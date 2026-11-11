Glühgarten im Interim„The Max“ in Ehrenfeld startet als „Winter-Hangout“

Ganz so einfach ist das mit dem Eisstockschießen auch wieder nicht, sagt Lutz lächelnd: „Da muss man sich zusammen eine Taktik ausdenken – am besten, bevor man Kölsch oder Glühwein trinkt.“ Leider haben die sechs Kollegen aus einer Firma, die in der Nähe der Widdersdorfer Straße beheimatet ist, bei ihrer Premiere am Eisstock die falsche Reihenfolge gewählt. Die neun Frauen und Männer der Geburtstagsgesellschaft nebenan dagegen haben bislang einen klaren Kopf bewahrt, zum Glück: „Diese Eisstöcke sind gar nicht so leicht, die muss man mit Schwung auf die Bahn werfen“, erzählt Roswitha.

Der Glühgarten ist die zweite Veranstaltung auf dem Gelände, das einmal bebaut werden soll

Das Eisstockschießen auf der Kunststoffbahn ist die Attraktion am Eröffnungswochenende des „Glühgartens“, dem neuen „Winter-Hangout“ an der Widdersdorfer Straße 198. Sechs Bahnen stehen in einem Zelt zur Verfügung, Anfänger erhalten eine kurze Einführung, dann geht‘s los. Der „Glühgarten“ ist die zweite Veranstaltung auf dem „The Max“-Gelände, der neuen Open-Air-Location auf dem früheren Max-Becker-Areal. Ende September fand hier schon ein Pop-up-Markt von „Local Cologne“ statt. Ein für Mitte Oktober geplantes Weinfest aber musste wegen schlechten Wetters abgesagt werden: „Das finanzielle Risiko wäre zu groß gewesen“, sagt Martin Scharrenbroich.

Die Attraktion des Glühgartens sind die sechs Eisstockschieß-Bahnen. Copyright: Hans-Willi Hermans

Das Feedback beim Pop-up-Markt sei aber ausgesprochen positiv gewesen, und auch hinsichtlich der Besucherzahlen am ersten „Glühgarten“-Wochenende ist der „Max“-Projektleiter sehr zufrieden: „Die Buchungen der Eisstockbahnen nehmen zu.“ Mit einem Preis von 65 Euro pro Stunde und Bahn liege man unter den anderswo üblichen Tarifen, und beim Becher Glühwein werde die 4-Euro-Marke nicht durchbrochen. Zur Eröffnung kostet er gar 2,50 Euro: „Wir bieten auch Glühwein aus bestem Bio-Wein an“, so Scharrenbroich.

Außerdem gibt’s im Glühgarten Kölsch aus der Schreckenskammer, alkoholische und alkoholfreie Drinks, Currywurst mit Pommes und Dips. Für einen Stehtisch-Platz zahlen die Gäste keinen Eintritt. Kleine Gruppen können eines der „Winterhüsje“ anmieten und bei Kerzenschein Kindergeburtstage oder Team-Treffs feiern. „Laute Musik ist nicht geplant, eher Hintergrundmusik“, sagt Martin Scharrenbroich. Bis Anfang Januar ist der „Glühgarten“ täglich außer montags und an den Feiertagen geöffnet. Schluss ist jeweils um 22 Uhr.

Fünf Padel-Boxen sind in Planung, außerdem ein Feld für die 3x3-Basketball-Variante

Ein Weihnachtsmarkt ist nicht vorgesehen, „vielleicht im kommenden Jahr“, sagt Martin Scharrenbroich. 2027 geht es ohnehin richtig ab: Wo jetzt das Zelt mit den Bahnen fürs Eisstockschießen steht, sollen ab Januar fünf Padel-Boxen angelegt werden. Außerdem sei man mit den Basketballern der Rheinstars im Gespräch, es gehe um Plätze für die 3x3-Korbball-Variante. Der Sand für die Beachvolleyball-Plätze ist auch schon da.

„Max“-Geschäftsführer Uli Tanas verrät, dass bald möglicherweise auch das ehemalige Uhrenhaus des städtischen Gaswerks genutzt werden könnte: „Die Gespräche mit der Stadt laufen noch.“ Ausstellungen sollen hier stattfinden, vielleicht auch Firmenevents oder Konzerte mit ruhiger Musik. Jedoch keine lauten Techno-Partys: „Davon haben wir doch schon genug.“ Auch den gelben Kultur-Pavillon, der im vergangenen Jahr auf dem Neumarkt stand, so Tanas, werde die Stadt unter Umständen herausrücken.

Für eine lebendige Mischung aus Kultur und Sport also soll „The Max“ stehen. Ein Biergarten als ständiger Treffpunkt gehört ebenfalls zum Konzept. Die Veranstalter haben dafür einen insgesamt rund 24.000 Quadratmeter großen Teil des Max-Becker-Areals gepachtet, erst einmal für fünf Jahre. Dann soll hier der Wohnungsbau beginnen – frühestens. „Wir bleiben, bis die Bagger anrollen“, verspricht Uli Tanas.