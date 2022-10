Diebstahl in Kölner Drogerie: Aufmerksame Mitarbeiterin überführt Ladendieb

Köln -

Ein 47-Jähriger hat am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof Waren im Wert von 155 Euro gestohlen. Laut Polizei Köln beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin die Tat und wendete sich an den Ladendetektiv. Die Polizei durchsuchte den Täter und fand mehre Gegenstände in seinen Jacken- und Hosentaschen. Außerdem wurden Zeugen befragt und die Aufnahmen der Überwachungskamera gesichtet, die den Mann überführten.

Kölner Hauptbahnhof: Alkoholisierter Mann steckt sich Waren im Wert von 155 Euro ein

Wegen der möglichen Fluchtgefahr wurde der Mann festgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Mann wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt. (red)