Corona in Köln: Neue Regeln für Infizierte und Kontaktpersonen

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unsere Grafik.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Freitag, 21. Januar

Nicht mehr durchweg Anrecht auf PCR-Test bei roter Warn-App

18.36 Uhr: Wer in seiner Corona-Warn-App eine rote Warnmeldung mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ erhält, also Kontakt mit einer positiv Getesteten Person hatte, hat im Infektionsschutzzentrum im Kölner Gesundheitsamt ab sofort keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen PCR-Test. Das hat die Stadt Köln am Freitag bekanntgegeben. Menschen mit roter App sind jedoch aufgefordert, „unverzüglich einen Bürgertest vornehmen zu lassen und sich bis zum Vorliegen des negativen Ergebnisses bestmöglich abzusondern, unmittelbare Kontakte zu anderen Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, zu vermeiden und die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt einzuhalten.“

Neue Regeln für Infizierte und Kontaktpersonen

15.45 Uhr: Der Krisenstab hat heute beschlossen, dass die Stadt Köln von den Möglichkeiten der neuen Corona-Test- und Quarantäneverordnung des Landes NRW (gültig seit 16. Januar) Gebrauch macht.

Ab Montag gilt: Wenn das Ergebnis des PCR-Tests positiv ist oder eine durch einen Schnelltest positiv getestete Person keinen PCR-Kontrolltest vornimmt, ist die infizierte Person verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt des positiven Testergebnisses auf direktem Weg in Isolierung zu begeben.

Infizierte Personen und deren Haushaltsangehörige erhalten keine Ordnungsverfügung mehr durch das Gesundheitsamt. Auch das Ende der Isolierung bedarf keiner behördlichen Anordnung, sondern erfolgt selbstständig nach den Regelungen der Corona-Test-und Quarantäneverordnung NRW, also nach sieben Tagen mit Freitestung. Ohne Testung endet sie nach 10 Tagen.

Wer durch das Labor digital über ein positives Testergebnis informiert wurde, kann sich ab der kommenden Woche im Kontaktmanagement-Portal der Stadt Köln selbständig eintragen. Die Internetseite wird kommende Woche freigeschaltet und gesondert kommuniziert.

Weiterhin schreibt die neue Verordnung des Landes vor, dass auch Kontaktpersonen, die nicht im selben Haushalt leben, von den Infizierten selbst kontaktiert werden und sich bestmöglich isolieren sollen.

Angesichts von derzeit ca. 3000 bis 4000 neuen Fällen pro Tag in Köln und der damit verbundenen Probleme bei den Meldungen und der Kontaktierung hat sich der Krisenstab heute dazu entschlossen von diesen neuen Möglichkeiten, die die Landesverordnung ermöglicht, Gebrauch zu machen.

In Ausnahmefällen wie beispielswiese Angehörigen der vulnerablen Gruppen oder Bewohnenden von Pflegereinrichtungen wird das Gesundheitsamt auch weiterhin aktiv auf Infizierte zugehen.

Mehr als 2000 neue Corona-Infektionen in Köln gemeldet

6.15 Uhr: In Köln halten die Infektionszahlen weiter ein hohes Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der Neuinfektionen am Freitagmorgen mit 2029 an. Die Inzidenz wird mit 573 angeben, wurde in den vergangenen Tagen aber wegen Nachmeldungen nach oben korrigiert. Der Wert, der angibt, bei wie vielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv war, könnte aber in den nächsten Tagen noch deutlich nach oben korrigiert werden.

Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben 905 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Donnerstag, 20. Januar

06.04 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag mit 2208 an – ein neuer Höchstwert für Köln. Die Inzidenz liegt bei 502,5 und damit 55,2 Punkte über dem Wert vom Vortag, der Wert wird in den kommenden Tagen aber mit großer Sicherheit nochmal weiter nach oben nachkorrigiert.

Grund dafür sind weiter auftretende Nachmeldungen, nur 125 der 2208 neu gemeldeten Fälle entfallen auf den Mittwoch. Durch Nachkorrekturen ist die Inzidenz für vergangenen Freitag, 14. Januar, laut Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW auf 771,8 nachkorrigiert worden. Ursprünglich war ein Wert von 375,4 gemeldet worden.

Außerdem meldete das RKI am Donnerstag zwei neue Todesfälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Köln 904 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittwoch, 19. Januar

Großteil der gemeldeten Fälle sind Nachmeldungen

11.40 Uhr: Der Großteil der vom RKI 1594 gemeldeten Infektionsfälle mit dem Coronavirus sind Nachmeldungen der vergangenen Tage. Das geht aus den Daten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW am Mittwochmorgen hervor. So gibt das LZG am Mittwoch die Zahl der neuen Infektionen am Dienstag nur mit 188. Zur Erklärung: Das Gesundheitsamt der Stadt Köln übermittelt Zahlen an das LZG, das diese dann an das RKI weitergibt.

Die übrigen Fälle der Gesamtmeldung 1594 sind Nachmeldungen, die sich nun auf die übrigen Tage verteilen. Die tageweise Aufschlüsselung der Neuinfektionen nach Angaben des LZG:

Montag , 17. Januar, 193

, 17. Januar, 193 Sonntag 163

163 Samstag 68

68 Freitag 1338

1338 Donnerstag 1252

1252 Mittwoch 1644

1644 Dienstag, 11. Januar, 1686

Es ist zu erwarten, dass auch die gemeldeten Fälle in den kommenden Tagen größtenteils Nachmeldungen sind. Die Zahl der Infektionsfälle der vergangenen Tage wird wohl weiter deutlich nach oben korrigiert werden.

RKI meldet fast 1600 Neuinfektionen

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der Neuinfektionen am Mittwochmorgen mit 1594 an. Die Inzidenz liegt bei 447,3. Der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv war, wird aber in den nächsten Tagen mit Sicherheit noch deutlich nach oben korrigiert werden.

Es wurden keine neuen Todesfälle verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie starben 902 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Dienstag, 18. Januar

LZG korrigiert Angaben der Inzidenz und Neuinfektionen

7.37 Uhr: In Köln gibt es weiterhin einen erheblichen Meldeverzug bei Corona-Zahlen: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen, an das das Kölner Gesundheitsamt die Daten weitergibt, hat die Zahlen aufgeschlüsselt und Angaben korrigiert.

So zeigt sich bei den Infektionsfällen, dass die vom RKI gemeldeten 1549 Neuinfektionen vor allem Nachmeldungen der vergangen Tage sind: Für Montag wurden nur 121 neue Fälle gemeldet, für Sonntag bislang insgesamt 162 und für Samstag sogar nur 56. Die weiteren Fälle beziehen sich vor allem auf Tage, die noch weiter zurückliegen: Für Freitag wurden bislang 306 Infektionen registriert, Donnerstag 962, Mittwoch 1626 und Dienstag 1686.

Diese Nachmeldungen haben auch Einfluss auf die Inzidenz in Köln: So lag sie nach den Korrekturen in der vergangenen Woche am Donnerstag bei 744, am Mittwoch bei 738. Aktuell wird die Inzidenz mit 454 angegeben, es ist zu erwarten, dass sie ebenfalls deutlich nach oben korrigiert wird.

RKI gibt Kölner Inzidenz mit 454,0 an – mehr als 1500 Neuinfektionen

6.15 Uhr: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln am Dienstagmorgen bei 454,0. 1549 Neuinfektionen wurden seit dem Vortag gemeldet. Die Zahl der Todesfälle stieg um eine weitere Person auf 902. Insgesamt steckten sich seit Beginn der Corona-Pandemie 111.763 Kölnerinnen und Kölner mit dem Virus an.

In den vergangenen Tagen wurde die Inzidenz allerdings immer wieder wegen Meldeverzögerungen der positiven Fälle deutlich nach oben korrigiert.

Montag, 17. Januar

Inzidenzen massiv nach oben korrigiert – vergangene Woche wurde 692 erreicht

8.05 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldet inzwischen die korrigierten Werte für die vergangenen Tage. Durch Nachmeldungen, die dann den betreffenden Tagen zugeordnet wurden, ergibt sich ein neues Bild der Inzidenzen. So lag die Inzidenz am Freitag nicht, wie Samstagmorgen aktuell vermeldet, bei 332, sondern bei 500. Die Inzidenz am Donnerstag, am Freitagmorgen zunächst mit 375 gemeldet, wurde mittlerweile auf 630 korrigiert. Besonders eklatant ist die Korrektur für Mittwoch: Hier liegt die nachträglich korrigierte Inzidenz bei 692.

Von den am Montag insgesamt 1171 gemeldeten Neuinfektionen sind nur 105 dem Sonntag zugeordnet. Bei den mehr als 1000 restlichen Fällen handelt es sich um Nachmeldungen.

1171 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

6.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen 1171 neue Infektionsfälle in Köln. Der Inzidenzwert wird mit 421,4 angegeben. Dies sind 68,9 Punkte mehr als am Vortag. Der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ein PCR-Test positiv ausfiel, ist aber seit Wochen nicht aussagekräftig. Da Gesundheitsamt und Labore überlastet sind, kommt es täglich zu vielen Nachmeldungen. Auch der heutige Inzidenzwert wird aller Voraussicht nach in wenigen Tagen stark nach oben korrigiert werden, wenn die Meldungen aller Neuinfektionen für den Sonntag eingegangen sind.

Es wurde ein weiterer Todesfall verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt in Köln nun bei 901.

Sonntag, 16. Januar

Inzidenz sinkt vermeintlich – Erneut viele Nachmeldungen zu erwarten

08.20 Uhr: Die Inzidenzzahl liegt bei 348,1 (Quelle: RKI, Stand: 16. Januar 2022). Dies ist die Anzahl der Personen, die sich in Köln durchschnittlich je 100.000 Einwohnende in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Demnach sind 800 Infektionsfälle im Vergleich zum Vortag dazugekommen. Da am Wochenende aber nicht alle Fälle gemeldet werden und es in letzter Zeit zu sehr vielen Nachmeldungen gekommen ist, ist davon auszugehen, dass diese Zahlen nochmal nach oben korrigiert werden.

Samstag, 15. Januar

Weiter deutlicher Meldeverzug bei Fallzahlen aus Köln

10.30 Uhr: Aus Köln sind 1099 Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein Westfalen gemeldet worden. Die meisten Fälle davon sind Infektionen, die bereits an Vortagen durch positiven PCR-Test nachgewiesen worden waren. Allein 617 der Fälle sind dem Dienstag zu geordnet, nur 80 Fälle sind bislang für Freitag übermittelt.

Die vom Robert Koch-Institut ausgewiesene Inzidenz liegt daher am Samstagmorgen für Köln bei 332,3. Für die Vortage gibt es aber wieder deutliche Nachkorrekturen. Die Inzidenz am Dienstag lag nach den jetzt ergänzten Fällen bei 633,6 – das ist der höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren.

7-Tage-Inzidenz in Köln im Vergleich Erstmeldung am Morgen vs. nachkorrigierte Werte Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 06.01.2022 249,7 400,4 150,7 07.01.2022 250,8 424,6 173,8 08.01.2022 300,8 531,9 231,1 09.01.2022 321,1 558,8 237,7 10.01.2022 370,6 571 200,4 11.01.2022 421,9 633,6 211,7 12.01.2022** 411,1 622,8 211,7 13.01.2022** 409,5 540,7 131,2 14.01.2022** 375,4 469,8 94,4 15.01.2022** 332,3 332,3 0,0 Stand: 15.01.2021, 9 Uhr *Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen ** weitere Nachkorrekturen wahrscheinlich

Die Stadt Köln hält anders als andere Gemeinden an einer Kontaktverfolgung fest, was bei steigenden Inzidenzzahlen regelmäßig dazu führt, dass Infektionen nicht tagesaktuell an die Gesundheitsbehörden gemeldet werden. Zuletzt hatten auch überlastete Testlabore zu Verzögerungen beigetragen, vor allem bei Pool-Tests an Schulen.

Freitag, 14. Januar

Schon jetzt geänderte Quarantäne-Regelung in Köln

15.25 Uhr: Nachdem auch der Bundesrat den neuen Quarantäne-Regeln des Bund-Länder-Beschlusses zugestimmt hat, setzt die Stadt Köln diese bereits um. Auf ihrer Internetseite informiert die Stadt darüber, was ab sofort für Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen gilt und unter welchen Bedingungen Quarantänen verkürzt werden können.

Grundsätzlich müssen Infizierte und deren Kontaktpersonen nur noch zehn statt 14 Tage in Quarantäne. Es gibt die Möglichkeit, sich bereits nach sieben Tagen mit einem PCR- oder Schnelltest freizutesten. Besondere Regeln gelten für Kinder und Jugendliche sowie Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen. Unter anderem können sich Kinder und Jugendliche als Kontaktpersonen nach fünf Tagen mit einem negativen Test die Quarantäne beenden. Infizierte Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, können sich nach sieben Tagen ausschließlich mit negativem PCR-Test aus der Quarantäne befreien, wenn sie zuvor mindestens 48 Stunde symptomfrei waren.

Kontaktpersonen von Infizierten, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben oder innerhalb der vergangenen drei Monate vollständig geimpft oder genesen sind, müssen nicht mehr in Quarantäne.

Die Stadt Köln weist darauf hin, dass diese neuen Regelungen auch für Personen gelten, die sich bereits jetzt infiziert in Quarantäne befinden. Sollten diese eine bereits ausgestellte Ordnungsverfügung erhalten haben, wird diese nicht nachträglich geändert. Auch sie können unter den genannten Umständen ihre Quarantäne vorzeitig mit einem Test beenden. (kst)

Enormer Meldeverzug – Inzidenz nachträglich über 600 korrigiert

06.09 Uhr: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Inzidenz in Köln im Vergleich zum Vortag gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag liegt bei 375,4 (Vortag: 409,5). 549 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Köln 107.114 Menschen mit Covid-19 angesteckt. 899 Tote wurden seitdem gemeldet.

Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Von den 549 gemeldeten Neuinfektionen entfallen nur 26 auf den gestrigen Donnerstag, der Rest verteilt sich auf die Vortage. So wurde die Inzidenz für Dienstag, 11. Januar, erneut nach oben korrigiert und liegt nun bei 611,0. Zum ersten Mal seit Beginnt der Pandemie hat Köln damit die 600er-Marke durchbrochen.

7-Tage-Inzidenz in Köln im Vergleich Erstmeldung am Morgen vs. nachkorrigierte Werte Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.01.2022 239,3 287,0 47,7 02.01.2022 256,4 302,6 46,2 03.01.2022 243,9 289,2 45,3 04.01.2022 267,7 309,4 41,7 05.01.2022 254,3 360,3 106,0 06.01.2022 249,7 400,2 150,5 07.01.2022 250,8 424,3 173,5 08.01.2022 300,8 531,4 230,6 09.01.2022 321,1 558,3 237,2 10.01.2022 370,6 570,6 200,0 11.01.2022** 421,9 611,0 189,1 12.01.2022** 411,1 543,0 131,9 13.01.2022** 409,5 456,3 46,8 14.01.2022** 375,4 375,4 0,0 Stand: 14.01.2021, 9 Uhr *Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen ** weitere Nachkorrekturen wahrscheinlich

Es ist damit zu rechnen, dass auch die Inzidenzwerte für die vergangenen Tage nachträglich nochmal deutlich nach oben korrigiert werden.

Donnerstag, 13. Januar

LZG korrigiert Inzidenz auf fast 600 – enorme Meldeverzögerung

9.01 Uhr: Beim Melden neuer Corona-Fallzahlen an das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) gibt es aus Köln offenbar wieder eine enorme Verzögerung. Von den 1027 neu gemeldeten Corona-Fällen am Donnerstag wurden nur 54 für Mittwoch, 12. Januar, gemeldet. Ein Großteil der heute gemeldeten Fälle sind für den 10. Januar nachgetragen worden (448) – was bedeutet, dass die jeweiligen Betroffenen bereits vergangenen Montag per PCR-Test positiv getestet wurden, das Gesundheitsamt diese Fälle aber erst am gestrigen Mittwoch an das LZG weitergegeben hat.

Aktuell gemeldete Fallzahlen für Köln (LZG) nach Meldedatum gemeldet für Datum Fallzahl 01.01.2022 327 02.01.2022 209 03.01.2022 552 04.01.2022 1.156 05.01.2022 1.027 06.01.2022 916 07.01.2022 1.592 08.01.2022 616 09.01.2022 341 10.01.2022 764 11.01.2022 154 12.01.2022 54 Stand: 13.01.2021, 9 Uhr

Das LZG hat zudem die Inzidenz für die vergangenen Tage deutlich nachkorrigiert. Der Wert von 591,1 am Dienstag, 11. Januar, ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie für Köln. Für Mittwoch liegt er nachkorrigiert bei 499,3. Es ist zu erwarten, dass diese Werte durch Nachmeldungen in den kommenden Tagen ebenfalls steigen werden.

Ein Grund für die Verzögerung kann die Überlastung der Testlabore sein, die derzeit auch die Pool-Test aus den Kölner Schulen auswerten müssen. Dadurch müssen Schülerinnen und Schüler derzeit ungewöhnlich lange auf ihre Ergebnisse warten.

7-Tage-Inzidenz in Köln im Vergleich Erstmeldung am Morgen vs. nachkorrigierte Werte Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.01.2022 239,3 287,6 48,3 02.01.2022 256,4 302,6 46,2 03.01.2022 243,9 289,2 45,3 04.01.2022 267,7 309,9 42,2 05.01.2022 254,3 359,4 105,1 06.01.2022 249,7 398,6 148,9 07.01.2022 250,8 423,9 173,1 08.01.2022 300,8 533,4 232,6 09.01.2022 321,1 560,0 238,9 10.01.2022** 370,6 572,2 201,6 11.01.2022** 421,9 591,8 169,9 12.01.2022** 411,1 499,3 88,2 13.01.2022** 409,5 409,5 0,0 Stand: 13.01.2021, 9 Uhr *Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen ** weitere Nachkorrekturen wahrscheinlich

Ein weiterer Todesfall in Köln

6.12 Uhr: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag in Köln bei 409,5 (Vortag: 411,1). 1027 neue Corona-Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert. Insgesamt steigt die Anzahl der positiven Corona-Fälle in Köln seit Beginn der Pandemie auf 106.565 Fälle. Zudem gibt es laut RKI einen weiteren Todesfall. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 898 Todesfälle in Köln gemeldet.

Mittwoch, 12. Januar

Kölner Lichter finden auch 2022 nicht statt

12.13 Uhr: Die Kölner Lichter werden auch 2022 nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Ein Grund sei die aktuelle Corona-Situation, „die mit Omikron vermutlich zu einer Verschärfung der Infektionszahlen in den kommenden Wochen führt und dies mit ungewissem Ausgang“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein weiterer Grund sei die Lage, in der sich die Firma Weco Feuerwerk GmbH – engster Partner der Kölner Lichter – durch das erneute Feuerwerksverbot an Silvester befinde. „Bei Weco steht man gerade vor immensen Herausforderungen, was das gesamte Unternehmen und deren zahlreiche Mitarbeiter betrifft, so dass verständlicherweise eine belastbare Aussage zum Thema Feuerwerksveranstaltung dort derzeit niemand treffen kann“, so die Veranstalter.

Mehr als 1000 Neuinfektionen – Ein weiterer Todesfall

6.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der Neuinfektionen seit dem Vortag mit 1036 an. Die Inzidenz in Köln liegt laut RKI bei 411,1. Der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ein PCR-Test positiv ausfiel, ist damit um 10,8 Punkte seit Dienstag zurückgegangen. Allerdings ist zu bezweifeln, ob dieser Wert die realen Zahlen spiegelt. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es immer wieder zu Nachmeldungen von Infektionsfällen, die teilweise mehrere Tage zurücklagen, so dass die Inzidenz vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) nachträglich immer wieder deutlich nach oben korrigiert werden musste.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit liegt die Zahl der Menschen, die in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, bei 837.

Lesen Sie hier, warum es beim Kölner Gesundheitsamt Probleme bei der Kontaktverfolgung gibt.

Dienstag, 11. Januar

Hunderte Kölner Schüler positiv getestet

19.20 Uhr: Am ersten Testtag nach den Weihnachtsferien sind an den Kölner Schulen durch die Antigen-Schnelltests 264 positive Indexfälle aufgetreten. Die entsprechende Zahl sei von den Schulen an das Schule-Kita-Team des Gesundheitsamtes gemeldet worden, erklärte die Stadt auf Anfrage.

Damit sind aktuell an den 295 Kölner Schulen 699 Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Hinzu kommen nach Angaben der Stadt noch 163 Mitarbeitende an den Schulen.

Allerdings ist das noch nicht die endgültige Corona-Bilanz des ersten Schultags. Am Dienstag saßen noch zahlreiche Kölner Schülerinnen und Schüler zu Hause und warteten auf das Einzelergebnis des PCR-Pooltests ihrer Klasse. Obwohl Poolproben und Rückstellproben am Montag abgeben worden waren, lagen die Ergebnisse der PCR-Einzelproben nicht wie geplant am nächsten Morgen vor. Im Ergebnis saßen ganze Klassen zur Sicherheit zuhause.

Allein am Schiller-Gymnasium in Sülz, wo am ersten Schultag die Pooltests von vier Klassen und einem Kurs positiv waren, saßen am Dienstag alle Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppen noch zuhause und warteten auf das Ergebnis der Einzelproben.

Drittimpfung auch nach Infektion

18.30 Uhr: Auch doppelt Geimpfte sind in Köln immer wieder von Infektionen betroffen. Für Erwachsene dieser Gruppe empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine dritte Impfung – allerdings erst drei Monate nach dem positiven PCR-Test. Auch Erstgeimpfte, die sich anstecken, sollen drei Monate lang warten, bis sie ihre zweite Impfung erhalten. Weitere drei Monate später wird ihnen eine Drittimpfung empfohlen. Für Erstgeimpfte, bei denen die Infektion über den Nachweis spezifischer Antikörper festgestellt wurde, gelten kürzere Abstände. Wer sich ungeimpft infiziert, soll drei Monate nach der Infektion erstgeimpft werden. Bei Personen, die mehrere Infektionen durchgemacht haben, soll im Einzelfall entschieden werden.

Inzidenz steigt deutlich über 400er-Marke – mehr als 1100 Neuinfektionen gemeldet

6.04 Uhr: Rasanter Inzidenz-Anstieg in Köln: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 421,9 gemeldet. Am Vortag wurde die Inzidenz noch mit 370,6 angegeben, ein sprunghafter Anstieg über 51,3 Punkte.

Die Zahl der Neuinfektionen gibt das RKI am Dienstagmorgen mit 1107 an. Die hohe Zahl der Corona-Fälle könnte auf den Schul-Start zurückzuführen sein: Alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal wurde nach den Ferien auf das Coronavirus getestet. Eine offizielle, aktuelle Bestätigung steht aber noch aus.

In Köln ist außerdem eine weitere Person laut RKI an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt somit auf 896 seit Pandemie-Beginn.

Montag, 10. Januar 2022

Inzidenz steigt auf 370,6

06.36 Uhr: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Inzidenz in Köln erneut stark gestiegen auf 370,6. 740 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert. Zwei weitere Todesfälle wurden gemeldet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Köln 103.396 Menschen mit Covid-19 angesteckt. 895 Tote wurden seitdem gemeldet.

9. Januar 2022

Großer Andrang an Kölner Testzentrum

10.43 Uhr: An der am Sonntag geöffneten Corona-Teststelle am Rhein-Energie-Stadion herrscht aktuell großer Andrang. Berichtet wird von zwei Warteschlangen, eine für Fußgänger und eine für Autos.

Geduld ist gefragt beim Drive-In Testzentrum am Rhein-Energie-Stadion. Martin Dowideit Foto:

546 Neuinfektionen seit dem Vortag

8.25 Uhr: Wie das Robert-Koch-Institut angibt, sind in Köln seit dem Vortag 546 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz steigt auf deutlich über 300 – 321,1 Infektionen kamen in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In der Millionenstadt infizierten sich in der vergangenen Woche 3479 Menschen.

8. Januar 2022

950 neue Fälle – Inzidenz weiterhin über 300

8 Uhr: In Köln wurden zu Samstag 950 neue Corona-Infektionen registriert. Dem Landeszentrum Gesundheit NRW zufolge liegt der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben, bei derzeit 300,7. Am Vortag lag der Inzidenzwert nach Angaben des LZG bei 313,3. (red)