Corona: Neuinfektionen und Inzidenz in Köln sinken leicht – Niveau immer noch sehr hoch

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unsere Grafik.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Freitag, 11. März

Neuinfektionen und Inzidenz in Köln sinken leicht – Niveau immer noch sehr hoch

6.18 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen für Köln 4.239 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und damit 555 weniger als am Donnertag gemeldet. Auch die Sieben-Tage ist leicht gesunken und liegt nun bei 2543,2. Am Donnerstag betrug der Wert, der angibt wie viele Menschen sich von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, noch 2784,6. Insgesamt haben sich in Köln seit Beginn der Pandemie nun 256.946 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 988 davon sind gestorben. Neue Todesfälle wurden in Köln am Freitagmorgen nicht gemeldet.

Donnerstag, 10. März

Köln mit bundesweit fünfthöchster Inzidenz – fast 5000 Neuinfektionen

5.58 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag für Köln 4794 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf einen neuen Höchstwert von 2784,6. Köln hat damit bundesweit die fünfthöchste Sieben-Tage-Inzidenz, in Nordrhein-Westfalen ist es die höchste.

Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 988 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung in Köln gestorben.

Mittwoch, 9. März

Mehr als 5100 Neuinfektionen – vier weitere Todesfälle

6.04 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 5117 neue Infektionen in Köln mit dem Coronavirus gemeldet. Am Dienstag wurden 3.453 Neuinfektionen gemeldet, seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 247.913 Infektionen registriert.

Das RKI gibt die Inzidenz in Köln am Mittwoch mit 2695,8 an, am Dienstag gab das RKI sie mit 2504,1 an. Allerdings kam es zu Nachmeldungen und Korrekturen durch das Landeszentrum Gesundheit (LZG).

Im Zusammenhang mit Covid-19 sind in Köln vier weitere Menschen gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 986.

Dienstag, 8. März

Uniklinik bittet bei Patienten um Verständnis

18:16 Uhr: Der massive Anstieg von Infektionen an der Uniklinik hat sich am Dienstag fortgesetzt. „Aktuell sind 748 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert oder befinden sich in Quarantäne – das sind nochmals 59 Beschäftigte mehr als am Vortag“, sagte Vorstandsvorsitzender Edgar Schömig. Die Klinikleitung danke in dieser kritischen Situation den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz, um diese Herausforderung zu meistern.



„Wir müssen dieser Situation weiterhin mit Verschiebungen von planbaren Behandlungen begegnen, welche aufgrund der dynamischen Entwicklung tagesaktuell und bereichsspezifisch festgelegt werden“, so Schömig. Daher bitte die Uniklinik die Patienten um Verständnis, sofern sie von Verschiebungen betroffen sein sollten. (att)

LZG korrigiert Inzidenzen nachträglich nach oben

9.35 Uhr: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Köln sind die Labors und das Gesundheitsamt offenbar wieder überlastet, so dass Meldungen über Neuinfektionen verzögert erfasst werden. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) korrigiert die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag nachträglich für die vergangenen Tage deutlich nach oben. Demnach lag der Wert bereits am Montag über der Marke von 2.500 und nicht wie zunächst vermeldet bei 2.330.

Die Verzögerung lässt ich auch an der tageweisen Zuordnung der Neuinfektionen erkennen. Am Dienstagmorgen wurden 1.370 Neuinfektionen für den Vortag gemeldet, insgesamt soll die Zahl aber bei 3.453 Neuinfektionen liegen. Das heißt, dass die übrigen Fälle im Nachhinein den Tagen davor zugeordnet wurden.

Personalengpässe: Uniklinik muss Operationen verschieben

9.30 Uhr: Wegen hunderter Corona-bedingter Ausfälle beim Personal verschiebt die Kölner Uniklinik bis auf weiteres einige planbare Operationen. Aktuell seien 689 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert oder befänden sich in Quarantäne, sagte Uniklinik-Direktor Edgar Schömig.

Lesen Sie hier den ganzen Text (KStA PLUS).

Knapp 3500 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 2500

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Köln am Dienstagmorgen 3.453 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 749 weniger als am Montag (4.202). Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut RKI-Information bei 2504,1 und ist damit erneut gestiegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Datawrapper, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Datawrapper, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Montag betrug der Wert, der angibt wie viele Menschen sich von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, noch 2332,7. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. In Köln haben sich offiziellen Angaben nach seit Beginn der Pandemie 242.796 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 982 davon sind gestorben.

Montag, 7. März

Mehr als 4000 Neuinfektionen, Inzidenz bei jungen Erwachsenen über 5000

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Köln am Montagmorgen 4.202 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 560 mehr als am Sonntagmorgen (3642). Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt in Köln weiter an, nach RKI-Information liegt sie am Montagmorgen bei 2332,7, ebenfalls ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Sonntag (2018,7).

Insgesamt haben sich bislang 239.343 Menschen in Köln seit Beginn der Pandemie mit Covid-19 infiziert. Die Zahl der Toten stieg am Montagmorgen um einen auf bislang insgesamt 982.

Sonntag, 6. März

Inzidenz steigt auf über 2000

7.48 Uhr: In Köln wurden nach Angaben des Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) zum Sonntag 3642 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt wie viele Menschen sich von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben steigt demnach auf 2018,7. Das ist ein Plus von 237 verglichen mit den Daten des Vortages. In Köln wurde zudem die Zahl der Todesfälle auf 981 nach unten korrigiert. Am Vortag wurden noch 982 angegeben.

Die Inzidenz in Köln liegt aktuell weit über dem Landeschnitt. Die Inzidenz in NRW liegt laut LZG am Sonntag bei 1086,9.

Samstag, 5. März

Fast 6000 neue Fälle – Inzidenz macht erneut großen Sprung

7.30 Uhr: In Köln wurden nach Angaben des Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) zum Wochenende hin 5.973 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit wurden bislang die meisten Coronafälle an einem Tag für Köln registriert.

Der Großteil der gemeldeten Fälle davon ist dem 3. März zugeordnet worden, an dem es damit 6578 neue Fälle (Stand Samstagmorgen) gegeben hat. Bisheriger Rekord für gemeldete Neuinfektionen an einen Tag waren 4209 am 2. Februar.

Der Inzidenzwert stieg auf 1781,7. Damit liegt der Wert, der angibt wie viele Menschen sich von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, 381,2 Punkte höher als am Freitag. In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 3734. Kölner Experten sehen darin bereits einen Effekt durch Karneval. Die Zahl der Toten stieg um drei auf bislang insgesamt 982.

Freitag, 4. März

Über 5000 Neuinfektionen, Inzidenz steigt stark an

6.21 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat für Köln am Freitagmorgen 5.137 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 1582 mehr als am Donnerstagmorgen (3555). Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt dadurch deutlich und liegt nach RKI-Information am Freitagmorgen bei 1400,8, am Donnerstag wurde sie mit 1086,3 angegeben.

3491 der gemeldeten Infektionen entfallen auf den Donnerstag, bei den restlichen Infektionen handelt es sich um Nachmeldungen. So wurde die Inzidenz vom Donnerstagmorgen nachträglich nach oben korrigiert und wird nun mit 1239,4 angegeben.

Bei den 5137 gemeldeten Infektionen handelt es sich nicht um einen Rekordwert. Bereits Anfang Februar wurden an einem Tag deutlich mehr als 5000 Infektionen gemeldet.

In Köln ist im Zusammenhang mit Covid-19 eine weitere Person gestorben. Seit Beginn der Pandemie starben 979 Menschen in Köln. 225.526 Menschen infizierten sich mit dem Coronavirus.

Das Kölner Gesundheitsamt sagte bereits am Donnerstag, dass es erste Anzeichen für die Verbindung zwischen steigenden Corona-Zahlen und Karneval sieht. Lesen Sie hier den ganzen Bericht.

Donnerstag, 3. März

3500 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle registriert

8.00 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit meldet für Köln am Donnerstagmorgen 3555 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Zuvor gab es erneut Probleme bei der Datenübermittlung. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit wieder stark und liegt laut LZG-Information bei 1086,3.

In Köln sind zudem im Zusammenhang mit Covid-19 zwei weitere Personen gestorben. Seit Beginn der Pandemie starben 978 Menschen in Köln. 220.387 Menschen infizierten sich mit dem Coronavirus.

Erneut Probleme bei Datenübermittlung

7.20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW am Donnerstagmorgen noch keine neuen Daten zur Corona-Lage übermittelt. Auf den Homepages und Dashboards sind am Donnerstagmorgen nur veraltete Daten vom Mittwoch, 2. März, zu finden. Auch am Mittwoch gab es bereits am Morgen Probleme bei der Datenübermittlung.

Im Laufe des Tages hatte das LZG dann aktuelle Zahlen gesendet: Am Mittwoch meldete es 2548 Neuinfektionen, die Inzidenz war seit Tagen des Abstiegs wieder auf 966,1 gestiegen.

Mittwoch, 2. März

RKI meldet Probleme bei Datenübermittlung – LZG meldet 2500 Neuinfektionen

7.40 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen Probleme mit der Übertragung aktueller Corona-Daten gemeldet. Bis 7.25 Uhr lagen noch keine neuen Zahlen zu Neuinfektionen und der Sieben-Tages-Inzidenz in Köln vor.

Das NRW-Landeszentrum Gesundheit (LZG) hat aber am Dienstagmorgen bereits aktuelle Zahlen gemeldet. Demnach wurden 2548 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, am Montag waren es 909. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist damit wieder gestiegen und liegt nach LZG-Information am Mittwochmorgen bei 966,1.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist auch eine weitere Person gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt auf 976.

Dienstag, 1. März

909 neue Covid-Infektionen – ein weiterer Todesfall

6.25 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat für Köln am Dienstagmorgen 909 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, am Montag waren es 513. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt damit weiter und liegt nach RKI-Information am Dienstagmorgen bei 936,1.

In Köln ist im Zusammenhang mit Covid-19 eine weitere Person gestorben. Seit Beginn der Pandemie starben 975 Menschen in Köln. 214.243 Menschen infizierten sich mit dem Coronavirus.

Montag, 28. Februar

Inzidenz in Köln sinkt unter 1000 – 500 Neuinfektionen

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 513 Neuinfektionen seit dem Vortag in Köln. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizierten Menschen liegt nun bei 213.334. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist erstmal seit Wochen unter die Marke von 1000 gesunken und liegt laut RKI bei 996,9.

Es wurden keine weiteren Todesfälle seit dem Vortag gemeldet. Insgesamt starben 974 Menschen in Köln in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Sonntag, 27. Februar

1523 Neuinfektionen – Inzidenz weiter über 1000

15.30 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit meldet am Sonntag 1523 Neuinfektionen für Köln. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 1002,4 an. Damit ist der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Menschen in Köln in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet wurden, im Vergleich zum Vortag um 1,8 Punkte gestiegen. 974 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Vergleich zum Vortag wurden keine neuen Todesfälle registriert.

Insgesamt haben sich laut LZG NRW seit Beginn der Pandemie 212.821 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert.

Samstag, 26. Februar

Diese Regeln gelten für eine Novavax-Impfung ab Montag

11.50 Uhr: Die Stadt Köln teilt mit, dass bei den städtischen Impfangeboten ab Rosenmontag auch der sogenannte Proteinimpfstoff von Novavax zur Verfügung steht. Voraussetzung für eine Novavax-Impfung sei, dass man in Köln wohne oder arbeitete. Für NRW gilt eine priorisierte Vergabe des Impfstoffs: Es wurde ein Impfstoffkontingent für Personen aus den Gesundheitsberufen sowie weiterer Berufsgruppen bestimmt, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen. Die Berechtigung für diesen Personenkreis müssen Impfwillige über eine Arbeitgeberbescheinigung nachgewiesen. Der Vordruck ist hier abrufbar. Diese Bescheinigung ist vom Arbeitgeber auszufüllen und zum Impftermin mitzubringen. Sie wird vor der Impfung kontrolliert.

Weitere Impfdosen sind für Personen bestimmt, bei denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen Vektor- und mRNA-Impfstoffe vorliegt. Diese Unverträglichkeit muss mit einem ärztlichen Attest nachgewiesen werden, das zum Impftermin mitzubringen ist. Ein gewisser Anteil des Impfkontingentes stehe auch anderen Impfwilligen zur Verfügung, teilt die Stadt weiter mit.

Zunächst wird Novavax aufgrund der begrenzten Menge ausschließlich im Rahmen kommunaler Impfangebote verimpft, das heißt in Köln im Gesundheitsamt und in der Impfstelle an der Lanxess Arena. Die Impfung ist nur mit Termin möglich, um einen möglichen Andrang zu Beginn der Impfungen zu steuern. Termine können ab sofort über das Buchungssystem der Stadt Köln gebucht werden. Wenn man einer priorisierten Gruppe angehört, ist das bereits bei der Buchung anzugeben.

1.700 Neuinfektionen, drei weitere Todesfälle

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag 1.701 Neuinfektionen seit dem Vortag. Insgesamt haben sich laut RKI seit Beginn der Pandemie 211.301 Menschen in Köln mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz liegt bei 1.000,7. Damit ist der Wert, der angibt, wieviele von 100.000 Menschen in Köln in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet wurden, um 45,5 Punkte gesunken.

Es wurden drei neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in Köln somit 974 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Freitag, 25. Februar

Stadt Köln bietet mehrsprachige Corona-Sprechstunde per Video-Stream an

Die Stadt Köln will am Freitag, 4. März 2022, eine Corona- und Impf-Sprechstunde in mehreren Sprachen anbieten. Interessierte können ab 18 Uhr Fragen per Video-Stream stellen. Die Corona-Sprechstunde wird simultan in die Sprachen Englisch, Französisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch und die Gebärdensprache übersetzt.

Gleichzeitig haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen auch in anderen Herkunftssprachen direkt in den jeweiligen Chat zu schreiben oder vorab per E-Mail an frag-uns@stadt-koeln.de zu senden. Dr. Barbara Grüne, Ärztin im Gesundheitsamt der Stadt Köln, Prof. Dr. Alex Lechleuthner, Mitglied des Krisenstabs der Stadt Köln und Leiter des Rettungsdienstes und Leonard Rose, Impfarzt, werden alle Fragen beantworten und Unklarheiten erläutern, teilt die Stadt mit.

Die Stadt Köln möchte mit der Corona-Sprechstunde auch die Bürgerinnen und Bürger erreichen, die über geringere deutsche Sprachkenntnisse verfügen und denen dadurch die Kontaktaufnahme zu den Expertinnen und Experten der Gesundheitsaufklärung schwer fällt.

Weitere Informationen zu den Corona-Sprechstunden gibt es auf der Website der Stadt Köln.

Erneut mehr als 2000 Neuinfektionen – zwei weitere Todesfälle

4.59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Freitag erneut gesunken. Das Robert-Koch Institut (RKI) gab den Wert am Freitagmorgen mit 1046,3 an, 39,8 Punkte unter dem Wert des Vortags. Zudem meldete das RKI 2025 Neuinfektionen; die Zahl der seit Beginn der Pandemie an Covid-19 Erkrankten in Köln steigt damit auf 209.600.

Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie 971 Menschen in Köln an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Donnerstag, 24. Februar

Erneut mehr als 2000 Neuinfektionen, keine neuen Todesfälle

6:39 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstagmorgen 2.120 Neuinfektionen in Köln. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert haben, liegt bei 207.576. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist laut RKI seit dem Vortag um 15,1 Punkte gesunken und liegt jetzt bei 1086,1.

Es wurden keine weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Damit starben in Köln bislang 969 Menschen.

Mittwoch, 23. Februar

Mehr als 2000 Neuinfektionen, drei neue Todesfälle

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen 2.234 Neuinfektionen in Köln. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert haben, liegt bei 205.457. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist laut RKI seit dem Vortag um 56,8 Punkte gesunken und liegt jetzt bei 1101,2.

Es wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Damit starben in Köln bislang 969 Menschen.

Dienstag, 22. Februar

Sieben weitere Todesfälle – 947 neue Infektionen gemeldet

6.10 Uhr: An den Folgen des Coronavirus sind in Köln laut Robert-Koch-Institut (RKI) sieben weitere Personen gestorben. Das teilte das RKI am Dienstagmorgen mit. Die Zahl der Todesfälle in Köln seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 966.

Das RKI hat am Dienstagmorgen außerdem 947 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Köln gemeldet, am Montag wurden 717 Neuinfektionen registriert. Die Inzidenz liegt nach RKI-Angaben bei 1158 am Montagmorgen, am Dienstag wurde sie mit 1244,6 angegeben, ein Rückgang von 86,6 Punkten.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Köln 203.223 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Montag, 21. Februar

Mehr als 700 Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle

6.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen 717 Neuinfektionen in Köln. Die Gesamtzahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert haben, liegt bei 202.277. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist laut RKI seit dem Vortag um 39,7 Punkte gesunken und liegt jetzt bei 1.244,6.

Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Damit starben in Köln bislang 959 Menschen.

Sonntag, 20. Februar

Kölner Karnevalspräsident Kuckelkorn offenbar Corona-infiziert

17.21 Uhr: Kurz vor Beginn der tollen Tage hat sich der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn offenbar Corona eingefangen. Ein Schnelltest sei am Sonntag positiv gewesen, sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval. Symptome habe der 57-Jährige nicht. Wenn sich das Ergebnis so bestätige, könne Kuckelkorn beim Auftakt des Straßenkarnevals am Donnerstag (Weiberfastnacht) nicht dabei sein. Wie es an Rosenmontag aussehe, wenn der Kölner Zug durch das Rheinenergiestadion rollen soll, müsse man abwarten. Der Kölner „Express“ hatte zuvor berichtet.

Mehr als 200.000 Corona-Fälle in Köln

Mehr als 200.000 Kölnerinnen und Kölner haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Sonntagmorgen hat das Landeszentrum Gesundheit NRW 1948 Neuinfektionen gemeldet, die zum Überschreiten der 200.000-Marke führten. Es ist noch nicht einmal sieben Wochen her, dass die 100.000-Marke in Köln erreicht wurde.

Seitdem liegt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Köln fast durchweg bei mindestens 2000. Mit 5311 Neuinfektionen meldete das RKI am 4. Februar den bislang höchsten Wert. Mit Blick auf die Einwohnerzahl Kölns relativiert sich die hohe Zahl von 200.000 allerdings. Aussagekräftiger ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnende. Diese liegt in Köln am Sonntag bei 1284,3 Fällen und damit um gut 60 Fälle unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Gesundheitsdezernent Harald Rau bereitet die hohe Zahl erst einmal keine großen Sorgen. „200.000 Corona-Fälle bedeuten nicht, dass 200.000 Menschen erkrankt sind, sondern dass bei ihnen das Virus nachgewiesen wurde. Zum Glück ist die Krankheitslast der aktuell dominierenden Virusvariante so gering, dass trotz der hohen Infektiosität die Notwendigkeit stationärer Behandlungen nicht ansteigt“, sagte er.

Lauterbach warnt: Anteil von Omikron-Typ BA.2 in Köln verdoppelt

15.15 Uhr: Der Anteil des als ansteckender eingestuften Omikron-Typs BA.2 hat sich in Köln binnen einer Woche auf 25 Prozent nahezu verdoppelt. Dies geht aus einer Auswertung des Testlabors Dr. Wisplinghoff hervor, das seine Genomsequenzierung für Kölner PCR-Tests am Freitag veröffentlichte.

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich besorgt über den rasch zunehmenden Anteil des Omikron-Subtyps, vor dem zuerst Virologen aus Dänemark gewarnt hatten. Dort gibt es seit wenigen Wochen neue Corona-Rekordzahlen, ein Großteil der Infektionen ist auf BA.2 zurückzuführen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lauterbach twitterte: „In Köln steigt der Anteil BA2 Omicron stark an, liegt bei ca. 25 Prozent. Ein zu schnelles Öffnen der Kontakte, jenseits der MPK Beschlüsse, würde die Omicron-Welle unnötig verlängern und unnötige Opfer kosten.“ Selbst ein Wiederanstieg der Fallzahlen sei dann nicht mehr ausgeschlossen.

Landeszentrum Gesundheit meldet knapp 2000 weitere Infektionen

7.40 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW in Düsseldorf meldet am Sonntagmorgen 1948 weitere registrierte Infektionen mit dem Coronavirus in Köln. Den Angaben zufolge stieg die Sieben-Tage-Inzidenz um 29,6 Fälle auf jetzt 1284,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Todesfälle wurden für Köln seit Samstagmorgen keine weiteren gemeldet.

Samstag, 19. Februar

RKI meldet 2200 Neuinfektionen – Vier weitere Todesfälle

8 Uhr: Das Robert Koch Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen 2212 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit im Vergleich zum Vortag (1363,5) auf 1254,7. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn in Köln 199.612 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Außerdem meldet das RKI vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung in Köln. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 957.

Freitag, 18. Februar

Novavax-Impfungen in Köln starten kommende Woche

13.45 Uhr: Ab der kommenden Woche wird in Köln auch der Proteinimpfstoff des Herstellers Novavax gespritzt. Laut Stadt beginnen die Impfungen frühestens am 23. Februar, der Zeitpunkt stehe jedoch noch nicht abschließend fest. Voraussetzung für eine Novavax-Impfung in Köln ist, dass man in Köln wohnt oder arbeitet.

Mit Blick auf die anstehende einrichtungsbezogene Impfpflicht hat das Gesundheitsministerium in NRW die priorisierte Vergabe des Impfstoffs Novavax beschlossen. Das heißt: Auch in Köln gibt es ein Sonderkontingent für Personen, die von der Regelung betroffen sind. Die Berechtigung für diesen Personenkreis müssen Impfwillige über eine Arbeitgeberbescheinigung nachgewiesen. Die Bescheinigung muss vom Arbeitgeber ausgefüllt und zum Impftermin mitgebracht werden. Sie wird vor der Impfung kontrolliert.

Weitere Impfdosen sind für Personen bestimmt, bei denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen Vektor- und mRNA-Impfstoffe vorliegt. Diese Unverträglichkeit muss mit einem ärztlichen Attest nachgewiesen werden. Ein zunächst kleiner Anteil des Impfkontingentes steht auch anderen Impfwilligen zur Verfügung.

Zunächst wird Novavax aufgrund der begrenzten Menge ausschließlich im Rahmen kommunaler Impfangebote verimpft – in Köln im Gesundheitsamt und in der Lanxess-Arena. Termine müssen vorab gebucht werden. Das Buchungssystem wird freigeschaltet, sobald feststeht, wann der Impfstoff in Köln tatsächlich zur Verfügung steht. Wenn man einer priorisierten Gruppe angehört, ist das bereits bei der Buchung anzugeben.

RKI meldet rund 2500 Neuinfektionen – Drei weitere Todesfälle

6:07 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitagmorgen für Köln 2504 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit im Vergleich zum Vortag (1359,9) minimal gestiegen und liegt bei 1363,5. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn in Köln 197.400 Menschen mit dem Virus infiziert.

Das RKI meldet zudem drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Todesfälle seit Pandemiebeginn steigt damit auf 953.

Donnerstag, 17. Februar

RKI meldet rund 2600 Neuinfektionen – Sechs weitere Todesfälle

5.01 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen für 2654 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit weiter und liegt nun bei 1359,9. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn in Köln 194.896 Menschen mit dem Virus infiziert.

Das RKI meldet zudem sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Todesfälle seit Pandemiebeginn steigt damit auf 950.

Mittwoch, 16. Februar

RKI meldet mehr als 2500 Neuinfektionen – Zwei weitere Todesfälle

5.59 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Dienstag für Köln 2623 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit erneut deutlich auf 1418,6 (-91,0). Seit Beginn der Pandemie wurden in Köln 192.242 Erkrankungen mit dem Coronavirus aufgezeichnet.

Außerdem meldete das RKI zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie 944 Kölnerinnen und Kölner an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Dienstag, 15. Februar

1000 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstag 1.035 Neuinfektionen seit dem Vortag. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie damit 189.619 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1.509,6 und ist somit um 111,7 Punkte gesunken. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt starben in Köln 942 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Montag, 14. Februar

Inzidenz sinkt weiter – etwas mehr als 1000 Neuinfektionen

6.01 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für den Montag 1136 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit erneut auf 1621,3 und liegt somit 44,6 Punkte unter dem Wert von Sonntag (1655,9). Durch Nachmeldungen des Kölners Gesundheitsamts könnte der Wert in den kommenden Tagen aber noch nach oben korrigiert werden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden 188.854 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das RKI meldete am Montag keinen weiteren Todesfall. 941 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an den Folgen einer Covid-19-Erkankung gestorben.

Sonntag, 13. Februar

Ministerium: Entscheidung für stadtweite „Brauchtumszone“ zulässig

12.30 Uhr: Nach Kritik an der stadtweiten „Brauchtumszone“ in Köln hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium die großzügige Auslegung der Verordnung als zulässig bezeichnet. Die Coronaschutzverordnung sehe vor, dass die Behörden in ihrem Zuständigkeitsgebiet solche Zonen ausweisen dürfen, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. „„Ihr Zuständigkeitsgebiet“ schließt ausdrücklich auch das gesamte Stadtgebiet als Option ein.“

Außerdem könne davon ausgegangen werden, dass es im Stadtgebiet von Köln in den genannten Tagen kaum Bereiche oder Veedel gibt, in denen keine „Karnevalsfeierlichkeiten“ stattfänden, teilte das Ministerium weiter mit. Es wies zudem darauf hin, dass die Regeln der „Brauchtumszonen“ nicht im privaten Bereich gelten.

Die Stadt Köln hatte am Mittwoch verkündet, über die Karnevalstage das gesamte Stadtgebiet zur sogenannten „Brauchtumszone“ zu erklären. In diesen Zonen gelten verschärfte Corona-Regeln: Grundimmunisierte Narren brauchen einen aktuellen negativen Test oder eine Booster-Impfung. Für Feiern, die in den „Brauchtumszonen“ drinnen in Lokalen stattfinden, brauchen auch Geboosterte einen aktuellen negativen Schnelltest.

Die Kölner Ankündigung war bei der SPD-Ratsfraktion auf Unverständnis gestoßen. Die Idee einer stadtweiten „Brauchtumszone“ könne nur ein „schlechter Scherz“ sein, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Joisten. Fraglich sei, wer die Einhaltung der Regeln dann kontrollieren solle. „Und soll jeder kontrolliert werden, der eine Pappnas trägt oder nur Jecke, die sich in Gruppen auf der Straße treffen?“ Die Fraktion forderte stattdessen klar begrenzte Zonen mit strengen Kontrollen.

2000 Neuinfektionen, keine weiteren Todesfälle

7 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen 2.187 Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Zahl der Menschen, die sich insgesamt seit Beginn der Pandemie infiziert haben, steigt damit auf 187.448. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt um 2,3 Punkte auf 1.655,9. Sehr wahrscheinlich ist allerdings, dass dieser Wert in den nächsten Tagen vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) aufgrund von Nachmeldungen nach oben korrigiert wird.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 941 Menschen in Köln im Zusammenhang mit Covid-19. (red)