Corona-Krise in Köln: Diese Einschränkungen gelten ab sofort für Ihren Müll

Köln -

Bei den Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) kommt es aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen und Ausfällen beim Entsorgen des städtischen Mülls. Fünf Mitarbeiter der AWB waren bis Ende vergangener Woche positiv auf das Virus getestet, „einige Kollegen, die Kontakt mit den Betroffenen hatten, befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zudem fehlen uns Mitarbeiter wegen der Betreuung von Kindern“, sagt AWB-Sprecher Wilfried Berf.

Oberste Priorität habe aktuell die Entsorgung des medizinischen Abfalls aus Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen. Anschließend kümmerten sich die rund 650 Kölner Müllwerker zunächst um den Haus- und Biomüll, Wertstoffe, Papier und – zuletzt – den Sperrmüll. Zuzahlungspflichtige Leistungen wie die Entsorgung von Bauschutt an den Wertstoff-Centern, die Annahme von Gewerbeschadstoffen, der Verkauf von Restmüllsäcken auf den Betriebshöfen sowie der Hauptverwaltung oder Herausstell-Service beim Sperrmüll und Entrümpelungen könne die AWB aktuell nicht mehr anbieten, um das Infektionsrisiko zu senken.

AWB will Personal für Kernaufgaben bündeln

„Unser Fokus liegt darauf, dafür zu sorgen, dass möglichst viel Personal für die wichtigen Kernaufgaben zur Verfügung steht. Deshalb sind Maßnahmen in der Personalplanung zwingend. Gleichzeitig ist Mitarbeiterschutz ein sehr wichtiges Thema. Auch wir leiten verschiedene Maßnahmen in die Wege, damit das Personal nur den absolut notwendigen persönlichen Kontakt untereinander und mit der Bevölkerung hat und so das Infektionsrisiko minimiert wird“, teilen die AWB mit.

Nicht ausgeschlossen werden könne, dass Services wie das Abholen von Sperrmüll und Grünschnitt zeitweilig ausgesetzt und die beiden Wertstoffcenter geschlossen werden. Am Dienstag hätten die Wertstoffcenter 1200 Anfuhren im Stadtgebiet verzeichnet – doppelt so viele wie an einem normalen Wochentag, informiert Berf. „Es ist nachvollziehbar, dass die Menschen die Zeit nutzen, um zu entrümpeln. Wir bitten aber darum, auch aus Infektionsschutzgründen unseren Service derzeit nicht zu überfordern.“

Besondere Hinweise für Menschen in Quarantäne

Führungen, Schulen und die Aufräumaktionen im Rahmen der Aktion „Kölle putzmunter“ am 19. April haben die AWB bereits abgesagt. Auch die Straßenreinigung stehe momentan nicht im Fokus, bei der Beseitigung von Hochwassermüll könne es zu Verzögerungen kommen.

Eindringlich bitten die AWB, Abfälle nicht vor Wertstoffcentern zu deponieren oder öffentliche Mülleimer zu nutzen, sobald die eigene Tonne voll ist. Es sei davon auszugehen, dass der Haushaltsmüll in den kommenden Wochen zunehmen werde. Müll zu vermeiden, Verpackungen gut zu falten und möglichst ohne Speisereste zu entsorgen, müsse daher oberste Priorität haben.

Infizierte und in Quarantäne befindliche Menschen sollten ihre Hygieneabfälle wie Taschentücher in einer Plastiktüte verknotet im Hausmüll entsorgen.