„Geht nicht anders“: Kebapland in Ehrenfeld lässt Gäste über Preiserhöhung abstimmen

Köln-Ehrenfeld -

Das Kebapland an der Venloer Straße ist eine feste Institution im Veedel. Beliebt sind die Adana-Sandwiches aus scharf gewürztem Hackfleisch, das über Holzkohle gegrillt wird, aber nicht nur bei den Ehrenfeldern selbst – auch über die Grenzen des Stadtteils hinaus sind sie bekannt und begehrt. Sogar Moderator Jan Böhmermann schwört auf die Spezialitäten des Kebaplands. Das öffentliche Bekenntnis dazu hat dem Restaurant noch einmal einen ordentlichen Aufschwung gegeben – nun aber sieht sich das Kebapland trotzdem dazu gezwungen, seine Preise anzuheben.



„Wir wollen das eigentlich nicht machen, aber leider geht es nicht anders”, sagt Erol Günes, der Manager des Kebaplands. Wie Günes erklärt, seien die Zutaten für die Gerichte stark im Einkaufspreis gestiegen, was diesen Schritt nötig mache – zumal viele andere Läden in Köln ihn bereits gegangen wären. Dabei spiele auch die aktuelle Inflation eine Rolle: „Wir haben so lange wie möglich auf eine Preiserhöhung verzichtet, das geht jetzt aber nicht mehr”, so der Manager.

Adana-Sandwich im Kölner Kebapland wird teurer

Derzeit kostet ein Adana-Sandwich beim Kebapland fünf Euro, die Tellergerichte liegen bei 9,50 Euro. Zukünftig sollen die Sandwiches 50 Cent mehr kosten, die Preise für die restlichen Gerichte werden um einen Euro steigen: „So können wir weiterhin eine hohe Qualität der Speisen garantieren”, sagt Günes, dem die Entscheidung dazu jedoch nicht leicht fällt.

Deswegen will er auch die Gäste des Kebaplands in diese mit einbeziehen: Auf Instagram führt das Restaurant derzeit eine Umfrage durch, bei der die User für oder gegen die geplante Erhöhung der Preise stimmen können. Zusätzlich können sie Günes und seinem Team ihre Meinung dazu mitteilen.



Auch am Kebapland selbst haben die Betreiber Plakate mit QR-Codes aufgehängt, welche die Gäste zu der Umfrage führen. Wie Günes erklärt, sei das Verständnis dabei groß, über die Hälfte der Teilnehmer würden für eine Preiserhöhung stimmen. Und auch im Kommentarbereich der Umfrage tun die Instagram-Nutzer ihr Verständnis kund: „Qualität hat nun mal ihren Preis”, schreibt einer, „klares ‘ja’”, schreibt ein anderer.

Wie Erol Günes erklärt, wird die Umfrage noch bis Sonntag laufen, bis dahin können die Gäste noch auf der Instagram-Seite des Kebaplands ihre Stimme abgeben. Derzeit aber sieht es so aus, als müsse man bald ein wenig mehr für den Adana-Spieß bezahlen. An der Beliebtheit des Kebaplands aber wird das vermutlich wenig ändern.

Kebapland, Venloer Straße 385, geöffnet täglich von 11.30 bis 1 Uhr.