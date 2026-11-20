Unter dem Titel „Datenight mit Ehrenfeld“ veranstaltet der Verein Sprich e.V. mit seiner Initiative „Köln spricht“ am Freitag, 20. November, einen kostenlosen Kennenlern- und Diskussionsabend im Stadtteil.

Laut Ankündigung des Vereins soll das Format Menschen miteinander ins Gespräch bringen und aufzeigen, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor Ort einbringen können, damit das Viertel im Wandel seinen Charakter behält.

Spaziergang zu Initiativen und Kulturorten in Ehrenfeld

Der Abend beginnt mit einem rund einstündigen „Spazierdate“ durch das Veedel. Startpunkte sind um 17.00, 17.30 sowie 18.00 Uhr am Kulturraum 405 an der Venloer Straße 405. Ausgestattet mit einer begleitenden Broschüre führt eine Route die Teilnehmenden zu ausgewählten Cafés, Kulturorten und lokalen Initiativen.

Zu den Kooperationspartnern der Veranstaltung zählen laut Mitteilung von „Köln spricht“ unter anderem das Veedelskino Cinenova sowie der Kleiderverleih „Kleiderei“. Mit der Aktion wolle man die Besucherinnen und Besucher an jene Orte bringen, „die das Veedel zu dem machen, was es ist“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Zudem sollen Fragen auf dem Weg zum Nachdenken und Mitmachen anregen.

Diskussion und Vernetzung im Kulturraum 405

Im Anschluss an die Rundgänge findet ab 19.00 Uhr im Kulturraum 405 der zweite Teil des Abends statt, der Einlass beginnt bereits um 18.30 Uhr. Bei der sogenannten „Match-Time“ stellen verschiedene Ehrenfelder Initiativen ihre Arbeit vor und zeigen konkrete Möglichkeiten zur Beteiligung auf. Ab 20.00 Uhr folgt eine offene Gesprächsrunde über die persönliche Beziehung zum Stadtteil und die Frage, was Ehrenfeld noch fehlt.

Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenfrei und sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen offen. Interessierte können spontan vorbeikommen oder sich vorab online über die Website von „Köln spricht“ anmelden.

Der Veranstaltungsraum an der Venloer Straße ist laut Angaben der Organisatoren stufenlos erreichbar, die sanitären Anlagen sind jedoch nicht barrierefrei. (jag)