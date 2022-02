Corona in Köln: Mehr als 3300 Neuinfektionen – vier weitere Todesfälle

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unsere Grafik.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Samstag, 12. Februar

Mehr als 3300 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle gemeldet

7.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen 3396 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln.



Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter gesunken, liegt aber noch bei 1658,2. Am Freitag wurde die Inzidenz mit 1677,6 angegeben, das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW hatte die Angaben mit Nachmeldungen zuletzt aber nach oben korrigiert. So lag die Inzidenz am vergangenen Mittwoch knapp unter der 2000er-Marke.

In Köln sind außerdem vier weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 941.



Freitag, 11. Februar

Kölner Impfquote über 80 Prozent – Studie über Dunkelziffer wird fortgesetzt

20.41 Uhr: In Köln wurden bislang 873.903 Personen vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 80,32 Prozent, teilt die Stadt Köln mit. Außerdem wurden 664.123 Mal als Booster geimpft, Köln hat damit eine Booster-Quote von 61,04 Prozent. Das gesamte Impf-Angebot der Stadt Köln ist hier zu finden.

Die Stadt setzt außerdem ihr gemeinsames Corona-Forschungsprojekt mit der Uniklinik und der Kölner Universität fort. Seit dem vergangenen Jahr forschen Uniklinik und medizinische Fakultät zum Coronavirus, sie geht nun in die dritte Runde. Ziel der Forschung ist vor allem herauszufinden, wie hoch die Dunkelziffer der Corona-Infektionen in Köln ist.



Dafür wurden in den ersten beiden Runden jeweils 6000 Kölnerinnen und Kölner kontaktiert und Test-Sets zugeschickt. Ab dem 14. Februar sollen weitere 10.000 Personen zufällig ausgewählt und postalisch angeschrieben werden. Die Stadt hofft auf eine große Teilnahme.

Über 2500 Neuinfektionen – Vier weitere Todesfälle

6:09 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag für Köln 2613 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit im Vergleich zum Donnerstag erneut auf 1677,6 (-89,8). Insgesamt haben sich bislang 181.866 Menschen in Köln mit dem Corona-Virus infiziert.

Außerdem meldete das RKI vier weitere Todesfälle für Köln. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 937 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Wie sich die Zahl der Neuinfektionen auf die einzelnen Tage verteilt, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) bislang noch nicht. Aufgrund von einem nach wie vor bestehenden Meldeverzug ist davon auszugehen, dass die Zahlen in den kommenden Tagen noch nach oben korrigiert werden.

Donnerstag, 10. Februar

​Untersuchung von Kölner Abwasser auf Corona



17.52 Uhr: Die Stadt Köln hat den Zuschlag als einer von 20 Pilotstandorten für die systematische Überwachung von Coronaviren im Abwasser erhalten. In dem von der EU geförderten Projekt mit dem Namen „Esi-Cora“ wollen die Stadtentwässerungsbetriebe (Steb) und das städtische Gesundheitsamt im Kampf gegen das Virus auf das Instrument der Abwasserüberwachung setzen. Die Federführung des Modellvorhabens übernehmen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Projekt wird laut Steb zurzeit gestartet.



Die Überwachung von Abwasser gilt als Früh- und Entwarnsystem während der Pandemie. Mithilfe des Abwassermonitorings sollen die Erfolge von Schutzmaßnahmen beurteilt und Trendanalysen vorgenommen werden. Infektionsausbrüche und Virusvarianten sollen so früher erkannt und präziser vorhergesagt werden. „Auch die Dunkelziffer mit den bislang nicht erfassten Infektionen wird beleuchtet – das kann zu einer großen Verbesserung im weiteren Kampf gegen die Pandemie führen“, so Gesundheitsdezernent Harald Rau.

LZG korrigiert Inzidenz auf fast 2000 für Köln

10.31 Uhr: Das Landeszentrum für Gesundheit in Nordrhein-Westfalen (LZG) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Köln nachträglich erneut deutlich nach oben korrigiert. So lag der Wert am Mittwoch erstmals fast bei 1957,5 und erreicht damit einen neuen Höchstwert für Köln seit Beginn der Corona-Pandemie.

Durch die nachkorrigierten Zahlen liegt Köln seit dem 24. Januar dauerhaft über einem Inzidenzwert von 1500.

RKI meldet mehr als 4000 Neuinfektionen – sechs weitere Todesfälle

6.04 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag in Köln 4303 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit im Vergleich zum Mittwoch ein wenig auf 1767,4 (-3,5).

Außerdem meldete das RKI sechs weitere Todesfälle für Köln. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 933 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aufgrund von einem nach wie vor bestehenden Meldeverzug ist davon auszugehen, dass die Zahlen in den kommenden Tagen noch nach oben korrigiert werden.

Mittwoch, 9. Februar

RKI meldet sieben weitere Todesfälle – 3047 Neuinfektionen

6.03 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen in Köln sieben weitere Todesfälle in Köln im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 927.

Das RKI meldet außerdem erneut wieder mehrere Tausend weitere Infektionsfälle in Köln: Die Zahl der Neuinfektionen wird am Mittwochmorgen mit 3047 angegeben. Am Dienstag wurden 2367, am Montag 3095 Infektionen gemeldet.

Die Inzidenz wird vom RKI mit 1770,9 angegeben, am Dienstag wurde sie noch mit 1810,2, ein Rückgang von 39,3.

Dienstag, 8. Februar

Veranstalter sagen Kölner Geisterzug 2022 endgültig ab

11.34 Uhr: Wie schon im vergangenen Jahr haben die Veranstalter des Geisterzuges, der Ähzebär un Ko e.V., den alternativen Zoch für dieses Jahr endgültig abgesagt. Der Verein begründet das „mit der aktuellen Lage und auch aus Solidarität mit den anderen Karnevalsumzügen“. Allerdings sind Karnevalsumzüge laut aktueller Coronaschutzverordnung ohnehin verboten. „Dies ist bitter, da der Geisterzug in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert“, erklärt Erich Hermans, Vorsitzender von Ähzebär un Ko e.V und Begründer des Geisterzuges.

Das Jubiläumsjahr soll aber nicht klanglos vorübergehen: Die Macher arbeiten an einem Streaming-Event, das am Karnevalssamstag, 26. Februar, um 19 Uhr starten soll. Auf der Website und auf Facebook werden in den kommenden zwei Wochen weitere Details verraten.

Der Geisterzug in seiner heutigen Form hat seinen Ursprung im Jahre 1991, als wegen des zweiten Golfkriegs der Kölner Rosenmontagszug abgesagt wurde. Stattdessen zogen Anti-Kriegsdemonstranten und Karnevalisten gemeinsam auf der üblichen Zugstrecke durch die Kölner Innenstadt. Ein Jahr später startete der erste,

offizielle „Geisterzug“ unter dem Motto „d’r Ähzebär kütt”.

2367 Neuinfektionen, erneut ein Todesfall

6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 2367 Neuinfektionen seit dem Vortag und damit 728 weniger als am Montag. Die Inzidenz sinkt erneut leicht und liegt nun bei 1810,2 und damit um 20,5 tiefer als am Vortrag. Der Wert gibt an, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Wie sich die Zahl der Neuinfektionen auf die einzelnen Tage verteilt, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) bislang noch nicht. Wie in den vergangen Tagen ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz aufgrund des Meldeverzugs noch nach oben korrigiert wird. Offiziell haben sich nun bislang 171.903 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 920 Menschen in der Stadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Montag, 7. Februar

3095 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

6.08 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 3.095 Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Inzidenz sinkt laut RKI minimal um 8,5 im Vergleich zum Vortag und liegt nun bei 1830,7. Der Wert gibt an, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Wie sich die Zahl der Neuinfektionen auf die einzelnen Tage verteilt, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) bislang noch nicht. Wie in den vergangen Tagen ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz aufgrund des Meldeverzugs noch nach oben korrigiert wird. Offiziell haben sich nun bislang 169.538 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 919 Menschen in der Stadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Sonntag. 6. Februar

Stadt Köln: Etwa 15.000 ungeimpfte Pflegekräfte

18.30 Uhr: Wenn am 16. März die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ in Kraft tritt, müssen Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und anderen Stellen, die mit schutzbedürftigen Menschen arbeiten, ihre Corona-Impfung nachgewiesen haben. Die ohnehin überlasteten Gesundheitsämter der Kommunen müssen das kontrollieren. Die Stadt Köln rechnet mit tausenden Überprüfungen und schätzt, „dass es etwa 15.000 ungeimpfte Beschäftigte in Kölner Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gibt.“ Das teilt die Verwaltung auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit. Die Zahl basiert auf der vom Robert-Koch-Institut ermittelten Impfquote von derzeit 81 Prozent unter Pflegekräften. (og)

07.53 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet für Sonntag knapp 4554 Corona-Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie in Köln bisher 166.443 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, steigt laut den Angaben auf 1839,2 (Vortag: 1733,2). Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Samstag, 5. Februar

Fast 5000 neue Fälle für Köln gemeldet

8 Uhr: Für die Stadt Köln wurden zum Samstag fast 5000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der neuen Fälle bei 4.856. Offiziell haben sich damit bislang 161.888 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, stiegt um 130,6 auf 1733,2. Die Zahl der Toten stieg um einen Fall auf insgesamt 918.

Freitag, 4. Februar

RKI meldet 5311 Neuinfektionen für Köln

6.15 Uhr: Der Kölner Inzidenzwert zieht deutlich an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Freitag 5311 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die bislang offizielle Inzidenz steigt dadurch auf 1602,7, am Donnerstag lag die Inzidenz bei 1148,6. Der Wert gibt an, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Aufgrund der anhaltenden Meldeverzögerung könnte dieser Wert in den kommenden Tagen jedoch voraussichtlich noch korrigiert werden.

Todesfälle wurden keine neuen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 917 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Donnerstag, 3. Februar

Jungfrau Gerdemie positiv auf Corona getestet

12.52 Uhr: Nachdem sich vergangene Woche erst Bauer Gereon mit dem Coronvirus infiziert hatte, ist nun auch Jungfrau Gerdemie am Mittwoch positiv getestet worden. Das teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Donnerstag mit. Björn Bauer habe leichte Symptome wie etwa Schnupfen, fühle sich ansonsten aber gut, heißt es.

Bauer Gereon, dessen routinemäßiger Corona-Test vergangenen Donnerstag positiv ausgefallen war, habe seine Infektion unterdessen gut überstanden – er sei seit mehreren Tagen symptomfrei und bereits mehrfach negativ getestet worden. „Dank Impfung und Booster war die Corona-Infektion eher lästig als körperlich einschränkend”, sagt Gereon. „Nun freue ich mich darauf, meine Quarantäne verlassen und endlich wieder öffentliche Termine wahrnehmen zu dürfen.”

Die kommenden Veranstaltungen, bei denen es sich bis Sonntag vor allem um eine Reihe sogenannter sozialer Auftritte im kleinen Rahmen handelt, nehmen Prinz und Bauer alleine wahr.

LZG schlüsselt Corona-Daten für Köln auf – Inzidenz seit Tagen über 1000er-Marke

7.43 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW hat die Corona-Daten für Köln aktualisiert und aufgeschlüsselt. Die am Donnerstagmorgen vom RKI gemeldeten knapp 5000 Neuinfektionen entfallen auf die vergangen Tage, es sind auch einige Nachmeldungen dabei.

So gibt das LZG die Zahl der Neuinfektionen für Donnerstag mit 2357 an, die Zahl der Neuinfektionen am Mittwoch wurde von 2891 auf 3221 angehoben.

Die Aufschlüsselung macht auch deutlich, dass die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln seit einigen Tagen deutlich über der 1000er-Marke liegt: Die aktuelle Inzidenz wird mit 1148,5 angegeben. Die Werte der vergangenen Tagen wurden nach oben korrigiert: 1052,1 am Mittwoch (zuvor 813,7), 1034,5 am Dienstag (zuvor 838,2), 1184,2 am Montag (zuvor 931,7). Nach aktueller Berechnung gab es den Inzidenz-Höchststand der vergangenen Tage am Dienstag, 25. Januar: Der Wert wird nun mit 1709,8 angegeben.

Dass immer noch nicht alle Infektionen nachgemeldet wurden, implizieren unter anderem die Fallzahlen vom 27. und 28. Januar. Für den 27. Januar werden 310 Neuinfektionen angegeben, für den Folgetag 874 – deutlich niedrigere Werte als an allen anderen Tagen.

Fast 5000 Neuinfektionen gemeldet – Inzidenz macht Sprung

6.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 4.967 Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Inzidenz macht laut RKI einen Sprung von 813,6 am Mittwoch auf 1.148,6 am Donnerstag. Der Wert gibt an, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein Coronatest in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel.

Wie sich die Zahl der Neuinfektionen auf die einzelnen Tage verteilt, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) bislang noch nicht. Es sieht aber aufgrund des Sprungs bei Neuinfektionen und Inzidenz danach aus, als sei der Meldeverzug zumindest teilweise aufgearbeitet worden. Wie hoch die Inzidenz in den Tagen zuvor zumindest annähernd tatsächlich lag, wird erst mit den Aufschlüsselung der Neuinfektionen durch das LZG klar, es ist zu vermuten, dass die reale Inzidenzen nach oben korrigiert wurden.

Es wurden vier weitere Todesfälle gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 917 Menschen in Köln in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Mittwoch, 2. Februar

Band Querbeat verschiebt Tour wegen Corona-Lage

10.53 Uhr: Die Kölner Band Querbeat muss ihre für das Frühjahr geplante Tour verschieben. Grund ist die aktuelle Corona-Lage. Ursprünglich wollte die Band im vergangenen Herbst mit ihrem neuen Album „Radikal Positiv“ auf Tour gehen. Nun sollte die Konzertreihe am 17. März starten – doch auch dieser Plan ist nun geplatzt. „Wir haben Stand jetzt keine Ahnung, ob wir im baldigsten Frühjahr mit Masken oder ohne, mit Abstand oder Pogo, oder mit veränderten Kapazitäten in den Hallen und Clubs rechnen müssen“, schreibt die Band auf ihrer Instagram-Seite.

Doch auch der stockende Ticketverkauf sei ein Grund für die Absage. Man hoffe auf einen Festivalsommer und anschließend auf eine ausverkaufte Tour. Starten will die Band am 9. Juli in München. Am 17. September ist das Konzert im Kölner Palladium geplant. Schließen soll die Konzertreihe – Stand jetzt – am 28. Oktober in München. (pg)

Erneut fast 3000 Neuinfektionen in Köln gemeldet

5.53 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag für Köln 2891 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt dadurch vorläufig auf einen Wert von 813,7. Er liegt damit 26,5 Punkte unter dem Wert des Vortags (838,2). Es ist aber damit zu rechnen, dass dieser Wert in den kommenden Tagen noch erheblich nach oben korrigiert wird.

Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Pandemie 913 Menschen in Köln an den Folgen der Corona-Pandemie gestorben.

Dienstag, 1. Februar

Mehr als 2300 Neuinfektionen gemeldet

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstagmorgen für Köln mit 838,2 an. Damit wird die Inzidenz zwar niedriger angegeben, als noch am Vortag, allerdings kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Nachkorrekturen. Es ist zu erwarten, dass die tatsächlich Inzidenz in Köln deutlich höher liegt.

Laut RKI wurden in Köln auch 2323 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Auch diese Zahl der Fälle ist voraussichtlich den Nachmeldungen geschuldet, da die Labore und das Gesundheitsamt am Limit arbeiten.

Die Zahl der Todesfälle in Köln seit Pandemie-Beginn ist unverändert bei 912.

Montag, 31. Januar

Blome: Öffnung nach Lockdown dank Geimpften

12 Uhr: Stadtdirektorin Andrea Blome äußerte sich besorgt über die Corona-Demonstrationen in Köln. „Das macht mir zu schaffen. Ich halte das für extrem unsolidarisch. Die Öffnung nach dem Lockdown ist ja den Geimpften zu verdanken“, sagte Blome, die den Corona-Krisenstab der Stadt leitet, der Kölnischen Rundschau gegenüber. „Und jetzt gibt es diese Menschen, die von der Bereitwilligkeit der Geimpften profitieren und sich trotzdem dagegen stellen. Dafür habe ich kein Verständnis“, so Blome weiter.

2159 neue Fälle für Köln gemeldet - Inzidenz steigt auf 931,7

6:15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen 2159 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 931,7 und damit 99,8 Punkte über dem Wert des Vortages (831,9). Aufgrund der anhaltenden Meldeverzögerung wird dieser Wert in den kommenden Tagen jedoch noch voraussichtlich nach oben korrigiert werden.

Die Korrekturen des Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) für die vergangenen Tage haben die Inzidenzwerte an zahlreichen Tagen noch einmal erhöht. So liegt die Inzidenz für Dienstag den 25. Januar rückwirkend nun bei 1700,4, für Freitag den 28. Januar bei 1046,7.

Interessant ist ein Blick auf die ebenfalls teils nachträglich korrigierten Meldungen pro Tag. So wurden nach aktuellem Stand für Freitag den 28. Januar bislang lediglich 264 Meldungen, für Donnerstag den 27. Januar 309 Meldungen verzeichnet. Zum Vergleich: Dienstag dem 25. Januar werden mittlerweile 3082 Meldungen zugerechnet, Montag dem 24. Januar sogar 3332.

Weitere Todesfälle wurden vom RKI für Köln im Zusammenhang mit Covid-19 nicht gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 912 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

2202 neue Fälle gemeldet – Rund 2000 davon Nachmeldungen

9.44 Uhr: Für Köln werden am Sonntag morgen 2202 neue Infektionen gemeldet. Wie bereits in den vergangenen Wochen handelt es sich bei einem Großteil davon um Nachmeldungen, nur 182 Infektionen fallen auf den Samstag. Aufgrund der hohen Meldeverzögerung wird die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz somit mit lediglich 831,9 angegeben.

Rückwirkend wurden die Inzidenzen erneut korrigiert. So liegt der Wert für Samstagmorgen jetzt bei 1034,2 (ursprünglich 848,1). Für Dienstag den 25. Januar bringen Korrekturen die Inzidenz mittlerweile auf 1699,9 – der bislang höchste registrierte Wert. Die meisten Neuinfektionen in absoluten Zahlen wurden nach jetztigem Stand am 21. Januar registriert: Auf diesen Tag fallen 3600 Meldungen.

Neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden nicht registriert, hier liegt die Zahl der seit Pandemiebeginn verzeichneten Fälle weiter bei 912.

Landeszentrum Gesundheit NRW hat keine aktuellen Daten

7.38 Uhr: Am Sonntagmorgen sind vom Landeszentrum Gesundheit NRW in Düsseldorf keine aktuellen Daten zur Coronalage in Köln erhältlich. Der Datenstand des Zentrums ist letztmalig in der Nacht zu Samstag aktualisiert worden. Auch das Robert-Koch-Institut in Berlin hat keine aktuellen Daten für Köln. Das Landeszentrum und das RKI geben jeweils Sieben-Tage-Inzidenzen an, die nicht den tatsächlichen Infektionsstand wiedergeben.

Samstag, 29. Januar

Inzidenz rückwirkend auf mehr als 1600 korrigiert

7.36 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) hat die Sieben-Tage-Inzidenz rückwirkend an mehreren Tagen deutlich korrigiert. Für Donnerstag den 27. Januar (hier im Blog als Eintrag Freitagmorgen) wird nun ein vorläufiger Wert von 1165,4 angegeben. Ursprünglich wurde an jenem Tag eine Inzidenz von 888,9 gemeldet. Für den 24. Januar wurde die Inzidenz von ursprünglich rund 1200 mittlerweile auf 1627,9 korrigiert.

Die Werte der vergangenen drei Tage werden absehbar noch deutlich steigen. Bislang wurden für den 28. Januar lediglich 159 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz liegt damit bei 848,1. Für den 27. Januar wurden nur 231 und für den 26. Januar 306 Fälle registriert. Zuvor lagen die Fallzahlen täglich deutlich bei mehr als 1000, in der Spitze mehr als 3000 Fällen.

Außerdem meldet die Stadt zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Insgesamt sind damit im Zuge der Pandemie bislang 912 Menschen gestorben.

Freitag, 28. Januar

Lolli-Tests an weiterführenden Schulen und Kitas gehen weiter

16.00 Uhr: Das von der Stadt Köln finanzierte Testangebot an weiterführenden Schulen und Kitas wird trotz der knappen PCR-Test-Kapazitäten weitergeführt. Das hat der Krisenstab der Stadt Köln am Freitag beschlossen. Das vom Land eingeschränkte Testangebot für Grundschulen bleibt hingegen auch in Köln reduziert.

Die Testungen liegen eigentlich in der Verantwortung des Landes NRW. Das sieht für Grundschulen zwei Lolli-PCR-Testungen in der Woche vor, so wird es auch in Köln gehandhabt. NRW-Schulministerin Gebauer hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass die Lolli-PCR-Tests an den Grundschulen zwar grundsätzlich erhalten blieben, die PCR-Einzeltestungen nach einem positiven Pool allerdings wegfallen. Das hatte zu viel Unmut bei den Eltern und Chaos an den Schulen geführt.

Für Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen schreibt das Land drei verpflichtende Schnelltests in der Woche vor. Aus eigenen Mitteln bietet die Stadt Köln nun auch weiterhin an, einen dieser Schnelltests durch eine Lolli-PCR-Testung zu ersetzen, um den Schulbetrieb sicherer zu gestalten. Das Angebot nehmen circa 60 weiterführende Schulen in Anspruch.

Auch das städtische Testangebot in Kitas und Tagespflegen wird fortgeführt. Hier bleibt es bei zwei Lolli-PCR-Tests in der Woche.

LZG korrigiert Inzidenz nach oben

8.15 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) hat die Inzidenz für Köln erneut rückwirkend korrigiert. Für Donnerstag den 27. Januar wird sie jetzt mit 1099,7 angegeben. Ursprünglich wurde an jenem Tag ein Wert von 992,3 gemeldet. Für den 24. Januar liegt die Inzidenz nun vorläufig bei 1491. Nach aktuellem Stand liegt Köln damit seit acht Tagen über einem Inzidenzwert von 1000.

Dass auch die heutigen Angaben absehbar deutlich korrigiert werden, zeigt die aktuelle Zahl der gemeldeten Neuinfektionen: für Donnerstag sind es derzeit lediglich 31. Zum Vergleich: Für den 21. Januar wird die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mittlerweile rückwirkend mit 3583 angegeben.

1201 Neuinfektionen am Freitag

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Freitag 1201 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die bislang offizielle Inzidenz sinkt dadurch auf 888,9 und liegt 103,4 Punkte unter dem Wert des Vortages (992,3). Aufgrund der anhaltenden Meldeverzögerung wird dieser Wert in den kommenden Tagen jedoch voraussichtlich nach oben korrigiert werden.

Zudem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Pandemie 910 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Donnerstag, 27. Januar

LZG korrigiert Inzidenz auf fast 1450

7.51 Uhr: Das Landeszentrumgesundheit NRW hat die Inzidenzwerte für Köln in den vergangenen Tagen deutlich nach oben korrigiert. Am Montag, 24. Januar, liegt der Wert nun bei einem neuen Rekord-Hoch von 1448 - fast 500 Punkte über dem NRW-Durchschnitt an diesem Tag (952).

Die Inzidenz in Köln liegt damit acht Tage in Folge bei mehr als 1000, es ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz von 992,3 vom Donnerstag ebenfalls deutlich nach oben korrigiert wird.

Fast 3000 Neuinfektionen– Inzidenz kratzt an 1000er-Marke

5.59 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Donnerstag 2993 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz steigt dadurch auf 992,3 und liegt 35,3 Punkte über dem Wert des Vortages (957). Es ist aufgrund einer weiterhin bestehenden Meldeverzögerung aber damit zu rechnen, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen noch weiter ansteigen wird.

Etwas mehr als ein Drittel der neu gemeldeten Fälle am Donnerstag entfiel auf Samstag, 22. Januar (1238). Für Mittwoch wurden dagegen nur 261 neue Fälle in die Statistik eingetragen.

Zudem meldete das RKI einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Pandemie 910 Menschen an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben.

Mittwoch, 26. Januar

1. FC Köln sagt Karnevalssitzung ab

16.45 Uhr: Der 1. FC Köln hat seine traditionelle Karnevalssitzung im Maritim Hotel am Heumarkt abgesagt. Aufgrund der aktuell in NRW geltenden Corona-Schutzverordnung sehe man sich „schweren Herzens“ zu diesem Schritt gezwungen, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Die FC-Sitzung sollte am 22. Februar stattfinden.

Korrigierte Inzidenz am Freitag bei fast 1350

8.15 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) hat die Sieben-Tages-Inzidenzen der vergangenen Tage mit zahlreichen Nachmeldungen von Infektionsfällen in Köln korrigiert. Der bislang höchste Wert wurde demnach am Freitag, 21.1. erreicht. Hier lag der Wert, der angibt, wieviel Menschen von 100.000 sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben, bei 1344,4.

RKI meldet 2762 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

6.07 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 2762 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt damit im Vergleich zum Vortag (912,8) auf 957.

Da aber nur 270 der am Mittwoch gemeldeten Fälle tatsächlich auf Dienstag, den 25. Januar entfallen, ist wieder damit zu rechnen, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen noch deutlich nach oben korrigiert wird.

Das RKI meldete zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie sind damit 909 Kölnerinnen und Kölner an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Dienstag, 25. Januar

LZG korrigiert Inzidenz auf mehr als 1200

8.37 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit in Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) hat die Inzidenzen der vergangenen Tage erneut nach oben korrigiert. Seit vergangenem Mittwoch liegt die Inzidenz in Köln dadurch bei einem Wert über 1000, am Samstag, 22. Januar, liegt der Wert sogar bei 1210,5. Ursprünglich war dort ein Wert von 644 gemeldet worden.

Aufgrund der weiter anhaltenden Meldeverzögerung ist zu erwarten, dass auch die Inzidenzen der vergangenen Tage noch deutlich nach oben korrigiert werden.

Erstmals mehr als 3000 Neuinfektionen am Tag in Köln

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 3000 Neuinfektionen am Tag für Köln gemeldet. Für den 25. Januar vermeldete das RKI 3114 Neuinfektionen, die Inzidenz steigt damit im Vergleich zum Vortag deutlich um 134 Punkte im Vergleich zum Vortag auf 912,8.

Da aber nur 310 der am Dienstag gemeldeten Fälle tatsächlich auf Montag, den 24. Januar entfallen, ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen noch deutlich nach oben korrigiert wird.

Zudem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind damit 907 Kölnerinnen und Kölner an den Folgen von Covid-19 gestorben. (red)