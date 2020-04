Coronavirus in Köln: Fünfter Todesfall in Rodenkirchener Senioreneinrichtung

In Köln haben sich insgesamt 1431 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand Dienstagnachmittag). Zudem hat die Stadt den 14. Todesfall gemeldet.

Schulen und Kitas sind geschlossen, alle Veranstaltungen sind verboten. Kontakte von mehr als zwei Personen sind ebenfalls untersagt.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung und Maßnahmen gegen das Virus in Köln.

Köln -

Das Coronavirus greift in Köln weiter um sich. Die Zahl der Infizierten und der Kontaktpersonen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, steigt stetig. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Was in Köln geöffnet und was geschlossen ist Untersagt Das Zusammenkommen von mehr als zwei Personen außerhalb der Kernfamilie

Training in Sportvereinen

Versammlungen unter freiem Himmel

politische Demonstrationen

Grillen und das Rauchen von Wasserpfeifen auf öffentlichen Plätzen

Prostitution auf dem Straßenstrich und Wohnungsprostitution Geschlossen Alle Schulen und Kitas

Spiel- und Bolzplätze

Zoo, der Botanische Garten, der Forstbotanische Garten, der Lindenthaler Tierpark und Finkens Garten

Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Museen und Kinos

Geschäfte, die nichts für den täglichen Bedarf anbieten

Volkshochschulen, Musikschulen und andere Bildungseinrichtungen

Sporteinrichtungen wie Schwimmbäder, Spaßbäder und Fitness-Studios

Spielhallen und Wettbüros

Bordelle

Kosmetikstudios

Massagestudios

Tattoostudios

Sonnenstudios

Beauty-Salons Teilweise geöffnet Restaurants und Gaststätten sind geschlossen. Ausgenommen ist der Außer-Haus-Verkauf und Lieferungen

Der Dom ist nur noch für Menschen geöffnet, die zum Gebet kommen

Gottesdienste finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt Geöffnet Supermärkte

Apotheken

Drogeriemärkte

Reinigungen

Waschsalon

Tankstellen

Wochenmärkte (allerdings nur Stände, die Lebensmittel verkaufen)

Baumärkte

Tiergeschäfte

Mittwoch, 1. April

Fünfter Todesfall in Kölner Maternus-Seniorencentrum

Im Maternus-Seniorencentrum in Köln-Rodenkirchen ist ein fünfter Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das hat die Betreibergesellschaft Cura am Mittwoch bekanntgegeben. Neun Bewohner befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus

Dienstag, 31. März

Maternus-Seniorencentrum beklagt vier Todesopfer

20.02 Uhr: Im Maternus-Seniorencentrum im Stadtteil Rodenkirchen sind inzwischen vier Bewohner der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen. Das sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Cura dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Dienstagabend. „Die Lage ist sehr ernst. Die infizierten Bewohner werden in separaten Einzelzimmern versorgt und betreut. Es wurden entsprechende Schleusen eingerichtet. Die Mitarbeiter sind mit persönlicher Schutzausrüstung einschließlich FFP2-Masken ausgestattet, so dass Ansteckungen auf ein Minimum reduziert werden können,“ teilte die Sprecherin weiter mit.

Mehr als 1400 Corona-Infizierungen in Köln – 14 Todesfälle

Köln hat nun 14 Corona-Tote zu beklagen. Ein 85-Jähriger ist am Montagabend in einem Pflegeheim verstorben. Am Dienstag starb ein 84-Jähriger in einem Krankenhaus, auch eine 99-Jährige starb. Alle hatten diverse Vorerkrankungen.

Aktuell gibt es in Köln nun 1431 bestätigte Coronavirus-Fälle. Tags zuvor waren es 1369. 109 der Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, davon 47 auf der Intensivstation. 551 Personen wurden zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen und gelten als geheilt. Damit sind heute noch 880 Kölner an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt.

Pflicht für Mundschutz in Köln: Stadt bezieht Stellung

Jena will als erste deutsche Großstadt das Tragen eines Mundschutzes zur Pflicht machen. Nun wird bundesweit darüber diskutiert, ob diese Regelung auch für andere Städte und Regionen infrage kommt. In Köln scheint man diesen Weg nicht gehen zu wollen.

In einem Statement antwortet Stadtdirektor Stephan Keller auf die Frage, ob eine Masken-Pflicht in Köln möglich wäre: „Wenn ich eines in dieser Krise gelernt habe, dann ist es, dass das Infektionsschutzgesetz sehr viel rechtlich möglich macht. Aber wir können den Menschen nicht etwas vorschreiben, was wir ihnen nicht ermöglichen. Es gibt einfach nicht genug Masken. Und den Run auf Masken, den wir dann auslösen würden, können wir nicht verantworten. Es wäre sinnvoll, wenn wir alle Masken tragen würden. Ich rate auch jedem, der eine hat, sie zum Beispiel beim Einkaufen zu tragen.“

Oster-Gottesdienste im Kölner Dom nur per Livestream

Die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen können wegen der Corona-Krise erstmals nicht im Kölner Dom stattfinden. „Grund dafür ist das weiterhin gültige Veranstaltungsverbot der Stadt Köln, das auch für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften gilt“, so Dompropst Gerd Bachner. Die Gottesdienste finden daher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sollen aber auf der Internetseite von domradio.de live übertragen werden.

Köln hat mehr Corona-Infektionen als Heinsberg

In Nordrhein-Westfalen hat Köln nun die meisten nachgewiesenen Corona-Infektionen und überholte somit den stark betroffenen Kreis Heinsberg. In der größten Stadt des Bundeslandes stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen am Dienstag (10.00 Uhr) auf 1369. Einen Tag zuvor waren es 1290. Schon am Montag zählte die Millionenstadt mehr Fälle als Heinsberg. Die Zahl der Toten stieg in Köln um 2 auf 11.

Montag, 30. März

Stadt bestätigt 50 neue Corona-Fälle in Köln

In Köln gibt es den 1369. bestätigten Corona-Infizierten. Am Sonntag waren es 1319 Fälle. 101 Patienten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, davon 42 auf der Intensivstation. 462 Kölner wurden zwischenzeitlich wieder aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als geheilt. Damit sind aktuell noch 907 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Bislang sind elf Patienten an den Folgen gestorben.

1. FC Köln verteilt 500 Liter Desinfektionsmittel

„In Tagen wie diesen muss man den kölschen Klüngel positiv nutzen“, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle, als er am Montag mit Apotheker Thomas Kelz 500 Liter Desinfektionsmittel an Christian Miller, den Chef der Kölner Berufsfeuerwehr überreichte. „Das ist für uns wie flüssiges Gold“, sagte dieser und kündigte an, dass damit nun städtische Wohnheime und Pflegeeinrichtungen beliefert werden sollen. „Da wird es nun am nötigsten gebraucht.“

Stellvertretend für den 1. FC Köln hat Geschäftsführer Alexander Wehrle 500 Liter Desinfektionsmittel an die Kölner Feuerwehr verschenkt. Thilo Schmülgen Foto:

Wehrle freute sich, dass auch in solchen Notsituationen das Netzwerk des 1. FC Köln und seiner Stiftung funktioniert. So hat FC-Fan Udo Schulze aus Leipzig von seinem Arbeitgeber günstig Ethanol organisiert, aus dem Kelz Desinfektionsmittel hergestellt hat. „Meine Apotheke ist in Bocholt, ich wohne in Düsseldorf, aber ich bin in Köln geboren und schon immer FC-Fan.“ Alle Transporte wurden von Vereinsmitgliedern übernommen.

Initiative sammelt hohe Summe für lokale Betriebe

Eine Woche nach dem Start hat das gemeinnützige Portal „Veedelsretter“ rund 85.000 Euro für Unternehmen und Selbstständige in Köln eingesammelt. 15.000 Euro der Gesamtsumme kamen für den Veedelssoli zusammen – eine Unterstützung ohne direkte Gegenleistung.

Die Kölner Digitalagentur „Railslove“ hat die Plattform „Veedelsretter“ aus dem Boden gestampft und bietet dort allen Unternehmen und Selbstständigen – vom kleinen Theater oder Lokal bis zum freien Fotografen – die Möglichkeit, sich kostenfrei zu registrieren und Gutscheine anzubieten.

Mehr als 500 ​Geschäfte, Kultureinrichtungen, Lokale und Kleinstbetriebe aus Köln haben sich mittlerweile auf dem Portal registriert, 2.150 Gutscheine für Läden und Betriebe in der Nachbarschaft wurden bislang gekauft.

Sonntag, 29. März

Elf Todesfälle und mehr als 1300 Corona-Fälle in Köln

Die Stadt meldet am Sonntagnachmittag insgesamt 1319 bestätigte Corona-Infektionen. 96 der Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, davon 40 auf der Intensivstation. 462 Personen wurden zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen.

Weiterhin vermeldet die Stadt zwei weitere Todesfälle aufgrund des Coronavirus. Ein 85-jähriger Kölner ist am Sonntag in einem Kölner Altenheim verstorben. Er litt an diversen Vorerkrankungen. Eine 83-jährige Person starb am Sonntag in einem Kölner Krankenhaus. Auch diese Person hatte umfangreiche Vorerkrankungen. Damit sind bislang in Köln insgesamt elf Menschen an den Folgen des Corona-Virus gestorben.

Samstag, 28. März

1249 bestätigte Fälle in Köln – neun Todesopfer

Im Stadtgebiet Köln haben sich insgesamt 1249 Personen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Die Stadt Köln meldete am Samstagnachmittag 88 neue Fälle und zwei neue Todesopfer. Die Anzahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen bleibt somit seit Mitte der Woche etwa gleich. Insgesamt wurden mittlerweile 417 Personen aus der Quarantäne entlassen.

Beide am Samstag gemeldeten Todesopfer (83 und 79 Jahre alt) hatten zuvor an Vorerkrankungen gelitten. Insgesamt sind bislang neun Personen in Köln an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Kölner genießen Frühlingswetter allein oder zu zweit

Obwohl schönstes Frühlingswetter am Samstag nach draußen gelockt hat, haben sich laut Polizei die meisten Menschen in Köln an die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise gehalten. Am Rheinufer, in Parks und Grünanlagen seien viele allein oder zu zweit unterwegs gewesen, hieß es. Die Straßen und Plätze in der Innenstadt blieben weitgehend leer.

Am Inneren Grüngürtel genießen die Kölner das schöne Wetter – alleine oder zu zweit. Grönert Foto:

Die Polizei musste am Vormittag lediglich sechs Gäste einer Hochzeitsgesellschaft bitten, auseinander zu gehen. Den Feiernden seien die wegen der Corona-Pandemie geltenden Verhaltensregeln nicht bewusst gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Gruppe habe sich aber schnell zerstreut und entfernt.

Die Sonne scheint am Samstag über die Kölner Altstadt. Menschen sind hier fast nicht anzutreffen. Eduard Bopp Foto:

Ein menschenloser Kölner Heumarkt am Samstag. Eduard Bopp Foto:

Luftwaffe fliegt an Covid-19 erkrankte Italiener nach Köln

Wegen der dramatischen Notlage norditalienischer Krankenhäuser in der Coronavirus-Krise fliegt die Luftwaffe Patienten nach Deutschland aus. Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr, sollte am Samstag sechs schwer erkrankte Italiener in Intensivbehandlung von Bergamo nach Köln bringen. Die Maschine sei am Morgen in Köln gestartet, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Das Flugzeug sollte am späten Mittag zurück in Köln sein. Die Patienten sollten zur Behandlung in zivile Krankenhäuser gebracht werden. Nach dpa-Informationen sollen jeweils zwei Erkrankte im Katholischen Klinikum Bochum sowie in den Uni-Kliniken Köln und Bonn weiterbehandelt werden.

Freitag, 27. März

Regelmäßig meldet das Gesundheitsamt die bestätigten Corona-Fälle und die Anzahl der Genesenen. In den vergangenen Tagen waren es weniger neue Fälle als erwartet. Doch was sagen die Werte über die tatsächliche Ausbreitung der Krankheit? Lesen Sie hier unsere Analyse.

Siebtes Todesopfer bestätigt

Das Coronavirus hat in Köln zwei weitere Todesopfer gefordert. Am Donnerstagabend starb ein 65-jähriger Kölner, der an diversen Grunderkrankungen litt, in einem Kölner Krankenhaus. Bei dem weiteren Todesopfer handelt es sich um eine 63-jährige Patientin, die unter einer schweren Grunderkrankung litt, und gestern mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Sie ist am heutigen Freitag in der Klinik verstorben. Damit sind bislang insgesamt sieben Personen in Köln an den Folgen des Coronavirus verstorben.

Die Stadt Köln hat die insgesamt 1161. Coronainfektion bestätigt. Aktuell befinden sich 52 dieser Infizierten in stationärer Quarantäne, davon 13 auf der Intensivstation. 417 Personen wurden inzwischen aus der Quarantäne entlassen.

Drei Millionen Euro für freie Kultur

Auch wenn die Folgen und Schäden der Corona-Pandemie derzeit noch nicht in Gänze absehbar sind, zeichnet sich ab, dass die freie Kulturszene in Köln durch ausgefallene Termine und Einnahmeverluste in erheblichem Maße betroffen ist. Die Stadt hat nun einen Notfallfonds über drei Millionen Euro eingerichtet. Das Soforthilfeprogramm richtet sich an schon bisher von der Stadt geförderte freie Kultur-Betriebe und Kultur-Vereine, die in wirtschaftliche Schieflagen und Liquiditätsengpässe geraten sind.

Zusätzlich entwickelt die Wirtschaftsförderung auch eine Nothilfe zur Förderung der ebenfalls existentiell betroffenen Clubkultur – hier wird aber noch an einem genauen Programm.

„Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern sie sind die Seele unserer Stadt und Teil der Lebensgrundlage aller Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt trifft deshalb im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vorsorge, dass die vielfältige freie Kunst- und Kulturszene in Köln auch nach der Corona-Pandemie weiter blüht“, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Kölner Polizei zieht Corona-Bilanz

Die Corona-Schutzverordnung hat der Polizei in Köln bislang vergleichsweise wenig Arbeit gemacht. Seit Montag sind unter anderem Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sowie Grillen oder das Betreten von Spielplätzen untersagt. Die Polizei musste auf ihren Streifenfahrten und nach Hinweisen von Zeugen bislang insgesamt 170-mal einschreiten. „Zumeist reichten aufklärende Gespräche“, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Beamten schrieben 23 Anzeigen.

Polizeipräsident Uwe Jacob lobte die Kölner für ihre „tolle Disziplin“. In seltenen Fällen träfe die Polizei auf Gaststätten oder Cafés, die trotz Verbots geöffnet hätten, sagte die Sprecherin. Bislang dreimal wählten Supermarkt-Angestellte den Notruf, weil Kunden wegen des „Pro-Kopf-Limits“, das vielerorts für bestimmte Waren gilt, handgreiflich geworden seien. (tis)

Versorgung von Obdachlosen laut Stadt sichergestellt

Nach Angaben der Stadt Köln ist die Betreuung von Wohnungslosen und Drogensüchtigen während der Corona-Maßnahmen gesichert. Einige Angebote seien derzeit zwar stark eingeschränkt, aber gerade in Krisenzeiten sei es wichtig, für Menschen in Not da zu sein. Streetworker seien weiterhin in der Stadt unterwegs, wie Kölns Sozialdezernent Harald Rau versichert. Einige Hilfsangebote wie die Frauen-Notschlafstelle „comeback“ bleiben weiterhin offen.

IHK Köln verschiebt Prüfungen in den Sommer

Die IHK Köln verschiebt aufgrund der Coronakrise alle schriftlichen Prüfungen in den Sommer. Hiervon betroffen sind die Prüfungen in allen Ausbildungsberufen sowie Fortbildungsprüfungen.

Die IHK Köln plant, die schriftlichen Ausbildungsprüfungen in der Kalenderwoche 25 durchzuführen. Am 16. und 17. Juni 2020 sollen die industriell-technischen, am 18. und 19. die kaufmännischen schriftlichen Abschlussprüfungen stattfinden. Prüfungsteilnehmer, die im Frühjahr für ihre Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren, erhalten die Möglichkeit, die Prüfung im Herbst zu absolvieren. Der Prüfungszeitraum der praktischen Prüfungen beginnt wie geplant am 4. Mai.

Donnerstag, 26. März

Stadt Köln gibt sieben weitere Corona-Fälle bekannt

Mehr als drei Stunden nach der Pressekonferenz der Stadt im Historischen Rathaus, bestätigt ein Sprecher sieben weitere Corona-Fälle. Aktuell haben sich 1075 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der Menschen, die sich in stationärer Quarantäne sowie auf der Intensivstation befinden, würden sich dadurch aber nicht ändern, so der Sprecher.

Stadt Köln bestätigt fünften Todesfall

Die Stadt Köln bestätigt den fünften Todesfall in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Ein 83 Jahre alter Mann, der mehrere Vorerkrankungen gehabt haben soll, sei am heutigen Donnerstag in einem Krankenhaus gestorben.

Zudem gibt es in Köln aktuell 1068 bestätigte Corona-Infizierungen. 43 der Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne – 14 liegen auf der Intensivstation, davon acht an Beatmungsplätzen. 284 Personen wurden zwischenzeitlich wieder aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als geheilt. Das teilte Stadtdirektor und Leiter des Krisenstabs Stephan Keller bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus am Donnerstagnachmittag mit. „Die Zahlen liegen in dem von uns prognostizierten Bereich“, sagte er. „Das gibt uns die Sicherheit, dass wir bei den Planungen für die Beatmungsplätze und weitere Kapazitäten auf dem richtigen Weg sind.“

Auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker nahm an dieser Veranstaltung teil und betonte, dass die Lage in Köln nach wie vor ernst sei. „Mir ist es wichtig, noch einmal zu betonen, wie lebenswichtig es ist, die neu gelernte Distanz durchzuhalten“, so Reker weiter.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker Und Stadtdirektor Stephan Keller Martina Goyert Foto:

Zudem wendete sich die Oberbürgermeisterin an die Personen, die derzeit mit einer existenziellen Herausforderung konfrontiert werden. „Wir werden alles versuchen, dass aus dieser Herausforderung keine Überforderung wird“, so Reker.

Der freien Kulturszene sicherte sie etwa einen Notfallfonds als städtisches Soforthilfeprogramm in Höhe von drei Millionen Euro zu. Dieser richte sich an geförderte freie Kultur-Betriebe und Kultur-Vereine, die durch die Coronakrise in eine existenzbedrohliche, wirtschaftliche Schieflage und in Liquiditätsengpässe geraten seien. „Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern sie sind die Seele unserer Stadt und Teil der Lebensgrundlage aller Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt trifft deshalb im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vorsorge, dass die vielfältige freie Kunst- und Kulturszene in Köln auch nach der Corona-Pandemie weiter blüht“, so Reker.

OB Reker zurück im Rathaus – Neue Entscheidungen für Köln

Nach ihrer zweiwöchigen Zeit in häuslicher Quarantäne ist die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zurück im Rathaus. Sie wird am Nachmittag die Ratssitzung, die wegen der Coronakrise erstmals im Gürzenich stattfinden wird, leiten.

Zudem kündigte ein Sprecher der Stadt an, dass Stadtdirektor Stephan Keller nach der Sitzung des Krisenstabs weitere Entwicklungen und Entscheidungen bei einer Pressekonferenz um 14 Uhr im Historischen Rathaus vorstellen wird.

Busfahrer der KVB sollen besser geschützt werden

Damit der öffentliche Nahverkehr in Köln weiterhin gewährleistet werden kann, nutzen die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) verschiedene Möglichkeiten, um ihre Mitarbeiter vor der Übertragung des Coronavirus zu schützen.

Nach einer Interimslösung aus Flatterbändern, sollen die Fahrer der KVB-Busse ab dem Wochenende durch eine spezielle Folien, die hinter den Fahrerständen angebracht werden sollen, geschützt werden. Zudem wird die vordere Tür der Busse nicht mehr geöffnet, Fahrgäste müssen im hinteren Bereich einsteigen.

Viele andere Beschäftigte arbeiten im Home Office. Im Fahrzeug- und Infrastrukturbereich arbeiten hingegen nur noch feste Kleingruppen miteinander.

Mittwoch, 25. März

Kölner Oberbürgermeisterin negativ auf Coronavirus getestet

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Da sie Kontakt zu einer mit dem Virus infizierten Person hatte, verbrachte Reker die vergangen 14 Tage in häuslicher Quarantäne.

„Die Oberbürgermeisterin hat sich heute anlässlich des regulären Endes ihrer häuslichen Quarantäne auf das Corona-Virus testen lassen. Das Ergebnis liegt nun vor und ist negativ“, teilte der Leiter des Presseamtes, Alexander Vogel, am Mittwoch mit. Reker werde ab Donnerstag ihre Geschäfte wieder von ihrem Büro im Rathaus aus führen und auch die Ratssitzung im Gürzenich leiten.

1002 Corona-Fälle in Köln – viertes Todesopfer bestätigt

Die Stadt Köln hat einen vierten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Am Dienstag verstarb eine 89 Jahre alte Frau, die an diversen Vorerkrankungen litt, in einem Kölner Krankenhaus.

Zudem bestätigt ein Stadtsprecher den 1002. Corona-Fall in Köln. 43 dieser Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, 14 davon auf der Intensivstation. 284 Personen wurden zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen.

70 Häftlinge werden frühzeitig aus Kölner JVA entlassen

In der JVA Köln-Ossendorf betrifft der Erlass von NRW-Justizminister Peter Biesenbach, Gefangene mit geringer Haftdauer wegen der Coronakrise frühzeitig freizulassen, etwa 70 Häftlinge – darunter hauptsächlich Männer. Drei seien am Mittwoch bereits entlassen worden, sagte Gefängnisleiterin Angela Wotzlaw dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Um eine Zugangs- und Quarantäneabteilung einzurichten und alle Insassen in einer Einzelzelle unterbringen zu können, müssten aber noch ungefähr 100 weitere Häftlinge die JVA verlassen, sagte Wotzlaw. Dazu liefen nun Gespräche mit der Landesregierung. Möglich seien auch Verlegungen in weniger stark beanspruchte Gefängnisse, so Wotzlaw.

Stadtrat tagt wegen Coronakrise erstmals im Gürzenich

Der Stadtrat will an diesem Donnerstag zum ersten Mal in seiner Geschichte im Gürzenich tagen. Dessen Festsaal ist um einiges größer als der Sitzungssaal im Rathaus. Die Politiker können somit mehr Abstand halten, ohnehin will das Gremium in verminderter Zahl zusammenkommen. Die Stadtverwaltung plant, die Sitzung in einem Live Stream zu übertragen. Allerdings müssen noch technische Details geklärt werden. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Vorschlag der Verwaltung, auf Kita-Beiträge und Gebühren für die Offene Ganztagsbetreuung an Schulen für den Zeitraum der Schließung zu verzichten.

Dienstag, 24. März

921. Corona-Fall in Köln – 235 Personen gelten als geheilt

Die Stadt gibt noch einmal aktuelle Zahlen bekannt: Damit gibt es nun 921 bestätigte Corona-Fälle in Köln. 35 dieser Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, davon elf auf der Intensivstation. 235 Personen wurden zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen und gelten damit als geheilt.

Bis zu 25.000 Euro Strafe für Verstöße

Er sei „eigentlich guten Mutes, dass sich die Kölnerinnen und Kölner an die Regeln halten“, sagte Stadtdirektor Stephan Keller am Dienstag. Der Chef des Krisenstabes stützt seine Zuversicht auf die Beobachtungen und vor allem die Einsatzzahlen des Ordnungsdienstes. Dessen Streifen haben seit dem vorigen Freitag rund 120 Verstöße gegen die im Zusammenhang mit der Coronakrise verhängten Auflagen wahrgenommen. In 17 Fällen hätten seine Kollegen Versammlungen mit mehr als zwei Menschen aufgelöst, in 16 Fällen hätten sie Gastwirte ermahnt, so Keller.

Insgesamt 59 Gewerbetreibende hätten sich nicht an die Einschränkungen gehalten, 22 Mal sei gegen das Aufenthaltsverbot auf Spielplätzen verstoßen worden. Außerdem habe der Ordnungsdienst drei Fälle unerlaubter Prostitution gemeldet. „Das ist für eine Millionenstadt ein moderates Geschehen“, bewertete Keller die Bilanz. Bislang seien noch keine Bußgelder verhängt worden. Einem seit Dienstag geltenden Erlass des Landes zufolge sollen Verstöße mit Strafen zwischen 200 und 25.000 Euro geahndet werden.

„Task Force“ für Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Köln richtet für Coronavirus-Fälle in Alten- und Pflegeheimen eine „Task Force“ ein. Die Bewohner der Einrichtungen gehörten zu den „vulnerablen Personengruppen“, erklärte Stadtdirektor Stephan Keller am Dienstag. Die müssten besonders umfassend vor dem Virus geschützt werden, weil sie im Fall einer Ansteckung besonders gefährdet seien.

„Wenn es innerhalb einer solchen schutzbedürftigen Gruppe – etwa in einem Heim, einer Pflegeeinrichtung – eine Erkrankung, einen bestätigten Covid-19-Fall gibt, dann werden diese Personen oder diese Einrichtungen von unserer „Task Force“ aufgesucht, beraten und unterstützt“, erklärte Keller. Damit wolle man eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert.

Stadt Köln bestätigt 880. Corona-Fall

Stadtdirektor Stephan Keller bestätigte bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus den 880. Corona-Fall in Köln. Das sind 23 Fälle mehr als am Montag. 30 der Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, zehn davon auf der Intensivstation. 7 Personen befänden sich in einem kritischen Zustand. 95 Personen seien hingegen schon wieder aus der Quarantäne entlassen worden und gelten damit als geheilt.

Stadtdirektor Stephan Keller informierte am Dienstag (24.03.2020) die Medien über die neuen Beschlüsse des Krisenstabs. Peter Rakoczy Foto:

Zudem hat am Dienstag ein drittes Infektionsschutzzentrum eröffnet, in dem sich Menschen auf das Coronavirus testen lassen können. Dieses befindet sich am Rautenstrauch-Joest-Museum, die beiden zuvor eröffneten Zentren befinden sich auf dem Gelände der Uniklinik und am Krankenhaus Holweide. Im neuen Infektionsschutzzentrum sollen jedoch ausschließlich Schlüsselpersonen, die in einer „kritischen Infrastruktur“ arbeiten, getestet werden.

In einem neuen, von der Feuerwehr betriebenen Logistikzentrum sollen Schutzanzügen und Schutzmasken gelagert werden.

Klosterfrau verschenkt 500.000 Flaschen Desinfektionsmittel

Klosterfrau Melissengeist ist eine Kölner Herzensmarke – und beweist jetzt selber Herz. Weil Handdesinfektionsmittel derzeit Mangelware sind, stellt die Firma die Produktionsanlage, auf der bisher der berühmte Melissengeist hergestellt wird, auf ein hochprozentiges Desinfektionsmittel um.

Zunächst werden 500.000 Flaschen à 0,2 Liter produziert und dem Land NRW geschenkt. Mit Hilfe von Experten sollen die Flaschen dorthin verteilt werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden. „Wir wollen damit dem Land helfen, diejenigen zu schützen, die ihre ganze Energie und Arbeitskraft für uns alle einsetzen“, sagte Helmut Fabry, Geschäftsführer der Klosterfrau Healthcare Group. Die Produktion soll Anfang April starten.

Wertstoff-Center in Köln-Gremberghoven geschlossen

Das Wertstoff-Center im Kölner Stadtteil Gremberghoven bleibt bis auf weiteres geschlossen. Das teilte ein Sprecher der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) am Dinestagmittag mit. Grund dafür seien die aktuellen Entwicklungen und das hohe Besucheraufkommen in den vergangenen Tagen. „Der Schutz der Mitarbeiter und der Besucher ist unter den gegebenen Umständen nicht gewährleistet“, so der Sprecher.

Vor dem Wertstoff-Center in Gremberghoven hatten sich am Montag (23.03.2020) lange Autoschlangen gebildet. Peter Rakoczy Foto:

Das Wertstoff-Center in Ossendorf bleibe weiterhin geöffnet. Der Betrieb solle jedoch ebenfalls eingeschränkt werden, wenn der Ansturm weiterhin so groß bleibe. Daher appelliert die AWB an die Kölner, ausschließlich zwingend notwendige Anlieferungen vorzunehmen. Dazu gehören etwa Sperrmüll oder Elektro-Altgeräte, die im Zuge eines Umzugs anfallen.

Wertstoff-Center der AWB sind wegen Entrümpelungen überlastet

Weil während der Coronakrise viele Menschen zuhause sind, ihre Wohnungen entrümpeln und im Garten arbeiten, kommen die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln an ihre Kapazitätsgrenzen. Die beiden Wertstoff-Center der AWB erleben einen massiven Ansturm. Es bilden sich lange Schlangen. „Der von der Regierung geforderter Mindestabstand zu anderen Menschen und eine auf wenige Personen beschränkte Zusammenkunft kann hier aktuell nicht gewährleistet werden“ heißt es in einer Mitteilung. Daher werden die Bürger gebeten, „ausschließlich zwingend notwendige Anlieferungen vorzunehmen“, zum Beispiel Sperrmüll oder Elektro-Altgeräte, die im Zuge eines Umzugs anfallen. Wenn sich der Andrang nicht deutlich verringere, sei eine kurzfristige Schließung der beiden Wertstoff-Center in Ossendorf und Gremberghoven nicht zu verhindern.

Die Abholung von Sperrmüll und Elektro-Altgeräten ist im Augenblick nicht von der Einschränkung betroffen.

Montag, 23. März

857. Corona-Fall bestätigt – Besuchsverbot für Pflegeeinrichtungen

In Köln gibt es aktuell 857 Corona-Fälle. Das bestätigte die Stadt am Montagnachmittag. Somit wurden seit Sonntag 40 weitere Personen positiv auf das Virus getestet. 30 dieser Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, wobei sich drei davon aufgrund anderer Ursachen im Krankenhaus aufhalten. Zehn müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Zudem wurden 91 Personen zwischenzeitlich schon wieder als geheilt aus der Quarantäne entlassen.

In Köln gilt ab sofort ein Besuchsverbot in allen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen wie zum Beispiel Behinderten- und Seniorenheimen. In den meisten Senioreneinrichtungen war bisher noch der Besuch von einer Person für eine Stunde am Tag möglich. Nun dürfen Angehörige nur noch Sterbende besuchen, um sie in den letzten Stunden zu begleiten. Dieser Schritt sei zum Schutz der Bewohner nötig, so die Stadt.

Die Menschen in den Pflegeeinrichtungen gehörten zu den besonders gefährdeten Personen und erlebten bei Infektionen einen besonders schweren Krankheitsverlauf, wie sich vor allem in Italien gezeigt habe. Die erste Kölner Corona-Tote am Dienstag vergangener Woche war eine vorerkrankte 85-jährige Frau, die aus dem Altenheim ins Krankenhaus eingeliefert worden war und dort an den Folgen einer Lungenentzündung starb.

Cyber-Kriminelle nutzen Coronakrise für Betrug im Internet

Immer mehr Kölner erhalten in der Coronakrise gefälschte E-Mails, die angeblich von WHO, Banken oder Sparkassen stammen. „Vorsicht – die kriminellen Absender nutzen einzig die allgemeine Angst und Verunsicherung aus, um Daten ihrer Opfer abzugreifen“, so ein Sprecher der Polizei Köln. „Löschen Sie solche E-Mails und öffnen Sie keine Anhänge.“

Die WHO hat auf ihrer Internetseite eine allgemeine Warnung vor Cyber-Kriminellen veröffentlicht, die sich als Mitarbeiter der WHO ausgeben. Daraus geht hervor, dass die Organisation niemals E-Mail-Anhänge verschicken würde, um die der Empfänger vorher nicht ausdrücklich gebeten habe.

Auch E-Mails von Banken sind Teil des versuchten Betrugs. Kunden werden dabei über die Schließung ihrer Bankfiliale hingewiesen und gleichzeitig gebeten, ihre Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf einer verlinkten Internetseite einzugeben.

Zudem werden laut Polizei Köln in weiteren Mails Atemschutzmasken und andere Artikel angeboten, um „persönliche Daten abzugreifen oder potenzielle Kunden in Fake-Shops zu lotsen“. Bezahlt werden müsse dabei im Voraus. Die Ware komme allerdings nie an.

Kölner Gericht erklärt Spielhallen-Schließung für rechtmäßig

Das Verwaltungsgericht Köln hat die Schließung von Spielhallen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie für rechtmäßig erklärt. Die Juristen hatten darüber entscheiden müssen, weil sich mehrere Betreiber gegen die angeordnete Zwangspause in mehreren Gemeinden im Raum Köln gewehrt hatten. Nach Angaben des Gerichts argumentierten sie unter anderem, Spielhallen seien nicht mit Restaurants vergleichbar. Zwischen den Spielgeräten gebe es einen Mindestabstand und auch einen Sichtschutz – dieser sei auch ein Schutz vor Tröpfcheninfektionen. Zudem werde regelmäßig desinfiziert.

Diesen Argumenten folgte das Gericht aber nicht. Spielhallen seien mit anderen Einrichtungen vergleichbar, in denen sich Menschen begegnen und die „aus wohlerwogenen Gründen“ geschlossen worden seien – etwa Theater, Kinos, Bibliotheken oder Museen. Zudem sei sozialer Kontakt auch bei Spielhallen ein „wesentlicher Bestandteil“, erklärte das Gericht am Montag. Zum Beispiel bei gemeinsam verfolgten Spielen.

Gegen den Beschluss können die Beteiligten nach Angaben des Gerichts Beschwerde einlegen. Dann müsste das Oberverwaltungsgericht Münster entscheiden.

Bläck-Fööss-Urgestein Erry Stoklosa singt in Köln am Fenster

Erry Stoklosa, Gründungsmitglied der Kölner Kult-Band Bläck Fööss, unterhält in Zeiten des Coronavirus seine Nachbarschaft mit kölschem Liedgut. Aufnahmen davon sind auf seiner Facebook-Seite zu sehen.

Mit einer kleinen Mikrofonanlage und am offenen Fenster stehend singt Stoklosa den Klassiker „En unserem Veedel“ (auf hochdeutsch: „In unserem Viertel“), bei dem jedem Kölner in der Regel warm ums Herz wird. Das Lied beschwört den Zusammenhalt in der Nachbarschaft, auch in schwierigen Zeiten. „Bleibt gesund!“, ruft Stoklosa am Ende. Der Musiker wolle das nun erstmal jeden Abend so machen, erklärte das Management der Bläck Fööss. Das Ganze finde bei ihm zu Hause im Stadtteil Westhoven statt.

Hier lesen Sie mehr: 50 Jahre Bläck Fööss – Feierstunde im Kölner Dom wird verschoben

Sparkasse Köln-Bonn schließt zahlreiche Filialen

Neben der Volksbank Köln-Bonn schließt auch die Sparkasse Köln-Bonn zahlreiche Filialen für den Kundenverkehr. „Auch bei uns kommen immer weniger Kundinnen und Kunden persönlich in unsere Filialen. Zudem können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Schließung von Schulen, Kitas etc. nur eingeschränkt zur Arbeit kommen", heißt es bei der Sparkasse Köln-Bonn. Daher bleiben folgende Filialen vorerst geschlossen: Bilderstöckchen, Braunsfeld, Brück, Buchforst, Dom, Dünnwald, Eil, Ensen-Westhoven, Gartenstadt-Nord, Junkersdorf, Kaiser-Wilhelm-Ring, Mauenheim, Ostheim, Poll, Severin, Subbelrather Straße, Sülz, Worringen, Weidenpesch, Zündorf.

Die Sparda-Bank hat ihre Zweigstellen Köln-City, Porz und Rath-Heumar ebenfalls bis auf weiteres geschlossen.

Volksbank Köln-Bonn schließt alle Filialen für Kundenverkehr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind alle Filialen der Volksbank Köln-Bonn seit Montag für den Kundenverkehr geschlossen. Die Regelung gelte bis auf weiteres, teilte das Geldinstitut mit.

„Wir werden alles unternehmen, um unseren Kunden, insbesondere auch der älteren Generation, in der aktuellen Lage zur Seite zu stehen“, sagte Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Bank. Die Mitarbeiter der Bank seien in den Filialen anwesend und weiterhin telefonisch, per Mail oder per Whatsapp erreichbar. Nach vorheriger telefonischer Abstimmung sei in Ausnahmefällen auch ein persönliches Gespräch in der Bank möglich.

Die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucks seien weiterhin betriebsbereit, Schließfachanlagen nach telefonischer Terminvereinbarung zugänglich.

Sonntag, 22. März

Dritter Todesfall in Köln bestätigt

Wie die Stadt mitteilt, ist am Sonntag ein 90-jähriger Mann mit Grunderkrankungen am Coronavirus verstorben. Damit sind in der Stadt Köln drei Personen an dem Coronavirus gestorben.

Insgesamt gibt es nun 817 bestätigte Coronafälle in Köln. 24 der Infizierten befinden sich in stationärer Quarantäne, während bereits 34 Patienten wieder aus der Quarantäne entlassen wurden.

Samstag, 21. März

Stadt Köln bestätigt 773. Corona-Fall

Die Stadt Köln hat am Samstag den 773. Corona-Fall bestätigt. 18 der Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, davon acht auf der Intensivstation. Drei weitere Infizierte konnten wieder aus der Quarantäne entlassen werden.

Die Kontrollen des Ordnungsamtes vom gestrigen Freitag verliefen weitgehend ruhig und ohne große Auffälligkeiten, gibt die Stadt zudem bekannt. Es seien deutlich weniger Menschen auf den Straßen und Plätzen anzutreffen gewesen. Die getroffenen Maßnahmen der Stadt scheinen diesbezüglich zu wirken.

Oberbürgermeisterin Reker erfreut über die leere Stadt

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich in einem Facebook-Post erfreut gezeigt, über die Bilder der menschenleeren Stadt. Reker, die selbst in Quarantäne ist, weil sie Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, schrieb auf Facebook: „Ich danke allen, die Vernunft und Einsicht zeigen, die sich selbst zurücknehmen, um andere zu schützen.“

Die Oberbürgermeisterin mahnte die Kölner aber, in ihrer Solidarität und ihrer Disziplin nicht nachzulassen: „Jetzt kommt es ganz entscheidend darauf an, dass wir nicht nachlassen.“ Reker kündigte an, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes patrouillieren und Gruppen von mehr als zwei Menschen abgesehen von Familien ansprechen und nach Hause schicken würden. Auch noch schärfere Maßnahmen seien nicht ausgeschlossen.

Freitag. 20. März

Stadt meldet weiteren Todesfall in Köln

In Köln hat es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das vermeldete die Stadt am Freitagabend. Laut eines Sprechers sei die 49 Jahre alte Frau, die am Down-Syndrom und weiteren Grunderkrankungen litt, an Herzversagen gestorben. Ihr Zustand sei nach ihrem positiven Testergebnis zunächst stabil gewesen. Von Freitagmorgen bis -abend habe sich dieser aber überraschend massiv verschlechtert, sodass der Notarzt gerufen werden musste. Dieser konnte der Frau nicht mehr helfen.

Mit den Angehörigen der Verstorbenen, die in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung lebte, sei bereits vor längerer Zeit vereinbart worden, dass auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet werden sollte. So verstarb die 49-Jährige in ihrer Einrichtung. Diese war seit dem Bekanntwerden eines ersten, anderen positiven Befunds auf Covid-19 mit allen Bewohnern vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden.

„Wir weisen nochmals daraufhin dass chronisch Kranke und ältere Menschen besonders zu schützen sind“, so der Sprecher.

Stadt Köln bestätigt 679. Corona-Fall

Die Stadt Köln hat Freitagnachmittag den 679. Corona-Fall bestätigt. Das sind 93 mehr als noch am Donnerstag und 556 als noch vergangene Woche Freitag. Elf der aktuell Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, sieben davon auf der Intensivstation. Elf Personen wurden zwischenzeitlich bereits als geheilt wieder aus der Quarantäne entlassen.

Neben dem Verbot öffentlicher Treffen von Gruppen mit mehr als zwei Personen, sind ab sofort auch sämtliche Besuche in allen städtischen Unterkünften für Geflüchtete untersagt. Dies diene dazu, auch diesen Personenkreis bestmöglich zu schützen und die sozialen Kontakte auf das absolut Notwendigste zu reduzieren, so ein Sprecher der Stadt. Das Verbot gelte sowohl für Freunde und Bekannte, als auch für alle Ehrenamtlichen.

Zudem appelliert das Gesundheitsamt weiterhin an alle Personen, die aus einem Gebiet mit erhöhtem Corona-Risiko zurück nach Köln kommen, sich unbedingt für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Zu diesen Gebieten gehören:

Italien

Iran

die Provinz Hubei in China

die Provinz Gyeongsangbuk-do in Südkorea

die Region Grand Est in Frankreich

Tirol

Madrid

USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York)

Stadt Köln verbietet öffentliche Treffen größerer Gruppen

Zusammenkünfte von mehr als zwei Menschen außerhalb der engeren Familie werden nicht mehr toleriert, teilte die Stadt am Freitagnachmittag in einer offiziellen Meldung mit. Das Kölner Ordnungsamt werde daher am Wochenende, teilweise mit Hilfe der Polizei, konsequent kontrollieren und alle Ansammlungen größerer Gruppen auflösen.

Personen, die sich nicht an diese Regelungen halten, müssten nicht nur mit einem Bußgeld rechnen. Wegen des Infektionsschutzgesetzes könne auch ein Straftatbestand erfüllt sein. „Ganz egal wie schön das Wetter am Wochenende auch werden mag, jetzt ist nicht die Zeit, sich mit Freunden zu treffen. Wer das nicht begreift, gefährdet die Freiheit aller“, so Stadtdirektor Stephan Keller.

Wege am Rhein nicht mehr überflutet – Reinigung kann dauern

Nach dem Rückgang des Hochwassers sind die Wege am Rhein in Köln nicht mehr überflutet. Das Wasser sei auf einen Stand von unter 4,50 Metern gesunken, sagte eine Sprecherin der Stadtentwässerungsbetriebe am Freitag. Die Reinigung der Wege und Rheinwiesen kann nach Angaben der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) allerdings noch etwas dauern. „Auf unserer Prioritätenliste steht das momentan nicht oben“, sagte ein Sprecher. Vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie legten die AWB den Fokus darauf, die ordnungsgemäße Entsorgung des Hausmülls und medizinischer Abfälle mit ausreichend Personal sicherzustellen.

Kölner Restaurantkette Vapiano insolvent

Die Kölner Restaurantkette Vapiano, die bundesweit Restaurants betreibt, ist durch den „drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgang“ in der Coronakrise zahlungsunfähig.

Weitere Informationen lesen Sie hier.

Saisonstart der Kölner Seilbahn verschoben

Die Kölner Seilbahn bleibt aufgrund der Coronakrise vorerst geschlossen und wird nicht wie geplant am 27. März in die Saison 2020 starten. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Donnerstag, 19. März

Stadt Köln bestätigt 586. Corona-Fall – weitere Maßnahmen

In Köln haben sich derzeit 586 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Das waren 108 mehr als noch am Mittwoch. Vor einer Woche waren erst 54 Menschen in Köln erkrankt. Neun der Infizierten befinden sich in stationärer Quarantäne, davon fünf auf der Intensivstation. Elf Personen wurden bereits wieder aus der Quarantäne entlassen.

Zudem hat die Stadtverwaltung weitere Anordnungen erlassen, die dazu beitragen sollen, dass die Kölner soziale Kontakte auf das Notwendigste reduzieren und eine Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt wird. Auf allen öffentlichen Plätzen, auch auf Grillplätzen, wird das Grillen sowie das Rauchen von Wasserpfeifen verboten.

Kosmetik-, Massage-, Tattoo- und Sonnenstudios sowie Beauty-Salons dürfen nicht mehr betrieben werden. Ausgenommen sind medizinische oder therapeutische Berufe und Dienstleistungen. Zudem wird der Betrieb von Hotels untersagt sowie das Verbot von Prostitution auf den Straßenstrich und Wohnungsprostitution ausgeweitet. Die Anordnung gilt zunächst bis zum 19. April.

Brief von Kardinal Rainer Woelki zeigt Dramatik der Situation

Es ist der zweite Brief in nur einer Woche, den Kardinal Rainer Woelki an alle Pfarrgemeinden im Erzbistum Köln schreibt. Schon das zeigt die Dramatik der Situation. Nach der vorläufigen Streichung aller öffentlichen Gottesdienste ruft Woelki die Katholiken zum verstärkten Gebet und sozialem Einsatz auf. „Den Gottesdienst kann man in extremen Situationen wie jetzt für eine gewisse Zeit aussetzen oder, besser gesagt, in die Hauskirchen und ins persönliche Gebet verlegen“, schreibt Woelki in einem Hirtenbrief, den das Erzbistum Köln am Donnerstag veröffentlichte. „Aber die Caritas oder Diakonie darf man niemals aussetzen.“

Am vorigen Wochenende hätte in den Gottesdiensten eine Erklärung verlesen werden sollen, warum das Erzbistum die Publikation einer Studie zum sexuellen Missbrauch durch Priester und zu etwaigem Fehlverhalten der Bistumsleitung in letzter Minute gestoppt hatte. Doch dann kam die Coronakrise dazwischen – mit der Auflage der Landesregierung, dass bis auf Weiteres in den Kirchen keine Gottesdienste mit Gläubigen mehr gefeiert werden dürften.

„Selbst in Kriegszeiten sind die Gottesdienste nicht ausgefallen“, schreibt Woelki. Das bedeute nun aber nicht, „dass wir unser Glaubensleben einstellen, ganz im Gegenteil.“ Bereits am Montag hatte Woelki angekündigt, dass bis Gründonnerstag (9. April) täglich um 19.30 Uhr alle Kirchen mit Glockengeläut zum persönlichen Gebet einladen und „Zeichen einer bleibenden Gebetsgemeinschaft“ sein werden.

Grill- und Shisha-Verbot für Köln geplant

Die Stadt Köln will mit weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Menschenansammlungen verhindern. Geplant seien ein Grill- und Shisha-Verbot auf allen öffentlichen Flächen, sagte der Sprecher des Ordnungsamtes, Heribert Büth, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Mitarbeiter des Amtes träfen bei ihren Streifengängen noch viel zu oft auf Gruppen, die gemütlich eng zusammensäßen. Gegen die Mitarbeiter habe es bereits mehrfach Widerstände und Pöbeleien gegeben.

So hätten am Mittwochabend Hunderte Menschen auf den Rheintreppen im rechtsrheinischen Deutz das Wetter genossen – darunter viele größere Gruppen. Diese seien vom Ordnungsamt – teilweise mit Unterstützung der Polizei – aufgelöst worden, sagte Büth. Gegen einige besonders renitente Personen seien Strafverfahren eingeleitet worden, vereinzelt habe es auch vorübergehende Ingewahrsamnahmen gegeben.

Ein Großteil der rund 150 Außendienst-Mitarbeiter des Ordnungsamtes ist derzeit im Schichtdienst in Köln unterwegs und kontrolliert unter anderem, ob Spielplätze leer, Geschäfte geschlossen und Regeln für den Außer-Haus-Verkauf von Speisen eingehalten werden. Wer dagegen verstößt, werde zunächst freundlich darauf hingewiesen – bei Wiederholungen oder offensichtlich absichtlichem Zuwiderhandeln drohten aber Strafverfahren.

Circus Roncalli verschiebt Gastspiel in Köln

Der Circus Roncalli gastiert erst in den Sommerferien auf dem Neumarkt. Der Zirkus hat sich nun im Zuge der aktuellen Entwicklung zur Corona-Krise – in enger Abstimmung mit der Stadt Köln – entschieden, sein Heimspiel auf die Zeit vom 2. Juli bis zum 12. August zu verschieben.

Roncalli-Chef Bernhard Paul dpa Foto:

„Es tut uns leid, dass wir gerade das Kölner Gastspiel verschieben müssen. Aber wir handeln im Sinne der Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und Gesellschaft", sagt Roncalli-Direktor Bernhard Paul. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit und können bei Roncalli (Telefon 0221 /96 494 260) kostenfrei auf die neuen Termine – auch in anderen Städten – umgebucht werden. Wer keinen passenden Ausweichtermin findet, kann seine Tickets in einen zwei Jahre gültigen Gutschein wandeln. Der gilt dann für das Circus-Theater sowie das Apollo Varieté in Düsseldorf.

Derzeit sind die Artisten fast vollständig im Roncalli-Winterquartier in Mülheim untergebracht und werden dort auch weiterhin trainieren. Nur drei Künstler sind derzeit abgereist – so Weißclown Gensi in seine spanische Heimat, Clown-Kollege Paolo „Carillon“ Casanova zu seinem Sohn an den Bodensee und Handstand-Akrobatin Maria Sarach zu ihren Tochter nach Berlin.

www.roncalli.de

Corona-Krise erreicht politische Ausschüsse des Kölner Stadtrats

Die Corona-Krise hat auch die politischen Ausschüsse des Kölner Stadtrats erreicht: Im großen Ratssaal trat am Donnerstag der wichtige, im Vergleich zum Rat aber zahlenmäßig doch kleine Stadtentwicklungsausschuss zusammen. Mit gebührendem Sicherheitsabstand verteilten sich 13 Politiker in dem weitläufiger Raum, auf zahlreichen Tischen lagen Zettel mit dem Hinweis: „Gesperrt. Infektionsschutz. Dieser Platz bleibt frei.“ Manch einer machte zu Beginn der Sitzung noch ein Foto mit dem Handy, um die ungewöhnliche Situation zu dokumentieren.

Beim Stadtentwicklungsausschuss blieb es am Donnerstag relativ leer. Alexander Roll Foto:

Ausschussvorsitzender Niklas Kienitz (CDU) machte zu Beginn seinem leisen Unbehagen Luft angesichts des herausgehobenen Platzes auf der Tribüne, die dem Sitzungsleiter im Ratssaal vorbehalten ist. „Ich fühle mich so weit weg von den anderen“, so Kienitz, „und der Stuhl ist ein bisschen wie ein Zahnarztstuhl.“ Auch seine Vorbemerkungen angesichts dieser „nicht ganz gewöhnlichen Umstände“ waren bemerkenswert: Die Klimaanlage sei ausgestellt, die Türen blieben geöffnet, damit niemand die Klinken anfassen muss, es werde regelmäßig gelüftet – alles im Sinne der Ansteckungsvorbeugung.

Im Vorfeld habe es ausführliche Diskussionen gegeben, ob der Ausschuss überhaupt tagen solle. So hatte die Stadt zuletzt angekündigt, zu prüfen, ob und welche Sitzungen verschoben werden könnten. Letztendlich habe man sich entschieden zu tagen, „weil einige wichtige Beschlüsse anstanden“, wie Stadtentwicklungsdezernent Markus Greitemann auf Nachfrage sagte. Vor allem die Entscheidung über das städtische Vorkaufsrecht beim Otto und Langen Quartier in Mülheim sei dringend gewesen, damit dann der Rat wie geplant Ende März beraten kann.

Die Frage, ob das ehemalige KHD-Gelände an der Deutz-Mülheimer Straße wie die umliegenden Gebiete zu Höchstpreisen an Private verkauft wird, oder ob die Stadt selbst ein Vorkaufsrecht in Anspruch nimmt, um eine vorbildliche Quartiersentwicklung und den Erhalt der Industriedenkmäler zu sichern, wurde ebenfalls beantwortet. Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich einstimmig für den Kauf ausgesprochen, ebenso wie zuvor bereits der Liegenschaftsausschuss.

DGB warnt vor den Folgen weiterer Einschnitte

Der Kölner DGB hat die Verantwortlichen in Stadt und Land dazu aufgefordert, weitere Einschnitte des öffentlichen Lebens „streng an ihrer Wirkung zu orientieren“. Er warnt vor „großen sozialen Problemen“, wenn die Einschränkungen nicht mehr „als neues Sozialexperiment“ sondern als „nerviger Ausnahmezustand“ aufgefasst würden. Die noch vorsichtige Kritik an den Maßnahmen der Krisenstäbe verbindet sich mit deutlichen politischen Forderungen zur Unterstützung von Arbeitnehmern und Unternehmen, die nun unmittelbar von den Folgen der Krise betroffen sind.

Der DGB schlägt auch eine „lokale Jobbörse“ vor, die Betriebe, die zurzeit Arbeitskräfte suchen, mit Arbeitnehmern in Kurzarbeit oder arbeitslosen Selbstständigen zusammen zu bringen. „Dies kann auch dazu beitragen, die Beschäftigten der Branchen zu entlasten, die sich in der Krise als absolut unerlässlich und lebensnotwendig erwiesen haben.“

Ordnungsamt löst Versammlung von 600 Menschen am Rhein auf

Trotz eindringlicher Warnungen aus der Politik vor einer Verbreitung des Coronavirus haben sich am späten Mittwochabend rund 600 Menschen im Bereich des Deutzer Rheinboulevards und Kennedyufers aufgehalten. „Wir haben die Versammlung dann aufgelöst“, sagte Heribert Büth, Mitarbeiter des Ordnungsamtes dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Polizei habe mit Streifenbeamten unterstützt.

OB Henriette Reker richtet Appell an Kölner Bürger

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist nach eigener Aussage „entsetzt“ darüber, dass viele Kölner den Ernst der aktuellen Lage noch nicht erkannt haben. Mit einem deutlich Appell wendet sie sich nun an die Bürger und macht auch deutlich: Wenn diese ihr Verhalten nicht ändern und den Empfehlungen folgen, drohen schärfere Maßnahmen. (Hören Sie hier den kompletten Appell als Audio-Botschaft)

Kölner Messe führt keine eigene Veranstaltung mehr durch

Die Kölner Messe will wegen der Corona-Pandemie bis Ende Juni keine eigenen Veranstaltungen durchführen. Das teilte sie am Mittwochabend mit. Es wurden unter anderem die Foto- und Videomesse „photokina“, die Reifenmesse „The Tire Cologne“ und das Popkultur-Festival „CCXP Cologne“ gestrichen.

Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Virus beeinträchtigen „die Planungssicherheit für die Kölnmesse und die Teilnehmer der Messen in Köln weit über die bisherige Reichweite der aktuellen Szenarien hinaus“, hieß es. Zuvor hatte die Messe bereits mehrere Veranstaltungen in den kommenden Wochen abgesagt.

Köln will Kita-Beiträge zurückzahlen

Die Stadt Köln bereitet derzeit eine Dringlichkeitsentscheidung für den Rat der Stadt Köln vor. Diese sieht vor, für die Tage die Beiträge für Kita, Tagespflege und OGS zu erstatten, an denen die Angebote nicht betreten werden dürfen. Aktuell sind das bei 23 Tagen rund fünf Wochen. Vorgesehen ist für diesen Zeitraum eine Rückzahlung von eineinviertel Monatsbeiträgen. Für die städtischen Kindertageseinrichtungen wird in gleichem Umfang auch das Essensgeld erstattet. Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport, betont: „Ich bedanke mich bei den Eltern für ihr Verständnis für die getroffenen Notmaßnahmen. Im Gegenzug wollen wir ein klares familienpolitisches Zeichen setzen. Es ist uns wichtig, Eltern und Kinder in dieser uns alle herausfordernden Zeit nach Möglichkeit zu unterstützen.“

Die Rückzahlung belastet den städtischen Haushalt mit rund zehn Millionen Euro. Dazu Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert: „Wir müssen uns in dieser schwierigen Zeit auf die Kernaufgaben konzentrieren und alles dafür tun, dass Strukturen erhalten bleiben. Insbesondere Eltern wird derzeit eine Menge abverlangt, sodass wir uns entschieden haben, hier für Entlastung zu sorgen. Anders als Bund und Land haben wir aber derzeit keine Haushaltsüberschüsse und zählen darauf, dass die Kommunen in dieser Krise angemessen unterstützt werden.“ Die Stadt wird bezüglich der Erstattung der Beiträge mit den Eltern Kontakt aufnehmen. Sie bittet die Eltern, ihre Zahlungen nicht zu kürzen – dies führt zu weiterem Aufwand. Unabhängig davon wird die Stadt jedoch für die ab sofort anfallenden Beträge vorerst keine Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen mehr einleiten.

Supermärkte bleiben sonntags zunächst geschlossen

Am Mittwoch sah auf Anfrage noch keine der in Köln operierenden großen Handelsketten einen Anlass für Sonntagsöffnungen gegeben. Die Botschaft der Unternehmen lautet unisono ganz klar: Die Versorgungslage ist gesichert. Wenn alle Kölner ein besonnenes Kaufverhalten an den Tag legen und nicht hamstern, ist auch in der nächsten Zeit von allen Produkten genug für alle da.

Mittwoch, 18. März

Zehn weitere Personen in Köln mit Corona-Virus infiziert

In Köln gibt es aktuell 478 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch mit. Neun der infizierten Personen befänden sich derzeit in stationärer Quarantäne, sechs davon auf der Intensivstation. Sieben Personen seien zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen worden.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die sich derzeit selber noch in häuslicher Quarantäne befindet, appelliert: „Ich rufe alle Kölnerinnen und Kölner auf: Reduzieren Sie, auch wenn es schwerfällt, alle physischen Kontakte auf absolut notwendige Begegnungen. Verzichten heißt helfen! Wenn dieser Virus unser ‚Herz auf die Probe stellt‘, wie es die Bundeskanzlerin gesagt hat, wer könnte diese Herausforderung besser meistern als wir Kölnerinnen und Kölner?“

Azubi-Zwischenprüfungen im Frühjahr entfallen

Im IHK-Bezirk Köln werden die Zwischenprüfungen für Azubis im Frühjahr 2020 aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus restlos entfallen. Wie die IHK mitteilt, sind 2677 Prüflinge betroffen. Es bestehe keine Nachholpflicht, da die Zwischenprüfung generell nicht in die Abschlussnote einfließe. Für die vor wenigen Tagen abgesagten Abschlussprüfungen hingegen werde es Nachholtermine geben.

Corona-Krise hat Auswirkung auf Arbeit der AWB

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Arbeit der Abfallwirtschaftsbetriebe. Kölner müssen daher derzeit mit Verzögerungen bei der Müllentsorgung rechnen. Fünf Mitarbeiter der AWB waren bis Ende vergangener Woche positiv auf das Virus getestet, teilt ein Sprecher mit.

Alle Informationen lesen Sie hier: Corona-Krise trifft AWB – Kölner müssen mit Verzögerungen bei Müll-Entsorgung rechnen

OB Henriette Reker beendet kommende Woche Quarantäne

Oberbürgermeisterin Henriette Reker wird nächste Woche Donnerstag, 26. März, ihre Quarantäne beenden und ins Rathaus zurückkehren. Ihr gehe es sehr gut und sie arbeite sehr rege von zu Hause, sagte ein Sprecher. Reker hatte sich am 15. März auf Anraten des Gesundheitsamtes in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Sie hat nach wie vor keine Corona-Symptome. Deshalb wurde sie auch nicht auf das Virus getestet – dies ist nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts erst vorgesehen, wenn Symptome auftreten.

Erste Drogeriemärkte beschränken Zugang

Auf der Neusser Straße in Köln-Nippes haben die ersten Drogeriemärkte den Zugang beschränkt. Bis zum Mittag war es in den Filialen von dm und Rossmann so voll, dass die Geschäfte zwischenzeitlich schließen mussten. Private Sicherheitsleute regeln ab sofort den Zugang, lediglich zehn bis 20 Kunden dürfen die Räume betreten. Vor den Eingängen bilden sich immer wieder lange Schlangen.

Immer wieder bildet sich eine lange Schlange vor der dm-Filiale auf der Neusser Straße Max Grönert Foto:

Stadt Köln bestätigt 468. Corona-Fall – Maßnahmen für Einzelhandel

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Köln ist erneut gestiegen – aktuell gibt es 468 Fälle. Davon befinden sich derzeit neun Personen in stationärer Quarantäne, fünf davon auf der Intensivstation. Drei Personen befänden sich in einem kritischen Zustand. Sieben Personen seien bereits wieder entlassen worden. Das hat Stadtdirektor und Leiter des Krisenstabs Stephan Keller am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus bestätigt.

Zudem kündigt er an, dass ein zweites Infektionsschutzzentrum im Krankenhaus Holweide im Rechtsrheinischen eröffnet werden soll, in der Corona-Tests durchgeführt werden können. Das bereits geöffnete Infektionsschutzzentrum befindet sich auf dem Gelände der Uniklinik.

Außerdem wird es eine weitere Einschränkung im öffentlichen Leben geben. Dieses Mal betreffen die Maßnahmen den Einzelhandel. Unter anderem dürfen Supermärkte, Drogerien, Friseure, Reinigungen, Apotheken, Tankstellen, Wochenmärkte, Baumärkte und Tiergeschäfte geöffnet bleiben. Andere Geschäfte müssen in der Nacht zu Donnerstag um 0 Uhr geschlossen bleiben.

Auf Wochenmärkten soll es laut Keller nur noch Stände geben, die Lebensmittel verkaufen. Alle anderen müssten geschlossen bleiben, damit zwischen den jeweiligen Ständen ein Abstand von zwei Metern gewährleistet werde könne.

Stadt Köln kündigt weitere Maßnahmen an

Nach der Sitzung des Krisenstabs werden Stadtdirektor Stephan Keller und Gerhard Wiesmüller, Leiter der Abteilung Infektions- und Umwelthygiene, bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus um 15 Uhr weitere Maßnahmen „zur Reduzierung physischer Kontakte“ verkünden. Dazu gehöre etwa das angepasste Service-Angebot der Kölner Verwaltung, so ein Sprecher.

Was hat geöffnet, was ist geschlossen? Der aktuelle Stand für Köln

Geschlossen

Alle Schulen und Kitas

Spiel- und Bolzplätze

Zoo, der Botanische Garten, der Forstbotanische Garten, der Lindenthaler Tierpark und Finkens Garten

Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Museen und Kinos

Volkshochschulen, Musikschulen und andere Bildungseinrichtungen

Sporteinrichtungen wie Schwimmbäder, Spaßbäder und Fitness-Studios

Spielhallen und Wettbüros

Bordelle

Untersagt

Das Zusammenkommen

Training in Sportvereinen

Versammlungen unter freiem Himmel

politische Demonstrationen

Teilweise geöffnet

Restaurants und Gaststätten sind geschlossen. Ausgenommen ist der Außer-Haus-Verkauf und Lieferungen

Der Dom ist nur noch für Menschen geöffnet, die zum Gebet kommen

Gottesdienste finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Geöffnet

Geschäfte bleiben vorerst geöffnet

(Stand Dienstag, 16 Uhr)

Dienstag, 17. März

Kölner applaudieren für Ärzte, Pfleger und Sanitäter

Es funktioniert tatsächlich. Um 21 Uhr stehen die Menschen in Weidenpesch auf ihren Balkonen und an den Fenstern und klatschen Beifall für Ärzte, Pfleger und Sanitäter und all die Helfer, die sich jetzt um die Gesundheit kümmern und den Kampf gegen das Virus aufgenommen haben. Nach spanischem Vorbild.

Auch an anderen Orten in der Stadt zeigen sich Kölner solidarisch.

Kölner Polizei warnt vor falschen Coronavirus-Testern

Die Polizei warnt vor falschen Coronavirus-Testern. Mit dieser „perfiden Masche“ hätten sich Täter am Dienstag in Köln Zugang zur Wohnung einer 82-Jährigen zu verschaffen versucht, berichtete die Kölner Polizei.

Zwar würden in Städten wie in Köln und Leverkusen Virentests an der Haustür und in Wohnungen durchgeführt, jedoch nie ohne vorherige Anmeldung. Die Mitarbeiter zeigten zudem stets ihren Ausweis vor.

„Die waren wie Ärzte gekleidet und sagten, dass sie bei mir einen Corona-Test durchführen müssten“, habe die 82-Jährige in Köln berichtet. „Ich habe diese Leute aufgefordert Abstand zu halten. Als dann meine Besucherin (62) an die Tür kam, sind sie aus dem Haus gerannt.“

Stadt bestätigt 384. Corona-Fall in Köln

In Köln gibt es aktuell 384 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das bestätigte die Stadt am Dienstagnachmittag. Acht dieser Infizierten befänden sich derzeit in stationärer Quarantäne – fünf davon auf der Intensivstation. Das Gesundheitsamt habe für mehr als 1500 Kontaktpersonen häusliche Quarantäne angeordnet.

Das Gesundheitsamt ruft zudem Menschen, die aus einem Gebiet mit erhöhtem Corona-Risiko kommen, dringend dazu auf, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Dazu gehören:

Italien

Iran

Provinz Hubei in China

die Provinz Gyeongsangbuk-do in Südkorea

die Region Grand Est in Frankreich

Tirol

Madrid

USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York)

Kölner Studierendenwerk schließt Mensen, Bistros und Co.

Nachdem die Kölner Hochschulen schon seit Montag geschlossen sind, zieht nun auch das Kölner Studierendenwerk nach. Wie die Einrichtung am Dienstagnachmittag mitteilte, werden ab Mittwoch, 18. März, sämtliche Mensen, Bistros und Kaffeebars zugemacht. Auch alle persönlichen Beratungsangebote werden eingestellt. Studierende können das Werk telefonisch oder per E-Mail erreichen.

Stadt meldet ersten Todesfall in Köln

Die Stadt Köln hat den ersten Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion des Coronavirus' gemeldet. Die 85 Jahre alte Frau verstarb am Sonntag in einem Krankenhaus.

Laut eines Stadtsprechers soll die Bewohnerin eines Altenzentrums am 14. März in die Klinik eingeliefert worden sein. Dort sei sie bereits einen Tag später auf das Virus getestet worden – mit positivem Ergebnis. Die 85-Jährige habe wegen eines schweren Grundleidens immunschwächende Medikamente einnehmen müssen, infolge dessen sie eine Lungenentzündung bekommen hätte, an der sie nun verstorben sei.

Ford schließt alle Werke in Europa – auch das in Köln

Ford schließt aufgrund der Coronakrise ab Donnerstag alle Werke in Europa. Auch das Kölner Werk, in dem der Fiesta gebaut wird, ist betroffen. Die rund 7000 Mitarbeiter in der Produktion und angrenzenden Bereichen werden nach der letzten Schicht am Mittwoch vorerst nicht mehr an die Bänder zurückkehren. Die Schließung ab Donnerstag sei für einige Wochen je nach Verlauf der Corona-Pandemie geplant.

Ford ist der größte private Arbeitgeber Kölns und beschäftigt am Standort insgesamt rund 16.000 Mitarbeiter. Der Autobauer hatte bereits vor einigen Tagen einen Großteil seiner Mitarbeiter ins Home Office geschickt. Nach Unternehmensangaben arbeiten bereits rund 10.000 Angestellte in Deutschland von zu Hause.

Hier lesen Sie mehr: Kommentar zu Ford-Schließungen – „Einschnitte in nie gekanntem Ausmaß“

Erstkommunion im Erzbistum abgesagt

Das Erzbistum Köln setzt bis zum 1. Mai alle Erstkommunionfeiern und Firmungen aus. Traditionell findet die Erstkommunion in den meisten Gemeinden rund um den Weißen Sonntag am 19. April statt. Damit vollzieht das Erzbistum den Schritt nach, den zuvor schon andere Bistümer in NRW und Rheinland-Pfalz verkündet hatten. Es sei möglich, dass die Fristen auch über den 1. Mai hinaus noch verlängert werden müssten. Das hänge davon ab, wie sich die Situation entwickele und welche Auflagen von der Stadt gemacht würden.

IHK Köln befürchtet Pleitewelle in der Region

Die Industrie- und Handelskammer Köln (IHK) befürchtet, dass viele Unternehmen in der Region vor dem Aus stehen. „Die Schließungen und Quarantäne-Maßnahmen werden im jetzt geplanten Umfang zu einer Pleitewelle führen“, sagte IHK-Präsidentin Nicole Grünewald: „Besonders kleine und mittlere Unternehmen, von der Gastronomie über Einzelhandel bis zur Eventbranche und aus vielen anderen Bereichen haben nicht das Volumen, um wochenlange Schließungen durchzustehen“.

Auch Steuerstundungen und Kredite würden nicht nachhaltig weiterhelfen. Weil Mieten, Löhne und Betriebskosten, beispielsweise für Software, weiter bestünden, falle es künftig schwer, Kredite wieder zurückzuzahlen, so Grünewald.

Die IHK-Präsidentin forderte „konkrete Zusagen für Zuschüsse oder Direkthilfen und bei den Quarantäne-Maßnahmen die Wahrung der Verhältnismäßigkeit“. Es herrsche große Verunsicherung unter den Unternehmen, sagte auch IHK-Hauptgeschäftsführer Ulf Reichardt: „Unsere Telefone laufen heiß und wir werden mit Mails überschüttet.“

Kölner Jobcenter bis auf weiteres geschlossen

Das Jobcenter Köln ist bis auf weiteres geschlossen. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Alle persönlichen Termine fallen aus, die Mitarbeiter würden jedoch von sich aus Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen, deren Termine entfallen. Wichtig sei zu wissen, dass für niemanden Rechtsnachteile entstehen würden und Geldleistungen weiterhin gesichert seien.

„Wir bitten alle Kundinnen und Kunden von Anrufen abzusehen, da das Telefonnetz zurzeit überlastet ist“, so die Sprecherin. Stattdessen sollen Unterlagen per Post oder über den Hausbriefkasten, der sich in der Nähe der Eingangstüren befindet, eingereicht werden. Auch auf der offiziellen Internetseite des Jobcenters sei dies möglich.

Patientenbesuche in Kölner Kliniken nicht mehr möglich

Patientenbesuche bei den Kliniken Köln sind bis auf weiteres nicht mehr möglich. Das teilte Kliniksprecherin Sigrid Krebs am Dienstag mit. Betroffen von dieser Maßnahme, durch die das Infektionsrisiko für Patienten und Beschäftigte so gering wie möglich gehalten werden soll, sind die Krankenhäuser Holweide, Merheim und das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße. Ausnahmen würden lediglich bei Kindern, nach einer Geburt, in lebensbedrohlichen Situationen sowie auf der Palliativstation gelten.

Besuchsverbote gelten unter anderem auch in St. Elisabeth in Hohenlind, im St. Marien-Hospital, im St. Franziskus-Hospital, im St. Vinzenz und im Heilig Geist-Krankenhaus. Ausnahmen bestehen auch hier für die Angehörigen schwerstkranker Patienten.

„Wir bitten alle Patienten und Angehörigen um Verständnis für unser striktes Vorgehen. Wir setzen damit den aktuellen Erlass des Gesundheitsministeriums NRW um und tun dies, um alle Menschen in unseren Klinikbereichen vor einer Ansteckung zu schützen“, so Prof. Dr. Horst Kierdorf, Ärztlicher Direktor der Kliniken Köln.

Im Erzbistum Köln läuten nun jeden Abend die Glocken

Gottesdienste sind wegen des Coronavirus vorerst verboten, doch im Erzbistum Köln läuten jetzt zumindest jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken aller Kirchen. Dies geschehe bis Gründonnerstag kurz vor Ostern, erklärte ein Bistumssprecher am Dienstag. Das Läuten sei ein Zeichen dafür, dass die Gebetsgemeinschaft der Gläubigen weiter bestehen bleibe. Es lade die Gläubigen „und alle Menschen guten Willens“ zu einem Gebet für die Betroffenen ein, heißt es auf der Website des Erzbistums.

In einem Video des kirchlichen Internetportals domradio.de bat der Erzbischof um Verständnis für die Einstellung der Gottesdienste. „Sonntag ohne heilige Messe - wie viele von Ihnen konnte ich mir das gar nicht vorstellen“, sagte der Kardinal. Die Absage der Gottesdienste sei ihm „unendlich schwer gefallen“. Denn die Sonntagsmesse sei „nicht primär ein soziales Ereignis“, sondern „die Begegnung mit dem Herrn selbst“. Aber es habe keine Alternative gegeben, „weil auch wir an Recht und Gesetz gebunden sind und natürlich auch die Ausbreitung des Coronavirus verhindern wollen“.

Woelki sagte: „Machen wir das Beste aus einer schwierigen Zeit – eine Fastenzeit, wie sie noch niemand von uns erlebt hat und hoffentlich auch nie wieder erleben muss.“ Er rief dazu auf, Christus in Wort, Tat und Gebet lebendig werden zu lassen. Weiter betonte der Erzbischof, dass der Krisenstab des Erzbistums derzeit versuche, alle Fragen zu regeln – von den Erstkommunionfeiern bis hin zu den Beerdigungen.

Prozess um „Siegaue-Vergewaltiger“ in Köln vertagt

Im Februar 2018 soll Eric X., der in der Bonner Siegaue eine Frau brutal vergewaltigt haben soll und deswegen in einem Revisionsprozess zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, selbst ein Feuer in seiner Zelle in der JVA Köln in Ossendorf gelegt haben(hier erfahren Sie mehr). Deswegen sollte er sich am Dienstag wegen schwerer Brandstiftung vor dem Kölner Landgericht verantworten. Doch der Prozess wurde nun aus Sicherheitsgründen wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr auf unbestimmte Zeit vertagt. Das entschied Sebastian Roellenbleck, Vorsitzender der 13. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts, am Dienstag kurzfristig. Dabei waren zuvor alle Prozessbeteiligten extra in einen größeren Sitzungssaal umgezogen.

Der Angeklagte soll absichtlich seine Matratze angezündet haben. Das Bett und ein Tisch gingen in Flammen auf. Ein JVA-Beamter entdeckte den Brand und zog den auf dem Boden liegenden Häftling aus der Zelle in den Flur. Bei dem Feuer erlitten der JVA-Beamte und ein Mitgefangener Rauchvergiftungen, Eric X. wurde selbst schwer verletzt.

Corona-Krise trifft bedürftige Menschen – Kölner Tafeln schließen

Die Corona-Krise trifft bedürftige Menschen in Deutschland immer härter. Viele Essensausgaben haben bereits geschlossen, bis Ende nächster Woche werden die ehrenamtlichen Tafeln möglicherweise komplett schließen. „Die Hamsterkäufe sind nur ein Grund für Lebensmittelengpässe auch bei uns, wichtiger ist das von der Regierung erlassene Versammlungsverbot“, sagt eine Sprecherin des Bundesverbands der Tafeln in Berlin. „Theoretisch müssten überall die Lebensmittel vorher abgepackt und einzeln abgeholt werden. Das lässt sich aber leider vielerorts nur schwer organisieren. Zudem sind 90 Prozent unserer Ehrenamtler Rentner, die selbst zur Risikogruppe zählen.“

Am Montag hatten bereits 25 Tafeln in Nordrhein-Westfalen geschlossen, darunter jene in Bonn, Düsseldorf, Hamm und Unna, täglich kommen viele neue hinzu. In Köln habe „die überwiegende Zahl der 32 Ausgaben geschlossen“, sagt die Kölner Vereinsvorsitzende Karin Fürhaupter. „Bis Ende der nächsten Woche werden wir unseren Betrieb wahrscheinlich ganz einstellen müssen.“

Am Dienstag fährt die Kölner Tafel noch die Ausgaben in Chorweiler, Vingst, Buchheim/Buchforst an, am Mittwoch Chorweiler und Ostheim, am Donnerstag Bilderstöckchen, Mülheim und Chorweiler, am Freitag Höhenhaus, Mauenheim und Weiß. Auch die Ausgaben für Seniorinnen und Senioren in Sülz, Humboldt-Gremberg und Porz sind diese Woche noch geöffnet. „Bedürftige Menschen trifft die Krise doppelt hart, leider sind uns die Hände gebunden, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir bald nicht mehr helfen können“, sagt Fürhaupter. „Jetzt ist Solidarität gefragt.“

Wirtschaftsnacht Rheinland wird verschoben

Wegen der Coronavirus-Infektionen und den damit verbundenen öffentlichen Erlassen sowie unternehmensindividuellen Verhaltensregelungen hat der „Kölner Stadt-Anzeiger“ entschieden, eine Verschiebung der Wirtschaftsnacht Rheinland vorzunehmen. Sie war für den 7. Mai geplant. Jetzt wird ein neuer Termin nach den Sommerferien geprüft. Der Verlag informiert rechtzeitig darüber, wenn die Bewerbungsphase für die Wirtschaftspreise „Smart Economy“ wieder aufgenommen wird.

Montag, 16. März

Stadt weitet Maßnahmen aus – 301 Fälle in Köln

Auf 301 Fälle ist die Zahl der Infizierten in Köln gestiegen. Das gab die Stadt Köln am Montagabend bekannt. Für weit über 1000 Kontaktpersonen habe das Gesundheitsamt häusliche Quarantäne angeordnet. Auch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung musste das Gesundheitsamt heute Wohngruppen unter Quarantäne stellen.

Nach wie vor kommen viele Neu-Infizierte aus ausländischen Risikogebieten, vor allem aus Österreich. Das Gesundheitsamt ruft Menschen, die aus einem Gebiet mit erhöhtem Corona-Risiko nach Köln kommen, dringend auf, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Um Menschenansammlungen auch im Freien möglichst zu vermeiden, bleiben vorerst auch der Botanische Garten, der Forstbotanische Garten, der Lindenthaler Tierpark und Finkens Garten geschlossen.

Der Krisenstab hat für die Stadt Köln weitere Untersagungen (Sportbetriebe, Unterhaltungsbetriebe, außerschulische Bildungseinrichtungen) und Einschränkungen (Reduzierung von Krankenbesuchen, Hotelbetriebe, Einkaufszentren) beschlossen. Auf der Webseite der Stadt Köln finden Sie alle neuen Maßnahmen.

Galopp-Rennsport ruht mindestens bis zum 18. April

Auch der deutsche Galopp-Rennsport stellt wegen der Coronavirus-Pandemie den Betrieb bundesweit ein - vorläufig bis zum 18. April. Das teilte das Präsidium von Deutscher Galopp nach einer Sitzung am Montag in Köln mit. „Im Lichte der umfassenden öffentlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hat es beschlossen, dass bis zum Ende der Osterferien am 18. April keine Galopprennveranstaltungen in Deutschland stattfinden“, hieß es.

Um den Rennbetrieb bei einer möglichen Lockerung der behördlichen Anordnungen ab Mitte April zum Ende der Osterferien unmittelbar wieder aufnehmen zu können, plane man im Anschluss Renntage ohne Zuschauer und mit einer Minimalpräsenz der am Rennsport Beteiligten.

Der Verband hofft, dass vor allem die klassischen Rennen, wie das 151. Deutsche Derby am 5. Juli und der Henkel-Preis der Diana am 2. August stattfinden können.

Die Corona-Krise betreffe im besonderen Maße die rund 3000 Vollzeitbeschäftigten, also Jockeys, Trainer, Stallpersonal, Rennbahnmitarbeiter und Dienstleister.

Diebe stehlen 50.000 Atemschutzmasken von Kölner Kliniken

Diebe haben aus einem Lager der Kölner Stadtkliniken 50.000 Atemschutzmasken gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Diebstahl im Stadtteil Mülheim am Montagmorgen von einer Mitarbeiterin bemerkt worden. Der Krisenstab der Stadt hat nun alle Kliniken und den Rettungsdienst angeordnet, alle Bestände der wegen des Coronavirus dringend benötigten Schutzausrüstung zu überprüfen und noch besser gegen Diebstahl zu schützen.

KVB und Rhein-Energie schließen Kundenzentren

Die Kundencenter der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bleiben ab Dienstag geschlossen. Das teilte ein KVB-Sprecher am Montagnachmittag mit. Lediglich die drei durch Glasscheiben geschützten Vertriebsstellen am Neumarkt, Dom und Ebertplatz sollen montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet bleiben. „Um die Funktion der Kundencenter teilweise übernehmen zu können, werden die Verkaufsstellen technisch so ausgestattet, dass die Kolleginnen und Kollegen auch die Abonnementverarbeitung übernehmen können“, so der Sprecher. Tickets können an den mobilen und stationären Automaten sowie über die Handy-Ticket-App erworben werden.

Auch die Rhein-Energie AG schließt bis auf weiteres ihre Kundenzentren, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, teilte ein Sprecher mit. Mitarbeiter des Unternehmens seien per Mail (service@rheinenergie.com) oder telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 7 und 20 Uhr sowie am Samstag zwischen 9 und 20 Uhr erreichbar.

Trauungen und Beerdigungen nur im engsten Kreis

Trauungen und Beerdigungen dürfen in Köln ab sofort nur im engsten Kreis abgehalten werden, teilte die Stadt am Montag mit. Bei Trauungen dürfen ausschließlich die Zeugen anwesend sein, bei Beerdigungen lediglich Verwandte ersten Grades.

296 Corona-Fälle in Köln – Gaststätten und Restaurants schließen

Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Köln ist auf 296 gestiegen. Drei Personen, bei denen es sich um ältere Menschen mit Vorerkrankungen handle, befänden sich derzeit in einem kritischen Zustand. Das teilte Stadtdirektor und Leiter des Krisenstabs Stephan Keller bei einer Pressekonferenz am Montag im Historischen Rathaus mit.

Gerhard Wiesmüller, Leiter der Abteilung Infektionshygiene des Gesundheitsamtes, sagte, damit steige die Zahl zwar noch nicht außergewöhnlich an. Aber die Rückkehrer aus den Skigebieten, von denen viele Corona-Hochburgen sind, habe wohl zu der Steigerung beigetragen.

Stadtdirektor Stephan Keller (r.) und Gerhard Wiesmüller, Leiter der Abteilung Infektionshygiene des Gesundheitsamtes, bei der Pressekonferenz im Historischen Rathaus. Peter Rakoczy Foto:

Zudem werden sämtliche Gaststätten und Restaurants ab Dienstag bis auf weiteres geschlossen bleiben. Die Schließung soll bereits in der Nacht um 24 Uhr in Kraft treten. Grund dafür sei, dass der Erlass der Landesregierung, dass etwa Tische in einem Abstand von zwei Metern stehen müssen, nicht praktikabel und überprüfbar sei. Dies gelte nur für Gastronomien, „die einen Aufenthalt zum Verzehr ermöglichen“. Imbisse ohne Sitz- und Stehplätze sowie Lieferdienste seien daher bislang nicht betroffen.

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf den städtischen Kundenservice. Bürgerämter bleiben etwa am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Danach soll eine Art „Ferienbetrieb“ eingerichtet werden, in denen ausschließlich dringende Anliegen bearbeitet werden können.

Aidshilfe Köln schließt Checkpoint

Auch die Aidshilfe Köln passt ab sofort ihr Angebot an die Corona-Krise an und schließt bis auf weiteres das Test- und Beratungsangebot des Checkpoints. „Für alle noch offenen Testergebnisse gibt es eine Hotline. Über diese Hotline werden Termine zum Zweck der Ergebnismitteilung vergeben“, so Christoph Klaes von der Aidshilfe Köln. Diese ist mit der Nummer 0221-20 20 361 am Dienstag, 17. März, und Donnerstag, 19. März, von je 12 bis 15 Uhr erreichbar.

Die anonyme Beratung finde montags bis freitags telefonisch unter der Telefonnummer 0221-19411 statt – jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Stadt Köln bereitet Gebäude für Quarantäne und Schutzisolation vor

Im Rahmen der Corona-Krise hat die Stadt Köln kurzfristig beschlossen, 44 Wohneinheiten für „besondere Zielgruppen“ zur Verfügung zu stellen. Dies diene dem Schutz der Bevölkerung und insbesondere dem Personenkreis der zu versorgenden Menschen. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Montag mit.

In den Unterkünften, in denen eine notwendige Schutzisolation oder Quarantäne ermöglicht werden soll, sollen Menschen Platz finden, die im Falle einer Infizierung mit dem Coronavirus nicht vollständig versorgt werden können. So soll ein weiteres Ausbreiten der Viruserkrankung vermieden werden.

Jene Unterkünfte befinden sich auf der Dürener Straße in Lindenthal (14 Wohneinheiten) sowie am Erbacher Weg in Lindweiler (30 Wohneinheiten). Beide Unterkünfte seien bezugsfertig, da sie ursprünglich für die Unterbringung von geflüchteten Menschen vorgesehen waren, so der Sprecher.

Wann die Unterkünfte bezogen werden, sei bisher noch nicht klar. Für die Belegung und die medizinische Versorgung soll das Gesundheitsamt zuständig sein. An beiden Standorten sei ein Sicherheitsdienst tätig. Der Soziale Dienst des Amtes für Wohnungswesen sei hingegen für die Betreuung der Menschen zuständig.

Kölner Zoo ab Dienstag geschlossen

Der Kölner Zoo schließt ab Dienstag bis auf weiteres seine Pforten für Besucher. Das teilte ein Sprecher am Montag mit. Wie lange die Schließung andauern werde, sei bisher noch nicht klar. Die Versorgung der Tiere durch die Tierpfleger sei aber vollauf gewährleistet.

Auch die benachbarte Flora sowie der Botanische Garten sind bereits seit Montag bis auf weiteres geschlossen.

Corona-Krise hat Auswirkung auf Gerichtsbetrieb in Köln

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf den Gerichtsbetrieb in Köln. Laut Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ gibt ein Amtsrichter fast all seine Gerichtsverhandlungen auf. Auch weitere Sitzungen fallen teilweise aus. „Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos und zur Bewältigung der Pandemie ist es aber wichtig, sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren und auf vermeidbare soziale Kontakte zu verzichten“, so ein Sprecher.

Das bedeutet, dass der Publikumsverkehr auf das Nötigste beschränkt wird. So dürfen Personen das Gerichtsgebäude nur bei „dringenden Anliegen“ betreten, wenn sie etwa an einem Prozess teilnehmen müssen. Zudem bleibt die Gerichtskantine für externe Besucher geschlossen.

Das Amtsgericht Köln an der Luxemburger Straße Matthias Heinekamp Foto:

Gerichtsverhandlungen sollen hingegen weiterhin öffentlich bleiben. Allerdings werde die Zahl der Zuschauer so beschränkt, dass „eine Ansteckungsgefahr im Publikumsbereich reduziert wird“, so der Sprecher. Ob und wann Gerichtstermine stattfinden, dürften die zuständigen Richter selber entscheiden.

Ein Prozess, der ursprünglich Montagmorgen geführt werden sollte, wurde beispielsweise lediglich verschoben. Aus gleich zwei Gründen, wie Sabine Kretschmar, Vorsitzende Richterin der 11. Großen Strafkammer, mitteilte. Ein Beisitzender Richter sei ausgefallen, da dieser aus einem Österreich-Urlaub zurückgekehrt war und sich nun auf Anraten des Gesundheitsamtes für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben muss. Ein Ersatz sei aber bereits gefunden worden.

Zudem soll ein 25-Jähriger, der sich in jenem Prozess wegen versuchtem Totschlags verantworten muss, einen Selbstmordversuch in der JVA Köln begangen haben. Seine Verletzungen sollen sich allerdings als oberflächliche Kratzer herausgestellt haben, sodass er trotz psychischer Auffälligkeiten als verhandlungsfähig gelte. Vor Prozessbeginn um 14 Uhr soll er noch einmal von einer Psychiaterin untersucht werden.

Köln-Bäder schließen sämtliche Einrichtungen

Sämtliche Einrichtungen, die von den Köln-Bädern betrieben werden – dazu gehören Bäder, Saunalandschaften, Fitnessbereiche und die Eislaufflächen des Lentparks –, sind seit Montag bis voraussichtlich Sonntag, 19. April, geschlossen. Das teilte ein Sprecher der Köln-Bäder am Montagvormittag mit. Auch Veranstaltungen, Kindergeburtstage und Kurse seien von den Schließungen betroffen. Bereits bezahlte Kompaktkurse und Events sollen erstattet werden. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Internetseite der Köln-Bäder.

Zentrale Corona-Internetseite der Landesregierung

Mit einer neuen Internetseite möchte die Landesregierung eine Plattform anbieten, mit der aktuellen Entwicklungen sowie Maßnahmen und Entscheidungen der Landesregierung rund um das Coronavirus gebündelt werden. „Ziel der Plattform ist es, eine verlässliche Informationsquelle mit möglichst allen relevanten Informationen anzubieten“, so ein Sprecher. Die Plattform werde fortlaufend aktualisiert. Zu finden ist die Seite unter: land.nrw/corona.

Kölner OB Henriette Reker in häuslicher Quarantäne

Oberbürgermeisterin Henriette Reker Max Grönert Foto:

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker befindet sich auf Anraten des Gesundheitsamtes seit Sonntagabend in häuslicher Quarantäne. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Montagvormittag mit. Grund dafür sei, dass sie Kontakt zu einer Person gehabt haben soll, die am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet wurde. Jene Person befinde sich derzeit ebenfalls in häuslicher Quarantäne. „Die Oberbürgermeisterin weist bisher keine entsprechenden Symptome auf und fühlt sich gut“, so der Sprecher. Sie werde nun von zu Hause aus ihre Dienst- und Amtsgeschäfte erledigen.

Neuer KVB-Fahrplan ab Dienstag einsehbar

Wie die KVB am Wochenende angekündigt hat, wird ab Mittwoch ein eingeschränkter Fahrplan gelten. Einige User machen sich bei Twitter Sorgen, ob die Kapazitäten der Busse und Bahnen dann noch ausreichen und wollen mehr wissen. Die KVB teilt daraufhin mit, dass der Fahrplan ab Dienstag, also einen Tag vor Inkrafttreten, veröffentlicht wird.

Ruhe auf den Kölner Straßen

Der Montag ist der erste Tag, an dem die Schulen und Kitas in ganz Nordrhein-Westfalen weitgehend geschlossen sind. Es gibt dort eine Notfallbetreuung für Kinder, deren Eltern beide in relevanten Bereichen wie Gesundheit oder öffentliche Ordnung tätig sind. Die Familien müssen eine Bescheinigung vom jeweiligen Arbeitgeber vorlegen, dass dies der Fall ist. Das Formular dafür kann auf den Internetseiten der Stadt Köln heruntergeladen werden.

Die Bescheinigungen können bis Mittwoch nachgereicht werden. Es gilt aber bereits ab Montag, dass nur noch Kinder betreut werden, deren Eltern beide tatsächlich in diesen Bereichen tätig sind. Ab Mittwoch wird die Stadt die Betreuung voraussichtlich räumlich neu organisieren.

Viele Menschen sind zudem bereits im Homeoffice. Dementsprechend leer ist es auf den Straßen in Köln. Noch fährt die KVB mit normalem Fahrplan, das wird sich aber ab Mittwoch ebenfalls ändern.

Die NRW-Regierung hatte am Sonntag ihren Erlass verschärft. Nun sind auch Zusammenkünfte in Freizeiteinrichtungen und Sportvereinen untersagt.

Sonntag, 15. März

Dringende Bitte der Polizei Köln: „110“ für Notfälle freihalten

Die Polizei Köln bittet dringend, die „110“ für Notfälle freizuhalten, in denen schnelles Handeln der Polizei erforderlich ist.

Wie die Polizei auf Facebook mitteilt, melden besorgte Bürger derzeit über die Notrufnummer „Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Köln zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz“. Weiter heißt es:

Für Fragen zum Verständnis der Verfügung richten Sie bitte an die Stadt Köln unter 0221-221-32000.

Zu möglichen Verstößen erreichen Sie die Polizei unter der 0221-229-8625 oder online über das Anzeigenportal der Polizei https://service.polizei.nrw.de/anzeige

Uni Köln weitet Sicherheitsmaßnahmen aus

Die Kölner Universität hat die Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Epidemie verschärft. Wie die Hochschule am Sonntagnachmittag mitteilte, wird der Präsenz-Lehrbetrieb ab Montag komplett eingestellt. Prüfungen und Veranstaltungen werden bis zum 20. April abgesagt. Auch die Universitätsbibliothek sowie der Unisport werden ab Montag schließen. Mitarbeiter sollen möglichst von Hause aus arbeiten. Der Onlinebetrieb soll nach und nach ausgebaut werden. Weitere Infos gibt es im Internet. Betroffen sind 7000 Mitarbeiter und 50.000 Studierende.

244 bestätigte Fälle in Köln

Auf 244 Fälle ist die Zahl der Infizierten in Köln gestiegen. Das gab die Stadt Köln am Sonntagnachmittag bekannt.

Von den bestätigten Fällen sind derzeit noch 241 in Quarantäne – 234 in häuslicher und sieben Fälle in stationärer (davon drei auf der Intensivstation). Drei Patienten wurden bereits wieder aus der Quarantäne entlassen.

NRW-Regierung will alle Freizeit- und Sportangebote einstellen

Die Landesregierung hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Noch am Sonntag sollten durch Erlass des Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, teilte die Staatskanzlei mit.

Keine Nachschubprobleme bei Rewe

Die Supermarktkette Rewe in Köln bestätigt seit Mittwoch eine deutlich erhöhte Nachfrage. Das betreffe vor allem Trockenlebensmittel wie Nudeln und Reis sowie Konserven und Drogerieartikel, teilte ein Sprecher des Konzerns mit. Es gebe aber kein Problem bei der Warenversorgung. Die Hersteller lieferten weiterhin und die Regale würden zügig nachgefüllt.

„Die Mitarbeiter im Markt und in der Logistik machen einen großartigen Job“, sagte der Sprecher. „Es wäre nur sinnvoll, wenn die Leute, denen es möglich ist, den Einkauf auf die Woche verteilen, und nicht nur Freitagnachmittag und Samstagmorgen einkaufen.“ Dann hätten Mitarbeiter auch die Chance, die Regale schnell genug wieder zu befüllen.

Wie viel jeder Kunde kaufen darf, bestimmt nach Worten des Pressesprechers jeder Marktleiter selbst. Es gelte jedoch wie sonst auch die Vorgabe von haushaltsüblichen Mengen. Zum Rewe-Konzern gehört auch die Discountkette Penny.

180 Infizierte in Köln

Die Zahl der Infizierten in Köln ist auf 180 gestiegen. Dies ist der Stand von Samstagnachmittag, wie eine Sprecherin am Sonntagmorgen mitteilte. Die Daten werden auch in Zukunft im Normalfall einmal täglich aktualisiert herausgegeben.

Ein Domschweizer steht im leeren Kölner Dom zwischen den Bänken. dpa Foto:

Keine Messen und Gottesdienste

Wie die Stadt in ihrer Pressekonferenz am Samstag bekanntgab, umfasst das Veranstaltungsverbot auch Messen und Gottesdienste. Die Kirchen bemühen sich, Gottesdienste (ohne Besucher) live im Internet zu übertragen. Das Erzbistum Köln verweist auf die Übertragung von Messen bei Domradio.de. Außerdem gibt es hier eine Liste von Messen aus ganz Deutschland, die im TV und im Radio übertragen werden.

Die evangelische Kirche Köln überträgt beispielsweise einen Gottesdienst aus Wesseling.

Samstag, 14. März

Kölner Zoo schließt Aquarium und Tierhäuser

Auch der Kölner Zoo zieht Konsequenzen: Wie der Zoo auf seiner Homepage mitteilt, werden sämtliche Tierhäuser auf dem Gelände sowie das Aquarium ab sofort komplett geschlossen.

Bis auf Weiteres wird es auch keine öffentlichen Tierfütterungen mehr geben. Die Führungen fallen ebenfalls aus.

Kölner Dom nur noch zum Gebet geöffnet

Ab Sonntag wird es im Kölner Dom nur noch einzelne Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit geben. Der Dom wird dann nur noch für Menschen geöffnet, die ihn zum Gebet aufsuchen möchten.

Das Veranstaltungsverbot gilt vorerst bis zum 10. April. Davon ist auch die Turmbesteigung sowie die Besichtigung der Schatzkammer betroffen.

Die Gottesdienste werden vom Domradio übertragen. Führungen finden ab sofort auch nicht mehr statt.

KVB wechselt am Mittwoch auf den Samstagsfahrplan

Auch die KVB reagiert auf die Notsituation. Wie die Verkehrsbetriebe am Samstagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gaben, werden die Busse und Bahnen der KVB am Mittwoch, 18. März, bis auf weiteres nach einem angepassten Samstagsfahrplan fahren.

Da aufgrund der Schließungen der Schulen und Kitas viele KVB-Mitarbeiter die Betreuung ihrer Kinder organisieren müssen, wird mit massiven Personalausfällen zu rechnen sein. Ziel der Fahrplanänderung sei es, einen stabilen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Einige Buslinien fallen komplett weg

Die Buslinien 124, 134, 171, 172, 173 und 179 entfallen, da es alternative Angebote gibt. Alle Informationen zum geänderten Fahrplan stehen ab Dienstag , 17. März, in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.kvb.koeln.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, bleibt am Montag die erste Tür in allen Bussen geschlossen. Weitere Maßnahmen werden auf Grund des Pandemieplanes je nach Entwicklung in enger Absprache mit dem städtischen Krisenstab getroffen.

Auf der PK der Stadt Köln sprach auch OB Henriette Reker (l.). Christian Hümmeler Foto:

Stadt sorgt für Notfall-Betreuung

Die Stadt Köln will dafür sorgen, dass für Eltern, die in „systemrelevanten Bereichen“ wie dem medizinischen Sektor und anderen arbeiten, ihrer Tätigkeit weiter nachgehen können. Für Kita-Kinder und für Kinder der Klassen eins bis sechs soll daher eine Notfall-Betreuung, teilweise in den Räumen der OGS, sichergestellt werden. Dazu müssen die Eltern eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen. Das Formular wird sich auf den Seiten der Stadt finden lassen. Die Stadt appelliert jedoch an alle Eltern, diese Möglichkeit nur im äußersten Notfall zu nutzen.

Die Notfall-Betreuung gilt auch für Kinder, die Kitas anderer Träger als der Stadt besuchen. Folgende Berufe gehören zu den „unentbehrlichen Schlüsselpersonen“: Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

Stadt Köln untersagt sämtliche Veranstaltungen

Oberbürgermeisterin Henriette Reker appelliert in einer Pressekonferenz der Stadt um 15 Uhr an alle Kölner, in Zeiten des Coronavirus zusammenzustehen. Sie betont, dass Köln jetzt vor „einer der größten Herausforderungen in der jüngsten Geschichte“ stehe.

Oberstadtdirektor und Krisenstabs-Direktor Stephan Keller erklärt, dass jegliche Veranstaltungen in Köln bis einschließlich 10. April verboten sind. Das gilt auch für Gottesdienste. Clubs und Bars werden geschlossen. Ausgenommen sind nur Veranstaltungen, die dem Erhalt der Versorgung und der öffentlichen Ordnung dienen, beispielsweise Wochenmärkte. Restaurants und Gaststätten dürfen jedoch geöffnet bleiben. Die Anordnungen gelten ab Sonntag.

154. bestätigter Fall in Köln – Neu-Infizierte kamen aus Risikogebieten

Die Stadt Köln hat den insgesamt 154. Coronavirus-Fall vermeldet. Sechs der Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne. Viele Neu-Infizierte kamen laut Stadt aus ausländischen Risikogebieten. Das Gesundheitsamt ruft Menschen, die aus einem Gebiet mit erhöhtem Corona-Risiko – dazu gehören Italien, Iran, Provinz Hubei in China, Provinz Gyeongsangbuk-do in Südkorea, Region Grand Est in Frankreich, Tirol und Madrid – nach Köln kommen, daher dringend auf, sich freiwillig für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben.

In dem von der Stadt Köln, der Universitätsklinik Köln und der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen Infektionsschutzzentrum wurden am Freitag 280 Personen beraten und 220 getestet. Die Stadt richtet derzeit ein weiteres Infektionsschutzzentrums im Rechtsrheinischen ein, in dem Patienten beraten und getestet werden können.

Krisenstab der Stadt tagt wegen Kinderbetreuung

Am Samstag tagt der Krisenstab der Stadt und berät über das Verfahren für eine Notbetreuung von Schul- und Kindergartenkindern, deren Eltern in kritischen Infrastrukturen arbeiten und kein anderweitiges Betreuungsangebot organisieren können. Die Stadt Köln wird kurzfristig über das weitere Prozedere informieren. Das Gesundheitsamt ruft erneut dazu auf, soziale Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. Dies trägt wesentlich dazu bei, Infektionsketten zu durchbrechen und einer Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Kölner decken sich mit Lebensmitteln ein

Viele Kölner sind am Samstag in der Stadt unterwegs, um Lebensmittel einzukaufen. Die Mengen übersteigen ganz offensichtlich schon seit Tagen die normalen Rationen, denn in vielen Supermärkten fehlen Produkte wie Nudeln und Kartoffeln. Sogar Sechserträger Wasser werden geradezu „palettenweise“ gekauft. Vor einigen Aldi-Filialen, beispielsweise in Zollstock, haben sich lange Autoschlangen gebildet. Auch aus einem Nippeser Rewe-Markt wird berichtet, dass die Mitarbeiter es kaum schaffen, Obst und Gemüse nachzufüllen.

Kölner organisieren sich in Facebook-Gruppen

Das Coronavirus hat auch positive Nebeneffekte. In den sozialen Netzwerken, vor allem Facebook, gründen Kölnerinnen und Kölner Gruppen, die schnelle und unbürokratische Nachbarschaftshilfe während der Corona-Krise versprechen. Lesen Sie hier mehr.

Freitag, 13. März

Kitas in Köln am Montag und Dienstag zunächst geöffnet

Gute Nachrichten für alle Eltern: Trotz eines von der NRW-Landesregierung angekündigten Betretungsverbots sollen Kitas in Köln zu Beginn der kommenden Woche zunächst noch geöffnet bleiben.

Am Montag und Dienstag seien noch alle Kindertagesstätten offen, teilte die Stadt Köln in einer Pressemitteilung am Freitagabend mit. „Die Stadt appelliert jedoch an die Eltern, ihre Kinder auch schon an diesen beiden Tagen nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen“, hieß es.

Trotzdem können Eltern, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten und auf die Schnelle keine Betreuung organisieren können, die Notbetreuung am Montag und Dienstag in Anspruch nehmen. Auch die Kölner Schulen werden an diesen beiden Tagen noch geöffnet sein.

Am Samstagnachmittag will die Stadt Köln auf einer Pressekonferenz weitere Details zum Prozedere bekannt geben.

Schulen in NWR schließen

In Nordrhein-Westfalen schließen wegen des Coronavirus ab Montag alle Schulen. Das teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Düsseldorf mit. Am Montag und Dienstag stünden aber in den Schulen Lehrer bereit, um die Betreuung sicherzustellen. „Die schlechteste Betreuungsform ist, Kinder dann zu den Großeltern zu geben“, sagte Laschet. Die Eltern sollten die Übergangstage nutzen, um die Betreuung der Kinder zu organisieren.

Wegen der Coronavirus-Krise werden laut Laschet die Osterferien vorgezogen. Eigentlicher Ferienbeginn wäre der 6. April. Die Schulen bleiben bis zum 19. April dicht. An die Abiturienten gerichtet sagte Laschet, dass alle geplanten und nötigen Prüfungen wie etwa Vorklausuren „regulär“ abgeschlossen werden könnten.

Zahl der Infektionen in Köln auf 123 verdoppelt

Wie die Stadt Köln am frühen Freitagabend mitteilte, hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 123 erhöht. Noch am Donnerstag waren 65 Menschen bestätigt infiziert.

Stadt Köln schließt Museen

Der Krisenstab der Stadt Köln hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dass Museen, Bürgerhäuser, die VHS, die Stadtbibliothek sowie die Rheinische Musikschule ab Samstag, 14. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 schließen.

Die Krisenstab empfiehlt Trägern ähnlicher Einrichtungen, ihre Häuser ebenfalls zu schließen. Sportplätze und Sportanlagen bleiben derzeit noch geöffnet.

Uniklinik ergreift Maßnahmen

Unterdessen sagt die Uniklinik ab kommendem Montag alle Operationen ab, die nicht zwingend notwendig sind und nach dem Eingriff eine Behandlung auf der Intensivstation bedürfen. „Dadurch sollen Ressourcen für die Behandlung von Covid-19-Patienten geschaffen werden“, teilt die Uniklinik mit. Covid-19 ist die Lungenkrankheit, die durch das Coronavirus verursacht wird. Lebenswichtige und medizinisch dringend erforderliche Operationen würden weiterhin stattfinden, heißt es weiter.

Keine Führungen mehr im Kölner Dom

Das Domforum hat alle öffentlichen Führungen im Kölner Dom ab Samstag bis auf Weiteres abgesagt. Die Absage betrifft auch die Kinderführung, die für Sonntag (15. März) geplant war.

Konzerte von Nico Santos und Antilopen Gang verschoben

Aufgrund der aktuellen Auflagen in vielen Bundesländern entfallen die Konzerte der „Live On Tour - 2020“ von Nico Santos, darunter auch das in Köln geplante Gastspiel am 17. März im Palladium. Da soll nun am 8. Dezember (Dienstag) nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets bleiben auch für den neuen Ersatztermin gültig.

Das Konzert der deutschen Hip-Hop-Formation Antilopen Gang – eigentlich an diesem Samstag (14. März) im E-Werk – ist verschoben auf den 14. August an gleicher Stelle.

Live Music Hall sagt alle Veranstaltungen ab

Vorerst sind alle Konzerte und Partys in der Live Music Hall in Köln abgesagt. Das bestätigte der Betreiber Micki Pick am Donnerstagnachmittag gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Keine Fußballspiele

Der Fußballverband Mittelrhein hat den kompletten Spielbetrieb auf Verbands- und Kreisebene vorerst ausgesetzt. Die Regelung gilt für den Senioren- sowie Juniorenbereich bis zum 19. April 2020. Damit reagiert der Verband auf die wachsende Corona-Krise.

Die Absage gilt für den gesamten Spielbetrieb im Bereich der Frauen, Herren und Juniorinnen und Junioren. Dies umfasst Meisterschaftsspiele, Pokalspiele, Turniere, Spielfeste sowie Spiele der Futsal-Mittelrheinliga, der FVM-Liga inklusiv und des Ü-Freizeitfußballs.

Kein Kundenkontakt bei Lieferando

Die Mitarbeiter des Lieferdienstes Lieferando dürfen Pizza, Nudeln und Co. nur noch ohne direkten Kontakt mit den Kunden zustellen. Wie der Lieferdienst am Freitag mitteilt, werden die Lieferkuriere angewiesen, nur zu klingeln und dann den Lieferbeutel an der Tür zu lassen. Diese Maßnahme trifft nicht nur in Köln, sondern in ganz Europa in Kraft.

Abendgebet auf Facebook

Als Reaktion auf das Coronavirus überträgt der Jugendchor St. Stephan (Köln-Lindenthal) am Sonntag (15. März, 19 Uhr) ein musikalisches Abendgebet live auf Facebook. „Um Menschen, die zurzeit größere Menschenansammlungen vermeiden wollen, die Teilnahme an einem Gottesdienst zu ermöglichen”, heißt es in einer Mitteilung.

Kein Freitagsgebet in der Moschee

Gleichzeitig hat der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) entschieden, das Freitagsgebet in seinen Moscheen und den Unterricht am Wochenende auszusetzen. Anstatt des Freitagsgebetes verrichtet jeder Muslim für sich selbst das gewöhnliche Mittagsgebet.

Donnerstag, 12. März

In Köln sind im Vergleich zum Vortag elf neue Coronafälle bestätigt worden. Inzwischen sind es 65 – 60 davon sind in häuslicher vier in stationärer Quarantäne, eine Person ist geheilt entlassen worden.

Nach einem bestätigten Corona-Fall in der Schülerschaft der Gesamtschule Rodenkirchen bleibt noch am Freitag geschlossen, am Montag wird der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen, teilt die Stadt mit. Für eine komplette Jahrgangsstufe und zehn Lehrkräfte hat das Gesundheitsamt jedoch häusliche Quarantäne angeordnet, die auch nach dem kommenden Montag andauert. Die Situation an der Materusschule in Nippes, bei der ein Corona-Fall im Umfeld des Kollegiums auftrat, ist unverändert. Die Schule bleibt bis 20. März geschlossen.

Kölner Uniklinik muss OPs verschieben

Die Uniklinik hat angekündigt, „auch kurzfristig einzelne diagnostische Maßnahmen und therapeutische Eingriffe zu verschieben“. Das sei „leider unverzichtbar“, hieß es weiter. Die OP-Kapazitäten würden „tagesaktuell an die jeweilige Situation“ angepasst. Grund dafür sei das Coronavirus.

Auf diese „Herausforderung“ bereite sich die Uniklinik „vorsorglich stufenweise sowohl medizinisch, als auch organisatorisch und sogar baulich“ vor. Eine „bauliche“ Vorbereitung ist bereits erfolgt. Das von Uniklinik, Kassenärztlicher Vereinigung und Stadt betriebene Infektionsschutzzentrum auf dem Gelände der Uniklinik wurde laut Uniklinik in einem Gebäude untergebracht, dass eigentlich abgerissen werden sollte.Das Gebäude wurde jedoch innerhalb von 36 Stunden für das Infektionszentrum hergerichtet und ausgestattet.

Art Cologne wird verschoben

Die vom 23. bis 26.04.2020 geplante Art Cologne wird verschoben, das hat die Geschäftsführung der Kölnmesse am Donnerstag entschieden. Der neue Termin ist der 19. bis 22.11.2020 parallel zur Cologne Fine Art & Design in Köln.

Mehr dazu lesen Sie hier

Uni Köln verschiebt Semesterstart

Die Kölner Universität wird den Beginn des kommenden Semesters auf nach die Osterferien verschieben. Dies teilte Jürgen Rees, Sprecher der Hochschule, mit. Geplant war, dass das Sommersemester am 1. April starten sollte, Vorlesungen ab dem 6. April gehalten werden sollten.

Wann nun die Universität ihren Lehrbetrieb aufnimmt, ist unklar. Die Bundesländer Baden-Württemberg und Berlin hatten bereits angekündigt, dass die Semester erst nach den Ferien am 20. April beginnen sollten. Das wäre auch für die Uni Köln denkbar, hängt aber offenbar davon ab, wie sich die Corona-Epidemie entwickelt.

Mitarbeiter der Uni arbeiteten daran, Vorlesungen ins Internet auszulagern. „Ob das in der Fläche gelingt, steht aber noch nicht fest“, sagte Rees.

Auch im NRW-Wissenschaftsministerium denkt man offenbar über eine Verlegung des Semesterstarts an den Hochschulen nach. „Eine Verschiebung des Sommersemesters wie in Bayern und Baden-Württemberg ist eine denkbare Option, um die Ausbreitung des neuartigen Virus zu verlangsamen“, so Sprecher Jochen Mohr.

Das Wissenschaftsministerium bewerte tagesaktuell die Situation rund um das Thema „Corona“ und Auswirkungen auf die Hochschulen im Land. Hierbei stehe das Ministerium sowohl mit dem für den Gesundheitsschutz zuständigen Gesundheitsministerium als auch mit den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Austausch.

Die Uni Bonn kündigte an, Veranstaltung ab 100 Teilnehmern abzusagen, sagte Sprecher Andreas Archut dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Auch hier wird überlegt, den Semesterstart zu verschieben. Die Hochschule Bonn/Rhein-Sieg in St. Augustin, Hennef und Rheinbach hat öffentliche Veranstaltungen bis zum 5. April ganz abgesagt. Lehr- und Forschungsbetrieb liefen aber weiter, auch alle Prüfungen finden planmäßig statt.

Bühnen Köln und Philharmonie sagen Veranstaltungen ab

Die Kölner Philharmonie und die Bühnen Köln sagen bis einschließlich Karfreitag (10. April) alle Konzerte, Aufführungen und sonstige Veranstaltungen ab. Das teilte die Stadt am Donnerstagmittag mit.

Hier lesen Sie mehr: Karte zur Übersicht – Wie sich die Corona-Fälle in NRW verteilen

Bereits erworbene Karten für Veranstaltungen, die in diesen Zeitraum fallen, können kostenlos gegen spätere Termine oder Gutscheine getauscht werden, oder der Kaufpreis wird zurückerstattet. Abonnenten werden gesondert benachrichtigt. Die städtischen Museen, Bibliotheken und das Historische Archiv bleiben geöffnet.

Basteilauf Köln fällt aus

Der Basteilauf, der am 29. März in Köln stattfinden sollte, fällt aus. Das hat der Veranstalter am Donnerstag mitgeteilt. Teilnehmer würden in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen per Mail informiert, heißt es.

Kölner Grüne sagen Parteitag ab

Nach der Kölner CDU sagen auch die Grünen ihren für Samstag und Sonntag geplanten Parteitag ab. Auf der Kreismitgliederversammlung sollte es um die Aufstellung der Ratsreserveliste gehen. „Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, die uns nicht leichtgefallen ist. Wir bekennen uns damit zu unserer Verantwortung, gerade für unsere Mitglieder, die den Risikogruppen angehören und die wir mit dieser Entscheidung schützen wollen“, teilten die Vorsitzenden Katja Trompeter und Frank Jablonski mit.

Mittwoch, 11. März

Kölner Kliniken schränken Besuche stark ein

Um das Übertragungsrisiko mit dem Coronavirus zu senken, schränken die Kliniken der Stadt Köln ihre Besuchsregelungen stark ein. Bei Kindern dürfen nur noch die direkten Bezugspersonen zu Besuch kommen, bei Erwachsenen nur eine Person pro Tag. Grundsätzlich bitten die Kliniken darum, auf Besuche so weit wie möglich zu verzichten, sagte eine Sprecherin dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Regelung gilt für das Klinikum Holweide, das Klinikum Merheim und die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße.

Stadt bestätigt 54. Corona-Fall in Köln – Gesamtschule geschlossen

In Köln sind mittlerweile 54 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag in einer offiziellen Meldung mit. Von den bestätigten Fällen seien derzeit 53 in Quarantäne – 48 in häuslicher und fünf in stationärer. Eine Person sei bereits aus der Quarantäne entlassen worden.

Auch in der Gesamtschule Rodenkirchen gibt es seit Mittwoch einen bestätigten Corona-Fall. Dabei soll es sich um einen Schüler handeln. Um weitere Ermittlungen des Gesundheitsamtes zu ermöglichen, soll die Schule in der Sürther Straße bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben.

E-Werk und Palladium sagen fast alle Konzerte ab

In den Mülheimer Konzerthallen Palladium und E-Werk sind alle bis Mitte April geplanten Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt oder verschoben worden. Auftritte mit weniger als 1000 verkauften Tickets würden aber stattfinden, sagte Geschäftsführer Wilhelm Wirtz am Mittwoch. Dabei handele es sich größtenteils um bestuhlte Veranstaltungen. Im Palladium waren unter anderem Auftritte von Fritz Kalkbrenner (14. März), The Script (16. März) und Nico Santos (17. März) geplant. Im E-Werk sollten Max Herre (16. März), 2raumwohung (19. März) und andere Künstler auf der Bühne zu sehen sein. Schon am Dienstag waren in Kölns größter Mehrzweckhalle, der Lanxess-Arena, alle Veranstaltungen bis Ostern gestrichen worden.

Die Betreiber der Ehrenfelder Live Music Hall teilten mit, dass alle geplanten Konzerte und Partys stattfinden werden. Allerdings sollen nicht mehr als 1000 Besucher zugelassen werden.

Filiale der Deutschen Bank blieb wegen Corona-Falls geschlossen

Wegen eines bestätigten Coronavirus-Falls ist die Filiale der Deutschen Bank am Hohenzollernring am Montag geschlossen geblieben. Wie ein Konzernsprecher mitteilte, habe sich ein infizierter Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt, ebenso alle anderen Angestellten in der Filiale. Außerdem wurden alle Kunden informiert, die in der vergangenen Woche mit dem Mann in engeren Kontakt gekommen waren – beispielsweise bei einem Beratungsgespräch. Die Filiale wurde grundgereinigt und am Dienstag mit Ersatzpersonal aus umliegenden Geschäftsstellen wieder eröffnet.

Mitarbeiter der Uni Köln mit Coronavirus infiziert

An der Uni Köln ist ein Corona-Fall bekannt geworden. Wie die Hochschule mitteilte, wurde ein Mitarbeiter aus der Zentralverwaltung positiv auf den Erreger getestet. Das Gesundheitsamt sei informiert worden, der Mitarbeiter befinde sich derzeit in Quarantäne, sagte ein Sprecher. Kontaktpersonen seien identifiziert worden, sie blieben vorsorglich zuhause und ließen sich testen. Dazu, wie es dem Mitarbeiter derzeit gehe, machte die Universität keine Angaben.

Einige Veranstaltungen wurden an der Uni abgesagt, darunter die Diskussion zu „EU aktuell: Europa und Russland – eine Hassliebe“ am 13. März, der „Internationale Tag der Mathematik“ am 14. März und der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften am 15. März. Veranstaltungen ab 1000 Menschen sollen generell möglichst abgesagt werden, so die Unileitung.

Zuvor hatte die Leitung der Hochschule informiert, dass Dienstreisen in Risikogebiete nicht mehr genehmigt werden. Lehr- und Studienveranstaltungen sowie Prüfungen finden aber wie geplant statt. Dozenten werden jedoch gebeten, Materialien zu Präsenzveranstaltungen online zur Verfügung zu stellen und bei Terminvergaben Rücksicht auf besondere Situationen der Studierenden zu nehmen, die wegen einer Karenzzeit nicht an die Universität kommen.

Stadt Köln bestätigt 51. Corona-Fall

In Köln gibt es aktuell 51 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das teilte die Stadt am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus mit. 162 Kölner befänden sich derzeit in häuslicher, vier weitere in stationärer Quarantäne. Eine 84 Jahre alte Frau liege auf der Intensivstation, könne aber voraussichtlich schon bald wieder entlassen werden, so Gesundheitsamt-Leiter Johannes Nießen. „Die Stadt ist darauf vorbereitet, künftig auch noch mehr Leute stationär aufzunehmen“, betonte Gesundheitsdezernent Harald Rau.

Bei der Pressekonferenz im Historischen Rathaus: Gesundheitsdezernent Harald Rau (v.l.), OB Henriette Reker, Gesundheitsamt-Leiter Johannes Nießen, Stadtdirektor Stephan Keller und Stadtsprecher Alexander Vogel Martina Goyert Foto:

Insgesamt vier Schulen sind derzeit von Corona-Fällen betroffen. Bei drei Schulen habe es gereicht, einzelne Klassen nach Hause zu schicken. Die Maternus-Grundschule in Köln-Nippes bleibt hingegen bis zum 20. März komplett geschlossen.

„Die Lage ist ernst. Wir wissen nicht, wie sie sich entwickelt“, so OB Henriette Reker. Jedoch sei sie sich sicher, „dass wir die Herausforderung meistern werden“. Daher teilte Stadtdirektor Stephan Keller mit, dass der Krisenstab der Stadt Köln nicht wie bisher nur sporadisch, sondern ab sofort jeden zweiten Tag tage.

Kölner Frühlingslauf der Deutschen Sporthochschule verschoben

Der Kölner Frühlingslauf der Deutschen Sporthochschule (Spoho) im Stadtwald in Köln-Lindenthal am 22. März ist auf den Herbst verschoben. „Wegen der aktuellen Entwicklung durch die Ausbreitung des Coronavirus“ sei der 11. Oktober als neuer Termin festgelegt worden, teilt das ausrichtenden Leichtathletik-Team der Spoho mit.

Mit der Verschiebung hielten sich die Organisatoren an die Empfehlungen und Vorgaben der Bundes- und Landesbehörden, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, denn es hätten sich bereits mehr als 1000 Sportler für den Lauf gemeldet. „Im Sinne eines verantwortungsbewussten Handelns sind wir von der Richtigkeit dieser Maßnahme überzeugt“, sagt das Leichtathletik-Team.

Die Veranstalter bieten angemeldeten Sportler an, ihre Registrieren auf den neuen Termin im Oktober zu übertragen.

Dienstag, 10. März

43 Infektionen mit dem Coronavirus

Am späten Dienstagnachmittag hat die Stadt den insgesamt 43. Fall einer Infektion mit dem Coronavirus auf ihrem Gebiet bestätigt. Das ist ein Anstieg um zehn Fälle seit Montag. 42 der 43 Patienten befinden sich noch in Quarantäne, 38 davon sind zuhause, vier werden stationär in Krankenhäusern behandelt.

Stadt Köln verbietet Großveranstaltungen bis 10. April

Die Kölner Stadtverwaltung hat sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ab sofort bis einschließlich 10. April verboten. Die Landesregierung hatte das Verbot am Dienstag erlassen, die Stadt dann entschieden, den Zeitraum „zunächst“ bis zum 10. April festzulegen.

Konzert des Gürzenich-Orchesters Köln findet ohne Publikum statt

Das Konzert des Gürzenich-Orchesters Köln mit Werken von Hector Berlioz und Charles Iveswird wird am heutigen Dienstag ohne Publikum stattfinden. Dirigent Sylvain Cambreling und Antoine Tamestit an der Viola werden gemeinsam mit den Mitgliedern des Orchesters per Livestream zu erleben sein. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird von Patrick Hahn, Dramaturg des Gürzenich-Orchesters, moderiert. Der Link zum Livestream lautet: www.guerzenich-orchester.de/livestream.

Hintergrund der Absage: Die Landesregierung NRW hat am Dienstag um 15 Uhr einen Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen herausgegeben. Darin heißt es, dass „die örtlichen Behörden Veranstaltungen mit mehr als tausend zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern grundsätzlich absagen“ sollen. Die bevorstehenden Kammerkonzerte des Gürzenich-Orchesters werden voraussichtlich stattfinden.

Ob, und unter welchen Umständen die kommenden Abonnementkonzerte am 29./30./31. März durchführbar sind, wird zeitnah mitgeteilt. Karteninhabern wird eine Kostenerstattung für die betreffenden Konzerte angeboten. Die Betroffenen mögen sich, teilt das Gürzenich-Orchester mit, an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden, an der sie ihre Karten erworben haben.

Konzerte in Kölner Lanxess-Arena werden vorerst abgesagt

Nachdem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstag in Düsseldorf verkündet hat, dass wegen des Coronavirus' ab sofort Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden müssen, reagiert auch Lanxess-Arena-Chef Stefan Löcher. Der Veranstaltungsbetrieb in der Kölner Arena wird vorerst pausieren. Löcher könne die Entscheidung der Politik grundsätzlich nachvollziehen, dennoch bedaure er es „für all unsere Gäste, die sich seit Monaten auf die Konzerte und Shows gefreut haben“.

Verfolgen Sie hier alle weltweiten Ereignisse rund um das grassierende Coronavirus im Newsblog.

Er sei aber zuversichtlich, „die Großzahl der betroffenen Veranstaltungen“ nachzuholen. „Für uns ist der wirtschaftliche Schaden natürlich immens, da enorm hohe Fixkosten für den Betrieb unserer hundertprozentig privatwirtschaftlich betriebenen Arena anfallen und wir bis auf Weiteres ohne Einnahmen dastehen“, so Löcher.

Betroffen von der Absage sind in dieser Woche etwa das ausverkaufte Konzert der Kölner Band AnnenMayKantereit sowie Shows von den Musikern James Blunt und Carlos Santana. Tickets für Veranstaltungen, für die kein Ersatztermin gefunden werden kann, sollen durch den jeweiligen Veranstalter erstattet werden.

Städtetag NRW erleichtert über Corona-Erlass der Landesregierung

„Der Städtetag NRW ist erleichtert über den heutigen Corona-Erlass der Landesregierung“, sagt Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW. Damit erhielten die Gesundheitsämter konkrete Vorgaben, was „rechtssichere Entscheidungen“ erleichtere. Denn: „Die Kommunen bleiben dafür verantwortlich, vor Ort Veranstaltungen konkret zu prüfen, gegebenenfalls abzusagen oder für ihre Durchführung Auflagen zu formulieren“, sagt Dedy weiter. Der Städtetag gehe davon aus, dass auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen abgesagt werden, wenn etwa durch die Art der Veranstaltung ein zu hohes Ansteckungsrisiko zu erwarten wäre. „Entscheidend ist letztlich immer die Risikoeinschätzung vor Ort“, sagt Dedy.

Kölner CDU sagt Parteitag ab

„Aufgrund der Bedrohungslage durch das Coronavirus“ hat die Kölner CDU ihren Parteitag am kommenden Samstag abgesagt. Der Parteitag sollte im Konferenzzentrum des Technologieparks stattfinden. Unter anderem wollten die Mitglieder den Kreisparteivorstand und neue Delegierte für den Bundesparteitag der CDU wählen.

Kölner Literaturfestival lit.Cologne vollständig abgesagt

Das Literaturfestival lit.Cologne, das vom 10. bis 21. März in Köln stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier: Wegen Coronavirus – Kölner Literaturfestival lit.Cologne vollständig abgesagt

Corona-Fall bestätigt sich: Maternus-Grundschule in Köln-Nippes bleibt geschlossen

Wegen des bestätigten Corona-Falls an der KGS Bülowstraße in Nippes bleibt die Schule bis zum 20. März geschlossen. Das teilte Gesundheitsamt nach Ermittlungen im Schulumfeld am Dienstagabend mit. Alle Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium und die weiteren an der Schule Beschäftigten stehen unter häuslicher Quarantäne, teilte das Amt weiter mit. Eltern oder Geschwister der Schüler sind aber nicht von der Quarantäne betroffen.

Noch im Laufe des Nachmittags sollen die konkreten Maßnahmen und weitere Details zur Schließung bekannt gegeben werden.

Auftaktveranstaltung der Lit.Cologne abgesagt

Die für Dienstagabend geplante Auftaktveranstaltung des Literaturfestivals Lit.Cologne ist abgesagt worden. Die Gala mit der Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises sollte in einem etwa 600 Plätze umfassenden Saal des WDR-Funkhauses stattfinden. Der Sender teilte am Dienstag jedoch mit, die Gala finde „zum Schutz der Besucher*innen vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus“ nicht statt. „Zu dieser Vorsichtsmaßnahme hat sich der WDR nach ausgiebiger Beratung entschieden.“ Nach den aktuell veröffentlichten Kriterien der Stadt Köln gehöre die mehrere Stunden dauernde Preisverleihung mit Empfang „zu den hoch risikoreichen Veranstaltungen“. Hinzu komme, dass mehrere Preisträger und Preisträgerinnen sowie Jurymitglieder im Vorfeld abgesagt hätten.

Montag, 9. März

Stadt entscheidet am Dienstagnachmittag über möglichen Ausfall von Veranstaltungen

Wie viele Veranstaltungen in den nächsten Wochen nicht stattfinden, wird sich für Köln am heutigen Dienstag entscheiden: Am Nachmittag gibt ein Krisenstab bekannt, wie die Stadt mit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn umgeht, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bis auf Weiteres abzusagen. Der Verzicht auf die lit.Cologne-Veranstaltung am Donnerstag im Kölner Dom könnte der Anfang eines stark eingeschränkten Sport- und Kulturkalenders sein. Diskutiert hat der Krisenstab auch generell über Veranstaltungen, bei denen viele Menschen auf engem Raum zusammentreffen.

Vereidigung neuer Kommissaranwärter in Lanxess-Arena abgesagt

Die traditionelle Vereidigung der neuen Kommissaranwärter in der Kölner Lanxess-Arena ist auf Weisung von Innenminister Herbert Reul (CDU) abgesagt worden. Das bestätigte ein Sprecher am Montag. Im vergangenen Jahr waren 2300 junge Beamte vereidigt worden, zudem kamen 10.000 Gäste in die Lanxess-Arena. Eine ähnliche Besucherzahl wurde auch bei der aktuellen Vereidigung am 26. März erwartet. Weit mehr als die 1000 Menschen, ab der zurzeit vom Bundesgesundheitsministerium von Großveranstaltungen abgeraten wird. Für Minister Reul gehe die Gesundheit aller Beteiligter vor, sagte der Ministeriumssprecher – daher habe er die Vereidigung absagen lassen. Einen Nachholtermin gebe es noch nicht, er soll aber im Sommer liegen, wenn die aktuelle Lage sich bis dahin wieder beruhigt hat.

Maternus-Grundschule in Köln-Nippes bleibt Dienstag geschlossen

Die Maternus-Grundschule im Kölner Stadtteil Nippes ist seit Montag geschlossen und werde das auch am Dienstag noch bleiben. Grund dafür sei ein Corona-Fall, der im näheren Umkreis des Kollegiums aufgetreten ist, teilte die Schule am Montag auf ihrer Homepage mit. Am Montagabend bestätigte die Stadt den Verdachtsfall. Nun soll das Gesundheitsamt am Dienstag die Ermittlungen im Schulumfeld ausweiten und im Anschluss über weitere Maßnahmen entscheiden, heißt es von Seiten der Stadt.

Lit.Cologne: Domlesung wegen Coronavirus abgesagt

Eine für diesen Donnerstag geplante Lit.Cologne-Lesung im Kölner Dom ist unter Hinweis auf die Coronavirus-Epidemie abgesagt worden. Die Entscheidung falle ihm „unendlich schwer“, teilte Dompropst Gerd Bachner am Montag mit. „Aber mit Blick auf die aktuelle Situation wollen wir nicht zögerlich reagieren und der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers folgen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen.“ Zu der Lesung mit Texten von Bert Brecht und Dietrich Bonhoeffer waren 1500 Besucher erwartet worden.

33 Corona-Infektionen in Köln bestätigt

In Köln gibt es derzeit 33 Menschen, die an dem Coronavirus erkrankt sind, das teilte die Stadt am Montagnachmittag in einer offiziellen Meldung mit. Von den bestätigten Fällen befinden sich 31 in häuslicher und einer in stationärer Quarantäne.

Bei der Kölner Berufsfeuerwehr sind bislang fünf Mitarbeiter auf zwei unterschiedlichen Wachen erkrankt, Die Kontaktpersonen wurden aus dem Dienst genommen, die jeweils zuständigen Gesundheitsämter informiert. „Die Kölner Feuerwehr ist weiterhin komplett einsatzfähig“, so ein Sprecher.

Chemie-Konzern Lanxess bestätigt Corona-Fall in Köln

Eine Mitarbeiterin des Chemie-Konzerns Lanxess ist am Coronavirus erkrankt, das teilte ein Sprecher am Montag auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit. Die Frau, die am Kölner Standort arbeitet, zeige nur leichte Symptome und befinde sich nun in häuslicher Quarantäne. 13 weitere Mitarbeiter, die mir ihr Kontakt hatten, seien bisher symptomfrei, würden aber vorsorglich von zu Hause aus arbeiten. „Der Konzern hat eine Steuerungsgruppe aktiviert, die die Entwicklungen kontinuierlich verfolgt und alle notwendigen Maßnahmen plant und steuert“, so der Sprecher.

KVB bereiten sich mit Pandemie-Plan auf Corona-Verbreitung vor

Mit einem Pandemie-Plan haben sich Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) auf eine möglicherweise dramatische Verbreitung des Coronavirus‘ vorbereitet. Aktiviert würden die darin beschriebenen Maßnahmen nach Absprache mit den Behörden, sagte Unternehmenssprecher Matthias Pesch dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Aktuell gebe es „keine Veranlassung, das öffentliche Leben und damit den ÖPNV einzuschränken“. Die KVB stünden in „engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt“, so Pesch. „Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit als „mäßig“ ein.“

Hier lesen Sie mehr: Kontakt zu Corona-Patientin – Kölnerin stellt sich nach Telefon-Odyssee unter Quarantäne

Der Pandemieplan sieht unter anderem vor, dass bei sehr hohem Krankenstand ein Notfahrplan in Kraft tritt. Keine Angaben macht die KVB vorläufig darüber, was das für den öffentlichen Nahverkehr in Köln und der Region bedeuten würde. „Unser Ziel ist es, den Bus- und Bahnverkehr so lange wie möglich aufrecht zu erhalten“, sagte Pesch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in „einem ausführlichen Schreiben auf die hygienischen Vorsorgemaßnahmen und das Vorgehen in einem Verdachtsfall hingewiesen“ worden.

Im vergangenen Jahr haben die KVB-Bahnen und -Busse 286 Millionen Menschen transportiert – ein Rekord. Matthias Heinekamp Foto:

„Weiter haben wir Flaschen mit Desinfektionsmittel für unsere Fahrerinnen und Fahrer bestellt; wir prüfen Möglichkeiten, wie der Fahrerstand unserer Bus- und Stadtbahnfahrer noch besser geschützt werden kann, und wollen darüber hinaus die Möglichkeiten zum Homeoffice für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung erweitern.“

Konzerte in Kölner Lanxess-Arena sollen weiterhin stattfinden

Konzerte in der Deutzer Lanxess-Arena sollen trotz der Ausbreitung des Coronavirus‘ bis auf Weiteres stattfinden. „Solange es keine Verfügung des Landes oder des Gesundheitsamtes gibt, planen wir keine Absagen“, sagte Arena-Chef Stefan Löcher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Sollte es eine solche behördliche Anweisung geben, käme man der aber nach, so Löcher. In dem Fall wolle die Arena versuchen, Nachholtermine zu finden, was bei internationalen Künstlern, die weltweit auf Tour sind, aber schwierig werde. Tickets würden je nach Ausfallversicherung des Veranstalters zumindest zum Teil erstattet.

Löcher beobachtet, dass die Fans trotz der Epidemie weiterhin die Veranstaltungen in der Arena besuchen wollen. „Zwei bis drei Prozent der Tickets werden nicht genutzt, das ist aber ein normaler Wert“, so Löcher. Am kommenden Freitag ist ein Konzert der Kölner Band AnnenMayKantereit in der Arena geplant. Am Samstag steht ein Star-Wars-Konzert mit einem Live-Orchester auf dem Programm, am Dienstag kommt Sänger James Blunt.

Lüttich-Kaserne in Köln wegen Corona-Fall geschlossen

Wegen eines mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Soldaten ist die Kölner Lüttich-Kaserne am Montag geschlossen worden. Vorsorglich wurden zudem etwa 100 Kontaktpersonen unter häusliche Quarantäne gestellt, wie ein Sprecher am Montag sagte. In der Kaserne ist das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr untergebracht. Für zunächst zwei Tage soll der Dienstbetrieb in der Kaserne eingestellt werden.

Kölner Rennverein verkauft wegen Coronavirus nur 1000 Tickets

Der Start in die „Grüne Saison“ der Galopper soll trotz der Ausbreitung des Coronavirus wie geplant stattfinden, allerdings wird der Kölner Rennverein die Zuschauerzahl für die Veranstaltung am 15. März auf 1000 Besucher begrenzen. Eintrittskarten können nur online erworben werden. „Es gibt keinen Eintrittskartenverkauf an der Tageskasse“, erklärte Geschäftsführer Philipp Hein. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag erklärt, dass er eine Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern befürworte. Das Land Nordrhein-Westfalen will diese Empfehlung umsetzen. Der Renntag am kommenden Sonntag in Köln ist der offizielle Start in die Saison auf Rasen, bisher wurde auf der Sandbahn in Dortmund galoppiert.

Sonntag, 8. März

Kölner AWB bestätigen ersten Corona-Fall

Wie die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) am Sonntag bestätigten, hat sich ein Verdachtsfall im Unternehmen bestätigt. Ein weiterer Mitarbeiter hat sich mit einem positiven Befund gemeldet. Beide arbeiten im Bereich der Abfallwirtschaft, beide befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Um das Risiko weiterer Infektionen zu vermeiden, wurden sieben Mitarbeiter aus dem engsten Umfeld vorsorglich aus dem Dienst genommen.

Wie die AWB mitteilen, werden nach aktuellem Stand die Leistungen des Unternehmens voll erbracht. Ob allerdings weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, hänge von der Entwicklung der nächsten Tage und Wochen ab.

Lanxess-Arena-Chef reagiert auf mögliche Veranstaltungsabsagen

Der Geschäftsführer der Kölner Lanxess-Arena, Stefan Löcher, sieht Absagen von Großveranstaltungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie kritisch. „Sollten wir gezwungen sein, Veranstaltungen abzusagen, wären die Folgen für uns dramatisch“, sagte Stefan Löcher, Geschäftsführer der Lanxess-Arena, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Ganz abgesehen davon, dass es so gut wie unmöglich sei, Nachfolgetermine mit den Künstlern für die ausgefallenen Veranstaltungen zu finden, stelle sich die Frage, wer für die finanziellen Ausfälle geradestehe.

„Das wird uns ein Vermögen kosten. Da es sich hier um höhere Gewalt dreht, werden wir keinen Ausgleich durch Versicherungen erhalten“, sagte Löcher. Zuvor hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt, NRW wolle der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn folgen und Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst absagen.

30 Corona-Infektionen in Köln bestätigt

Mit Stand heute gibt es auf dem Gebiet der Stadt Köln den insgesamt 30. bestätigten Coronavirus-Fall. Das teilte die Pressestelle der Stadt am Sonntagnachmittag mit. Darunter sind derzeit noch 29 in Quarantäne – 28 in häuslicher und ein Fall in stationärer. Die überwiegende Zahl der Fälle hat einen Bezug zum Kontext Heinsberg.

Im dem gemeinsam von Universitätsklinik Köln, Kassenärztlicher Vereinigung und Gesundheitsamt Köln betriebenen Infektionsschutzzentrum auf dem Gelände der Universitätsklinik Köln haben von Montag, 2. März 2020, bis Freitag, 6. März 310 Personen nach Rücksprache mit ihrem Hausarzt das Infektionsschutzzentrum aufgesucht und sind dort beraten und bei einem begründeten Verdacht getestet worden.

Diskussion über Großveranstaltungen

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus COVID-19 gibt es derzeit eine Diskussion über die Durchführung von Veranstaltungen, bei denen viele Menschen auf engem Raum zusammentreffen. Der Krisenstab der Stadt Köln hat auf Basis der Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts eine Checkliste für Veranstalter zur Gesundheitsrisiko-Einschätzung von Veranstaltungen entwickeln lassen. Sie ist unter www.stadt-koeln.de für Veranstalter und Besitzer von Veranstaltungsräumen abrufbar.

Samstag, 7. März

29 Fälle in Köln bestätigt

Auf dem Gebiet der Stadt Köln gibt es derzeit 29 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das teilte die Pressestelle der Stadt am Samstagnachmittag mit. Demnach sei am Samstag zum ersten Mal bei einem der bestätigten Fälle die häusliche Quarantäne aufgehoben worden. Es befinden sich weiterhin 27 Personen in häuslicher und eine Person in stationärer Quarantäne.

310 Personen haben nach Rücksprache mit ihrem Hausarzt das Infektionszentrum der Stadt aufgesucht. Dort wurden sie beraten und bei begründeten Verdacht auf das Virus getestet. Das Infektionsschutzzentrum wird seit Montag, dem 2. März 2020 gemeinsam von Universitätsklinik Köln, Kassenärztlicher Vereinigung und Gesundheitsamt Köln betrieben (hier lesen Sie mehr).

Coronavirus bei Feuerwachen in Köln

Das Coronavirus beschäftigt weiterhin die Feuerwehr Köln. Vier Mitarbeiter der Feuerwache 5 in Weidenpesch seien nach wie vor erkrankt, teilte die Stadt Köln am Samstagnachmittag mit. 30 Kollegen befinden sich in Quarantäne.

Ein Mitarbeiter der Feuerwache 8 in Ostheim, der nicht in Köln lebt, ist ebenso erkrankt. 18 seiner Kollegen der wurden aus dem Dienst genommen. Da er keine Symptome zeigte und sich gesund fühlte, trat er seine reguläre Dienstschicht an. Erst wenige Tage später zeigte er Erkältungssymptome und wurde vom Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt. Seine Infektion ist auf den Kreis Heinsberg zurückzuführen. Die personellen Kompensationsmaßnahmen laufen, die Kölner Feuerwehr ist weiterhin komplett einsatzfähig.

Mitglied des WDR-Rundfunkrats positiv auf das Coronavirus getestet

Ein Mitglied des WDR-Rundfunkrats ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks (WDR) auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Samstag mitteilte, habe die Geschäftsstelle des Rundfunkrats nach Bekanntwerden des Falls alle angeschrieben, die an der vergangenen Rundfunkratsitzung teilgenommen hatten.

Das WDR-Gebäude in Köln. picture alliance / Oliver Berg/d Foto:

In Absprache mit dem WDR-Betriebsarzt seien darin auch unterschiedliche Verhaltensregeln für die weiteren Anwesenden der Rundfunkratsitzung formuliert worden – je nach Kontaktintensität. Mitarbeiter des WDR würden fortlaufend im Intranet und per E-Mail über den aktuellen Stand sowie über Hygienemaßnahmen, Prävention und Verhalten im Verdachtsfall informiert. Zum Gesundheitszustand der infizierten Person und zum Zeitpunkt der Feststellung wurden am Samstag keine Angaben gemacht.

Informationsveranstaltung im Alten Pfandhaus abgesagt

Die Informationsveranstaltung „Soziale Erhaltungssatzung Severinsviertel“, die für Montag, 9. März, 19 Uhr, im Alten Pfandhaus im Kartäuserwall 20, geplant war, wurde abgesagt. Wie die Stadt Köln am Samstagmorgen bekanntgab, hat das Gesundheitsamt „nach einer individuellen Risikoanalyse der Corona-Thematik“ die Absage empfohlen, um vermeidbare Risiken auszuschließen. Die Veranstaltung soll nachgeholt werden. Ein Ersatztermin wird zu einem späteren Zeitpunkt noch bekanntgegeben.

Freitag, 6. März

Versorgungsengpässe in Uniklinik Köln

Die Universitätsklinik Köln klagt über massive Versorgungsengpässe bei medizinischem Material wie Mundschutzmasken für den Operationsbereich. Nachschub sei derzeit äußerst schwer zu bekommen, sagte ein Sprecher der Uniklinik auf Anfrage.

Die Uniklinik habe mit der weltweit schwierigen Versorgungssituation bei diesen aktuell so begehrten Materialien zu kämpfen. Die rund 11.000 Mitarbeiter der Uniklinik seien angewiesen worden, sparsam mit Mundschutzmasken und anderem medizinischem Material umzugehen.

Ford-Werke in Köln haben ersten Corona-Fall

Bei rund 18.000 Mitarbeitern war es nur ein Frage der Zeit: Die Ford-Werke in Köln haben den ersten Corona-Fall. Der Erkrankte arbeitet in der Produktentwicklung in Köln-Merkenich. Er war bereits eine Woche zu Hause in Selbstquarantäne. Nun ergab ein Test, dass er mit dem Virus infiziert ist.

Man habe nun in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und entsprechend der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts entsprechende Maßnahmen eingeleitet, sagte Ford-Sprecher Ralph Caba. Rund 30 Kollegen des betroffenen Mannes müssen nun ebenfalls zu Hause bleiben.

Gestern Nachmittag wurden die Ford-Mitarbeiter informiert. Ford hat schon seit mehreren Wochen Präventivmaßnahmen eingeführt. Dienstreisen wurden abgesagt, Rückkehrer aus betroffenen Gebieten mussten zu Hause bleiben.

19 bestätigte Corona-Fälle in Köln

In Köln ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Freitag auf 19 gestiegen. Das sind vier mehr als am Vortag. Acht der Fälle haben einen Bezug nach Heinsberg, sieben ins Ausland. Bei vier Fällen ist der Bezug nicht bekannt. Alle Erkrankten werden durch das Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne betreut.

Drive-in-Schalter für Corona-Tests in Köln gefordert

Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Köln, fordert Drive-in-Schalter, um Abstriche für Corona-Tests zu nehmen. Die Patienten könnten – nach telefonischer Terminabsprache – mit dem eigenen Auto etwa auf einem ausgewiesenen Parkplatz vorfahren. Sie könnten im Wagen sitzenbleiben, von medizinischem Personal ein Abstrichröhrchen gereicht bekommen, den Abstrich selbst durchführen und im Anschluss sofort wieder nach Hause fahren. Auf einem auf die Motorhaube gestellten Laptop soll ein Video erläutern, wie der Abstrich genommen werden muss.

Das hätte den Vorteil, dass Patienten, wenn sie denn tatsächlich das Coronavirus in sich tragen, kaum in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Zudem müsste das medizinische Personal keine Schutzanzüge tragen. Ein solches „Corona-Drive-in“ gibt es bereits unter anderem an der Kreisklinik im hessischen Groß-Gerau und in Südkorea.

Stadt Köln erarbeitet Checkliste für Großveranstaltungen

Die Stadtverwaltung hat eine Checkliste für Veranstalter erarbeitet, bei deren Events viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Mit der Liste sollen sie selbst entscheiden, ob sie die Durchführung ihrer Veranstaltung bei der derzeitigen Corona-Lage verantworten können. Die Checkliste erfragt unter anderem die erwartete Anzahl an Teilnehmern, ob Personen aus Risikogebieten anreisen oder die Besucher eng beieinander stehen oder in Sitzreihen Platz nehmen.

Die Checkliste ist für Veranstalter oder Besitzer von Veranstaltungsräumen auf der Internetseite der Stadt abrufbar. Die Verwaltung bittet Veranstalter, die ihr Ereignis trotz einem laut Checkliste hohen Risiko durchführen wollen, zuvor mit dem Gesundheitsamt der Stadt Köln per Mail in Kontakt zu treten: veranstaltungsberatung@stadt-koeln.de.

Auch das Robert-Koch-Institut hat Empfehlungen für Veranstalter. Unter anderem sollen sie für eine gute Belüftung sorgen, bei Bedarf die Teilnehmerzahl reduzieren oder Personen mit Symptomen von Atemwegserkrankungen nicht hineinlassen.

Kölner Gesundheitsamt erhält viele Anfragen zu Schutzkleidung

Beim Gesundheitsamt der Stadt Köln gehen derzeit viele Anfragen zu Schutzkleidung und Schutzmasken ein, da das Landesministerium angekündigt hat, eine Million Schutzmasken für Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeheime zu kaufen. Über den Verteilmechanismus von Schutzkleidung und Schutzmasken ist jedoch noch keine abschließende Entscheidung getroffen worden, betont die Stadtverwaltung.

Corona-Verdachtsfall bei den AWB in Köln

Bei den Kölner Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB) gibt es ein Corona-Verdachtsfall. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ von dem städtischen Unternehmen erfuhr, ist die Erkrankung des Mitarbeiters noch nicht bestätigt. AWB-Kollegen, die mit dem Mann in direktem Kontakt standen, wurden nach Hause geschickt und sollen sich beim Gesundheitsamts melden, hieß es weiter. Für alle anderen Mitarbeiter bestehe derzeit kein Anlass zur Sorge, sagten die AWB. Die Abfallbeseitigung in Köln am kommenden Montag sei sichergestellt, notfalls würden vereinzelte Mitarbeiter der Straßenreinigung die Kollegen der Müllabfuhr unterstützen.

Donnerstag, 5. März

Stadt Köln bestätigt drei weitere Coronavirus-Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Köln ist am Donnerstag um drei auf nun 15 gestiegen. Sieben der Fälle haben einen Bezug nach Heinsberg, vier ins Ausland. Bei einem Fall ist der Bezug nicht bekannt, bei drei Fällen laufen noch die Ermittlungen nach dem Ursprung der Infektion, teilte die Stadt mit. Die Personen würden vom Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne betreut.

In dem gemeinsam von Uniklinik, kassenärztlicher Vereinigung und Gesundheitsamt betriebenen Infektionsschutzzentrum auf dem Gelände der Uniklinik sind seit Montag 246 Personen auf das Coronavirus getestet worden. Zu den Ergebnissen machte die Stadt zunächst keine Angaben.

Mitarbeiter der Feuerwache Weidenpesch noch immer krank

In der Feuerwache Weidenpesch sind nach wie vor vier Mitarbeiter bestätigt erkrankt. 30 weitere Mitarbeiter oder Kontaktpersonen wurden aus dem Dienst genommen. Die Feuerwache sei dennoch komplett handlungsfähig, sagte die Stadt.

Kölner Soldat nach Corona-Infektion geheilt aus Klinik entlassen

Der Soldat der Flugbereitschaft am Militärflughafen Köln-Wahn, der mit dem Coronavirus infiziert war, hat das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus wieder verlassen können. „Unser Soldat ist gestern Nachmittag als geheilt entlassen worden“, teilte Matthias Frank, Sprecher des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in Koblenz, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Soldat wohnt in Gangelt im Kreis Heinsberg. Dort soll er sich im Karneval mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben.

Der 41-Jährige gehört nach früheren Angaben zur Flugbereitschaft am Militärflughafen Köln-Wahn, aber nicht zum fliegenden Personal. Seit Mittwoch vergangener Woche war er im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt worden. Wegen seines Falls war unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Zugang zu dem Militärflughafen für mehrere Stunden geschlossen worden. Nach früheren Angaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr wurden 15 Soldaten aus der Kaserne in Köln-Wahn nach Hause geschickt, um dort ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten.

Kölner beschweren sich über Corona-Hotline der Stadt

Bei der Corona-Hotline der Stadtverwaltung rufen täglich rund 300 Menschen an – Tendenz fallend. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, waren es in den ersten Tagen, in denen die Hotline geschaltet war, bis zu 700 Anrufer täglich, die Fragen zu dem neuartigen Virus hatten. Zuletzt hätten sich unter der Nummer 221-33500 verstärkt Unternehmen gemeldet, die Rat suchten, heißt es.In den vergangenen Tagen hatten sich eine Reihe von Lesern gemeldet, die nach Anrufen bei der Hotline verunsichert waren. Sie klagten über schlecht informierte Mitarbeiter, die ihnen nicht weiterhelfen konnten. „Alle 140 Mitarbeiter des Bürgertelefons“ seien „speziell geschult, um allgemeine Fragen zum Corona-Virus beantworten zu können“, entgegnet die Stadt. Bei besonderen medizinischen Nachfragen „wurden und werden die Anrufer von einem speziell geschulten Ärzteteam aus dem Gesundheitsamt zurückgerufen“, sagt die Verwaltung.

Weitere Angaben etwa zur Zahl der Telefonanschlüsse machte die Stadt nicht. Ohnehin rät die Verwaltung besorgten Menschen, sich erst über die Homepages der Stadt oder des Robert-Koch-Instituts zu informieren und dann den permanent besetzten Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Nummer 116117 oder einen Hausarzt anzurufen.

Mittwoch, 4. März

Fünf weitere Personen in Köln infiziert

In Köln haben sich fünf weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus mit. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Frau, die zuvor in Thailand Urlaub gemacht hat und sich dort vermutlich angesteckt haben soll, sowie drei in Köln lebende Iraner, die mit einem Flugzeug in Frankfurt gelandet sind und deren Infektionsquelle derzeit noch unklar ist. Die Infektion einer weiteren Personen soll im Bezug zum Kreis Heinsberg stehen.

Zwölf Infizierte, fast 150 Kontaktpersonen in Köln

Insgesamt gibt es damit inzwischen zwölf Personen, die in Köln mit dem Coronavirus infiziert sind. Für die Fälle sind bisher insgesamt 91 in Köln lebende Kontaktpersonen ermittelt. Hinzu kommen in Köln 58 Kontaktpersonen, die von anderen Gesundheitsämtern übermittelt wurden.

Sechs der 12 in Köln lebenden Patienten haben nach derzeitigem Erkenntnisstand Bezüge zum Kreis Heinsberg, wo das Virus unter anderem auf einer Karnevalsparty weitergetragen worden war, vier haben Bezug ins Ausland und bei zwei wird noch ermittelt. Der am Dienstagnachmittag bestätigte Fall einer Person, zu der die Stadt keine weiteren Angaben gemacht hat, hat keinen Bezug nach Heinsberg. Dessen Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt, kontaktiert und werden nun in häuslicher Quarantäne betreut. Die Infektionsquelle werde derzeit noch ermittelt, liege aber mutmaßlich im Ausland, so ein Sprecher der Stadt.

In Köln Infizierte befinden sich in häuslicher Quarantäne

Alle Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Alle Kontaktpersonen seien informiert und werden durch das jeweils zuständige Gesundheitsamt betreut.

„Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, auf das wir uns verlassen können. Jede aktuelle Entwicklung arbeiten wir ruhig und professionell ab. Wir nehmen die Lage ernst, aber für Panik gibt es keinen Grund“, so Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Vier Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr infiziert

Auch vier Mitarbeiter der Kölner Berufsfeuerwehr, die auf der Wache in Weidenpesch arbeiten, sind mit dem Virus infiziert, wohnen aber nicht in Köln. Die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr und Rettungsdienst sei aber „sichergestellt“, betonte ein Stadtsprecher.

Praktikantin infiziert – Rhein-Gymnasium öffnet wieder

Nachdem sich eine Praktikantin des Rhein-Gymnasiums in Köln-Mülheim mit dem Coronavirus infiziert hatte und die Schule deshalb am Mittwoch geschlossen blieb, kann der Unterricht am Donnerstag wieder ganz normal stattfinden, da das Gesundheitsamt Entwarnung gegeben hat. „Es gibt bei uns kein Gefährdungspotential mehr“, teilte die Schule am Mittwoch auf ihrer Homepage mit.

Dienstag, 3. März

Praktikantin am Rhein-Gymnasium in Köln-Mülheim infiziert

Die Infektion einer Praktikantin des Rhein-Gymnasiums im Kölner Stadtteil Mülheim soll ebenfalls Bezug zum Kries Heinsberg haben. Das teilte die Schule am Dienstag mit. Das Gymnasium bleibt am Mittwoch geschlossen.

Das Rhein-Gymnasium in Köln-Mülheim blieb am Mittwoch geschlossen. Grönert Foto:

Die drei Kolleginnen, die mit der Praktikantin in unmittelbarem Austausch standen, sollen bis Mittwoch, 11. März, in Quarantäne bleiben und werden vom Gesundheitsamt betreut. Auch Schüler eines Oberstufenkurses müssen laut Schule bis zu diesem Zeitpunkt zu Hause bleiben. Eigentlich vorgesehene Examensprüfungen, Klassenarbeiten sowie die Vor-Abiklausuren und eine Schulkonferenz müssen nun verschoben werden.

Freitag, 28. Februar

Infizierter Soldat der Flugbereitschaft Köln wohlauf

Dem Soldaten der Flugbereitschaft in Köln, der sich ebenfalls bei einer Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg mit dem Virus infizierte, geht es gut. Er können voraussichtlich in ein bis zwei Tagen entlassen werden, sagte ein Sprecher des Bundeswehr-Sanitätsdiensts in Koblenz, wo der Mann derzeit behandelt wird.

Bei den rund 40 Soldaten der Flugbereitschaft, die vorigen Mittwoch mit dem 41-Jährigen im Dienstgebäude in Köln in Kontakt kamen, sind weiterhin aus Sicherheitsgründen in häuslicher Quarantäne. Sie werden nach und nach bis zum 12. März entlassen, es sei denn, bei ihnen treten doch noch Komplikationen auf.

Corona-Verdachtsfall in Kölner JVA nicht bestätigt Einen Verdachtsfall gab es auch in der JVA Ossendorf. Die Transporte für Häftlinge wurden am Montag ausgesetzt. Nach Angaben von Anstaltsleiterin Angela Wotzlaw habe ein 27-jähriger Gefangener „Fieberysmptome“ aufgezeigt. Daher habe man den Häftling vorsorglich in Quarantäne genommen, ein Arzt habe ihn zudem auf das Virus getestet. Da der Mann aber vorher in einer bayerischen JVA Klinik untergebracht war, seien die Chancen auf einen positiven Fall des Coronavirus eher gering einzuschätzen. „Aus Bayern waren lange Zeit keine Fälle bekannt“, erklärte Wotzlaw. Das Haus 1 der JVA, in dem der aus Bayern kommende Mann seit dem 20. Februar untergebracht ist, war für 24 Stunden abgeriegelt. Die insgesamt 79 Gefangenen mussten in dieser Zeit in dem Haus bleiben. Die Freistunde auf dem Hof und das Benutzen der Sammeldusche waren solange verboten, sagte Wotzlaw. Zwei JVA-Vollzugsbeamte, die mit dem Häftling in Kontakt gestanden hätten, sind nach Hause geschickt worden. Da sie für die Gefangenentransporte ausgeguckt waren, fielen diese aus. Die anderen Mitarbeiter hätten Schutzmasken bekommen. Krankenpfleger sollten zudem Schutzanzüge tragen. Ansonsten laufe der Betrieb normal weiter. Auch Besuche waren am Montag zunächst weiter möglich. Gerichtsverhandlungen in Köln fallen aus Wegen Betrugs sollten sich von Montag an zwei Männer, 26 und 29 Jahre alt, vor dem Kölner Landgericht verantworten. Doch daraus wurde nichts, denn der 26-Jährige, der als Hauptbeschuldigter gilt, wurde wegen des Corona-Verdachtsfalls in der JVA Ossendorf nicht ins Justizzentrum gebracht. Im Fall der beiden Männer, denen zur Last gelegt wird, sie hätten in Köln und Andernach mit der Masche „Falsche Polizeibeamte am Telefon“ Geld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet, wollen die Prozessbeteiligten die Entwicklung in der JVA abwarten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, stünde wohl eine 14-tägige Quarantäne an. Andernfalls könnte der Prozess am nächsten planmäßigen Verhandlungstag starten. Das ist der kommende Montag. Genau aus demselben Grund ist eine weitere Verhandlung um gefährliche Körperverletzung und Raub, die vor der 20. Größen Strafkammer beginnen sollte, vertagt worden. Einer von drei Angeklagten wurde nicht gebracht.

Infektionszentrum für Köln – Reker ruft zu Besonnenheit auf Das städtische Gesundheitsamt, die Uniklinik und die Kassenärztliche Vereinigung haben angekündigt, gemeinsam ein Infektionszentrum aufzubauen(hier lesen Sie mehr). Die Einrichtung, die am Montag vollständig ihren Betrieb aufnehmen wird, soll als Anlaufstelle für niedergelassene Ärzte dienen. Patienten sollen dort nicht behandelt werden. Drei Ärzte und medizinisches Assistenzpersonal stehen Hausärzten als fachlich versierte Berater zur Verfügung, wenn diese mit Corona-Verdachtsfällen konfrontiert sind. Das Zentrum kommt auf dem Campus der Uniklinik unter. OB Henriette Reker ruft zu Besonnenheit auf Wer befürchtet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, soll sich zuerst telefonisch an seinen Hausarzt wenden. So soll sichergestellt werden, dass die Notfallambulanzen nicht für Patienten blockiert werden, die erwiesenermaßen erkrankt sind. „Es ist wichtig, die Reihenfolge einzuhalten, um unser Gesundheitssystem sinnvoll zu nutzen“, sagt Edgar Schömig, Ärztlicher Direktor der Uniklinik. Köln sei mit 2500 niedergelassenen Ärzten und 22 Kliniken bestens ausgestattet.

Sowohl Schömig als auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker warben dafür, ruhig zu bleiben. „Für Panik gibt es keinerlei Anlass“, sagte Schömig. Reker rief die Bevölkerung dazu auf, einen „kühlen Kopf zu bewahren“ und bedankte sie bei denjenigen, die besonnen reagieren. Besonders wichtig sei es, die Infektionsketten zu unterbrechen. Dabei helfe regelmäßiges Händewaschen – auch der Verzicht auf das Händeschütteln sei sinnvoll. Die Oberbürgermeisterin betonte, dass die Stadt die Lage ernst nehme und gut vorbereitet sei. Sie sehe bislang aber keinen Anlass, einen Krisenstab einzuberufen. „Die meisten Sorgen bereiten uns die Ängste der Menschen“, sagte Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Gegen Angst helfe Information. Wer sich krank fühle, solle zu Hause bleiben und sich am Telefon vom Hausarzt beraten lassen. Ein Bluttest sei nur bei begründetem Verdacht nötig. Wer seinen Hausarzt nicht erreiche, könne sich alternativ unter 116 117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden – die Zahl der Mitarbeiter sei erhöht worden. (mit red)