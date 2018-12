Deutzer Brücke in Köln: Ausgefallene Ampelanlage irreparabel geschädigt

Köln -

Die am ersten Weihnachtstag ausgefallene Ampelanlage auf der Deutzer Brücke, die an der Stelle, wo die Stadtbahnlinie 7 die Fahrbahn quert, den Individualverkehr in Richtung Deutz regelt, ist nach Angeben der Stadt irreparabel geschädigt. Die Ursache sei nicht bekannt.



In der kommenden Woche werde die beauftragte Firma eine Ersatzampel installieren. Bis dahin müssen die Autofahrer, die nach links in die Mindener Straße abbiegen wollen, südlich in die Siegburger Straße ausweichen und bei der nächsten Wendegelegenheit kehrtmachen. (cs)