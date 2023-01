Corona in Köln Mehr als 400 Neuinfektionen – drei weitere Todesfälle

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Donnerstag, 5. Januar

Mehr als 400 Neuinfektionen – drei weitere Todesfälle

Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstag 429 Neuinfektionen in Köln mit dem Coronavirus. Am Vortag waren es 512 Neuinfektionen. Insgesamt infizierten sich 495.677 Kölnerinnen und Kölner seit Beginn der Pandemie.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 211,4 angegeben, vor einer Woche lag der Wert bei 267,9. Es wurden drei weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.183 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 4. Januar

Mehr als 500 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwoch 512 Neuinfektionen in Köln mit dem Coronavirus. Vor einer Woche waren es 1345 neue Fälle. Insgesamt infizierten sich 495.248 Menschen seit Beginn der Pandemie.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 221,8 angegeben, vor einer Woche lag der Wert bei 267,9. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.180 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Das RKI weist darauf hin, dass die Lage nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel noch immer „epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden“ kann.

Dienstag, 3. Januar

696 Neuinfektionen – sechs weitere Todesfälle

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstag 696 Neuinfektionen in Köln mit dem Coronavirus. Vor einer Woche gab es mehr als 1300 Neuinfektionen nach den Weihnachtstagen. Insgesamt infizierten sich 494.736 Menschen seit Beginn der Pandemie.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 224,5 angegeben, vor einer Woche lag der Wert bei 279,2. Es wurden sechs weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.179 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Montag, 2. Januar

Am Montag keine neuen Daten

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht auch am Montag keine neuen Zahlen aus den Kommunen. Zudem sind die übermittelten Daten während der Feiertage ohnehin in keiner Weise repräsentativ.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 177,9 angegeben – allerdings haben sich die absoluten Zahlen seit Samstag nicht geändert.

Sonntag, 1. Januar 2023

Keine neuen Daten des RKI

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht sonntags keine neuen Zahlen aus den Kommunen. Zudem sind die übermittelten Daten während der Feiertage ohnehin in keiner Weise repräsentativ.

Samstag, 31. Dezember

420 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag 420 Neuinfektionen in Köln mit dem Coronavirus. Vor einer Woche waren es 738 neue Fälle. Insgesamt infizierten sich 494.039 Menschen seit Beginn der Pandemie.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 235,5 angegeben, vor einer Woche lag der Wert bei 335. Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.173 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Freitag, 30. Dezember

RKI meldet mehr als 600 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag 633 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle steigt damit auf 493.618. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt ebenfalls leicht auf 267,2 (Vortag: 267,9).

Außerdem meldet das RKI zwei weitere Todesfälle. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 1171 Menschen in Köln in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Donnerstag, 29. Dezember

RKI meldet mehr als 600 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 601 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht um 11,3 Punkte auf 267,9. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln 492.985 Fälle registriert.

Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall. In Köln sind damit 1169 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das RKI weist darauf hin, dass zwischen Weihnachten und Silvester ein Vergleich der Fallzahlen schwierig ist. Schulen und Kitas sind geschlossen, weniger Menschen gehen zum Arzt. Die Behörde geht davon aus, ab Anfang Januar wieder verwertbare Zahlen zu haben.

Mittwoch, 28. Dezember

Corona in Köln: Mehr als 1300 Neuinfektionen nach den Weihnachtstagen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nach den Weihnachtsfeiertagen Corona-Daten für Köln veröffentlicht. Demnach wurden 1345 neue Infektionen mit dem Virus gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 279,2. An Heiligabend lag die Inzidenz noch bei 335. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 1168 Menschen im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 gestorben, neue Todesfälle sind über die Weihnachtstage nicht bekannt geworden.

Das RKI weist darauf hin, dass über die Weihnachtstage und in der Zeit bis zu Silvester weniger Daten erhoben werden können: „Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden“, heißt es seitens des RKI. So sind etwa Schulen und Kitas geschlossen, weniger Menschen gehen zum Arzt für einen Corona-Test oder weniger Labore als üblich arbeiten und erstellen Proben. Dadurch könne die Corona-Lage nicht vollumfänglich erfasst werden.

Sonntag, 25. Dezember

RKI: Keine verlässlichen Covid-Daten bis zum neuen Jahr

7.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am ersten Weihnachtstag keine neuen Corona-Zahlen für Köln veröffentlicht. Die angegebene Sieben-Tage-Inzidenz hat daher keine Aussagekraft.

Das RKI weist darauf hin, dass die Lage auch nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden kann. Da Schulen und Kitas bundesweit geschlossen sind, seien auch Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt, so das RKI. Dadurch würden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. Das RKI weist darauf hin, dass in dieser Zeit auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln.

Samstag, 24. Dezember

Fünf weitere Corona-Todesfälle

8 Uhr: Das Robert Koch Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen 738 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln. Insgesamt wurden bislang 491.037 Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit im Vergleich zum Vortag (306,3) auf 335,0 an.

Außerdem meldet das RKI am Samstag fünf weitere Todesfälle in Köln. Es starben bisher insgesamt 1168 Menschen im Zusammenhang mit Corona.

Freitag, 23. Dezember

Zwei weitere Corona-Todesfälle in Köln – Weniger Neuinfektionen

6.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Freitagmorgen 808 Neuinfektionen in Köln. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen liegt bei 490.299.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 306,3 an, am Vortag lag sie bei 273. Es wurden zwei Todesfälle gemeldet. In Köln starben bisher insgesamt 1.163 Menschen im Zusammenhang mit Corona.

Donnerstag, 22. Dezember

Mehr als 1.100 Neuinfektionen – Inzidenz steigt

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstagmorgen 1.171 Neuinfektionen seit dem Vortag in Köln. Am Donnerstag vor einer Woche wurden 690 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der infizierten Menschen seit Beginn der Pandemie liegt bei 489.491.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird vom RKI mit 273 angegeben. Am Vortag lag der Wert bei 259,2, eine Woche zuvor lag sie bei 257. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben 1.161 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 21. Dezember

Knapp 1.300 Neuinfektionen – Inzidenz bei 260

6.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen 1.271 Neuinfektionen seit dem Vortag in Köln. Am Mittwoch vor einer Woche wurden 700 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der infizierten Menschen seit Beginn der Pandemie liegt bei 488.320.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird vom RKI mit 259,2 angegeben. Vor einer Woche lag sie bei 242,6. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben 1.161 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 20. Dezember

Fast 1000 Neuinfektionen – Inzidenz steigt

6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 974 Neuinfektionen in Köln. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist leicht gestiegen. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt der Wert bei 192,7 und damit 5,5 Punkte über dem Wert am Samstag (187,2). Zudem meldete das RKI einen weiteren Todesfall.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln damit 487.049 Fälle registriert, 1161 Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Montag, 19. Dezember

Keine neuen Zahlen am Montag

6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag erneut keine neuen Corona-Zahlen für Köln veröffentlicht. Die angegebene Sieben-Tage-Inzidenz hat daher keine Aussagekraft. Städte und Kommunen melden bereits seit einigen Monaten am Wochenende keine Fallzahlen mehr an das RKI. Neue Zahlen werden in der Regel am Dienstagmorgen veröffentlicht.

Samstag, 17. Dezember

Inzidenz sinkt weiter - drei neue Todesfälle

8.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Samstagmorgen 57 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln. Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 486.075 Menschen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 187,2 angegeben. Es wurden drei neue Todesfälle gemeldet. Bislang starben 1.160 Menschen in Köln in Zusammenhang mit Covid-19.

Freitag, 16. Dezember

Inzidenz sinkt am Freitag deutlich – ein weiterer Todesfall

5.58 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Freitagmorgen deutlich gesunken. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt der Wert bei 220,2 und damit 36,6 Punkte unter dem Wert des Vortags (256,8). Zudem meldete das RKI 84 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln damit 486.018 Fälle registriert, 1157 Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Donnerstag, 15. Dezember

Knapp 700 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 690 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln. Vor einer Woche waren es 536. Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 485.934 Menschen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 256,8 angegeben. Vor einer Woche lag der Wert bei 195,5. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Bislang starben 1.156 Menschen in Köln in Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 14. Dezember

Mehr als 700 Neuinfektionen – Inzidenz bei 242

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen 707 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln. Vor einer Woche waren es 500. Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 485.244 Menschen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 242,6 angegeben. Vor einer Woche lag der Wert bei 184. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Bislang starben 1.155 Menschen in Köln in Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 13. Dezember

744 Neuinfektionen in Köln – ein Todesfall zurückgezogen

6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 744 Corona-Neuinfektionen registriert, das ist der höchste Wert in Köln seit mehreren Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf einen Wert von 220,8, am Sonntag hatte sie bei 200,4 gelegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln 484.537 Fälle aufgezeichnet.

Außerdem zog das RKI einen gemeldeten Todesfall zurück. Seit Beginn der Pandemie sind nun nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Köln 1155 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Montag, 12. Dezember

Keine Corona-Zahlen am Montag

6.35 Uhr: Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Montag erneut keine neuen Corona-Infektionszahlen für Köln herausgegeben. Die Behörde veröffentlicht erst am Dienstag wieder aussagekräftigere Werte, weil viele Städte und Kommunen am Wochenende derzeit keine Zahlen mehr ans RKI übermitteln.

Sonntag, 11. Dezember

Knapp 500 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

Das Robert Koch-Institut meldet seit Freitag 496 Neuinfektionen für Köln. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 483.793 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt am Sonntag bei 200,4 und ist damit seit längerer Zeit nur minimal verändert.

Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt starben in Köln 1.156 Menschen.

Freitag, 9. Dezember

Inzidenz steigt über 200er-Marke - mehr als 400 Neuinfektionen

5.54 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 446 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit wieder auf mehr als 200 auf einen Wert von 205,7 (+10,2). Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln 483.297 Fälle aufgezeichnet.

Außerdem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln damit 1154 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Donnerstag, 8. Dezember

Mehr als 500 Neuinfektionen – Inzidenz steigt leicht an

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet für Köln am Donnerstag 536 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 449. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 482.851 Menschen infiziert. Die Inzidenz wird mit 195,5 angegeben, vor einer Woche lag sie bei 202,6.

Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in Köln 1.154 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 7. Dezember

500 Neuinfektionen – drei neue Todesfälle

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet für Köln am Mittwoch 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 581. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 482.315 Menschen infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 184 angegeben, vor einer Woche lag sie bei 206.

Es wurden drei neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in Köln 1.154 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 6. Dezember

RKI meldet mehr als 600 Neuinfektionen am Dienstag – ein weiterer Todesfall

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) leicht zurückgegangen. Der Wert lag am Dienstagmorgen bei 187,5 und damit zwölf Punkte unter dem Wert vom vergangenen Samstag, als zum letzten Mal aktuelle Corona-Fallzahlen gemeldet wurden.

Zudem meldete das RKI 608 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Köln damit 481.815 Corona-Fälle registriert worden. 1151 Kölnerinnen und Kölner sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Samstag, 3. Dezember

Inzidenz in Köln sinkt minimal

7.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln sinkt am Samstag minimal. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch Instituts bei 199,5. Am Vortag lag sie bei 203,4 (-3,9). Es wurden demnach 376 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt nun bei 481.207.

Es wurde kein weiterer Todesfall in Köln gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt bei 1150.

Freitag, 2. Dezember

Inzidenz fast unverändert – ein neuer Todesfall

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagmorgen 354 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, das sind 95 weniger als am Donnerstag (449). Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt nun bei 480.831. Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 203,4 angegeben, steigt somit im Vergleich zum Vortag nur minimal.

Es wurde ein weiterer Todesfall in Köln gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt nun bei 1.150.

Donnerstag, 1. Dezember

Knapp 450 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt minimal

6.15 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 449 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag vor einer Woche wurden 536 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt nun bei 480.477.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 202,6 angegeben, am Mittwoch lag sie bei 206, am Dienstag bei 216,6. Insgesamt sind also keine gravierenden Veränderungen der Lage zu beobachten.

Es wurde kein weiterer Todesfall in Köln gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt weiterhin bei 1.149.

Mittwoch, 30. November

Corona: Mehr als 500 Neuinfektionen am Mittwoch

5.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Mittwoch 581 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dadurch leicht um 1,6 Punkte auf 206,0. Damit wurden in Köln seit Beginn der Corona-Pandemie 480.028 Infektionen mit Covid-19 registriert.

Außerdem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1149 Kölnerinnen und Kölner an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Dienstag, 29. November

Knapp 650 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 642 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Dienstag vor einer Woche wurden 726 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt nun bei 479.447.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 207,6 angegeben, vor einer Woche lag sie bei 216,6. Insgesamt sind also keine gravierenden Veränderungen der Lage zu beobachten.

Es wurde ein weiterer Todesfall in Köln gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt nun bei 1.149.

Montag, 28. November

Corona in Köln: Keine neuen Zahlen am Montag

5.52 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag keine neuen Corona-Zahlen für Köln veröffentlicht. Die angegebene Sieben-Tage-Inzidenz hat daher keine Aussagekraft. Städte und Kommunen melden bereits seit einigen Monaten am Wochenende keine Fallzahlen mehr an das RKI. Neue Zahlen werden in der Regel am Dienstagmorgen veröffentlicht.

Sonntag, 27. November

Keine neuen Zahlen am Sonntag

7.55 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln liegt bei 197,4. Allerdings veröffentlicht das RKI am Sonntag und Montag keine neuen Daten, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums.

Samstag, 26. November

Inzidenz weiterhin stabil – Ein weiterer Todesfall

7.45 Uhr: Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Samstag 415 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 224,1 und bleibt damit gegenüber Freitag erneut nahezu unverändert (227,7).

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das RKI in Köln 478.805 Infektionen mit Covid-19 registriert. Außerdem meldete das RKI am Samstag einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1148 Kölnerinnen und Kölner in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Freitag, 25. November

Inzidenz nahezu unverändert – 427 Neuinfektionen

6.15 Uhr: Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Freitag 427 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 227,7 und bleibt damit gegenüber Donnerstag nahezu unverändert (228).

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das RKI in Köln 478.390 Infektionen mit Covid-19 registriert. Außerdem meldete das RKI am Freitag keinen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1147 Kölnerinnen und Kölner in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Donnerstag, 24. November

Inzidenz steigt leicht – Ein weiterer Todesfall

Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Donnerstag 536 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 228,0, am Mittwoch betrug der Wert 217,1.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das RKI in Köln damit 477.963 Infektionen mit Covid-19 registriert. Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1147 Kölnerinnen und Kölner in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittwoch, 23. November

Inzidenz nahezu unverändert – Zwei weitere Todesfälle

Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Mittwoch 585 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 217,1. Am Dienstag betrug der Wert 216,6.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das RKI in Köln damit 477.427 Infektionen mit Covid-19 registriert. Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1146 Kölnerinnen und Kölner in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Dienstag, 22. November

Inzidenz bleibt stabil – 726 Neuinfektionen

7 Uhr: Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Dienstag 726 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 216,6. Am Dienstag vor einer Woche betrug der Wert 212,1.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das RKI in Köln damit 476.842 Infektionen mit Covid-19 registriert. Außerdem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1144 Kölnerinnen und Kölner in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Montag, 21. November

Keine neuen Zahlen am Montag

5.54 Uhr: Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Montag erneut keine neuen Corona-Infektionszahlen für Köln herausgegeben. Die Behörde veröffentlicht wie üblich seit Monaten erst am Dienstag wieder aussagekräftigere Werte, weil viele Städte und Kommunen am Wochenende derzeit keine Zahlen mehr ans RKI übermitteln.

Sonntag, 20. November

RKI meldet keine neuen Zahlen am Sonntag

7.31 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat wie üblich am Sonntag keine neuen Corona-Zahlen für Köln veröffentlicht. Da viele Städte und Kommunen ihre Zahlen über das Wochenende nicht mehr an Landesbehörden weitergeben, verzichtet das RKI auf eine Aktualisierung seiner Statistiken. Die Wochenendfälle werden in der Regel zu Beginn der Folgewoche nachgemeldet.

Samstag, 19. November

Inzidenz fast unverändert – ein weiterer Todesfall

8 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen nur eine minimale Veränderung der Sieben-Tags-Inzidenz für Köln. Sie liegt nun bei 217,8. Am Freitag wurde der Wert mit 217,1 angegeben, am Donnerstag mit 212,3. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 483.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben 1.144 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt infizierten sich 476.116 Menschen mit Corona.

Freitag, 18. November

RKI meldet knapp 450 Neuinfektionen

7 Uhr: Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Freitag 444 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist unterdessen leicht gestiegen und liegt nun bei 217,1. Am Donnerstag lag sie bei 212,3.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das RKI in Köln damit 475.633 Infektionen mit Covid-19 registriert. Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1143 Kölnerinnen und Kölner in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Donnerstag, 17. November

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt leicht

6.04 Uhr: Das Robert-Koch Institut (RKI) hat am Donnerstag 477 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht um 4,8 Punkte auf 212,3.

Seit Beginn der Corona-P‘andemie hat das RKI in Köln damit 475.189 Infektionen mit Covid-19 registriert. Außerdem meldete das RKI keinen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 1142 Kölnerinnen und Kölner in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mittwoch, 16. November

Ein weiterer Todesfall

6.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen 666 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln, am Dienstag waren es noch 700. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 474.712 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt nun bei 217,1. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 212,1.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.142 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Dienstag, 15. November

Inzidenz sinkt weiter

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln, am Samstag waren es noch 454. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 474.046 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt nun bei 212,1. Am Samstag lag die Inzidenz bei 242,5.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.141 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Montag, 14. November

Keine neuen Corona-Zahlen am Montag

6.09 Uhr: Das Robert-Koch Institut RKI hat am Montag wie üblich keine neuen Fallzahlen für Köln gemeldet. Die angegebene Sieben-Tage-Inzidenz von 199,1 ist daher nicht aussagekräftig. In der Regel übermitteln die Städte und Gemeinden die Corona-Neuinfektionen am Wochenende am Montag ans RKI, sodass es am Dienstag wieder aussagekräftigere Werte geben dürfte.

Samstag, 12. November

7.21 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ins Köln ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Samstag erneut leicht gesunken. Das RKI gab den Wert mit 242,5 an und damit 9,7 Punkte unter dem Wert vom Freitag.

Außerdem meldete das RKI 454 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Fälle in Köln seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 473.346. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Menschen, die in Köln an Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt damit bei 1140.

Freitag, 11. November

6.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagmorgen 468 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln, am Donnerstag waren es noch 545. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 472.892 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt nun bei 252,2. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 271,6, am Mittwoch bei 279,1.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.139 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Donnerstag, 10. November

Knapp 550 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

6.05 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 545 Neuinfektionen mit dem Coroavirus in Köln. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 472.424 gestiegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 271,6. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 279,1, am Dienstag bei 255,7.

Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.138 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Mittwoch, 9. November

Inzidenz steigt leicht – ein weiterer Todesfall

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen 701 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 471.879 gestiegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 279,1 und ist damit leicht angestiegen. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 255,7.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.136 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Dienstag, 8. November

900 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

8 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 903 Neuinfektionen mit dem Coroavirus in Köln. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 471.178 gestiegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 255,7, der Wert sinkt damit weiter. Am Samstag lag die Inzidenz bei 291, am Freitag bei 297.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.135 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Montag, 7. November

Keine neuen RKI-Zahlen am Montag

6.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag wie üblich keine neuen Zahlen registriert. Dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln auf 233,2, aufgrund fehlender Neumeldungen hat der Wert allerdings keine Aussagekraft.

Samstag, 5. November

Inzidenz sinkt leicht – Zwei weitere Todesfälle

7.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Samstagmorgen 561 Corona-Neuinfektionen in Köln. Am Vortag betrug der Wert 748, am Donnerstag waren es 1010. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 470.275.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 291,2 angegeben und sinkt somit leicht. Am Freitag lag der Wert bei 302,1 am Samstag vor einer Woche noch bei 466,1.

Es starben zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln insgesamt bei 1.134.

Freitag, 4. November

RKI meldet 748 Neuinfektionen – Inzidenz knapp über 300

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagmorgen 748 Corona-Neuinfektionen in Köln. Der am Donnerstag gemeldete Wert betrug 1010. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 469.714.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 302,1 angegeben und steigt somit leicht. Am Donnerstag lag der Wert bei 297,2, am Freitag vor einer Woche noch bei 480,8.

Es starben keine weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln insgesamt bei 1.132.

Donnerstag, 3. November

RKI meldet mehr als 1000 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 1010 Corona-Neuinfektionen in Köln. Der letzte gemeldete Wert betrug 1164. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 468.966.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 297,2 angegeben, sie sinkt damit weiter. Am Dienstag wurde sie mit 393 angegeben.

Es starben zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln damit insgesamt bei 1.132.

Mittwoch, 2. November

RKI meldet neue Daten mit Verzögerung

6:05 Uhr: Nach dem Feiertag am 1. November werden neue Corona-Daten vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit Verzögerung gemeldet. Für Köln liegen am Mittwochmorgen noch keine Zahlen vor. Zuletzt lag die Zahl der Neuinfektionen bei 1164, die Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 393 angegeben.

Dienstag, 1. November

​RKI meldet mehr als 1.100 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall



8 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 1.164 Corona-Neuinfektionen in Köln. Am Samstag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 760, am Freitag bei 776. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 467.956.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 393 angegeben, sie sinkt damit weiter. Am Samstag wurde sie mit 466,1 angegeben, am Freitag mit 480,8.

Es starb ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln damit insgesamt bei 1.130.

Montag, 31. Oktober

Keine neuen Zahlen am Montag

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht montags keine neuen Werte, da am Wochenende nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (diese wird für Köln am Montag mit 373,8 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums.

Sonntag, 30. Oktober

Keine neuen Zahlen am Sonntag

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht sonntags keine neuen Werte, da nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (wird für Köln mit 405,8 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums.

Samstag, 29. Oktober

760 neue Fälle – Inzidenz sinkt weiter

7.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen 760 neue Corona-Fälle für Köln. Am Vortag waren es 776, am Donnerstag wurden 985 Fälle gemeldet. Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 466.792 Menschen in Köln mit dem Virus.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 466,1, sie ist damit um 14,7 Punkte im Vergleich zu Freitag gesunken. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 485.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in Köln seit Beginn der Pandemie 1.129 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus.

Freitag, 28. Oktober

Inzidenz in Köln sinkt leicht – ein neuer Todesfall

6.05 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Freitag leicht gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 480,8. Am Vortag lag sie bei 485. In Köln wurden 776 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, das sind deutlich weniger als am Donnerstag (985).

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 466.032 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1129 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat am Freitagmorgen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Donnerstag, 27. Oktober

Inzidenz in Köln sinkt – vier neue Todesfälle

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 485 für Köln gemeldet, am Vortag lag der Wert bei 522,1.



Auffällig sind vier weitere Todesfälle, die vom RKI gemeldet wurden, die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 steigen damit auf 1128.

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Köln liegt bei 985, insgesamt wurden seit dem Zeitpunkt der Aufzeichnung 465.256 Covid-Infektionen in Köln registriert.

Mittwoch, 26. Oktober

Inzidenz in Köln nach einer Woche erstmals wieder leicht gestiegen

6.15 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Mittwoch leicht angestiegen. Zuvor war sie mehrere Tage lang gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 522,1. Am Vortag lag sie bei 514,1. In Köln wurden 1333 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es somit 5603.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 464.271 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1124 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat am Mittwochmorgen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Dienstag, 25. Oktober

Inzidenz in Köln gesunken – 1.759 Neuinfektionen

6.05 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Dienstag im Vergleich zu den Zahlen vom letzten Freitag (585,9) deutlich gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 514,1. Am Dienstag vor einer Woche lag sie bei 575,7. In Köln wurden 1.759 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 462.938 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1123 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, neue Todesfälle wurden am Dienstag nicht gemeldet.

Montag, 24. Oktober

Keine neuen Zahlen am Montag

6.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht montags keine neuen Werte, da am Wochenende nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (diese wird für Köln am Montag mit 471,7 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums

Sonntag, 23. Oktober

Keine neuen Zahlen am Sonntag

9.20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht sonntags keine neuen Werte, da nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (wird für Köln mit 519,5 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums.

Samstag, 22. Oktober

Inzidenz in Köln sinkt weiter leicht

7:40 Uhr: Die Inzidenz in Köln sinkt weiter leicht. Wie das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 571,2. Am Vortag lag sie bei 585,9. In Köln wurden 978 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es 6129.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 461.179 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen. Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1123 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona am Samstagmorgen gemeldet.

Freitag, 21. Oktober

Inzidenz in Köln leicht gesunken – drei neue Todesfälle

6.15 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Freitag leicht gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 585,9. Am Vortag lag sie bei 598,5. In Köln wurden 1023 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es somit 6287.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 460.201 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1122 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat am Freitagmorgen drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Donnerstag, 20. Oktober

Inzidenz steigt in Köln weiterhin leicht – ein neuer Todesfall

6.20 Uhr: Das Robert-Koch-Insitut hat am Donnerstagmorgen 1403 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln registriert. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 459.178 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt steigt weiterhin leicht an: Während sie am Mittwoch noch bei 585,6 lag, gibt das RKI die Inzidenz am Donnerstag mit 598,5 an. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Inzidenz bei 585,3. Es wurde ein weiterer Todesfall registriert. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 1119 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Mittwoch, 19. Oktober

Inzidenz in Köln steigt weiter leicht an

6.30 Uhr: Die Inzidenz in Köln steigt weiter leicht an. Wie das Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 585,6. Am Vortag lag sie bei 575,7. In Köln wurden 1644 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es 6284.

Am Mittwoch vor einer Woche lag die 7-Tages-Inzidenz laut RKI bei 604,0, danach war sie zunächst leicht gesunken. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 457.775 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1118 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona am Mittwochmorgen gemeldet. (red)