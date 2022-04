Corona in Köln: Knapp 1000 Neuinfektionen – Inzidenz weiter im Abwärtstrend

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unserer Grafik.

Freitag, 22. April

Knapp 1000 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 953 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Vortag waren es 1406. Die Zahl der Infektionsfälle seit Pandemiebeginn steigt damit auf 329.118.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiterhin im absteigenden Trend: Am Montag lag sie bei 619,7, am Donnerstag bei 506,3, am Freitag wird sie vom RKI mit 486,4 angegeben.

Für Köln wurden am Freitag keine weiteren weiteren Todesfälle gemeldet.

Donnerstag, 21. April

1.406 Neuinfektionen – Drei weitere Todesfälle

6.35 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet für Köln am Donnerstagmorgen 1.406 Neuinfektionen. Das sind 840 mehr als am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut Angaben des RKI nur minimal, sie liegt nun bei 506,3 und somit 2,6 Punkte unter dem Wert des Vortages. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 328.165 bestätigte Corona-Fälle aufgetreten.

Außerdem meldet das RKI drei weitere Todesfälle, damit sind nun 1041 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Mittwoch, 20. April

566 Neuinfektionen – Inzidenz nähert sich der 500er-Marke

6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet für Köln am Mittwochmorgen 566 Neuinfektionen. Das sind 362 mehr als am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut Angaben des RKI erneut, sie liegt nun bei 508,9 und damit 82,4 Punkte unter dem Wert des Vortages. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 326.759 bestätigte Corona-Fälle aufgetreten.

Außerdem meldet das RKI einen weiteren Todesfall, damit sind nun 1038 Menschen an Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Dienstag, 19. April

204 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt unter 600



6.10 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Dienstag um 28,4 Punkte auf unter 600 gesunken, sie liegt nun bei 591,3. Das RKI 204 neue Fälle für Köln, womit seit Beginn der Pandemie in Köln 326.193 bestätigte Corona-Fälle aufgetreten sind.



Das RKI weist darauf hin, dass es es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann.

Die Zahl der Todesfälle bleibt mit 1037 Menschen, die an Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, unverändert.

Montag, 18. April

Fast 500 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter leicht



7.38 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Ostermontag erneut leicht um 2,6 Punkte auf 619,7 gesunken. Außerdem meldete das RKI 472 neue Fälle, womit seit Beginn der Pandemie in Köln 325.989 bestätigte Corona-Fälle aufgetreten sind.



Die Zahl der Todesfälle bleibt mit 1037 Menschen, die an Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, unverändert.

Aufgrund der Osterferien rechnen RKI und lokale Behörden aber mit einem Rückgang der Meldezahlen, wodurch ein realistisches Bild wohl erst in der kommenden Woche zu bekommen ist.

Sonntag, 17. April

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt – Viele Nachmeldungen zu erwarten



7.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz in Köln von 622,3. Am Vortag wurde noch eine Inzidenz von 641,9 gemeldet. Mit 494 wurden zudem rund halb so viele Neuinfektionen verzeichnet wie noch am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Köln 325.517 Menschen mit dem Virus infiziert. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Es ist allerdings in den kommenden Tagen mit zahlreichen Nachmeldungen zu rechnen.

Das RKI weist darauf hin, dass die Aussagekraft der Zahlen am Wochenende und den Feiertagen eingeschränkt ist, da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden. Zumal am Wochenende die Übermittlung der Zahlen durch Gesundheitsämter gesetzlich nicht verpflichtend sei. Mittlerweile übermittelten demnach immer weniger Gesundheitsämter Zahlen. Für die Beurteilung des Verlaufs ist laut RKI die Betrachtung des Wochenvergleichs zielführender. Eine ausführliche Bewertung der epidemiologischen Situation erfolgt jeden Donnerstag im Wochenbericht.

Samstag, 16. April

Sieben-Tage-Inzidenz fast unverändert

7.38 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln bleibt fast unverändert im Vergleich zum Vortag. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch Instituts bei 641,9 – also ein minimaler Rückgang von 0,6 Fällen. Es wurden 978 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Köln 325.023 Menschen mit dem Virus infiziert.

Freitag, 15. April

Inzidenz sinkt leicht – vier weitere Todesfälle

7:46 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitagmorgen (Stand 3.10 Uhr) 1101 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das sind rund 250 weniger als am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 642,5 (Vortag: 649,7). Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 324.047 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert. Das RKI meldet zudem vier weitere Todesfälle für Köln. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen liegt in der Domstadt damit bei 1037.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist laut RKI zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivitäten kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann.

Donnerstag, 14. April

1389 Neuinfektionen – Inzidenz steigt wieder leicht

6:05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag 1389 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind fast genau so viele wie am Mittwoch (1385). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt, nachdem sie in den vergangenen Tagen stets gesunken war, um 100,7 um 15,6 Punkte auf 649,7. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 322.946 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert. Das RKI meldet einen weiteren Todesfall für Köln, die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen liegt in der Domstadt damit bei 1033.

Mittwoch, 13. April

Neuinfektionen steigen wieder an – Inzidenz sinkt weiter

6:20 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen für Köln 1385 Neuinfektionen, am Vortag waren es nur 509. Damit gibt es 876 Infektionen mehr als noch am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unterdessen weiter von 646,7 am Dienstag auf 634,1 am Mittwoch. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 321.557 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Das RKI verzeichnete erneut einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Toten steigt damit auf 1032.

Dienstag, 12. April

Deutlich weniger Neuinfektionen – Inzidenz sinkt leicht

6:15 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen für Köln 509 Neuinfektionen, am Vortag waren es noch 1505. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit weiter auf 646,7. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 320.171 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.



Das RKI verzeichnete einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Toten steigt damit auf 1031.

Montag, 11. April

Über 1500 Neuinfektionen, Inzidenz steigt wieder

06:08 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Montag 1505 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntag war es nur eine einzige gewesen, die Stadt hatte einen Übermittlungsfehler eingeräumt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 100,7 Punkte auf 705,3. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 319.662 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert. Das RKI meldet einen weiteren Todesfall für Köln, die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen liegt in der Domstadt damit bei 1030.

Sonntag, 10. April

Nur eine Neuinfektion gemeldet

12:22 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat laut Stadt Köln im Vergleich zum Vortag lediglich eine Neuinfektion gemeldet, was sehr unwahrscheinlich ist. Die Inzidenzzahl läge damit bei bei 604,6. „Es gab ein Problem bei der Datenübermittlung“, so ein Stadtsprecher. Die Zahlen sollen morgen korrigiert werden. Es wurden keine weiteren Kölner Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, es bleibt bei 1029 Verstorbenen.

Samstag, 9. April

Inzidenz in Köln sinkt weiter- 1176 Neuinfektionen

08.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen für Köln 1176 Neuinfektionen, am Vortag waren es noch 1318. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 687. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 318.156 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert. Zudem sind weitere fünf Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Freitag, 8. April

Inzidenz sinkt auf 701,8 – Ein weiterer Todesfall

6.26 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Freitagmorgen für Köln 1318 Neuinfektionen (Vortag 1310). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 701,8 (Vortag 747). Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 316.980 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Das RKI verzeichnet außerdem einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Toten steigt damit auf 1024.

Donnerstag, 7. April

Rückgang bei Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter

6.30 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Donnerstag 1.310 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 519 weniger als noch am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 747,0 sie liegt damit 60,5 Punkte unter dem Wert des Vortags. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich damit 315.662 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert.

Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle. Damit sind in Köln 1023 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestoben.

Mittwoch, 6. April

Impfstelle in der Lanxess Arena schließt vorübergehend

13.35 Uhr: Die Impfstelle in der Lanxess Arena wird ab Donnerstag, 7. April, vorübergehend geschlossen. Das teilte die Stadt Köln am Mittwochmittag mit. Die bereits gebuchten Impfungen können ohne Umbuchung im Gesundheitsamt am Neumarkt wahrgenommen werden.

Neuinfektionen steigen stark an – Inzidenz sinkt weiter

6.41 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Mittwoch 1.829 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 1.194 mehr als am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dennoch weiter auf 807,5, sie liegt damit 73,4 Punkte unter dem Wert von Dienstag. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich damit 314.352 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert.

Außerdem meldete das RKI einen zwei weitere Todesfälle. Damit sind in Köln 1021 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestoben.

Dienstag, 5. April

Zahl der Neuinfektionen steigt leicht – ein weiterer Todesfall

5.47 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Dienstag 635 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit weiter auf 880,9 und liegt damit 85 Punkte unter dem Wert von Montag. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich damit 312.523 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert.

Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall. Damit sind in Köln 1019 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestoben.

Montag, 4. April

Flughafen Köln/Bonn empfiehlt weiter die Maske

9.25 Uhr: Die beiden großen Flughäfen in Köln und Düsseldorf empfehlen Reisenden weiterhin das Tragen von Corona-Masken. „Der Düsseldorfer Flughafen empfiehlt Reisenden und Besuchern weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Terminal“, erklärte eine Sprecherin. Eine Pflicht gebe es gleichwohl nicht mehr - nur noch im „Skytrain“ als öffentliches Verkehrsmittel sowie in den Flügen der meisten Airlines. Ähnlich gestaltet sich die Situation in Köln. „Der Airport empfiehlt dringend das Tragen einer Schutzmaske“, sagte eine Sprecherin. Eine Plicht gebe es aber nicht.

In Nordrhein-Westfalen waren in der Nacht zum Sonntag die allermeisten Corona-Auflagen weggefallen. Die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen gilt seitdem nicht mehr. Sie bleibt laut dem NRW-Gesundheitsministerium nur in wenigen Bereichen wie im öffentlichen Personennahverkehr - also der Fahrt mit Bus und Bahnen - bestehen.

Weniger als 500 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen 473 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Personen in Köln liegt bei 311.888. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 965,9 gesunken, das sind 40,9 Punkte weniger als am Sonntag.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben bislang 1.018 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

Sonntag, 3. April

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.006,8

08:17 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet für den Sonntag eine erneut gesunkene Wocheninzidenz von 1.006,8. Die Zahl der Neuinfektionen ist demnach um 1. 316 Meldefälle gestiegen. Laut Institut steigt die Zahl der Fälle seit Pandemiebeginn damit auf 311.415.

Samstag, 2. April

1500 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter

08.18 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit meldet am Samstag 1.536 Neuinfektionen für Köln. Damit steigt die Zahl der Coronafälle seit Beginn der Pandemie insgesamt auf 310.098. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut der Zahlen nun bei 1.026,4 (-64,7). Damit setzt sich der Abwärtstrend weiter fort.

Neue Todesfälle wurden laut LZG nicht registriert. Somit sind seit Beginn der Pandemie 1.018 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Freitag, 1. April

Weiterhin Maskenpflicht in städtischen Verwaltungsgebäuden

15.18 Uhr: Die Maskenpflicht in städtischen Verwaltungsgebäuden in Köln wird nicht aufgehoben, das hat der Krisenstab am Freitag entschieden. Die Maskenpflicht gilt bei Besuchen im Stadthaus Deutz, im Kalk Karree, in den Bezirksrathäusern, den Kundenzentren, den Zulassungsstellen, dem Standesamt und allen sonstigen Verwaltungsgebäuden, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt in persönlichen Kontakt mit Besucherinnern und Besuchern kommen.

Fast 886.000 Menschen in Köln vollständig geimpft

15.02 Uhr: In Köln wurden bislang 885.719 Personen vollständig geimpft. Die Kölner Impfquote liegt geschätzt bei 81,41 Prozent. Aktuell gibt es 637 infizierte Schüler*innen und 41 infizierte Mitarbeitende an Schulen sowie 610 infizierte Kita-Kinder und 152 infizierte Kita-Mitarbeitende.

In Köln gibt es insgesamt 295 Schulen mit 150.100 Schülerinnen und Schülern, 686 Kitas mit 42.088 Kita-Kindern und 902 Tagespflegepersonen beziehungsweise Großtagespflegestellen, die 3.430 Kinder betreuen.

RKI meldet 1.845 Neuinfektionen – 7-Tage-Inzidenz in Köln bei 1091,1

06.42 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat 1.845 Neuinfektionen für Köln gemeldet. Damit steigt die Zahl der Coronafälle seit Beginn der Pandemie insgesamt auf 308.563. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.091,1. Am Vortag lag der Wert noch bei 1.183,9. Damit setzt sich ein Abwärtstrend fort.

Des Weiteren meldet das RKI zwei weitere Todesfälle. Somit sind seit Beginn der Pandemie 1.018 Personen im Zusammehang mit Covid-19 gestorben.

Donnerstag, 31. März

2.300 Neuinfektionen – Zwei weitere Todesfälle

6.35 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstagmorgen 2.300 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 306.718 Menschen infiziert.

Die Inzidenz wird mit 1.183,9 angegeben, das sind 105,9 Punkte weniger als am Vortag.

Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in Köln seit Beginn der Pandemie 1.016 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Mittwoch, 30. März

2604 neue Infektionen und drei weitere Todesfälle gemeldet

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 2.604 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Am Dienstag wurden nur 858 neue Fälle registriert. Die Zahl der Infektionen in Köln seit Beginn der Pandemie steigt auf 304.418.

Die Inzidenz liegt am Mittwoch laut RKI bei 1289,8, am Dienstag lag sie bei 1278,7, am Mittwoch vor einer Woche lag sie bei 1521,5.

Laut RKI sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus drei weitere Personen in Köln gestorben. Insgesamt sind in Köln 1014 Personen an Covid-19 gestorben.

Dienstag, 29. März

Inzidenz sinkt rapide – weiter weniger als 1000 Neuinfektionen

6.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag für Köln erneut weniger als 1000 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI meldete für den Dienstag 858 neue Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit erneut deutlich von 1411,2 auf 1278,7. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich damit 301.814 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind damit 1011 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Montag, 28. März

Weniger als 1000 Neuinfektionen – Keine neuen Todesfälle

6.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen 843 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln. Am Samstag und Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen noch jeweils bei mehr als 2000. Seit Beginn der Pandemie wurden 300.956 Infektionen in Köln registriert.

Die Inzidenz wird mit 1.411,2 angegeben, das sind 134,4 Punkte weniger als am Vortag. Allerdings wird die Inzidenz derzeit wieder vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) wegen Nachmeldungen nahezu täglich nachträglich nach oben korrigiert.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in Köln seit Beginn der Pandemie 1.010 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Sonntag, 27. März

Mehr als 2000 Neuinfektionen gemeldet – Zahl der aktuellen Fälle über 35.000

8.41 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1545,6 und ist damit höher als am Vortag (1421,1). Dem RKI wurden 2059 Neuinfektionen aus Köln gemeldet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht registriert.

Aktuell gelten circa 35.200 Kölnerinnen und Kölner als infiziert. Nach Auskunft des Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) wurden innerhalb eines Tages 2059 neue Fälle in Köln gemeldet.

Samstag, 26. März

Mehr als 2.300 Neuinfektionen – Vier weitere Todesfälle

7.35 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen 2.356 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln. Am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 2.780, am Donnerstag bei 3.426. Seit Beginn der Pandemie wurden 298.054 Infektionen registriert.

Die Inzidenz wird mit 1.421,1 angegeben, das sind 27,8 Punkte weniger als am Vortag. Allerdings wird die Inzidenz derzeit wieder vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) wegen Nachmeldungen nahezu täglich nachträglich nach oben korrigiert.

Es wurden vier weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in Köln seit Beginn der Pandemie 1.010 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Freitag, 25. März

Mehr als 2700 Neuinfektionen – drei weitere Todesfälle

6.04 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Freitagmorgen 2780 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Vortag waren es 3426. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 295.698 Infektionen registriert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln sinkt weiter: Am Donnerstag wurde sie mit 1491,7 angegeben, am Freitag meldet das RKI eine Inzidenz von 1448,9, ein Rückgang von 42,8 Punkten.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind vier weitere Personen in Köln gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt auf 1006.

Donnerstag, 24. März

Fast 3.500 Neuinfektionen – Inzidenz fällt unter 1.500

6.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstagmorgen 3.426 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen bei 2.693, am Montag bei 2.622. Seit Beginn der Pandemie wurden 292.918 Infektionen registriert.

Die Inzidenz wird mit 1.491,7 angegeben, das sind 29,8 Punkte weniger als am Vortag. Allerdings wird die Inzidenz derzeit wieder vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) wegen Nachmeldungen nahezu täglich nachträglich nach oben korrigiert.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in Köln seit Beginn der Pandemie 1.003 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Mittwoch, 23. März

2693 Neuinfektionen in Köln gemeldet – keine Todesfälle

6:10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 2693 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln gemeldet. Am Dienstag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 2622. Seit Beginn der Pandemie wurden 289.493 Infektionen registriert.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Köln keine weiteren Menschen gestorben, die Zahl der Todesfälle bleibt somit bei 1003.

Nachdem die Inzidenz bereits am Dienstag auf 1618,6 gefallen war, ist sie nun weiter gesunken: Die Inzidenz liegt laut RKI am Mittwoch bei 1521,5.

Dienstag, 22. März

2622 Neuinfektionen gemeldet – drei weitere Todesfälle

6.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 2622 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln gemeldet. Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 986. Seit Beginn der Pandemie wurden 286.800 Infektionen registriert.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Köln drei weitere Menschen gestorben, die Zahl der Todesfälle steigt auf 1003.

Nachdem die Inzidenz bereits am Montag auf 1.620,2 war, ist sie nun weiter gesunken: Die Inzidenz liegt laut RKI am Dienstag bei 1618,6.

Montag, 21. März

​Zahl der Sauerstoffpatienten In Köln sinkt erheblich

Die Kölner Stadtdirektorin Andrea Blome meldet mit Blick auf die Corona-Lage in den Kliniken eine „leicht rückläufige“ Belegung. Erfreulich sei insbesondere der Trend bei Covid-Patienten, die künstlich mit Sauerstoff versorgt werden müssen; die Zahl habe sich seit Anfang März fast halbiert. Blome betonte im Hauptausschuss jedoch: „Es gibt keine Entspannung, die Kliniken kämpfen auch in Köln mit vielen Quarantäne-Fällen in der Belegschaft.“

Inzwischen seien 81 Prozent der Kölnerinnen und Kölner mindestens zweimal geimpft, 65 Prozent haben laut Stadt zudem eine Booster-Impfung erhalten. „Damit liegen wir deutlich über dem Landes- und Bundesschnitt“, stellte Blome klar. Von allen über 60-Jährigen seien in Köln 92 Prozent doppelt geimpft und 87 Prozent mit einer Booster-Impfung versorgt.

Mit Blick auf die gelockerten Regelungen zum Infektionsschutz zeigte sich Blome besorgt. „Es ist zu befürchten, dass sich das Infektionsgeschehen erneut zuspitzen könnte“, so die Stadtdirektorin. Gemeinsam mit den Kölner Kliniken habe die Stadt in der vergangenen Woche an das Land appelliert, zentrale Regelungen fortzuführen. Dass die Landesregierung dies nun beschlossen habe, begrüße die Stadt Köln sehr, sagte Blome.

Knapp 1000 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt nur minimal

6.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen 986 Neuinfektionen für Köln. Damit setzt sich der absteigende Trend fort. Die Gesamtzahl der mit Corona infizierten Fälle steigt auf insgesamt 284.187 seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1.620,2, das sind 51,9 Punkte weniger als am Sonntag.

Sonntag, 20. März

1.100 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt auf 1.670

7.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen 1.145 Neuinfektionen für Köln. Die Gesamtzahl der mit Corona infizierten Fälle steigt damit auf insgesamt 283.192 seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1.672,1, das sind 189 Punkte weniger als am Samstag.

Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in Köln bereits 1000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. (red)