Corona in Köln: Mehr als 1600 Infektionen gemeldet – LZG korrigiert Zahlen nach oben

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unsere Grafik.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Donnerstag, 16. Dezember

LZG präzisiert Nachmeldungen – Inzidenz lag am Wochenende über 500

7.30 Uhr: Inzidenz deutlich nach oben korrigiert: Der Inzidenzwert lag am vergangenen Wochenende deutlich über 500. Das geht aus den Nachmeldungen und Aufschlüsselungen des Landeszentrums Gesundheit (NRW) vom Donnerstagmorgen hervor.So gibt das LZG die Inzidenz am Sonntag nach Korrekturen mit 502,7, für Samstag sogar mit 548,8 an (Stand 7.30 Uhr).

Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstagmorgen 1642 Infektionen für Köln gemeldet. In der Aufschlüsselung des LZG NRW wird nun klar, dass die Zahl der Neuinfektionen auch viele Nachmeldungen enthält. Das Gesundheitsamt und Labore in Köln waren überlastet, nun wurden also viele Fälle nachgemeldet.

Für Mittwoch gibt das LZG bislang weiterhin nur zehn neue Infektionsfälle an, aber etwa für Dienstag nun 673 (zuvor 13) und für Montag 366 (zuvor 51). Es bleibt zu erwarten, dass weitere Nachmeldungen folgen und die Zahlen angepasst werden.

Lesen Sie hier, wie es zu den Nachmeldungen kommt und wieso die Zahlen nachträglich korrigiert werden.

Nachmeldungen führen zu Inzidenz-Korrektur

6.20 Uhr: Laut Robert Koch-Institut liegt die Inzidenz in Köln bei 268,7 und damit um 91,8 Punkte höher als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 1642 angegeben. Die Aussagekraft dieser Zahlen darf weiterhin bezweifelt werden, da es in Köln in den vergangenen Tagen immer wieder zu Meldeverzögerungen gekommen ist. Teilweise wurden wie am Mittwoch gar keine Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz war dementsprechend niedrig. Das Landeszentrum Gesundheit hat am Donnerstag noch keine aktuellen Zahlen.

Klar ist jedoch, dass es am Donnerstag offenbar Nachmeldungen gab. Anders ist die hohe Zahl der Neuinfektionen von über 1600 nicht zu erklären. Welchem genauem Datum der vergangenen Tage sie letztlich zugeordnet werden, bleibt abzuwarten. Es ist zu erwarten, dass weitere Nachmeldungen folgen und der Inzidenzwert weiter korrigiert wird.



Es wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Anzahl der Menschen, die in Köln seit Beginn der Pandemie gestorben sind, liegt nun bei 847.

Mittwoch, 15. Dezember

Stadt verimpft Booster nun doch erst nach fünf Monaten

14:43 Uhr: Nachdem die nordrhein-westfälische Landesregierung zunächst die Booster-Impfung schon nach vier Wochen zugelassen hatte, hat die Stadt Köln nun doch ein neuer Impferlass erreicht.



Wie die Stadt mitteilt, soll die Boosterimpfung für alle Menschen ab 18 Jahren erst nach fünf Monaten erfolgen. Zumindest für diejenigen, die vorher mit AstaZeneca, BionTech oder Moderna geimpft wurden. Eine Boosterimpfung nach vier Wochen solle nur durchgeführt werden, wenn zu erwarten ist, dass der Impfwillige eine stark verminderte Immunantwort auf die Erstimpfung aufweise, heißt es von der Stadt.



Erst gestern hatte die Stadt mitgeteilt, Boosterimpfungen auch schon nach vier Wochen anzubieten, wenn das Land NRW genügen Impfstoff zur Verfügung stelle.

Weiterhin Zahlenchaos bei der Stadt

6.20 Uhr: Auch weiterhin gibt es ganz offensichtlich keine verlässlichen Zahlen zu Neuinfektionen und damit auch der Sieben-Tages-Inzidenz in Köln. Das Robert Koch-Institut gibt die Inzidenz als stark gesunken an – der Wert am Mittwoch liegt demnach bei 176,9. Es wird seitens des RKI allerdings nur eine Neuinfektion seit dem Vortag vermeldet.

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) hat für Köln am Mittwoch noch gar keinen neuen Infektionsfall gemeldet (Stand 8.35 Uhr).

Auch die Nachmeldungen laufen weiterhin schleppend: So gibt das LZG die vergangenen drei Tage noch mit den den gleichen Zahlen der Infektionen an wie auch bereits am Dienstag – acht, 13 und 51 bestätigte Infektionsfälle. Zum Vergleich: An den Tagen davor wurden hunderte, am vergangenen Dienstag sogar 1330 Infektionsfälle bestätigt. Es wird erwartet, dass es auch hier noch deutliche Korrekturen gibt, was den Inzidenzwert stark nach oben verändern würde.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 15. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 409,2 11,5 02.12.2021 433,0 442,7 9,7 03.12.2021 454,1 474,1 20,0 04.12.2021 459,0 479,6 20,6 05.12.2021 435,2 497 61,8 06.12.2021 415,2 499,8 84,6 07.12.2021 403,7 520,7 117,0 08.12.2021 391,1 570 178,9 09.12.2021 392,3 559,2 166,9 10.12.2021 380,5 546,2 165,7 11.12.2021 368,1 533,2 165,1 12.12.2021 340,0 461,7 121,7** 13.12.2021 338,1 395,4 57,3** 14.12.2021 299,7 299,7 0** 15.12.2021 176,9 176,9 0**

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

**weitere deutliche Nachkorrekturen zu erwarten

Das Gesundheitsamt der Stadt Köln übermittelt die Zahlen an das LZG NRW und dieses dann an das Robert-Koch-Instutut. Aktuell kommt es in Köln zu einer Überlastung von Laboren und Gesundheitsamt, wodurch der Meldeverzug entsteht.

Dienstag, 14. Dezember

Stadt schaltet Portal für Kinderimpfungen frei

19.36 Uhr: Die Stadt Köln hat nun offiziell ihr Portal für Kinderimpfungen gegen das Coronavirus freigegeben. An zunächst vier Tagen, vom 17. bis 20. Dezember, bietet die Stadt Köln bei mobilen Impfaktionen und in der Lanxess Arena Impfungen an. Insgesamt seien 4000 Impfdosen verfügbar. Eine Terminvereinbarung ist unter https://kinderimpfung-koeln.impfsystem.de/visitor/ möglich.

Karnevalssitzungen werden abgesagt

14.10 Uhr: Ministerpräsident Hendrik Wüst hat in einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, eine weitgehende Absage des Sitzungskarnevals bekannt gegeben. Für eine Entscheidung zum Rosenmontagszug und zum Straßenkarneval wäre es allerdings noch zu früh.

Landeszentrum Gesundheit NRW korrigiert Meldedaten

6.57 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW hat die Corona-Daten für Köln korrigiert: Die zunächst für Montag angegebene Inzidenz von 338,1 wird nun mit 395,4 angegeben, ein drastischer Anstieg von 57,3 Punkten. Es wird aber erwartet, dass der Wert noch weiter nach oben korrigiert wird, weil nur acht, 13 und 51 Fälle für die vergangenen Tage gemeldet wurden.

Das Kölner Gesundheitsamt meldet die aktuellen Fallzahlen an das LZG. Aufgrund von aktueller Überlastung im Gesundheitsamt und Laboren werden Infektionsfälle nachgemeldet, was dann nachträglich die Inzidenz beeinflusst.

Wie drastisch der Meldeverzug ist, zeigt sich in den tageweise gemeldeten Fällen auf der Seite des LZG: Für Samstag wurden nur 51, Sonntag 13 und für Montag acht neue Infektionsfälle gemeldet. Zum Vergleich: Zuvor gab es mehrere hundert Infektionen am Tag, am vergangenen Dienstag, 7. Dezember, wurden sogar 1330 Infektionen laut LZG erfasst. Die extrem niedrigen Zahlen der Infektionsfälle aus den vergangen Tagen machen deutlich, dass wohl auch noch hier nachkorrigiert wird. Die tatsächliche Inzidenz läge deutlich höher als noch aktuell angegeben.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 14. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 409,2 11,5 02.12.2021 433,0 442,7 9,7 03.12.2021 454,1 474,1 20,0 04.12.2021 459,0 479,6 20,6 05.12.2021 435,2 497 61,8 06.12.2021 415,2 499,8 84,6 07.12.2021 403,7 520,7 117,0 08.12.2021 391,1 570 178,9 09.12.2021 392,3 559,2 166,9 10.12.2021 380,5 546,2 165,7 11.12.2021 368,1 533,2 165,1 12.12.2021 340,0 461,7** 121,7** 13.12.2021 338,1 395,4** 57,3** 14.12.2021 299,7 299,7** 0**

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

**weitere deutliche Nachkorrekturen zu erwarten

RKI gibt deutlich niedrigere Inzidenz an – Wieder Korrekturen erwartet

6.15 Uhr: Der Inzidenzwert für Köln ist weiterhin wackelig: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstagmorgen mit 299,7 an. Allerdings kam es in den vergangenen Tagen zu massiven Verzögerungen der gemeldeten Infektionsfälle. Es wird erwartet, dass auch dieser Wert noch korrigiert wird. Auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW werden aktuell noch keine neuen Daten angegeben, vermutlich fehlen sie noch in der Berechnung der aktuellen Inzidenz.

Die Zahl der neuen Infektionsfälle gibt das RKI mit 641 an, auch hierzu gibt es beim LZG noch keine Angabe. Wann der Meldeverzug aufgeholt wird, ist noch unklar. Die Verzögerung bei den Daten liegt auch an der Überlastung des Gesundheitsamts und Laboren.

Ein weiterer Todesfall wurde registriert, seit Beginn der Pandemie sind in Köln 840 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Montag, 13. Dezember

Zahl der Covid-Intensivpatienten in Kölner Kliniken steigt

16.22 Uhr: Laut Stadt ist die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden müssen, im Vergleich zum Wochenende erneut gestiegen. Waren es am Samstag noch 72 und am Sonntag 74, sind es am Montag 77 Personen. Zudem werden aktuell 256 Personen wegen eines schwereren Krankheitsverlaufs stationär in einer Klinik behandelt. Dabei handelt es sich nicht nur um Kölnerinnen und Kölner, sondern auch um Menschen aus dem Umland.

Stadt wirbt für Impftermin in Nippes

15 Uhr: Die Stadt hat über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass sich Menschen aktuell kurzfristig bei der Impfaktion an der Marienkirche in Nippes, Baudriplatz 17, ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung abholen können.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig, Wartezeiten gebe es laut Stadt derzeit keine. Die Aktion läuft noch bis 16 Uhr.

Uwe Weiser Foto:

Inzidenz mit 338,1 angegeben

6.10 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln sinkt zumindest laut offizieller Angaben der Stadt weiter: Das Robert-Koch-Institut (RK) gibt den Wert am Montagmorgen mit 338,1 an. Am Sonntag war der Wert auf 340 gesunken, am Montag vor einer Woche lag der Wert noch bei 415,2. Die Zahl der Neuinfektionen gibt das RKI mit 750 an.

Allerdings kommt es seit Tagen zu massiven Meldeverzögerungen, da Labore und Gesundheitsamt überlastet sind. Das führt dazu, dass das zuständige Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW Infektionsfälle nachmeldet und so die Inzidenz häufig deutlich nach oben korrigiert. So werden zum Beispiel bislang für den Sonntag zwar insgesamt 750 neue Meldungen angegeben – davon entfallen allerdings nur drei auf den Sonntag selbst, bei den anderen Fällen handelt es sich um verspätete Meldungen. Ein Vergleich der Werte inklusive Nachmeldungen zeigt: Teilweise werden Infektionen nachgemeldet, die bereits vor zehn Tagen erkannt wurden.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 13. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 408,9 11,2 02.12.2021 433,0 442,5 9,5 03.12.2021 454,1 473,8 19,7 04.12.2021 459,0 479,0 20,0 05.12.2021 435,2 496,5 61,3 06.12.2021 415,2 499,2 84,0 07.12.2021 403,7 520,3 116,6 08.12.2021 391,1 570,1 179,0 09.12.2021 392,3 558,4 166,1 10.12.2021 380,5 544,2 163,7 11.12.2021 368,1 480,4 112,3 12.12.2021 340,0 405,1 65,1 13.12.2021 338,1 338,1 noch keine Korrektur möglich

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

Die Zahl der bislang registrierten Infektionen mit dem Coronavirus liegt am Montagmorgen bei 89.608 in Köln. Die Zahl der Todesfälle seit Pandemie-Beginn ist seit Sonntag unverändert – 839 Menschen sind in Folge von Covid-19 gestorben.

Sonntag, 12. Dezember

Impfaktionen am dritten Advent

12.20 Uhr: Auch am heutigen Sonntag gibt es in Köln einige Impfaktionen. An folgenden Orten können sich Interessierte ohne Termin impfen lassen oder sich online vorher anmelden.

Inzidenz geht weiter zurück – erneuter Meldeverzug bei Fallzahlen

7.20 Uhr: Die Inzidenz in Köln sinkt weiter. Am Sonntag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 340, das ist ein Rückgang um 28,1 Punkte im Vergleich zum Vortag. Am Samstag lag der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, bei 368,1, am Freitag bei 380,5. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 536 angegeben.

Es wurden außerdem zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Menschen in Köln, die bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt nun bei 839.

In letzter Zeit kam es allerdings zu Meldeverzögerungen bei den aktuellen Zahlen, da Labore und Gesundheitsamt überlastet sind. Das führte dazu, dass die Inzidenzen nachträglich vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) teilweise stark nach oben korrigiert werden mussten. Beispielsweise liegt die korrigierte Inzidenz für den 6. und 7. Dezember bei weit über 500, obwohl diese am Tag selber weitaus geringer gemeldet wurde. Dies wird höchstwahrscheinlich mit den Zahlen vom laufenden Wochenende ebenfalls in den nächsten Tagen passieren.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 12. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 408,1 10,4 02.12.2021 433 441,3 8,3 03.12.2021 454,1 472,6 18,5 04.12.2021 459 476,5 17,5 05.12.2021 435,2 493,9 58,7 06.12.2021 415,2 496,8 81,6 07.12.2021 403,7 517,6 113,9 08.12.2021 391,1 569,4 178,3 09.12.2021 392,3 535,3 143,0 10.12.2021 380,5 482,4 101,9 11.12.2021 368,1 416 47,9 12.12.2021 340 340 0,0

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

So meldet das LZG nur zwei neue Infektionsfälle für den Samstag in Köln – eine Zahl, die unmöglich korrekt sein kann.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt bei 4,85.

Samstag, 11. Dezember

Drei Kölner laut Bericht in Expertenrat der Bundesregierung

11 Uhr: Neben den Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck sollen einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge auch drei Kölner dem neuen Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehören. So tauchen neben den Namen von Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission, Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts und Melanie Brinkmann, Virologin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, auch die Namen von Prof. Christian Karagiannidis, Dr. Johannes Niessen und Prof. Jörg Dötsch in der Liste auf.

Karagiannidis ist Kölner Intensivmediziner und wissenschaftlicher Leiter des Divi-Intensivregisters, Niessen leitet das Kölner Gesundheitsamt und Dötsch leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

Der Expertenrat, der die Ampel-Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Bekämpfung der Corona-Krise beraten soll, tritt laut „Welt am Sonntag“ am Dienstag zum ersten Mal zusammen. Insgesamt sollen 19 Expertinnen und Expertin auf dem Rat angehören.

Sieben-Tage-Inzidenz in Köln geht weiter zurück

7.35 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Samstag erneut gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt sie am Samstag bei 368,1 und damit 12,5 Punkte unter dem Wert des Vortages. Erneut gibt es jedoch einen Meldeverzug bei den Corona-Fallzahlen. Für Freitag wurden bislang lediglich 81 Infektionen gemeldet, 54 für Donnerstag, 209 für Mittwoch. Das geht aus den Daten des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen hervor.

Gleichzeitig wurden die Inzidenzen der Vortage deutlich nach oben korrigiert. So lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln am Dienstag, 7. Dezember, nicht bei 403,7, wie zunächst vom RKI vermeldet, sondern bei 514.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 11. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum RKI (ohne Korrektur) RKI/LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021* 397,7 407,8 10,1 02.12.2021 433 440,8 7,8 03.12.2021 454,1 472 17,9 04.12.2021 459 475,6 16,6 05.12.2021 435,2 492,6 57,4 06.12.2021 415,2 493,5 78,3 07.12.2021 403,7 514 110,3 08.12.2021 391,1 539,6 148,5 09.12.2021 392,3 487,3 95 10.12.2021 380,5 432,6 52,1 11.12.2021 368,1 368,1 0

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

Freitag, 10. Dezember

Kölner Uniklinik will weitere Covid-Station eröffnen

19.44 Uhr: Wegen steigender Zahlen von Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung will die Kölner Uniklinik eine weitere Covid-Station eröffnen. „Die Vorbereitungen dafür treffen wir derzeit“, sagte Michael Hallek, Direktor der Klinik I für Innere Medizin, dieser Zeitung. „Ich will unter keinen Umständen, dass es auf meinen Stationen zu einer Triage kommt.“

Auf der Uniklinik liegen derzeit zwölf Covid-Intensivpatienten. Zu Beginn dieser Woche waren es noch acht. In den Kölner Krankenhäusern wurden am Freitag insgesamt 244 Corona-Infizierte behandelt, 69 davon auf Intensivstationen, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Internist Hallek sprach von „einer gerade noch kontrollierbaren Situation mit hoher Anspannung“.

Messe setzt Zeichen für die Corona-Impfung

19 Uhr: Die Kölner Messe hat am Freitagabend zur Unterstützung der vielfältigen aktuellen Impf-Kampagnen eine Aktion gestartet, um ein Zeichen für die Corona-Impfung zu setzen. Jede Impfung wirke sich nicht nur positiv auf die Gesundheit aller aus, sondern auch auf das Messegeschehen in Deutschland, so die Messe.

Kölner Messe wirbt mit einer riesigen Spritze für das Impfen. Max Grönert Foto:

Am Abend war auf der Frontseite des Messehochhauses ab 18 Uhr eine überdimensionale Impf-Spritze zu sehen, die in Richtung der Zoobrücke leuchtete. Das Bild entstand mithilfe an- und ausgeschalteter Lichter in den Büroräumen und wird noch bis zum Montagmorgen zu sehen sein.

Maskenpflicht wird ausgeweitet

16.26 Uhr: Die Maskenpflicht gilt ab sofort zusätzlich auch in sämtlichen Fußgängerzonen, auf den Ringen und allen Einkaufsstraßen in Köln – täglich von 10 bis 22 Uhr. Das hat der städtische Krisenstab am Freitag beschlossen. Zuvor beschränkte sich die Maskenpflicht lediglich auf alle Kölner Weihnachtsmärkte, den Wallrafplatz, die Hohe Straße sowie die Schildergasse. Verstöße gegen die Maskenpflicht werden mit einem Bußgeld von 150 Euro geahndet.

Fünf bestätigte Fälle der Omikron-Variante in Köln

16 Uhr: In Köln gibt es mittlerweile fünf bestätigte Fälle einer Infektion mit der Omikron-Variante. Laut Stadt handele es sich dabei um vier Männer und eine Frau. „Die Fälle hängen, soweit dies bislang ermittelt werden konnte, nicht zusammen“, heißt es vonseiten der Stadt.

Grundsätzlich müssen laut Bundesvorgabe zehn Prozent der positiven Fälle per Sequenzierung auf eine mögliche Mutation untersucht werden. Zudem lässt das Kölner Gesundheitsamt in Verdachtsfällen – beispielsweise bei Reiserückkehrenden aus Südafrika und Kontaktpersonen von Reiserückkehrenden – eine Typisierung durchführen, um eine mögliche Infektion mit der Omikron-Variante zu entdecken. Der Unterscheid: Bei der Sequenzierung wird das komplette Genom entschlüsselt, bei der Typisierung werden hingegen nur Teile des Genoms auf Mutationen untersucht.

„Nach allem, was wir aktuell wissen, ist die Omikron-Variante hochansteckend. Es ist zu befürchten, dass sie sich rasant ausbreiten wird und möglicherweise in stärkerem Maße die Fähigkeit hat, die Immunabwehr auch bei Geimpften zu überlisten“, sagt Johannes Nießen, Leiter des Gesundheitsamtes. Umso wichtiger sei es daher, sich schnellstmöglich boostern zu lassen. „Und wer bislang noch nicht geimpft ist, sollte jetzt das breite Impfangebot nutzen. Nur eine vollständige Impfung bietet einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung“, so Nießen weiter.

Weitere Corona-Impfaktionen in Köln geplant

14 Uhr: In Köln können sich Menschen am kommenden Samstag, 11. Dezember, im Hostel „Die Wohngemeinschaft" in der Richard-Wagner-Straße 39 gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Aktion ist Teil eines Pilotprojekts zum Impfen im Hotel, das Impfärzte des vormaligen Impfzentrums in Bergisch Gladbach starten.

Ein neues mobiles Impfzentrum ist auch in Köln-Ehrenfeld geplant. Die Impfaktion findet am Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, von 9 bis 19 Uhr in der Oskar-Jäger-Straße 117-123 statt. Eine Terminvereinbarung ist erwünscht.

Inzidenz sinkt am Freitag leicht – fünf weitere Todesfälle

​6.22 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist nach einem leichten Anstieg am Donnerstag am Freitag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Freitagmorgen mit 380,5 an, 11,8 Punkte weniger als am Vortag. Zudem meldete das RKI 545 Neuninfektionen, seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Köln damit 87.660 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem meldete das Institut fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der an Folgen von Covid-19 gestorbenen Menschen steigt damit auf 837.

Das Kölner Gesundheitsamt übermittelte am Freitag zunächst nur 64 neue Corona-Infektionen an das Landeszentrum für Gesundheit NRW, zusammen mit zahlreichen Nachmeldungen für die Vortage. Daher kann damit gerechnet werden, dass die Inzidenz im Nachhinein noch deutlich nach oben korrigiert werden könnte.

Donnerstag, 9. Dezember

Testlabore stark ausgelastet – Sichtung der Daten erfolgt nicht tagesaktuell

18.30 Uhr: Widersprüchliche Angaben des Robert-Koch-Instituts haben am Donnerstagmorgen für Verwirrung über den Corona-Inzidenzwert in Köln gesorgt. Zunächst war der Wochenwert im sogenannten RKI-Dashboard und damit auch auf der Internetseite des Landesgesundheitsministeriums mit 319, später dann – korrekterweise – mit 392,2 angegeben. Die Stadt wies auf Nachfrage darauf hin, dass es sich nicht um einen Übermittlungsfehler gehandelt habe.

Zuletzt hatte die Stadt eingeräumt, dass die Inzidenzwerte derzeit nur eine geringe Aussagekraft haben, da die Testlabore stark ausgelastet sind und teils sehr spät noch Nachmeldungen erfolgen. Das Gesundheitsamt meldet die Fälle täglich gegen 17 Uhr in einer Übermittlungsdatei an das Robert-Koch-Institut. „Aufgrund der hohen Fallzahl erfolgt die Sichtung der Labormeldungen und Daten im Moment nicht tagesaktuell“, sagte eine Stadtsprecherin. 3.425 Labormeldungen seien derzeit noch nicht bearbeitet. 799 davon stammen von Donnerstag. Die anderen Fälle sind älter.

Stadt bereitet sich auf Impfungen von Kindern vor

16.12 Uhr: Die Stadt Köln bereitet sich auf die bevorstehenden Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren vor. Geplant seien einem Stadtsprecher zufolge mehrere Aktionstage in der Lanxess-Arena und in der Impfstelle des Gesundheitsamtes. „Bestellt wurden zu diesem Zweck 24.000 Dosen des Biontech-Impfstoffs“, sagte der Sprecher auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Außerdem arbeite die Stadt eng mit den Kölner Kinderärztinnen und -ärzten zusammen, die ebenfalls in den Arztpraxen impfen sollen. Aktuell sei noch unklar, ob, wann und in welcher Menge der Impfstoff eintrifft.

Drei Tote nach Corona-Ausbruch in Kölner Pflegeheim

9.11 Uhr: In einem Kölner Pflegeheim, in dem es jüngst zu einem Corona-Ausbruch mit 41 Infizierten kam, sind drei der positiv auf das Virus getesteten Bewohner gestorben.

LZG meldet nachkorrigierte hohe Inzidenz von fast 450 für Mittwoch

8 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) korrigiert nachträglich die Infektionszahlen der vergangenen Tage, da viele Fälle aus den Kommunen verspätet gemeldet werden. Laut LZG lag die Inzidenz am Mittwoch demnach nicht wie aktuell vermeldet bei 391,1, sondern erreicht als korrigierter Wert 449,5. Die Diskrepanz gibt einen Hinweis auf die derzeitige Überlastung der Labore und Gesundheitsämter.

Inzidenz steigt wieder – zunächst keine Daten übermittelt

​5.56 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag in Köln leicht angestiegen. Laut Angaben Landeszentrums für Gesundheit NRW (LZG) lag der Wert am Donnerstagmorgen bei 392,3 und damit 1,2 Punkte über dem Wert des Vortags. Insgesamt sind 87.145 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert, was 787 Neuinfektionen im Vergleich zum Mittwoch bedeutet. Außerdem meldet das LZG keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt laut LZG bei 4,88 und ist damit um 0,26 Punkte angestiegen. Der Wert gibt an, wieviele von 100.000 Bürgerinnen und Bürgern wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Das RKI hatte die Zahl der Corona-Infizierten in Köln am Donnerstagmorgen weiter mit 86.358 angegeben, identisch mit dem Wert vom Mittwoch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es also erneut zu einem Fehler bei der Datenübermittlung an das RKI gekommen. Dadurch war die Inzidenz in Köln auch deutlich niedriger angegeben worden, als sie tatsächlich ist.

Mittwoch, 8. Dezember

Polizei löst Demo von Impfgegnern vor Lauterbachs Wohnhaus in Köln auf - Vier Menschen protestieren vor Wohnsitz des künftigen Gesundheitsministers

18.15 Uhr: Vor dem Wohnhaus des künftigen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) in Köln hat die Polizei eine Demonstration von Impfgegnern aufgelöst. Vier Menschen protestierten am Freitagabend vor dem Haus im zentral gelegenen belgischen Viertel gegen Corona-Impfungen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Gegen die Demonstranten wurden Verfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet, weil die Versammlung nicht angemeldet war. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen vor den Privatwohnsitzen von Politikern gegeben.

Am Montag versuchten mehrere hundert Menschen, vor das Wohnhaus von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in der Schweriner Innenstadt zu gelangen. Die Polizei stoppte den Zug jedoch wenige hundert Meter vor Schwesigs Haus. In Sachsen zogen Demonstranten am vergangenen Freitage mit Fackeln vor das Wohnhaus von Landesgesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Nach Polizeiangaben hatten sich dem Aufzug rund 30 Menschen angeschlossen. Die Protestaktion löste Entsetzen aus und wurde parteiübergreifend verurteilt.

Stadt Köln bietet Donnerstag und Samstag Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an

16.44 Uhr: Die Stadt Köln bietet Bürgerinnen und Bürger am kommenden Donnerstag und Samstag die Möglichkeit an, im Hörsaaltrakt der RehaNova-Klinik am Krankenhaus Merheim (Impfzentrum) eine Impfung gegen Covid-19 zu erhalten. Mitzubringen sind ein Impfausweis (wenn vorhanden) und ein Personalausweis, beziehungsweise ein vergleichbares Dokument. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Die Termine und die Adresse lauten:

Donnerstag, 09.12.2021, 09:00 – 15:00 Uhr

Samstag, 11.12.2021, 12:00 – 18:00 Uhr

RehaNova-Klinik, Krankenhaus Merheim

Ostmerheimer Straße 200

Weitere Informationen und Termine für Booster-Impfungen haben wir für Sie zusammengestellt.

Ab Freitag auch Walk-In- und Bike-In-Angebot in der Lanxess Arena

14 Uhr: Die Stadt Köln hat bekannt gegeben ab kommenden Freitag, zusätzlich zum bestehenden Drive-In-Angebot, auch Kölnerinnen und Kölner, die zu Fuß oder auf dem Rad zur Lanxess Arena kommen, zu impfen. Rund 2 000 Personen täglich sollen so an ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung kommen. Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger finden das Angebot im Westbereich der Lanxess Arena.

Die Öffnungszeiten des Drive-, Walk-, und Bike-In-Impfangebotes sind montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Termine werden ab sofort über das Buchungssystem der Stadt Köln unter dem Punkt „Walk-In" vergeben.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“ im Stadion verschoben

8.44 Uhr: Das Mitsing-Event „Loss mer Weihnachtsleeder singe“, das traditionell im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion am Vortag von Heiligabend stattfindet, ist verschoben worden – um genau ein Jahr, auf den 23. Dezember 2022. Unter den aktuellen Voraussetzungen in der Corona-Pandemie sei die Durchführung leider nicht wie geplant möglich, so die Veranstalter.

Alle erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und sind nicht von eventuellen Preiserhöhungen betroffen. Personen, die den neuen Termin im kommenden Jahr nicht wahrnehmen können, haben die Möglichkeit, das Ticket an der Vorverkaufsstelle, an der dieses erworben wurde, zurückzugeben – der Kartenwert wird hierbei rückerstattet.

Inzidenz sinkt am fünften Tag in Folge

​5.43 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Mittwoch erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert am Morgen mit 391,1 an, 12,6 Punkte unter dem Wert des Vortags (403,7). Die Inzidenz sinkt damit am fünften Tag in Folge. In Köln wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt sind in Köln bisher 832 Menschen an Folgen des Coronavirus gestorben.

Am Mittwochmorgen meldete das RKI 651 Neuinfektionen, insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 86.358 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert.

Dienstag, 7. Dezember

Drive-In-Testzentrum an Lanxess-Arena eröffnet

13.22 Uhr: Seit Dienstagmorgen um 9 Uhr können sich Autofahrende, Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger im Drive-In-Testzentrum an der Lanxess-Arena testen lassen. Dieses befindet sich auf dem Parkplatz P5, direkt neben der Trainingshalle der Kölner Haie an der Gummersbacher Straße.

Das Drive-In-Testzentrum auf dem Parkplatz P5 an der Lanxess-Arena. Alexander Schwaiger Foto:

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig – allerdings wird eine digitale Terminbuchung empfohlen, um vor Ort Zeit zu sparen. Geöffnet ist das Testzentrum bis auf weiteres täglich zwischen 9 und 18 Uhr.

Inzidenz in Köln sinkt deutlich – Sechs weitere Todesfälle

6.45 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln sinkt deutlich: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstagmorgen mit 403,7 an. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 415,2. Es ist der vierte Tag in Folge, an dem die Inzidenz sinkt. Am vergangenen Donnerstag hatte die Inzidenz ihren Höchstwert mit 470,2 in Köln erreicht (Korrigierte Angaben des Landeszentrumsgesundheit NRW). Das RKI hatte am Morgen zunächst Verzögerungen bei der Aktualisierung der Corona-Daten für Deutschland.

In Köln sind sechs weitere Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilt das RKI mit. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 832.

690 Neuinfektionen sind laut RKI registriert worden, seit Beginn der Pandemie wurden nun 85.707 Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) bei 4,44. Das ist ein Anstieg um 0,47.

Verzögerung bei RKI-Daten am Dienstagmorgen

6.07 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am frühen Dienstagmorgen Verzug beim Aktualisieren der Corona-Zahlen. Im sogenannten RKI-Dashboard sind die aktualisierten Daten zu Inzidenzen, Neuinfektionen und Todesfällen noch nicht einsehbar, in einer Mitteilung weist das Institut auf die Aktualisierung hin.

Montag, 6. Dezember

Neues Drive-In-Testzentrum an der Lanxess-Arena​

14.02 Uhr: Am Dienstag wird um 9 Uhr ein Drive-In-Testzentrum an der Lanxess-Arena eröffnet: auf dem Parkplatz P5, direkt neben der Trainingshalle der Kölner Haie an der Gummersbacher Straße. Das Angebot gilt nicht nur für Autofahrende, sondern auch für Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig – allerdings wird eine digitale Terminbuchung empfohlen, um vor Ort Zeit zu sparen. Geöffnet ist das Testzentrum bis auf weiteres täglich zwischen 9 und 18 Uhr.

Inzidenz in Köln sinkt weiter und nähert sich der 400er-Marke

5.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Montag in Köln am dritten Tag in Folge gesunken und liegt nun laut Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 415,2 (-19,9). Im Vergleich zum Sonntag gab es 493 neu nachgewiesene Infektionen, die Zahl der insgesamt in Köln Infizierten steigt damit auf 85.017. Im Vergleich zum Sonntag ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Toten steigt damit auf 826.

Sonntag, 5. Dezember

Inzidenz sinkt stark – zwei neue Todesfälle

08.09 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist nach Angaben des NRW-Landeszentrums Gesundheit gesunken. Sie liegt demnach am Sonntagmorgen bei 435,1 (Vortag: 459). Es wurden 374 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus und zwei weitere Todesfälle in der Stadt gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Köln Gestorbenen steigt damit auf 825.

Samstag, 4. Dezember

Inzidenzwert leicht gestiegen – drei neue Todesfälle

8.05 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist nach Angaben des Robert Koch Instituts leicht gestiegen. Sie liegt demnach am Samstagmorgen bei 459,0 – ein Anstieg von 4,9 Fällen im Vergleich zum Vortag. Das ist die höchste Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Es wurden 790 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus und drei weitere Todesfälle in der Stadt gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Köln Gestorbenen steigt damit auf 823.

Freitag, 3. Dezember

Prinzenproklamation könnte abgesagt werden

18.30 Uhr: Die Prinzenproklamation am 7. Januar könnte nach Angaben von Stadtdirektorin Andrea Blome abgesagt werden. In Regionen mit hoher Inzidenz seien solche Großveranstaltungen verboten, sagte Blome. Die Zahlen seien zuletzt gestiegen und dass diese in Kürze wieder sinken, sei nicht zu erwarten.

Das Festkomitee will sich am Montag mit den Gesellschaften abstimmen. „Wie konkret die Umsetzung der Proklamation des Dreigestirns gestaltet wird, kann ich aufgrund der sich täglich verändernden Corona-Bedingungen heute noch nicht sagen“, sagte Präsident Christoph Kuckelkorn am Freitag. (hol, stef)

Kölner Virologe äußert sich zu der neuen Omikron-Variante

14.45 Uhr: Virologe Prof. Florian Klein von der Kölner Uniklinik sieht die Verbreitung der neuen Corona-Mutation Omikron und die Lage in Deutschland mit Sorge. Auch wenn es bis dato über die Schwere der Verläufe keine repräsentativen Ergebnisse gibt, deutet seiner Ansicht nach nichts darauf hin, dass die Verläufe leichter als bei den anderen Virus-Varianten ausfallen würden, so Klein. Was über die Entstehung und die Auswirkung der neuen Omikron-Variante bislang bekannt ist, erklärt er im Interview.

Das sagt der Krisenstab zur aktuellen Corona-Lage in Köln

12.30 Uhr: Der Krisenstab der Stadt Köln unter Leitung von Andrea Blome informierte bei einer Pressekonferenz über die aktuellen Entwicklungen und Vorgaben für Köln. An der Pressekonferenz nahmen auch Gesundheitsdezernent Harald Rau, Christian Miller, Leiter der Berufsfeuerwehr Köln, und Johannes Nießen, Leiter des Kölner Gesundheitsamtes teil.

Impfen sei ein zentrales Mittel zur Bekämpfung der Pandemie, sagte Andrea Blome. Es sei falsch gewesen, die Impfzentren zu schließen.

Schülerinnen und Schülern in Köln sollen in den nahenden Weihnachtsferien Impfangebote gemacht werden. Blome kritisierte, dass in der Altersgruppe bislang nur der Biontech-Impfstoff verimpft werden darf. So könne man nicht versprechen, dass die Impfaktion in den Ferien stattfinden kann.

Die Einschränkungen bei Sportveranstaltungen werden bereits beim kommenden Kölner Haie Spiel umgesetzt. So sollen nur 5000 Sitzplätze belegt werden, Stehplätze sind verboten. Bei dem Spiel gilt eine Maskenpflicht.

Die Maskenpflicht in den Einkaufsstraßen in der Innenstadt soll ab sofort stärker kontrolliert werden. „Das Ordnungsamt wird Verstöße ahnden“, sagte Blome. Sie kündigte ein Bußgeld von 150 Euro an.

„Köln kann nicht auf sich sitzen lassen mit den Großereignissen ganz massiv die Pandemie vorangetrieben zu haben“, sagte Gesundheitsdezernent Rau zu den Vorwürfen bezüglich des Karnevalsauftakts. Der 11.11. sei als Pandemietreiber der Datenlage nach nicht zu erkennen.

Ab Freitag kommender Woche sollen sich auch Fußgänger und Radfahrer an der Drive-In-Impfstelle in der Lanxess Arena impfen lassen können, verkündete Dr. Christian Miller.

Krisenstab informiert über aktuelle Corona-Lage

11.05 Uhr: Aktuell läuft die Sitzung des städtischen Krisenstabs. Anschließend wird Krisenstabs-Leiterin Andrea Blome um 12.30 Uhr vor die Presse treten und einen Überblick über die aktuelle Corona-Situation in der Stadt sowie die Auswirkungen durch die neue Corona-Schutzverordnung des Landes geben. Mit dabei sind auch Gesundheitsdezernent Harald Rau, Christian Miller, Leiter der Berufsfeuerwehr Köln, und Johannes Nießen, Leiter des Kölner Gesundheitsamtes.

Inzidenz bei Kindern steigt weiter rasant

07.47 Uhr: Die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen in Köln steigt weiter rasant. In der Altersgruppe der 5- bis 9-Jährigen liegt sie nun bei 1072,5 (Vortag: 1020,7). Der Wert in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen hat am Freitag auch erstmals die Marke von 1000 geknackt. Er lag laut LZG bei 1014,8 (Vortag: 965,5)

Corona-Regeln für Gottesdienste lockerer

07.29 Uhr: Nach dem Beschluss von Bund und Ländern am Donnerstag, das öffentliche Leben vor allem für Ungeimpfte massiv einzuschränken, soll künftig in vielen Bereichen eine strenge 2G-Regel gelten. Für Gottesdienste in Köln gibt es allerdings abweichende Regeln – oft brauchen Besucher nicht mal einen Test.

Köln hat die höchste Inzidenz in NRW

07.10 Uhr: Köln hat inzwischen den höchsten Inzidenzwert in NRW – und die Zahlen steigen weiter stark an. Auch im Vergleich zu anderen Metropolen ist das Infektionsgeschehen hier deutlich größer. Beobachter nennen häufig die Feierlichkeiten am 11.11. als möglichen Auslöser, Belege für diese These gibt es allerdings kaum.

Inzidenz steigt auf 454,1

06.10 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln steigt erneut an: Am Freitagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 454,1 für Köln. Am Donnerstag lag der Wert bei 433,0.

Im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Köln zwei weitere Personen gestorben, die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 820.

Das RKI meldet zudem 538 neue Corona-Virus Fälle in Köln im Vergleich zum Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden 83.359 Infektionen mit dem Virus in Köln registriert.

Donnerstag, 2. Dezember

Krisenstab entscheidet über Erweiterung des Impfangebots in der Lanxess-Arena

15.47 Uhr: Der Krisenstab der Stadt entscheidet bei seiner Sitzung am Freitagmorgen, ob und wann die Drive-In-Impfstelle an der Lanxess-Arena auch von Radlern und Fußgängern genutzt werden kann. Derzeit ist das Angebot Autofahrerinnen und -fahrern vorbehalten. Sie können sich aus dem Auto heraus an der Arena anmelden, im Wagen warten und dann vor der Halle parken, um zu Fuß in eine der elf Kabinen zu gehen und geimpft zu werden. Die Verantwortlichen erhoffen sich von der Erweiterung des Angebots eine Erhöhung der Impfungen.

Es gibt dem Vernehmen nach bereits ein Konzept, wie Radler und Fußgänger in der Lanxess-Arena geimpft werden könnten. Demnach würde im Foyer der Halle eine Impfstraße eingerichtet. Die Nutzer würden so durch die Vorräume geschleust, dass der Publikumsverkehr in eine Richtung läuft, damit Begegnungen von Kommenden und Gehenden vermieden werden.

Schon jetzt bietet die Lanxess-Arena älteren Menschen an, sich im Foyer aufzuhalten, damit sie nicht in ihren Autos auf die Impfung warten müssen. Zurzeit lassen sich an der Arena rund 1000 Menschen pro Tag impfen. Wenn auch Fußgänger und Radler das Angebot nutzen können, hofft die Stadt auf täglich mehr als 2000 Impfungen, wie Gesundheitsdezernent Harald Rau dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sagte.

Momentan sind die Wartezeiten am Impfzentrum überschaubar, ein Verkehrschaos wie in den ersten Stunden nach der Eröffnung am vorvergangenen Dienstag blieb seitdem aus. Die Impfstelle ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, eine vorherige Terminvereinbarung online ist erforderlich. (og)

Lauterbach macht FC-Spiel für steigende Inzidenz in Köln mitverantwortlich

10.26 Uhr: Karl Lauterbach lässt nicht locker: Der SPD-Gesundheitsexperte hatte die Durchführung des Bundesliga-Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach vorigen Samstag bereits mehrfach kritisiert, weil es trotz hoher Infektionszahlen vor vollen Zuschauerrängen stattfand. Viele Besucher hatten zudem die Maskenpflicht missachtet. Nun legt er nach. Die Inzidenz steige in Köln seit dem Match, während sie in NRW sinke. „Es war sicher nicht das Spiel allein. Aber es hat beigetragen. Das Spiel hätte so nie genehmigt werden dürfen“, twittert Lauterbach.

Zudem moniert er eine widersprüchliche Haltung der NRW-Landesregierung. Sie habe die Partie „ausdrücklich genehmigt und fordert vom Bund ständig härtere Regeln.“ Lauterbach formuliert überdies eine klare Forderung, wie in der nächsten Zeit mit großen Sportereignissen umgegangen werden sollte: „Aus meiner Sicht sollte kein Spiel mehr als 5.000 Zuschauer haben.“ (og)

Inzidenz bei Kindern steigt auf über 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Altersgruppe der 5- bis 9-Jährigen in Köln auf über 1000 gestiegen. Nach Angaben des LZG lag sie am Donnerstagmorgen bei 1020,7. In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen liegt der Wert bei 965,5. Das Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen liegt somit derzeit deutlich über dem Niveau der Gesamtbevölkerung.

Inzidenz steigt weiter rasant auf 433

6.04 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln steigt weiterhin rasant: Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 433,0 für Köln. Am Mittwoch war der Wert sprunghaft auf 397,7 gestiegen. In weniger als einer Woche ist die Inzidenz um mehr als 100 Punkte in Köln gestiegen. Nachdem es in der vergangenen Woche einen Softwarefehler bei der Datenübermittlung gab, seien die Daten nun wieder valide, hieß es von der Stadt Köln.

Im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Köln zwei weitere Personen gestorben, die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 818.

Seit Beginn der Pandemie wurden 82.821 Infektionen mit dem Virus in Köln registriert.

Mittwoch, 1. Dezember

Ausbruch in Pflegeheim sorgt für drastischen Inzidenz-Anstieg bei über 90-Jährigen

18.26 Uhr: Besonders drastisch ist die Inzidenz in den vergangenen Tagen bei den über 90-jährigen Kölnerinnen und Kölnern gestiegen – innerhalb von drei Tagen von rund 70 auf 210. Grund dafür ist unter anderem ein Ausbruch in einem Kölner Pflegeheim, bestätigte ein Sprecher der Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“. 31 Bewohner und zehn Mitarbeitende seien in dem Heim positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Viele der Bewohnerinnen und Bewohner seien hochbetagt, nicht alle indes über 90 Jahre alt. Den Namen von Einrichtungen teilt die Stadt Köln aus Datenschutzgründen nicht mit. In den ersten Wellen der Corona-Pandemie hatte es zahlreiche Ausbrüche in Kölner Seniorenheimen mit vielen Toten gegeben. Daraufhin waren Besuchsverbote und später strenge Hygieneregeln erlassen worden.

Stadt Köln sieht bisher keinen Zusammenhang zwischen Derby in vollem Stadion und gestiegener Inzidenz

16.21 Uhr: Die Stadt Köln begründet den sprunghaften Anstieg der Inzidenz am Mittwoch mit dem „allgemein verschärften Infektionsgeschehen“ sowie verschiedenen „Clustern beziehungsweise Ausbrüchen, die überwiegend Innenraumbezug haben.“ Das erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Auffällige Cluster“ seien mehrere private Feiern in Innenräumen, Clubveranstaltungen sowie ein Basketballspiel. Zudem gebe es einen Ausbruch in einem Kölner Seniorenzentrum, in dem sich Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitende infiziert hätten.

Einen Zusammenhang zwischen der steigenden Inzidenz und dem Derby zwischen dem 1.FC Köln und Borussia Mönchengladbach in vollbesetztem Stadion am Wochenende gebe es bislang nicht. Es gebe bisher keinen Infektionsfall mit Bezug zum Spiel, sagte der Sprecher.

Mit Stand von Mittwoch ließen sich 567 Coronafälle auf die Feiern rund um den 11.11. zurückführen. Die meisten Infizierten hätten sich dem Sprecher zufolge aber nicht im Straßenkarneval, sondern vor allem in Innenräumen angesteckt.

Kölner Auktionshaus versteigert „Impfbanane“ für mehr als 13.000 Euro

16.15 Uhr: Im Auktionshaus Van Ham ist am Mittwoch die „Impfbanane“ versteigert worden. Der als Bananen-Sprayer bekannte Künstler Thomas Baumgärtel hatte sein Markenzeichen zum Start der Impfungen im Kölner Impfzentrum auf eine Kunststoffwand gesprayt. Nun kam das Werk zugunsten von Unicef Deutschland unter den Hammer. Ein Sammler aus Schleswig-Holstein sicherte es sich für 13.200 Euro. Der Schätzpreis lag zwischen 5000 und 7000 Euro.

Baumgärtel sprüht seit mehreren Jahrzehnten Graffiti an Außenfassaden von internationalen Museen. Im Frühjahr begann er damit, eine abgeänderte Version seiner ikonischen Banane an die Fassaden von Impfzentren und Kliniken zu sprayen, um für Impfungen zu werben und dem Pflege- und Krankenhauspersonal für deren Einsatz zu danken. Die tiefrote „Impfbanane“ ist übersäht mit den Spikes des Virus. Lediglich im oberen Drittel, dort wo durch die Spritze der Impfstoff injiziert wird, ist die Banane wieder gelb. Hier beginnt die Impfung zu wirken.

Bundeswehr-Jet mit Covid-Patienten aus Sachsen in Köln gelandet

16.10 Uhr: Am Nachmittag ist Bundeswehr-Maschine vom Typ A310 MedEvac mit sechs schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus Sachsen in Köln gelandet.

Rettungskräfte im Einsatz in Köln-Wahn. Herbert Bucco Foto:

Nach Angaben des Innenministeriums in Dresden sollen sie auf Krankenhäuser in Köln, Marl, Bonn und Bochum aufgeteilt werden. Zuletzt hatten sie auf Stationen in Krankenhäusern von Dresden, Meißen und Pirna gelegen. Zu ihrem Alter und Geschlecht wurde keine Auskunft erteilt.

Sachsen ist besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Das Land mit der bundesweit niedrigsten Impfquote hatte am Mittwoch eine Wocheninzidenz von 1209,4 und damit mit großem Abstand den höchsten Wert in Deutschland. Bundesweit lag er bei 442,9. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche an.

​Luftwaffe bringt sächsische Patienten im Flugzeug nach Köln

11.53 Uhr: Die Luftwaffe hat in Dresden damit begonnen, die sechs Corona-Patienten aus Sachsen, die auf Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen verlegt werden sollen, in das Flugzeug zu bringen. Ein entsprechendes Video twitterte der Reporter Tobias Wolf von der „Sächsischen Zeitung“ am Mittwochmittag.

​10.000 Kölner aktuell mit Corona infiziert

11.16 Uhr: Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind derzeit 10.200 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert-Koch-Institut vermeldete am Mittwochmorgen einen Wert von 9.960.

​Luftwaffe steht für Corona-Transport bereit

9.56 Uhr: Die Luftwaffe bereitet sich auf den Transport von sechs Corona-Patienten von Sachsen nach Köln vor. Am Mittwochvormittag twitterte die Luftwaffe ein Foto vom bereitstehenden Jet am Flughafen Köln/Bonn, der zeitnah in Dresden sechs Corona-Patienten aufnehmen und dann zurück nach Köln fliegen soll. Nordrhein-Westfalen hatte angeboten, Intensivpatienten aus überlasteten Bundesländern aufzunehmen.

Inzidenz steigt in Riesenschritten auf fast 400

6.15 Uhr: Der Trend setzt sich in Köln fort: Auch am Mittwoch ist die Inzidenz massiv angestiegen und liegt jetzt laut Robert Koch-Institut bei 397,7. Das ist ein Anstieg um 42,5 Punkte im Vergleich zum Vortag und ein erneuter Höchststand. Am Dienstag lag der Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, bei 355,2, am Montag bei 313,3.

Auch der Satiriker Jan Böhmermann kritisierte das Gesundheitsamt für sein Vorgehen auf Twitter und teilte dabei einen Absatz aus dem Corona-Blog des „Kölner Stadt-Anzeiger“:

Laut RKI gab es 860 gemeldete Neuinfektionen seit dem Vortag. Vier weitere Todesfälle wurden verzeichnet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 814 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Dienstag, 30. November

Stadt sagt Silvesterprogramm am Dom ab

14:21 Uhr: Die Stadt Köln hat das kulturelle Rahmenprogramm an Silvester am Dom aufgrund der aktuellen pandemischen Lage abgesagt.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung angibt, sei das geplante Programm mit integrativer Bühnenshow und Hausfassadenprojektionen zwar unter den Bedigungen der Corona-Schutzverordnung NRW noch möglich, allerdings verzichte man darauf, um durch die „dringlich gebotenen Kontaktbeschränkungen einen nötigen Beitrag zur schnellstmöglichen Eindämmung der Pandemie leisten.“

Bereits bei der Planung des Programms sei betont worden, dass das Event abhängig von der pandemischen Lage auch wieder abgesagt werden könne, heißt es von der Stadt.

Inzidenz steigt massiv an – Vier weitere Todesopfer

6.15 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln hat von Montag auf Dienstag einen Sprung auf 355,2 gemacht. Am Montag lag der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, bei 313,3, am Sonntag bei 292. Allerdings hatte es in der vergangenen Woche Probleme bei der Datenübertragung gegeben. Diese sind jetzt laut Gesundheitsdezernent Harald Rau behoben, die Zahlen wieder verlässlich.

Der Wert von 355 ist ein Höchststand für Köln. Der bislang höchste Wert von 347,2 wurde laut der nachträglich bereinigten Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am 22. November erreicht.

Die Zahl der Neuinfektionen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 863 an. Es wurden außerdem vier neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 810 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in Nordrhein-Westfalen gibt das LZG mit 4,14 an.

Montag, 29. November

​Inzidenz laut Kölner Gesundheitsdezernent wieder verlässlich

17:30 Uhr: Der Kölner Gesundheitsdezernent Harald Rau hat in einem Instagram-Livestream viele Fragen rund um die Corona-Situation in der Stadt beantwortet. Dabei verteidigte er die Durchführung des 11.11., des FC-Spiels am Wochenende und der Weihnachtsmärkte aufgrund der niedrigen Hospitalisierungsrate in NRW und Köln, auch wenn natürlich jeder Kontakt einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen habe.

Rau sagte auch, dass nach einigen Tagen des Datenchaos in der vergangenen Woche die Kölner Inzidenz „jetzt wieder valide“ sei. „Die Fehlersuche war komplex, es war nicht ein vorrangiges Problem der Stadt Köln, sondern bei der Landeszentrale für Gesundheit“, so der Dezernent. Es habe ein „softwarebedingtes Datenübergabeproblem“ gegeben, für das mittlerweile aber eine Lösung gefunden worden sei. Die tatsächliche Inzidenz sei aber wahrscheinlich zwei bis dreimal so hoch, da die Dunkelziffer an Infektionen sehr viel höher sei.

Rau rechne damit mit „Lockdown-ähnlichen Maßnahmen“. „Das Wort Lockdown wird sicher vermieden werden werden, aber es wird weitreichende Kontaktbeschränkungen geben“, sagte Rau. Dazu rechne er mit einer Entscheidung des Landes am Mittwoch. Die Stadt selbst könne keinen Lockdown verhängen.

Stadt stellt Verstöße gegen Maskenpflicht und 2G-Regeln fest

16:45 Uhr: Die Stadt hat am Wochenende die seit Freitag geltende Maskenpflicht in den Kölner Einkaufsstraßen Hohe Straße und Schildergasse sowie auf den Weihnachtsmärkten kontrolliert und dabei Verstöße festgestellt.

Laut Stadt wurden seit Freitag auf den Weihnachtsmärkten 1145 Personen wegen Mund-Nasen-Bedeckungen angesprochen, doch nur bei vier Menschen wurden Ordnungswidrigkeiten festgestellt, Verfahren wurden eingeleitet. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Einhaltung der 2G-Regel auf Weihnachtsmärkten: 2249 Personen wurden laut Stadt kontrolliert, drei Verfahren wurden nach Verstößen eingeleitet.

Die Stadt hat außerdem in den Fußgängerzonen der Innenstadt kontrolliert: „In den Fußgängerzonen wurden Freitag (2.250) und Samstag(5.850) insgesamt 8.100 Passanten wegen fehlender Masken ermahnt“, heißt es in der Mitteilung. In 153 Gaststätten wurden 1078 Gäste und 137 Angestellte überprüft – insgesamt wurden 23 Verstöße festgestellt, die zu einem Verfahren führen.

Hinweis: In einer früheren Version war von deutlich mehr Verstößen gegen Masken- und 2G-Regel die Rede, die Stadt Köln hat die Angaben korrigiert.

Ab dem 1. Dezember gilt außerdem eine neue Allgemeinverfügung, laut welcher städtische Dienstgebäude nur noch unter Einhaltung der 3G-Regel betreten werden können. Ausnahmen bestehen nur noch für Notfälle oder Personen, die von der Stadt Köln vorgeladen oder einbestellt sind.

Die Stadt startet heute auch mit einer Respekt-Kampagne. Auf städtischen Informationsanlagen werben Mitarbeitende von Ordnungsdienst, Verkehrsdienst, Rettungsdienst und Feuerwehr für mehr Wertschätzung füreinander. Hintergrund ist laut Stadt, dass Einsatzkräfte sich im Zuge der Pandemie in ihrem Arbeitsalltag zunehmend mit Beleidigungen und Bedrohungen konfrontiert sehen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Köln wieder deutlich über 300

6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 313,3 an. Im Vergleich zum Sonntag ist das ein Anstieg um 21 Punkte. Am Samstag wurde der Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnenden ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, mit 293,8 angegeben, am Sonntag lag er demnach bei 292.

Noch unklar ist, ob sich der Anstieg des Wertes damit erklärt, dass inzwischen alle Kölner Fälle nachgemeldet wurden – bei der Erfassung der Daten gab es in den vergangenen Tagen Probleme. So wurden für Mittwoch und Donnerstag vergangene Woche nicht alle Neuinfektionen gemeldet, wodurch die Daten nicht belastbar waren.

Laut dem RKI ist die aktuelle Zahl der Infizierten in Köln am Montag um 783 auf 80.306 gestiegen. Ein neuer Todesfall wurde nicht registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 805 Kölnerinnen und Kölner an oder in Verbindung mit dem Virus gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW ist leicht gesunken und liegt bei 4,13. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnenden ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Sonntag, 28. November

Uniklinik im Regelbetrieb – Bisher keine Operationen verschoben

18.34 Uhr: An der Kölner Uniklinik herrscht – anders als in den meisten anderen Krankenhäusern in Deutschland – aktuell der Regelbetrieb. Das heißt, momentan müssen noch keine planbaren Operationen verschoben werden, obwohl die Anzahl der Corona-Patienten steigt. Das teilte ein Sprecher der Uniklinik am Sonntag auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit. Demnach würden derzeit 24 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Der „bei weitem größte Anteil“ dieser Patientinnen und Patienten sei nicht geimpft. Die geimpften Patienten hätten zumeist Vorerkrankungen, die deren Immunsystem schwächen, so der Sprecher weiter. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft bezeichnete unterdessen die Lagen auf den deutschen Intensivstationen als „dramatisch“: Aufgrund der vielen Covid-Patienten müssten immer mehr Kliniken planbare Operationen verschieben. Der Normalbetrieb könne in mehr als drei Viertel aller Krankenhäuser nicht mehr aufrechterhalten werden.

Stadt Köln will Durchsetzung der Maskenpflicht beim Derby überprüfen

13.45 Uhr: Die Stadt Köln teilt am Sonntagmittag über Twitter mit, dass das Gesundheitsamt und Ordnungsamt die Umsetzung der Maskenpflicht auch auf Steh- und Sitzplätzen im Rhein-Energie-Stadion am Samstag überprüfen will. Die Stadt hatte diese Verordnung erst kurz vor Spielbeginn gegen Borussia Mönchengladbach erlassen. Die Tweets von Verein und Stadt zu dieser Anweisung erfolgten nach 14 Uhr. Allerdings verweist die Stadt darauf, dies dem Veranstalter schon Stunden vorher mitgeteilt zu haben. Die Änderung sei wegen der neuen und vermutlich deutlich ansteckenderen Virusvariante Omikron erfolgt.

Fakt ist jedenfalls, dass sich die wenigsten Zuschauer an die Maskenpflicht hielten, wie Bilder und Filmaufnahmen zeigten. Bereits zuvor hatte es Kritik daran gegeben, dass das Spiel vor ausverkauften Rängen stattfinden durfte.

​Inzidenz in Köln und NRW-Hospitalisierungsrate sinken leicht

7.20 Uhr: Der Inzidenzwert in Köln ist im Vergleich zum Vortag um 1,8 Punkte gesunken und liegt am Sonntagmorgen bei 292. Am Samstag wurde der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, mit 293,8 angegeben, am Freitag mit 295,1. Es ist allerdings immer noch unklar, inwieweit diese Zahlen belastbar sind, das es in der vergangenen Woche Probleme bei der Datenübertragung gegeben hat und nicht gesagt werden kann, ob alle Zahlen nachgemeldet wurden.

Die Zahl der Neuinfektionen gibt das Robert Koch-Institut mit 588 an. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 806 Menschen in Zusammenhang mit Coid-19 gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt am Sonntag bei 4,13 (Vortag: 4,37). Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Samstag. 27. November

Die Impf-Aktion des 1. FC Köln vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) trifft auch große Resonanz. Wenige Stunden vor dem Duell bildeten hunderte Menschen eine lange Schlange vor dem Mobil auf der Wiese vor der Nordwestecke des Rheinenergie-Stadions.

Der FC hatte im Vorfeld angekündigt, dass zwischen 10 und 13 Uhr Erst- und Boosterimpfungen ohne Anmeldung angeboten werden.

Inzidenz sinkt leicht – Anstieg bei Hospitalisierungsrate

8.14 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Köln ist zum Samstag leicht gesunken. Nachdem es bei der Stadt Köln in den vergangenen Tagen Verzögerungen mit der Erfassung der Daten gab, ist aber unklar, ob alle Neuinfektionen nachgemeldet worden sind.

Am Samstagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 293,8 (Vortag: 295,1).

Gemeldet wurden 638 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 78.935 Menschen mit dem Virus in Köln infiziert. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind in Köln insgesamt 806 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt am Samstag bei 4,37 (Vortag: 4,21). Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Freitag, 26. November 2021

Kölner Hausarztpraxis sagt Impftermine ab

19:15 Uhr: Wegen der Begrenzung der Biontech-Liefermenge beklagt die Kölner Arztpraxis Nippes auf ihrer Homepage, dass sie bereits vereinbarte Impftermine absagen muss. Von den 216 bereits zugesagten wöchentlichen Impfdosen sollen nur 78 geliefert werden, teilte die Praxis mit. Die Patienten werden telefonisch über die Absage informiert. Es handelt sich um Termine, die bis in den Januar hineinreichen. Neben dem Biontech-Engpass gibt es nun zusätzlich auch noch Probleme mit der Lieferung von Moderna-Impfstoff, wie der Hausärzteverband in einer Mitteilung informiert und massiv kritisiert.

Nur unter 30-Jährige erhalten aktuell Biontech-Impfstoff

14.58 Uhr: Wer in diesen Tagen auf der Seite der Stadt Köln einen Impftermin bucht, etwa beim Gesundheitsamt oder für das Impfzentrum der Lanxess-Arena, dem steht aktuell kein Impfstoff von Biontech zur Verfügung. In den Auswahlfeldern wird das Vakzin von Biontech nicht angezeigt. Ein Sprecher der Stadt Köln bestätigte dies auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Grund dafür sei die Deckelung von Biontech durch das Bundesgesundheitsministerium. Dadurch würden aktuell lediglich rund 1000 Dosen des Biontech-Impfstoffs pro Woche nach Köln geliefert. Das entspreche nur fünf Prozent des tatsächlichen Bedarfs. „Die gelieferten Dosen werden für die unter 30-Jährigen eingesetzt, da für diesen Personenkreis ansonsten kein Impfstoff zur Verfügung steht“, erklärte der Sprecher. Diese Deckelung betreffe die Stadt Köln genauso wie alle Arztpraxen und alle Kommunen in Deutschland.

Inzidenz in Köln klettert wieder – Sieben weitere Todesfälle gemeldet

6.20 Uhr: Der Kölner Inzidenzwert ist wieder gestiegen: Am Freitagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 295,1. Am Vortag lag er bei 288,0, allerdings wurden nicht alle Daten richtig erfasst, die Inzidenz war nicht aussagekräftig.

Bei der Stadt Köln gab es in den vergangenen Tagen Verzögerungen mit der Erfassung der Daten: Für Mittwoch und Donnerstag wurden nicht alle Neuinfektionen gemeldet und die Daten waren nicht belastbar. Ob nun alle Kölner Fälle nachgemeldet worden sind, ist noch unklar. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW meldet noch eine geringere Inzidenz mit Datenstand vom Donnerstag.

Die Zahl der Infizierten liegt am Freitag um 686 höher als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 78.297 Menschen mit dem Virus in Köln infiziert.

Sieben weitere Todesfälle wurden gemeldet. Somit sind bisher insgesamt 805 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt wie bereits am Donnerstag bei 4,21. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Donnerstag, 25. November 2021

Stadt sieht keine Auswirkung des 11.11. auf die Infektionen

17.20 Uhr: Die Stadtverwaltung sieht kein Indiz dafür, dass die Geschehnisse während des Karnevalsauftakts die Ausbreitung der Corona-Pandemie nennenswert verstärkt hätten. Um den Einfluss des 11.11. hat die Stadt auf Basis von Daten des Robert-Koch-Instituts die Inzidenzverläufe Kölns mit den Verläufen anderer Städte verglichen. Demnach liegt Köln bei der Entwicklung der Inzidenzen im Mittelfeld, teilte die Stadt mit. In den vergangenen beiden Tagen gab es jedoch aufgrund von Software-Problemen keine sicheren Inzidenzahlen aus Köln, sodass von den 14 zurückliegenden Tagen die beiden Letzten nicht in die Bewertung eingeflossen sind. Mehr dazu lesen Sie hier.

Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten ab Freitag

14.04 Uhr: Ab Freitag wird auf den Kölner Weihnachtsmärkten sowie auf der Schildergasse, der Hohe Straße und dem Wallrafplatz zwischen 10 und 22 Uhr eine Maskenpflicht herrschen. Das bestätigt die Stadt dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ auf Nachfrage. Die Weihnachtsmarktbetreiber hatten bereits am gestrigen Abend die Information dazu erhalten, dass die Allgemeinverfügung heute dahingehend angepasst werden soll. Entsprechende Schilder würden bereits vorbereitet. Bei der Einnahme von Speisen und Getränken im Sitzen oder Stehen entfällt die Maskenpflicht.

Außerdem geht aus der neuen Corona-Schutzverordnung hervor, dass Kinder und Jugendliche erst ab 16 Jahren nach ihrem 2G-Nachweis befragt werden. Bis einschließlich 15 Jahre werden sie durch die Reihentestungen an Schulen als getestet erachtet. Zuvor galt diese Regelung nur für Kinder und Jugendliche bis einschließlich zwölf Jahren und drei Monaten.

Gesundheitsamt-Teststelle am Neumarkt zieht um

12.06 Uhr: Die Test- und Impfstelle des Gesundheitsamtes am Neumarkt zieht um. Das teilt die Stadt Köln mit. Das Infektionsschutz-Zentrum bleibt aus diesem Grund am 30. November und 1. Dezember am Neumarkt 15-21 geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Dezember, ist es zu den gewohnten Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) in den neuen Räumlichkeiten in der Lungengasse 34-36 zu finden.

Luftwaffe hält zwei Flugzeuge bereit für Corona-Hilfe

11.20 Uhr: Die Luftwaffe hält in Köln nun zwei Flugzeuge für einen Hilfseinsatz zur Verlegung von Intensivpatienten in der Corona-Pandemie bereit. Dazu gehört der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation, sowie eine umgerüstete Spezialmaschine, das Überwachungsflugzeug A319OH („offener Himmel“). In dieses seien am Vortag zwei Plätze zur Intensivbehandlung eingebaut worden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Donnerstag. Über sechs Intensivplätze verfüge der Airbus A310 MedEvac.

Schnelle Transportkapazitäten sollen bereitgehalten werden, um Intensivpatienten bei einer regionalen Überlastung von Krankenhäusern in Regionen mit freien Kapazitäten fliegen zu können.

Inzidenz in Köln im Abwärtstrend – Zahlen aber nicht belastbar

6.12 Uhr: Die Inzidenz in Köln liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 288,0. Es ist aber davon auszugehen, dass dieser Wert nicht belastbar ist, da es seit zwei Tagen Fehler bei der Datenübertragung von Köln ans Landeszentrum Gesundheit (LZG) und damit auch an das Robert Koch-Institut gibt. Ein Softwarefehler am Mittwoch hatte laut Kölner Gesundheitsamt zu fehlerhaften Meldungen geführt, und das LZG spricht auch am Donnerstag von Problemen und einer fehlerhaften Datei. Am Dienstagmorgen lag die Sieben-Tages-Inzidenz noch bei 330 – laut nachkorrigiertem Wert des LZG sogar bei 344.

Für Mittwoch waren keine Neuinfektionen angegeben worden, für Donnerstag 470, Nachmeldungen vom Vortag scheinen nicht erfolgt zu sein.

In Köln sind drei weitere Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich somit auf 798.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt bei 4,21 und ist damit um 0,25 Punkte gestiegen. Der Wert gibt an, wieviele von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten.