Coronavirus in Köln: Stadt bestätigt siebten Fall – Rhein-Gymnasium bleibt geschlossen

Sieben Menschen in Köln sind mit dem Coronavirus infiziert. Fünf davon haben sich vermutlich bei der Karnevalsfeier in Heinsberg angesteckt.

Unter den Infizierten befindet sich eine Praktikantin des Rhein-Gymnasiums. Die Schule bleibt am Mittwoch geschlossen. Außerdem gibt es drei Fälle bei der Kölner Berufsfeuerwehr.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung und Maßnahmen gegen das Virus in Köln.

Köln -

In Köln hat sich eine weitere Person mit dem Coronavirus infiziert. Dabei handelt es sich um eine Praktikantin am Rhein-Gymnasium im Kölner Stadtteil Mülheim. Nach Angaben eines Stadtsprechers stehe die die Infektion der jungen Frau in Bezug zum Kreis Heinsberg. Das Gymnasium bleibt am Mittwoch geschlossen. Das teilte die Schule am Dienstagabend auf ihrer Homepage mit.

Weiter heißt es dort, dass das Gesundheitsamt der Stadt Köln am Mittwoch klären werde, wer in der Schule wann mit der Praktikantin Kontakt hatte. Unklar ist, wie lange an dem Gymnasium an der Düsseldorfer Straße Unterricht ausfällt. Das, so heißt es in der Mitteilung, werde die Stadt am Mittwochvormittag entscheiden.

Eigentlich vorgesehene Examensprüfungen, Klassenarbeiten sowie die Vor-Abiklausuren und eine Schulkonferenz müssen nun verschoben werden.

Sieben Kölner mit Coronavirus infiziert

Insgesamt gibt es damit inzwischen sieben Personen, die in Köln mit dem Coronavirus infiziert sind: eine 28 Jahre alte Frau, ein 30 Jahre alter Mann, die Praktikantin des Rhein-Gymnasiums sowie vier weitere Menschen. Hinzu kommen drei Mitarbeiter der Kölner Berufsfeuerwehr, die auf der Wache in Weidenpesch arbeiten, aber nicht in Köln wohnen.

Neun der zehn Personen haben nach derzeitigem Erkenntnisstand Bezüge zum Kreis Heinsberg, wo das Virus unter anderem auf einer Karnevalsparty weitergetragen worden war. Der am Dienstagnachmittag bestätigte Fall einer Person, zu der die Stadt keine weiteren Angaben gemacht hat, allerdings nicht. Dessen Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt, kontaktiert und werden nun in häuslicher Quarantäne betreut. Die Infektionsquelle werde derzeit noch ermittelt, liege aber mutmaßlich im Ausland, so ein Sprecher der Stadt.



In Köln Infizierte befinden sich in häuslicher Quarantäne

Alle Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zudem wurden 171 Kontaktpersonen ermittelt, von denen laut eines Sprechers der Stadt 47 aus Köln kommen. Alle Personen seien informiert und werden durch das jeweils zuständige Gesundheitsamt betreut. Wobei das Kölner Gesundheitsamt derzeit für 82 Kontaktpersonen verantwortlich ist, da zusätzlich 35 weitere Kölner betreut werden, die von anderen Gesundheitsämtern gemeldet wurden.



Hier lesen Sie mehr: Kontakt zu Corona-Patientin – Kölnerin stellt sich nach Telefon-Odyssee unter Quarantäne

„Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, auf das wir uns verlassen können. Jede aktuelle Entwicklung arbeiten wir ruhig und professionell ab. Wir nehmen die Lage ernst, aber für Panik gibt es keinen Grund“, so Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Einer der infizierten Feuerwehrmänner stammt aus dem Kreis Heinsberg, ein anderer aus dem Kreis Düren. 21 Kollegen von der Feuer- und Rettungswache, die mit den beiden Männern in Kontakt standen, stehen seit Samstag für die nächsten zwei Wochen sicherheitshalber unter häuslicher Quarantäne – so sehen es die Regelungen des Robert-Koch-Instituts vor. Die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr und Rettungsdienst sei aber „sichergestellt“, betonte ein Stadtsprecher.



Coronavirus offenbar bei Karnevalsfeier in Heinsberg weitergegeben

Die beiden anderen Infizierten – die 28-Jährige und der 30-Jährige – hatten sich indes unabhängig voneinander in Behandlung begeben. Beide hatten Kontakt zum Umfeld eines 47-Jährigen aus Heinsberg, der bei der Karnevalsparty in Gangelt-Langbroich mitgefeiert hatte, während er das Coronavirus bereits in sich trug.



Verfolgen Sie hier alle Ereignisse rund um das grassierende Coronavirus im Newsblog.

Die Frau, die selbst an der Karnevalsfeier teilnahm, ist zurzeit im Isolationszimmer eines Kölner Krankenhauses untergebracht. Sie hatte sich zuvor isoliert in ihrer Wohnung aufgehalten und lediglich Kontakt zu einer Verwandten, die als Krankenschwester arbeitet und den nötigen Abstand zu der Infizierten einhielt. Sie klagte über Kopfschmerzen und Husten, hatte aber kein Fieber.



Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit Vertretern von Stadt und Gesundheitsamt bei der Pressekonferenz am Samstag Tim Attenberger Foto:

Infizierter Soldat der Flugbereitschaft Köln wohlauf

Dem Soldaten der Flugbereitschaft in Köln, der sich ebenfalls bei einer Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg mit dem Virus infizierte, geht es gut. Er können voraussichtlich in ein bis zwei Tagen entlassen werden, sagte ein Sprecher des Bundeswehr-Sanitätsdiensts in Koblenz, wo der Mann derzeit behandelt wird.



Bei den rund 40 Soldaten der Flugbereitschaft, die vorigen Mittwoch mit dem 41-Jährigen im Dienstgebäude in Köln in Kontakt kamen, sind weiterhin aus Sicherheitsgründen in häuslicher Quarantäne. Sie werden nach und nach bis zum 12. März entlassen, es sei denn, bei ihnen treten doch noch Komplikationen auf.

Corona-Verdachtsfall in Kölner JVA nicht bestätigt Einen Verdachtsfall gab es auch in der JVA Ossendorf. Die Transporte für Häftlinge wurden am Montag ausgesetzt. Nach Angaben von Anstaltsleiterin Angela Wotzlaw habe ein 27-jähriger Gefangener „Fieberysmptome“ aufgezeigt. Daher habe man den Häftling vorsorglich in Quarantäne genommen, ein Arzt habe ihn zudem auf das Virus getestet. Da der Mann aber vorher in einer bayerischen JVA Klinik untergebracht war, seien die Chancen auf einen positiven Fall des Coronavirus eher gering einzuschätzen. „Aus Bayern waren lange Zeit keine Fälle bekannt“, erklärte Wotzlaw. Das Haus 1 der JVA, in dem der aus Bayern kommende Mann seit dem 20. Februar untergebracht ist, war für 24 Stunden abgeriegelt. Die insgesamt 79 Gefangenen mussten in dieser Zeit in dem Haus bleiben. Die Freistunde auf dem Hof und das Benutzen der Sammeldusche waren solange verboten, sagte Wotzlaw. Zwei JVA-Vollzugsbeamte, die mit dem Häftling in Kontakt gestanden hätten, sind nach Hause geschickt worden. Da sie für die Gefangenentransporte ausgeguckt waren, fielen diese aus. Die anderen Mitarbeiter hätten Schutzmasken bekommen. Krankenpfleger sollten zudem Schutzanzüge tragen. Ansonsten laufe der Betrieb normal weiter. Auch Besuche waren am Montag zunächst weiter möglich. Gerichtsverhandlungen in Köln fallen aus Wegen Betrugs sollten sich von Montag an zwei Männer, 26 und 29 Jahre alt, vor dem Kölner Landgericht verantworten. Doch daraus wurde nichts, denn der 26-Jährige, der als Hauptbeschuldigter gilt, wurde wegen des Corona-Verdachtsfalls in der JVA Ossendorf nicht ins Justizzentrum gebracht. Im Fall der beiden Männer, denen zur Last gelegt wird, sie hätten in Köln und Andernach mit der Masche „Falsche Polizeibeamte am Telefon“ Geld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet, wollen die Prozessbeteiligten die Entwicklung in der JVA abwarten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, stünde wohl eine 14-tägige Quarantäne an. Andernfalls könnte der Prozess am nächsten planmäßigen Verhandlungstag starten. Das ist der kommende Montag. Genau aus demselben Grund ist eine weitere Verhandlung um gefährliche Körperverletzung und Raub, die vor der 20. Größen Strafkammer beginnen sollte, vertagt worden. Einer von drei Angeklagten wurde nicht gebracht.

Infektionszentrum für Köln – Reker ruft zu Besonnenheit auf Das städtische Gesundheitsamt, die Uniklinik und die Kassenärztliche Vereinigung haben angekündigt, gemeinsam ein Infektionszentrum aufzubauen(hier lesen Sie mehr). Die Einrichtung, die am Montag vollständig ihren Betrieb aufnehmen wird, soll als Anlaufstelle für niedergelassene Ärzte dienen. Patienten sollen dort nicht behandelt werden. Drei Ärzte und medizinisches Assistenzpersonal stehen Hausärzten als fachlich versierte Berater zur Verfügung, wenn diese mit Corona-Verdachtsfällen konfrontiert sind. Das Zentrum kommt auf dem Campus der Uniklinik unter. OB Henriette Reker ruft zu Besonnenheit auf Wer befürchtet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, soll sich zuerst telefonisch an seinen Hausarzt wenden. So soll sichergestellt werden, dass die Notfallambulanzen nicht für Patienten blockiert werden, die erwiesenermaßen erkrankt sind. „Es ist wichtig, die Reihenfolge einzuhalten, um unser Gesundheitssystem sinnvoll zu nutzen“, sagt Edgar Schömig, Ärztlicher Direktor der Uniklinik. Köln sei mit 2500 niedergelassenen Ärzten und 22 Kliniken bestens ausgestattet.

Sowohl Schömig als auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker warben dafür, ruhig zu bleiben. „Für Panik gibt es keinerlei Anlass“, sagte Schömig. Reker rief die Bevölkerung dazu auf, einen „kühlen Kopf zu bewahren“ und bedankte sie bei denjenigen, die besonnen reagieren. Besonders wichtig sei es, die Infektionsketten zu unterbrechen. Dabei helfe regelmäßiges Händewaschen – auch der Verzicht auf das Händeschütteln sei sinnvoll. Die Oberbürgermeisterin betonte, dass die Stadt die Lage ernst nehme und gut vorbereitet sei. Sie sehe bislang aber keinen Anlass, einen Krisenstab einzuberufen.

„Die meisten Sorgen bereiten uns die Ängste der Menschen“, sagte Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Gegen Angst helfe Information. Wer sich krank fühle, solle zu Hause bleiben und sich am Telefon vom Hausarzt beraten lassen. Ein Bluttest sei nur bei begründetem Verdacht nötig. Wer seinen Hausarzt nicht erreiche, könne sich alternativ unter 116 117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden – die Zahl der Mitarbeiter sei erhöht worden. (mit red)