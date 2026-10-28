Wie in jeder Session hat der Ehrenfelder Dienstagszug auch diesmal ein eigenes, an das Sessionsmotto angelehntes Motto: „Ihrefeld, zesamme för morje“. Es passt zu zahlreichen Problemlagen auf der Welt, im Land und in der Stadt. Spätestens seit der Absage des Zollstocker Dienstagszugs haben die Ehrenfelder Karnevalisten allen Grund, es auch auf sich selbst zu beziehen.

„Wir können den Zug 2027 auch nur durchführen, weil wir Rücklagen haben“, sagt Thomas Crumbach nachdenklich. Er ist Geschäftsführer des Festkomitees Ehrenfelder Karneval (FEK), das den größten Kölner Veedelszoch organisiert. Rund 4000 Teilnehmende werden am 9. Februar auf dem vier bis fünf Kilometer langen Zugweg erwartet, der Zollstocker Zug hat maximal 1500.

Karneval unter Druck: Sicherheitsauflagen und Finanznot bedrohen Ehrenfelder Zug

Seit der Silvesternacht 2015/2016 und diversen Anschlägen sind die Sicherheitsauflagen für Züge gestiegen, die Kosten sind geradezu explodiert. Security-Personal, Sicherheitskonzepte und Fluchtwege müssen finanziert werden. Das lässt sich nicht allein über die Mitgliedsbeiträge der 13 im FEK zusammengeschlossenen Vereine und Teilnahmegebühren decken. Sponsoren und Spenden waren schon vor 2016 wichtig, doch diese Quellen sind endlich.

Gleichzeitig will man Traditionen bewahren. „Bei uns zahlen die teilnehmenden Schulen und Kitas keine Gebühren“, sagt Thomas Crumbach. „Im Gegenteil: Wir unterstützen Schulen und Kitas, damit sie Kostüme für den Dienstagszug basteln können.“ Wie andere der mehr als 50 Veedelszöch in Köln mit diesen Problemen umgehen, weiß Crumbach nicht. Einen inoffiziellen Stammtisch der Organisatoren gibt es nach seinem Wissen nicht.

Dabei könnten ein regelmäßiger Austausch und gemeinsamer politischer Druck bald nötig werden. Crumbach hat Gerüchte gehört, wonach die Stadt wegen der Haushaltslage die Zuschüsse für die Veedelszöch kürzen oder streichen will. Bislang stellt der Rat pro Stadtbezirk und Jahr 10.000 Euro bereit, die die Bezirksvertreter nach Antrag verteilen, vor allem nach Zuggröße. Im Stadtbezirk Ehrenfeld gibt es vier Veedelszöch, das FEK darf also mit einem höheren vierstelligen Betrag rechnen.

„Das darf nicht auch noch wegfallen“, sagt Crumbach. „Dann wird es wirklich eng, auch unsere Rücklagen halten nicht ewig.“ Er appelliert daher an alle Ehrenfelder, die ihren Zoch lieben, sich als Ehrenamtler zu engagieren. Diesen Appell unterstreicht das Motto des Rosenmontagszugs dann doch etwas energischer: „Morje es, wat do drus mähs!“

Info-Box

Nach einer Einladung an weitere „Vereine, Schulen, Nachbarschaftsinitiativen, Freundeskreise und andere interessierte Gruppen“, am Dienstagszug teilzunehmen, bittet das FEK in einer aktuellen Mitteilung „Menschen und Unternehmen“ um Unterstützung. Gesucht werden Sponsoren, Wagenengel oder Zugordner. „Jede helfende Hand und jeder Beitrag sind willkommen.“ Potenzielle Sponsoren und Helfer können sich per E-Mail an den Festausschuss wenden. Der freue sich „über jede Anfrage und über alle, die sich gemeinsam für den Ehrenfelder Karneval starkmachen möchten“.

info@festausschuss-ehrenfeld.de