. am Wochenende und Montagen ausgesetzt werden können.

Sonntag, 5. Juni

RKI veröffentlicht keine neuen Zahlen für Köln

7.50 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntagmorgen keine neuen Daten zum Coronavirus in Köln veröffentlicht. Das RKI hatte vor Wochen angekündigt, dass die Zahlen zu Infektionsfällen, Sieben-Tages-Inzidenz und Co. am Wochenende und Montagen ausgesetzt werden können.

„Da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden, ist die Aussagekraft der tagesaktuellen Berichterstattung der Neuinfektionen am Wochenende und zu Beginn der Woche eingeschränkt“, heißt es auf der Webseite des RKI.

Ob die Zahlen noch für den Pfingstsonntag nachgereicht werden, ist unklar. Die Daten werden in der Sieben-Tages-Inzidenz in den kommenden Tagen berücksichtigt.

Samstag, 4. Juni

518 Neuinfektionen für Köln gemeldet

7.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln steigt am Samstag leicht auf 252,4. Das ist nach Angaben des RKI ein Zuwachs 19,3 Fällen im Vergleich zum Vortag. Es wurden 518 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 37 weniger als am Freitag. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 353.538 Menschen mit dem Virus nachweislich infiziert, 1.063 Menschen davon sind gestorben. Das RKI meldet keinen weiteren Todesfall.

Freitag, 3. Juni

Mehr als 550 neue Fälle – Inzidenz steigt weiter

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 555 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Vortag waren es 707. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 363.020 Infektionen bekannt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt wieder weiter: Das RKI meldet eine Inzidenz von 233,1 (Donnerstag: 205,9, vergangener Freitag: 222,7).

Das RKI meldete keine weiteren Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind 1063 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Donnerstag, 2. Juni

Über 700 Neuinfektionen, Inzidenz steigt weiter an

6.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Köln liegt am Donnerstag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 707. Am Vortag wurden 556 Neuinfektionen gemeldet, der Trend geht also weiter nach oben. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 352.465 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 205,9, das sind 19 Punkte mehr als am Mittwoch. Das RKI meldet keinen weiteren Todesfall. In Köln sind bisher 1063 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittwoch, 1. Juni

Über 500 Neuinfektionen, Inzidenz steigt leicht an

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 556 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln gemeldet. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Tagen (+418 im Vergleich zu Dienstag). Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 351.758 Infektionsfälle bekannt geworden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 186,9, das bedeutet einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag (+8,2).

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind 1063 im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Dienstag, 31. Mai

Impfstelle am Gesundheitsamt reduziert Öffnungszeiten

18 Uhr: Weil die Nachfrage nach Corona-Impfungen mit rund 50 Personen pro Tag seit Wochen niedrig ist, passt die Impfstelle im Gesundheitsamt am Neumarkt ab dem heutigen Mittwoch ihre Öffnungszeiten an. Impfungen werden künftig von montags bis mittwochs sowie freitags von acht bis zwölf Uhr angeboten. Donnerstags können sich Impfwillige von 13 bis 17 Uhr gegen das Virus immunisieren lassen.

138 Neuinfektionen – Inzidenz deutlich unter 200

6.45 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Köln liegt am Dienstag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 138. Am Vortag wurden 177 Neuinfektionen gemeldet, die Zahl ging also leicht zurück. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 351.202 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt deutlich auf 178,7, das sind 27,7 Punkte weniger als am Montag. Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfälle. Damit sind in Köln bisher 1063 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Montag, 30. Mai

RKI meldet knapp 200 Fälle – Inzidenz nahe 200er-Marke

6.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen 177 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln gemeldet. Am Sonntag waren es 414 verzeichnete Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 351.064 Infektionsfälle bekannt geworden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist nach einem leichten Anstieg wieder im Abwärtstrend und nähert sich der 200er-Marke: Das RKI meldete eine Inzidenz von 206,4 (Sonntag: 209,8).

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind 1062 im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Sonntag, 29. Mai

Leichter Anstieg der Inzidenz auf 209,8 – Rückgang der Fallzahlen im Wochenverlauf erkennbar

8.40 Uhr: Am Sonntagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln bei 209,8, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (191,3) leicht gestiegen. Im Überblick der ganzen Woche ist aber ein Rückgang der Inzidenzen erkennbar (Vergleich letzten Sonntag: 274,3).

414 Personen haben sich neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in NRW bei 208,9, demnach liegt die Stadt Köln im Landesdurchschnitt. Es wurden keine weiteren Todesfälle verzeichnet.

Samstag, 28. Mai

164 Neuinfektionen für Köln gemeldet

8.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln sinkt am Samstag leicht auf 191,3. Das ist nach Angaben des Landeszentrum für Gesundheit (LZG) ein Rückgang von 31,4 Fällen im Vergleich zum Vortag. Es wurden 164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 350.473 Menschen mit dem Virus nachweislich infiziert, 1.062 Menschen davon sind gestorben. Das LZG meldet zwei weitere Todesfälle.

Freitag, 27. Mai

Inzidenz sinkt über Feiertag auf 222,7

5.54 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln liegt am Freitagmorgen bei 222,7. Am Vortag lag sie bei 229,8. Über den Feiertag wurden laut RKI 388 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Somit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemiebeginn auf 350.309. Weitere Todesfälle wurden nicht verzeichnet, die Gesamtzahl liegt somit weiter bei 1060.

Donnerstag, 26. Mai

Zahl der Neuinfektionen bleibt am Donnerstag hoch

6.41 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen kratzt am zweiten Tag in Folge erneut an der 500er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Donnerstag 473 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit wurden seit Beginn der Corona-Pandemie in Köln 349.921 Infektionen mit Covid-19 gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht auf 229,8 (-12,6 zum Vortag. Außerdem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Damit sind in Köln bisher 1060 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittwoch, 25. Mai

Mehr als 600 Neuinfektionen – deutlicher Anstieg am Mittwoch

5.38 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Köln ist am Mittwoch laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) deutlich angestiegen. Das RKI meldete 643 Neuinfektionen und damit mehr als dreimal so viel wie am Vortag. Ein Großteil davon sind allerdings Nachmeldungen des Gesundheitsamts für Montag, 23. Mai (410). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 349.448 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht um 1,3 Punkte auf 242,4. Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle. Damit sind in Köln bisher 1060 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Dienstag, 24. Mai

184 Neuinfektionen – Zwei weitere Todesfälle

6.35 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 184 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind sieben mehr als am Montag (177). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 348.806 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag erneut und liegt nun bei 243,7. Das sind 25,2 Punkte weniger als noch am Vortag.

Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen liegt jetzt bei 1.058.

Montag, 23. Mai

Inzidenz sinkt weiter – RKI meldet nur knapp 200 Fälle

6.11 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Montagmorgen 177 neue Corona-Infektionen in Köln gemeldet. Am Sonntag waren es 366, am vergangenen Montag 248. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 348.622 Infektionsfälle registriet.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt mit 268,9 (Sonntag: 274,3) weiter im Abwärtstrend.

Im Zusammenhang mit Covid-19 ist kein weiterer Todesfall bekannt geworden. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 1056 an oder mit dem Virus.

Sonntag, 22. Mai

Ein weiterer Todesfall – 366 Neuinfektionen gemeldet

7.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln sinkt am Sonntag nach Angaben des Robert Koch Instituts nur leicht um 2,4 Fälle auf 274,3. Es wurden 366 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt haben sich in Köln 348.444 Menschen mit dem Virus infiziert, davon sind 1056 Menschen gestorben. Das Institut meldet einen neuen Todesfall.

Samstag, 21. Mai

RKI meldet mehr als 500 Neuinfektionen

7.30 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 522 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, am Freitag waren es 609. Seit Beginn der Pandemie sind 348.079 Infektionsfälle bekannt geworden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter im Abwärtstrend. Das RKI meldet am Samstagmorgen eine Inzidenz von 276,7, am Freitag lag sie bei 280,8, am vergangenen Montag bei 358,9.

Laut RKI sind keine weiteren Todesfälle bekannt geworden. Seit Beginn der Pandemie sind 1055 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Freitag, 20. Mai

Zwei weitere Todesfälle – Inzidenz sinkt weiter

6.06 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln sinkt weiter: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag einen Wert von 280,8 gemeldet, am Donnerstag wurde sie mit 287, am Mittwoch mit 308,3 angegeben.

Das RKI meldet außerdem 609 neue Corona-Fälle, am Donnerstag waren es 573. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden 347.557 Infektionen mit Covid-19 registriert.

Laut RKI sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben, die Zahl der Todesfälle in Köln seit Pandemie-Beginn steigt somit auf 1055.

Donnerstag, 19. Mai

573 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt unter 300

6.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 573 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind 263 weniger als am Mittwoch (836). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 346.949 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag und liegt nun bei 287. Das sind 21,3 Punkte weniger als noch am Vortag.

Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der insgesamt in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen liegt weiter bei 1.053.

Mittwoch, 18. Mai

836 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

6.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen 836 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind 618 mehr als am Dienstag (248). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 346.376 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag und liegt nun bei 308,3. Das sind 10,1 Punkte weniger als noch am Vortag.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der insgesamt in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen liegt damit bei 1.053.

Dienstag, 17. Mai

Inzidenz nähert sich der 300er-Marke – 218 Neuinfektionen

6.11 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 218 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind 30 weniger als am Montag (248). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 345.540 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag und liegt nun bei 318,4. Das sind 30,5 Punkte weniger als noch am Vortag.

Laut RKI wurden in Köln keine weiteren Todesfälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen bleibt damit bei 1.052.

Montag, 16. Mai

Inzidenz sinkt weiter leicht – fast 250 Neuinfektionen

6.11 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Montag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) erneut leicht gesunken. Das RKI meldete am Montag 248 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz von 358,9 um exakt zehn Punkte auf 348,9.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Behörde damit 345.322 Covid-19-Erkrankungen in Köln festgestellt. Am Montag meldete das RKI zudem keinen weiteren Todesfall. Damit sind seit Beginn der Pandemie 1052 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in Köln. gestorben.

Sonntag, 15. Mai

Mehr als 450 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter

8:05 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen 456 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 345.070 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt weiterhin und liegt nun bei 358,9.

Laut RKI wurden in Köln keine weitere Todesfälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen bleibt damit bei 1.052.

Freitag, 13. Mai

​639 Neuinfektionen – Inzidenz kaum verändert

6.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagmorgen 639 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind 184 weniger als am Donnerstag (823). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 343.929 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag minimal und liegt nun bei 365,5. Das sind 8,7 Punkte weniger als noch am Vortag.

Laut RKI wurden in Köln zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen steigt damit auf 1.052.

Donnerstag, 12. Mai

Mehr als 800 Neuinfektionen – Inzidenz steigt leicht an

6.40 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstag morgen 823 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind 144 weniger als am Mittwoch (967). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 343.290 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag minimal und liegt nun bei 374,2. Das sind 7,4 Punkte mehr als noch am Vortag.

Laut RKI wurde in Köln kein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt starben in Köln seit Beginn der Pandemie 1.050 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 11. Mai

Fast 1000 Neuinfektionen – Inzidenz kaum verändert

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen 967 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind 549 mehr als am Dienstag (418). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 342.467 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag minimal und liegt nun bei 366,8. Das sind 0,7 Punkte weniger als noch am Vortag.

Laut RKI wurde in Köln kein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt starben in Köln seit Beginn der Pandemie 1.050 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 10. Mai

Fast 500 Neuinfektionen – Zwei weitere Todesfälle

5.50 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 418 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf 367,5 (-22). Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie 1050 Kölnerinnen und Kölner an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Insgesamt verzeichnet das RKI seit Anfang 2020 341.500 Corona-Infektionen in Köln.

Montag, 9. Mai

​300 Neuinfektionen – Inzidenz kaum verändert

6.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen 303 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind 277 weniger als am Sonntag (580). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 341.083 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag leicht und liegt nun bei 389,5. Das sind 3,7 Punkte weniger als noch am Vortag.

Laut RKI wurde in Köln kein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt starben in Köln seit Beginn der Pandemie 1.048 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. (red)