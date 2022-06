Corona in Köln: RKI meldet 458 neue Fälle – ein weiterer Todesfall

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unserer Grafik.

„Stadt mit K“ – Der Newsletter Mit unserem Newsletter „Stadt mit K“ wissen Sie jeden Morgen alles Wichtige aus der Stadt. Bis 7 Uhr liefern wir Ihnen von Montag bis Freitag bequem in ihr E-Mail-Postfach alle aktuellen Infos für den Tag. Alles in nicht mal fünf Minuten Lesezeit. Probieren Sie es aus! Hier geht's zur Anmeldung.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Samstag, 18. Juni

RKI meldet 458 neue Fälle – ein weiterer Todesfall

7:36 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 458 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Freitag waren es 902. Seit Beginn der Pandemie wurden somit 363.553 Infektionsfälle in Köln registriert.

Die Inzidenz ist nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Tagen am Freitag und nun auch am Samstag leicht gesunken: Das RKI gibt den Wert mit 466,1 an (Freitag: 517).

Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit Beginn der Pandemie registrierte das RKI 1066 Personen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Freitag, 17. Juni

Mehr als 900 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 902 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Donnerstag waren es 1277, am Freitag vor einer Woche 1021. Seit Beginn der Pandemie wurden 363.095 Infektionsfälle in Köln registriert.

Die Inzidenz ist nach einem deutlichen Anstieg in den vergangenen Tagen am Freitag leicht gesunken: Das RKI gibt den Wert mit 517 an (Donnerstag: 526,5).

Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit Beginn der Pandemie registrierte das RKI 1065 Personen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Ob aufgrund des Feiertags alle Zahlen erfasst sind, ist derzeit noch unklar.

Donnerstag, 16. Juni

Mehr als 1200 Neuinfektionen

8.02 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln steigt weiter. Am Donnerstagmorgen meldet das RKI 1277 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt damit bei 526,5 (Vortag: 515,2). Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 362.193 Coronainfektionen registriert.

Die Stadt meldet außerdem einen weiteren Todesfall, die Gesamtzahl der an einer Covid-Erkrankung gestorbenen Menschen in Köln steigt somit auf 1064.

Mittwoch, 15. Juni

Mehr als 1300 Neuinfektionen gemeldet – Inzidenz steigt weiter

6:09 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 1.301 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, das sind 955 mehr als noch am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln somit 360.916 Infektionen bekannt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt im Vergleich zum Dienstag um 63,8 Punkte: Das RKI meldet eine Inzidenz von 515,2.

Das RKI meldete keine weiteren Todesfälle, die Anzahl der Todesfälle wurde jedoch um einen Fall korrigiert. Seit Beginn der Pandemie sind somit 1063 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Dienstag, 14. Juni

RKI meldet 346 neue Fälle – Inzidenz sinkt leicht

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat am Dienstagmorgen nur verhältnismäßig wenig neue Corona-Fälle im Vergleich zu den vergangenen Tagen gemeldet: 346 Neuinfektionen werden für Köln angegeben, am Montag waren es 1250, am Samstag 1021. Seit Beginn der Pandemie wurden 359.615 Infektionsfälle registriert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Köln laut RKI nach dem Aufwärtstrend wieder leicht gesunken. Am Montag hatte die Inzidenz die 400er-Marke überschritten und war bei 455,2 angekommen, am Dienstag liegt sie bei 451,4 laut RKI.

Die Zahl der Toten seit Pandemie-Beginn liegt unverändert bei 1063.

Montag, 13. Juni

1.250 Neuinfektionen – Inzidenz bei 455

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen 1.252 Neuinfektionen für Köln. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 455,2 und damit 92,6 Punkte höher als am Vortag. Erstmals seit längerer Zeit wurde die Marke von 400 überschritten.

Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 359.269 Menschen in Köln mit dem Coronavirus. Die Zahl der Toten liegt unverändert bei 1.063.

Sonntag, 12. Juni

RKI meldet keinen neuen Todesfall in Köln

7.47 Uhr: Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Inzidenz liegt am Sonntag bei 362,6 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 22 Punkte gesunken. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).

Die Zahl der Infektionen in Köln liegt insgesamt bei 358.017 seit Beginn der Pandemie. Insgesamt starben inzwischen 1.063 Kölnerinnen und Kölner an dem Virus.

Samstag, 11. Juni

RKI meldet neuen Todesfall in Köln

8.48 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen 903 neue Corona-Infektionen in Köln. Die Inzidenz steigt damit auf 384,6, die Zahl der Infektionen insgesamt auf 358.017 seit Beginn der Pandemie. Insgesamt starben inzwischen 1.063 Kölnerinnen und Kölner an dem Virus.

Freitag, 10. Juni

Mehr als 1000 Neuinfektionen gemeldet – Inzidenz steigt weiter

6:20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen 1.021 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, das sind 266 weniger als noch am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln somit 357.114 Infektionen bekannt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt im Vergleich zum Donnerstag um 41,4 Punkte: Das RKI meldet eine Inzidenz von 352,3 (Donnerstag 310,9).

Das RKI meldete keine weiteren Todesfälle, die Anzahl der Todesfälle wurde jedoch um einen Fall korrigiert. Seit Beginn der Pandemie sind somit 1062 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Donnerstag, 9. Juni

Fast 1300 neue Infektionsfälle gemeldet – Inzidenz steigt

6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen 1.287 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, das sind deutlich mehr als am Mittwoch (+969). Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln somit 356.093 Infektionen bekannt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag: Das RKI meldet eine Inzidenz von 310,9, das sind 60,6 Punkte mehr als am Mittwoch (250,3).

Das RKI meldete keine weiteren Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind 1063 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Mittwoch, 8. Juni

318 neue Fälle gemeldet – Inzidenz bei 250er-Marke

6.20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwochmorgen 318 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Am Dienstag wurden 950 Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 354.806 Fälle erfasst.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 250,3 angegeben, am Dienstag lag sie bei 267,3.

Das RKI weist daraufhin, dass wegen der Feiertage möglicherweise nicht alle Fälle erfasst wurden, es kann zu Nachmeldungen kommen.

Neue Todesfälle wurden in Köln nicht registriert, seit Beginn der Pandemie starben 1063 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 7. Juni

Inzidenz steigt leicht – 950 neue Infektionsfälle gemeldet

6:10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 950 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Pfingstmontag hatte das RKI keine neuen Daten diesbezüglich bereitgestellt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln somit 354.488 Infektionen bekannt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag: Das RKI meldet eine Inzidenz von 267,3 (Montag: 214,1, Samstag 252,4).

Das RKI meldete keine weiteren Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind 1063 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Das RKI weist am Dienstagmorgen daraufhin, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann.

Montag, 6. Juni

Inzidenz mit 214,1 angegeben

7.47 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Montag im Vergleich zu den letzten Zahlen vom Samstag um 38,2 Punkte auf 214,1 gesunken. Zu neuen Fällen veröffentlichte das RKI keine neuen Zahlen. Auch Todesfälle wurden am Montagmorgen keine gemeldet. Das RKI hatte vor Wochen angekündigt, dass die Zahlen zu Infektionsfällen, Sieben-Tages-Inzidenz und Co. am Wochenende und Montagen ausgesetzt werden können.

Sonntag, 5. Juni

RKI veröffentlicht keine neuen Zahlen für Köln

7.50 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntagmorgen keine neuen Daten zum Coronavirus in Köln veröffentlicht. Das RKI hatte vor Wochen angekündigt, dass die Zahlen zu Infektionsfällen, Sieben-Tages-Inzidenz und Co. am Wochenende und Montagen ausgesetzt werden können.

„Da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden, ist die Aussagekraft der tagesaktuellen Berichterstattung der Neuinfektionen am Wochenende und zu Beginn der Woche eingeschränkt“, heißt es auf der Webseite des RKI.

Ob die Zahlen noch für den Pfingstsonntag nachgereicht werden, ist unklar. Die Daten werden in der Sieben-Tages-Inzidenz in den kommenden Tagen berücksichtigt.

Samstag, 4. Juni

518 Neuinfektionen für Köln gemeldet

7.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln steigt am Samstag leicht auf 252,4. Das ist nach Angaben des RKI ein Zuwachs 19,3 Fällen im Vergleich zum Vortag. Es wurden 518 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 37 weniger als am Freitag. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 353.538 Menschen mit dem Virus nachweislich infiziert, 1.063 Menschen davon sind gestorben. Das RKI meldet keinen weiteren Todesfall.

Freitag, 3. Juni

Mehr als 550 neue Fälle – Inzidenz steigt weiter

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 555 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Vortag waren es 707. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 363.020 Infektionen bekannt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt wieder weiter: Das RKI meldet eine Inzidenz von 233,1 (Donnerstag: 205,9, vergangener Freitag: 222,7).

Das RKI meldete keine weiteren Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind 1063 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Donnerstag, 2. Juni

Über 700 Neuinfektionen, Inzidenz steigt weiter an

6.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Köln liegt am Donnerstag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 707. Am Vortag wurden 556 Neuinfektionen gemeldet, der Trend geht also weiter nach oben. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 352.465 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 205,9, das sind 19 Punkte mehr als am Mittwoch. Das RKI meldet keinen weiteren Todesfall. In Köln sind bisher 1063 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittwoch, 1. Juni

Über 500 Neuinfektionen, Inzidenz steigt leicht an

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 556 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln gemeldet. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Tagen (+418 im Vergleich zu Dienstag). Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 351.758 Infektionsfälle bekannt geworden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 186,9, das bedeutet einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag (+8,2).

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind 1063 im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Dienstag, 31. Mai

Impfstelle am Gesundheitsamt reduziert Öffnungszeiten

18 Uhr: Weil die Nachfrage nach Corona-Impfungen mit rund 50 Personen pro Tag seit Wochen niedrig ist, passt die Impfstelle im Gesundheitsamt am Neumarkt ab dem heutigen Mittwoch ihre Öffnungszeiten an. Impfungen werden künftig von montags bis mittwochs sowie freitags von acht bis zwölf Uhr angeboten. Donnerstags können sich Impfwillige von 13 bis 17 Uhr gegen das Virus immunisieren lassen.

138 Neuinfektionen – Inzidenz deutlich unter 200

6.45 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Köln liegt am Dienstag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 138. Am Vortag wurden 177 Neuinfektionen gemeldet, die Zahl ging also leicht zurück. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 351.202 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt deutlich auf 178,7, das sind 27,7 Punkte weniger als am Montag. Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfälle. Damit sind in Köln bisher 1063 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Montag, 30. Mai

RKI meldet knapp 200 Fälle – Inzidenz nahe 200er-Marke

6.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen 177 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln gemeldet. Am Sonntag waren es 414 verzeichnete Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 351.064 Infektionsfälle bekannt geworden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist nach einem leichten Anstieg wieder im Abwärtstrend und nähert sich der 200er-Marke: Das RKI meldete eine Inzidenz von 206,4 (Sonntag: 209,8).

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind 1062 im Zusammenhang mit Covid-19 in Köln gestorben.

Sonntag, 29. Mai

Leichter Anstieg der Inzidenz auf 209,8 – Rückgang der Fallzahlen im Wochenverlauf erkennbar

8.40 Uhr: Am Sonntagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln bei 209,8, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (191,3) leicht gestiegen. Im Überblick der ganzen Woche ist aber ein Rückgang der Inzidenzen erkennbar (Vergleich letzten Sonntag: 274,3).

414 Personen haben sich neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in NRW bei 208,9, demnach liegt die Stadt Köln im Landesdurchschnitt. Es wurden keine weiteren Todesfälle verzeichnet.

Samstag, 28. Mai

164 Neuinfektionen für Köln gemeldet

8.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln sinkt am Samstag leicht auf 191,3. Das ist nach Angaben des Landeszentrum für Gesundheit (LZG) ein Rückgang von 31,4 Fällen im Vergleich zum Vortag. Es wurden 164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 350.473 Menschen mit dem Virus nachweislich infiziert, 1.062 Menschen davon sind gestorben. Das LZG meldet zwei weitere Todesfälle.

Freitag, 27. Mai

Inzidenz sinkt über Feiertag auf 222,7

5.54 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln liegt am Freitagmorgen bei 222,7. Am Vortag lag sie bei 229,8. Über den Feiertag wurden laut RKI 388 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Somit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemiebeginn auf 350.309. Weitere Todesfälle wurden nicht verzeichnet, die Gesamtzahl liegt somit weiter bei 1060.

Donnerstag, 26. Mai

Zahl der Neuinfektionen bleibt am Donnerstag hoch

6.41 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen kratzt am zweiten Tag in Folge erneut an der 500er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Donnerstag 473 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit wurden seit Beginn der Corona-Pandemie in Köln 349.921 Infektionen mit Covid-19 gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht auf 229,8 (-12,6 zum Vortag. Außerdem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Damit sind in Köln bisher 1060 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittwoch, 25. Mai

Mehr als 600 Neuinfektionen – deutlicher Anstieg am Mittwoch

5.38 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Köln ist am Mittwoch laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) deutlich angestiegen. Das RKI meldete 643 Neuinfektionen und damit mehr als dreimal so viel wie am Vortag. Ein Großteil davon sind allerdings Nachmeldungen des Gesundheitsamts für Montag, 23. Mai (410). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 349.448 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht um 1,3 Punkte auf 242,4. Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle. Damit sind in Köln bisher 1060 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Dienstag, 24. Mai

184 Neuinfektionen – Zwei weitere Todesfälle

6.35 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 184 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Köln. Das sind sieben mehr als am Montag (177). Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 348.806 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt im Vergleich zum Vortag erneut und liegt nun bei 243,7. Das sind 25,2 Punkte weniger als noch am Vortag.

Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt in Köln seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen liegt jetzt bei 1.058.

Montag, 23. Mai

Inzidenz sinkt weiter – RKI meldet nur knapp 200 Fälle

6.11 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Montagmorgen 177 neue Corona-Infektionen in Köln gemeldet. Am Sonntag waren es 366, am vergangenen Montag 248. Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 348.622 Infektionsfälle registriet.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt mit 268,9 (Sonntag: 274,3) weiter im Abwärtstrend.

Im Zusammenhang mit Covid-19 ist kein weiterer Todesfall bekannt geworden. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 1056 an oder mit dem Virus. (red)