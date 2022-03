Corona: Köln bei Fallzahlen bundesweiter Spitzenreiter – Schüler am stärksten betroffen

Köln -

Nach einem Höchststand von mehr als 2800 am 10. März ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln zuletzt wieder leicht gesunken. Mit Stand vom Montagmorgen liegt sie bei 2.233,4. Deutlich höher fällt die Inzidenz in einzelnen Veedeln aus. Allein in Neustadt-Süd befanden sich nach Angaben der Stadt am 9. März mehr als 2300 Menschen in Quarantäne. Bundesweit kommt keine andere Stadt auf mehr Neuinfektionen als Köln.