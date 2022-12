Köln-Innenstadt – In der Kölner Innenstadt hat eine Polizeistreife am Samstagabend zwei junge Taschendiebe gestellt. Die beiden 19-Jährigen fielen den Beamten gegen 23 Uhr auf, weil sie mit einer Handtasche in der Hand über die Bahnschienen am Salierring rannten und sich hinter einem Auto versteckten. Daraufhin stellten die Polizisten die beiden Jugendlichen.

Diebstahl in der Köln: Zwei 19-Jährige verhaftet

Kurze Zeit später meldete sich die 58-jährige Besitzerin der Handtasche auf der Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Die Beamten konnten ihr die gestohlene Handtasche so zurückgeben.

Die beiden Diebe hatten sie entwendet, als die Dame sie in einem Restaurant über ihre Stuhllehne gehängt hatte. Die beiden Tatverdächtigen sollen nun einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)