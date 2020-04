Corona-Krise: KVB verschenkt Schutzmasken an Kölner – Aktion wird am Freitag wiederholt

Köln -

Ab kommenden Montag werden Mundschutzmasken in Supermärkten sowie öffentlichen Bussen und Bahnen in Köln Pflicht.

Die KVB hat am Donnerstagmorgen parallel am Neumarkt, am Ebertplatz und an der Haltestelle Kalk Post Masken und Postkarten mit einigen Verhaltensregeln an die Kölner verteilt.

KVB will Ansteckungsgefahr verringern

Laut KVB wurden mehrere tausend Masken abgegeben. Am Freitag wird die Aktion wiederholt.



Es sei nicht das Ziel alle Fahrgäste mit einer Schutzmaske auszustatten, sondern eher ein kleiner Beitrag, mit dem die Ansteckungsgefahr in Bus und Bahn verringert werden soll, heißt es. (red)