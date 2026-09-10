Als sie 2015 mit ihrer Familie aus Syrien floh, war Fatma Almhed neun Jahre alt. In Deutschland musste sie nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern sich in einem gänzlich anderen Schulsystem zurechtfinden. Zwar konnte sie sich schnell auf Deutsch verständigen, doch Anschluss an den Lernstoff zu bekommen, war trotzdem schwierig. „Irgendwann erzählte mir meine Schwester, dass sie in Ehrenfeld eine Nachhilfemöglichkeit gefunden hat“, erzählt Almhed. Es handelte sich um die kostenfreie Hausaufgabenhilfe des Kölner Appells gegen Rassismus im Bürgerzentrum Ehrenfeld an der Venloer Straße 221.

Heute, als 18-Jährige, ist sie immer noch regelmäßig dort – und erzählt nun ihre Geschichte, um auf die wichtige Hilfe, die der Verein leistet, aufmerksam zu machen. Weil ihm das nötige Geld für seine Arbeit fehlt, hat der Kölner Appell gerade einen Spendenaufruf gestartet.

wir helfen und Sparkasse Köln/Bonn unterstützen den Kölner Appell

Öffentliche Förderung zu erhalten, ist in Zeiten knapper Kassen schwierig geworden. „2025 hat die Stadt beschlossen, dass die Vereine, die benachteiligten jungen Menschen außerschulische Hausaufgabenhilfe anbieten, dafür keine Zuschüsse mehr erhalten“, erzählt die Geschäftsführerin Moana Schneiders. Glücklicherweise sei der Unterstützungsverein „wir helfen“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“ eingesprungen, und dann habe sich auch noch die Sparkasse Köln/Bonn angeschlossen. „Dafür sind wir sehr dankbar“ betont Schneiders. Für die vielfältigen Aufgaben, die der Kölner Appell neben der Hausaufgabenbetreuung noch leistet, reiche das aber nicht.

Klaus Orth, Fatma Almhed und Geschäftsführerin Moana Schneiders (1., 4. und 5. v.l.) mit Mitarbeitenden des Kölner Appells und Unterstützern. Copyright: Kölner Appell gegen Rassismus

Der Verein existiert bereits seit den 80er-Jahren und hat im Laufe der Jahrzehnte ein umfassendes Unterstützungsangebot für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche entwickelt, darunter sehr viele geflüchtete junge Menschen. Es finden mehrmals in der Woche Sprachkurse statt. Der Kölner Appell bietet zudem eine Schuldnerberatung für Familien und eine Offene Ganztagsbetreuung an. Von Montag bis Freitag gibt es zwischen 15 und 17 Uhr Hausaufgabenhilfe. Viele Kinder und Jugendliche kommen aber schon früher zum Mittagessen, das wie alles andere, kostenlos ist.

„Sie legen teilweise beachtliche Strecken in der Stadt zurück, um zu uns zu fahren“, sagt Schneiders. Viele seien mehrfach psychisch stark belastet. Es gäbe auch solche, deren Eltern den ganzen Tag arbeiten würden und nach Schulschluss nicht zuhause seien. Das Geld reiche oft nicht für ein warmes Mittagessen. „Kinderarmut ist real“, betont Schneiders. „Es ist superwichtig, dass die jungen Menschen einen Ort haben, zu dem sie kommen können.“

Das Angebot des Kölner Appells umfasst auch diverse Bildungs- und Freizeitangebote, wie Musik- oder Fotografie-Workshops, Demokratie- und Umweltbildung, einen interkulturellen und interreligiösen Austausch sowie Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Sensibilisierung für den Umgang mit sozialen Medien.

Bethe-Stiftung verdoppelt Spenden

Die Bethe-Stiftung hat sich entschieden, jeden eingehenden Spendenbetrag zu verdoppeln. „Der Kölner Appell leistet vorbildliche Arbeit“, erläutert Klaus Orth, Vorstandsmitglied der Stiftung. Er habe sich als Institution bewährt, die erwiesenermaßen gut funktioniere. Angesichts der Haushaltslage in der Stadt und im Bund würden Kinder und Jugendliche immer mehr an den Rand gedrängt. „Man muss dem entgegenwirken“, sagt Orth.

Für Schneiders hat die Vereinsarbeit auch einen bedeutsamen sozialen Aspekt: „Es ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen Kontakt knüpfen können zu anderen, denen es ähnlich geht, die beispielsweise ebenfalls Ausgrenzung und Rassismus erfahren“, sagt Schneiders. „So entsteht eine Gemeinschaft.“ Die Erfahrung hat auch Almhed gemacht: „Der Kölner Appell ist wie eine Familie für mich“, sagt sie. „Hier habe ich auch entdeckt, dass ich in Mathe gut bin.“ Den Abschluss am Berufskolleg hat Almhed dieses Jahr krankheitsbedingt leider doch noch nicht absolvieren können. Aber mit Unterstützung der Appellfamilie wird sie ihn nachholen.

Wer spenden möchte, findet die notwendigen Informationen auf der Homepage des Kölner Appells gegen Rassismus. www.koelnerappell.de