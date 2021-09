Corona in Köln: Zahl der Intensivpatienten deutlich gestiegen – Viele Fälle in Mülheim

Köln -

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist nach einem deutlichen Anstieg in den Vorwochen zuletzt wieder gesunken. Am Freitag lag der Wert bei 137,1. Der Großteil der Infektionen geht auf die Altersgruppe bis 9 Jahre zurück. Dort liegt die Inzidenz aktuell bei 334,3. In der Vorwoche hatte der Wert nahezu 500 erreicht.

In den Kölner Kliniken schlagen sich die gesunkenen Fallzahlen noch nicht nieder. Mit Stand vom 1. September werden dort 160 Covid-Patienten stationär behandelt. Das sind 38 mehr als noch in der Vorwoche. Die Zahl der Intensivpatienten ist binnen einer Woche von 37 auf 54 gestiegen. In den Kliniken werden allerdings nicht nur Kölnerinnen und Kölner behandelt.

Auf die Kölner Stadtteile runtergebrochen führen die Coronafallzahlen weiter zu Ausreißern nach oben, insbesondere in kleineren und einwohnerärmeren Veedeln. In Volkhoven/Weiler liegt die Inzidenz mit 32 neuen Fällen bei 533,6, in Fühlingen mit nur 9 neuen Fällen bei 430. Godorf und Meschenich erreichen Werte von mehr als 350.

Die meisten Neuinfektionen werden aktuell in Mülheim verzeichnet. Dort steigt die Inzidenz mit 77 weiteren Fällen auf 180,6. In Kalk sind 65 Fälle hinzugekommen, hier liegt die Inzidenz bei 269,4 und ist damit gegenüber der Vorwoche gesunken. Der Wert lag am 25. August noch bei 315. Ehrenfeld kommt mit 42 Neuinfektionen auf eine Inzidenz von 109,4, in der Vorwoche lag der Wert bei 96,3. Deutlich angezogen haben die Zahlen in Humboldt/Gremberg: Mit 43 Neuinfektionen liegt die Inzidenz bei 284,6. Nippes und Chorweiler zählen jeweils 38 Neuinfektionen.

In Deutz hingegen hat sich die Lage etwas entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 51,6 deutlich unter dem Vorwochenwert von 96,7. Hier haben sich lediglich acht Menschen nachweislich infiziert.

Nur ein Kölner Stadtteil ist in den vergangenen sieben Tagen ohne Neuinfektionen geblieben: Hahnwald. Dort befinden sich nur noch zwei positiv Getestete aus den Vorwochen ich Quarantäne.