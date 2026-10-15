Für die Gleichberechtigung im Allgemeinen und speziell für das Frauenwahlrecht hatte sich Klara Caro engagiert, etwa in der Kölner Ortsgruppe des Reichsverbandes für Frauenstimmrecht. 1926 gründete sie die Kölner Ortsgruppe des Jüdischen Frauenbundes, und war gleichzeitig in der sozialen Arbeit aktiv. Auch noch nach 1933, als dies zunehmend schwierig wurde. Zusammen mit ihrem Ehemann Dr. Isidor Caro wurde sie 1942 in das Getto Theresienstadt deportiert. Anders als ihr Gatte überlebte sie das Lager und wanderte nach New York aus, verfasste Berichte über ihr Leben und Leiden und verstarb dort im Jahre 1979.

Klara Caro war schon einmal für eine Straße in Köln-Ehrenfeld im Gespräch

Nun soll in Ehrenfeld eine neue Straße nach Klara Caro benannt werden. Sie wird vom südöstlichen Ende der Pellenzstraße aus nach Norden verlaufen und in die Stammstraße einmünden. Auch wenn die Straße nur 92 Meter lang sein wird, setzt sie ein Zeichen. Denn als das Gelände zwischen Pellenz-, Franz-Geuer-, Stammstraße und Bezirkssportanlage noch Siemens-Standort war, musste die Öffentlichkeit draußen bleiben und Umwege in Kauf nehmen. Nun hat hier der Wohnungsbau begonnen, und wenn der Investor Swiss Life – etwa 2030/31 – die rund 430 Wohnungen fertiggestellt hat, werden öffentliche Fuß- und Fahrradwege durch das neue Wohngebiet führen. Auch in Richtung Bezirkssportanlage.

Auf dem Siemens-Gelände in Ehrenfeld sollen einmal 430 Wohnungen stehen. Copyright: Grafik: Konrath und Wennemar Architekten

An das Wirken von Klara Caro sollte schon einmal mit einer Straßenbenennung erinnert werden. Als es 2025 um die Umbenennung der Gravenreuthstraße ging, wegen der Verstrickung des ursprünglichen Namensgebers in die Gräuel der Kolonialzeit, gehörte „Klara-Caro-Straße“ zu den sechs Namensvorschlägen, die teils aus der Bevölkerung kamen. Die Ehrenfelder Bezirksvertretung entschied sich damals jedoch für den Namen Cilly-Servé-Straße, der auf ein Mitglied der Ehrenfelder Gruppe der Edelweißpiraten verweist.

Möglich gewesen wäre seinerzeit auch Moritz-Spiro-Straße, nach einem Friseur, der von 1915 bis 1937 einen Salon in der Vogelsanger Straße betrieb und in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wegen seiner jüdischen Herkunft von SA-Männern so schwer misshandelt wurde, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. In einer Bürgereingabe hatte kürzlich ein Ehrenfelder die Verwaltung gebeten, eine Straße im Veedel nach Spiro zu benennen, weil der für das Schicksal zahlreicher „ganz gewöhnlicher Bürger“ in der Zeit des nationalsozialistischen Terrors stehe.

Dagegen hat die Verwaltung grundsätzlich keine Einwände. Allerdings müsse zunächst ein „Benennungsbedarf“ bestehen, also eine Straße neu angelegt oder eine ältere Straße umbenannt werden. Zu berücksichtigen sei aber, dass der Bezirksvertretung bereits eine Vielzahl von Vorschlägen vorliegt. Ob der Name Moritz Spiro in nächster Zeit eine Chance hat, ist zumindest zweifelhaft. Die Verwaltung verweist auch auf einen Beschluss des Rats aus dem Jahre 2023, wonach „zur Förderung der Gendergerechtigkeit Straßen bevorzugt nach Frauen und non-binären Personen“ benannt werden sollen. Und zwar „bis Geschlechterparität erreicht ist“.