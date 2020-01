E-Scooter-Fahrerin mit 1,8 Promille: In Schlangenlinien über die Luxemburger Straße

Köln -

Dass die Promillegrenzen auch für Fahrten mit dem E-Scooter gelten, war der jungen Frau aus Bremen nicht bekannt. Das zumindest gab sie an, als sie in der Nacht auf Donnerstag von der Polizei gestoppt wurde. Die 25-Jährige war den Beamten aufgefallen, als sie gegen 1.30 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Sülz unterwegs war und in Schlangenlinien über eine rote Ampel fuhr.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein der Frau sicher. (jac)