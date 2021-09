Ampeln zeitweise außer Betrieb: Strom fließt in Ehrenfeld und Belgischem Viertel wieder

Ehrenfeld -

Am Mittwochmorgen ist der Strom in Teilen Ehrenfelds und des Belgischen Viertels ab 8.23 Uhr zeitweise ausgefallen. Die Rheinenergie gab als Grund eine Störung in einer Umspannstation auf der Piusstraße 101 an.



Durch den Stromausfall kam es auch mitten im Berufsverkehr zum Ausfall von Ampelanlagen, beispielsweise auf der Inneren Kanalstraße. Auf Höhe der Kreuzung Weinsbergstraße in Ehrenfeld gab es daher bis zum Eintreffen der Polizei massive Verkehrsbehinderungen und gefährliche Situationen.



Seit 9.20 Uhr fließt der Strom laut Rheinenergie überall wieder. (red)