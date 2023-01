Dennis Kleimann im Interview „Bei den Toten Hosen knallt’s schon lange nicht mehr“

Dennis Kleimann spricht im Interview über seinen Einstieg als junger Musiker bei der Schwulen-Ikone Jürgen Zeltinger.

Außerdem verrät der Gitarrist, was er von Brings und den Toten Hosen hält.

Köln – Herr Kleimann, Sie sind 2019 Vater geworden, Ihre Band „Stadtrebellen“ ist durchgestartet. Daneben sind Sie fester Bestandteil der Zeltinger-Band. Es ist viel passiert...



Das stimmt. Wenn man mir vor zwei Jahren gesagt hätte, ich werde Vater und ich heirate – dann hätte ich dem vielleicht eine reingehauen.



So schlimm?



(lacht) Natürlich! Weil das gar nicht für mich zur Debatte stand. Aber als ich dann die Frau fürs Leben gefunden hatte, war es genau die richtige Entscheidung.



Sind Sie jetzt mehr Papa oder Rock’n’Roller?



Nach meinem Realabschluss war alles Rock’n’Roll. Ich bin ja direkt danach in die Zeltinger-Band gekommen – ein ziemlich wilder Haufen. Und der Jürgen , der war da noch zehn Jahre jünger. Der hat da noch anders gelebt als jetzt. Alkohol war Tagesordnungspunkt eins für mich. Ich habe den Rock’n’Roll nicht nur gespielt, ich habe ihn auch gelebt. Und jetzt folgte diese Umstellung. Aber wenn mich meine kleine Tochter anlächelt oder als sie das erste Mal Papa gesagt habe, dann brauche ich keinen Rock’n’Roll. Meine Kleine rockt mich dann.



Wie sind Sie in die Zeltinger-Band gekommen? Die Musiker sind ja mindestens doppelt so alt wie sie.



Ich habe früher mit Schulfreunden eine Band gehabt. Wir hatten keine richtigen Ambitionen, sondern immer nur eine Kiste Bier leergeprobt. Aber dann hatten wir das Angebot, in Rösrath in einer Schulaula aufzutreten. Und Jürgen war da „Special Guest“. Ich bin dann einfach zu ihm hin und habe gesagt, wenn er mal einen Gitarristen bräuchte, könne er sich gerne bei mir melden.



Ziemlich mutig...



Ja, wo ich das Selbstbewusstsein her hatte, weiß ich bis heute nicht. Aber Jürgen hat sich irgendwann gemeldet. Wir haben dann in seinem Tonstudio zusammen Musik gemacht und an Songs von ihm weitergearbeitet. Es passte auch menschlich, nicht nur musikalisch. Und der Altersunterschied spielt überhaupt keine Rolle.



Man hört, er sei so etwas wie Ihr Stiefvater.



Nein, offiziell nicht. Er hat eine Vorbildfunktion für mich. Da ich zu meinem leiblichen Vater keinen Kontakt habe, hat er diese Rolle schon ab und an gut übernehmen können. Meine Tochter wird auf jeden Fall Opa zu ihm sagen.



Was hat denn Ihre Mutter dazu gesagt, als Sie bei Zeltinger anheuerten?



Die fand das erst mal unglaublich scheiße. Mittlerweile kann ich das verstehen, dass man sich als Eltern Sorgen macht. Heute ist meine Mutter mein größer Fan.



Dennis Kleimann mit Jürgen Zeltinger (2. v.l.) Copyright: Daniela Decker

Wie haben die Fans reagiert, als da so ein Küken in die Band kam, dessen Frontmann als schwule Ikone in Köln gefeiert wird?



Ich war für die natürlich erst mal Jürgens Stricher – das bleibt ja nicht aus. Es gibt Leute, die fragen mich ganz nett, ob ich ein Verhältnis mit ihm hätte. Jürgen hat zwar auch schöne Kurven, aber weibliche ziehen mich mehr an. Es gab aber auch Leute, die sehr respektlos waren. Das ging unter die Gürtellinie, und da musste man mich schon zurückhalten.



Die Auftritte der Zeltinger-Band sind auch vor Corona schon selten geworden. Wie lange wird es die Band noch geben?



Wenn Jürgen auf die Bühne geht, das Adrenalin da ist und er sich mit Weißwein ein Level angetrunken hat, dann kann er immer noch die Sau rauslassen – zwar auf einem Barhocker, aber er schafft es immer noch, die Leute zu begeistern. Jürgen hat es immer noch drauf.



Er hat mal gesagt, nüchtern könne er seine Musik nicht ertragen.



(lacht) Ja, das stimmt. Dann hört der sogar Howard Carpendale oder Folk-Musik.

Viele sehen in ihm nur den Asi mit Niwoh...



Er ist ein toller Musiker. Man muss sich nur mal anschauen, wen er alles schon in der Band hatte. Das waren ausgezeichnete Leute. Die Zeltinger-Band hat mal lange Zeit im Vorprogramm von Motörhead gespielt. Und deren Sänger Lemmy wollte immer unseren Drummer Robbie haben. Wenn ein Robbie heute bei den Toten Hosen spielen würde, dann hätten wir auch mal wieder vernünftige deutsche Rockbands.



Klare Attacke Richtung Düsseldorf!



Ich bin nur ehrlich: Ich habe die Toten Hosen zuletzt gesehen – das ist ja gar nichts mehr. Das ist laff. Wenn der Robbie da Schlagzeuger wäre, dann wären die Toten Hosen auch mal wieder eine gute Band. Alles steht und fällt mit einem guten Drummer und einem guten Bassisten. Das muss knallen. Und bei den Toten Hosen knallt’s schon lange nicht mehr.



Mit ihrer anderen Band, den Stadtrebellen, mischen Sie jetzt mit Rockmusik den Karneval auf. Sind Brings da ein Vorbild?



Brings waren ja auch mal eine Rockband, sind dann in den Karneval gegangen und haben ihre Musik etwas angepasst. Wir machen das nicht so, wir bleiben eine Rockband. Wir haben in jedem Song noch ein Gitarrensolo. Das macht heute fast keine Band mehr.



Was sagen die Literaten dazu?



Na ja, da gibt’s auch welche, die sich die Ohren zuhalten, aber das ist uns scheißegal. Wir haben bislang immer abgeräumt.



Wer sind Ihre Vorbilder?



Wenn ich Keith Richards nicht wahrgenommen hätte, wäre ich wohl niemals Gitarrist geworden. Hier in Köln fand ich Tommy Engel bei den Fööss immer super und Klaus „Major“ Heuser mit Wolfgang Niedecken. Mein Lieblingsalbum ist Amerika von BAP, das ist ein absolutes Kunstwerk. Also: Stones, BAP und Fööss – eine gute Kombi, oder?