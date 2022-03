„Plastikmüll ist riesiges Problem”: Kölner Unverpackt-Laden feiert ersten Geburtstag

Köln-Neuehrenfeld -

Vor genau einem Jahr haben sich Monique Kroll und Bernd Daut den Traum vom eigenen Unverpackt-Laden erfüllt. In ihrem Veda Shop auf der Subbelrather Straße verzichten die beiden auf Verpackungen und Artikel aus Plastik. Stattdessen setzen sie auf Schachteln aus Papier und Einmachgläser. Die Kunden können dabei auch eigene Behälter mitbringen, um sie bei Kroll und Daut mit Couscous, Haferflocken und anderen Lebensmitteln zu befüllen.



An der Kasse wird gewogen

An der Kasse wird dann abgewogen und bezahlt: „Plastikmüll ist ein riesiges Problem”, sagte Bernd Daut bei der Eröffnung vor einem Jahr, „wir wollen die Leute motivieren, sich darüber Gedanken zu machen.” Ein Jahr später, so erzählen die zwei heute, hätten sie eine treue Stammkundschaft gewonnen: „Wer einmal bei uns war, kommt in der Regel auch wieder”, resümiert Daut die letzten zwölf Monate. Diese waren für den gelernten Biologen und die Leiterin einer Marketingagentur aber auch nicht immer leicht.



Vor einem Jahr öffneten Monique Kroll und Bernd Daut ihren Unverpackt-Laden.

Schließlich haben Daut und Kroll ihren Laden mitten in der Pandemie eröffnet, was durchaus Herausforderungen mit sich gebracht hat „Es war ein aufregendes Jahr mit Höhen und Tiefen, aber trotz allem war es toll”, berichtet Monique Kroll, „wir sind froh, dass wir diesen Schritt gewagt haben.”

Verpackungen in den Niederlanden noch weiter verbreitet

Bevor die beiden ihren Unverpackt-Laden eröffneten, lebten sie viele Jahre lang in Amsterdam – und in den Niederlanden, so sagen sie, seien Verpackungen aus Plastik noch weiter verbreitet als hier in Deutschland.



Statt Plastikverpackungen gibt es im Veda Shop nur Einmachgläser und Papierschachteln.

Doch auch bei uns ist der Handlungsbedarf noch groß, weshalb sich die Ehrenfelder schlussendlich dazu entschlossen, einen eigenen Laden aufzumachen, in dem sie auf nachhaltige Verpackungsformen und ein ökologisches Sortiment bauen: „Wir lernen aber selbst auch noch viel von den Kunden”, erzählen Kroll und Daut, die auch auf Produktwünsche der Nachbarschaft eingehen. So finden sich neben unverpackten Lebensmitteln, Seifen und Zahnbürsten aus Bambus nun auch Zahnseiden im Flakon in den Regalen des Veda Shops.

Besonders stolz sind Kroll und Daut aber auf ihren neuesten Zuwachs: In ihrem Unverpackt-Laden führen sie jetzt nämlich auch Bio-Hafermilch der Marke „Von Grund auf gut”, die ihren Sitz im benachbarten Bickendorf hat: „Wir achten auch darauf, fair produzierte und regionale Produkte anzubieten, bei denen die Lieferwege so kurz wie möglich sind”, erklärt Kroll. Und kürzer als von Bickendorf nach Neuehrenfeld geht es schließlich kaum – und die Milch kommt natürlich nicht im Kunststoffkarton daher, sondern in der Flasche.

Das Konzept des Veda Shops kommt im Veedel gut an, das Feedback, so sagen die beiden Betreiber, sei durchweg positiv: „Viele Kunden sagen uns, dass sie froh sind, uns hier in der Nähe zu haben”, erzählen Bernd Daut und Monique Kroll, die sich trotz erschwerter Startbedingungen durchgebissen haben. In diesem Sinne: Alles Gute zum Geburtstag, Veda Shop.

Veda Shop, Subbelrather Straße 299, geöffnet montags von 14 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr.