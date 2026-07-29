Der Ehrenfelder Bezirksvertreter Felix Helleckes ist aus der Partei AfD ausgetreten, die er bislang in dem Gremium vertreten hat. Damit ist er einem möglichen Parteiausschluss zuvorgekommen, denn die AfD hatte das Verfahren dazu bereits begonnen. Der Bezirksvertretung gehört Helleckes weiter an, nun aber als parteiloses Mitglied. Dazu, dass er sein Mandat behält und nicht etwa für eine Nachbesetzung durch die Partei zurückgibt, wollte sich die Kölner AfD nicht äußern.

Aus der Kölner AfD war zu hören, dass man „froh“ über seinen Austritt sei. Das Amtsgericht Köln verurteilte ihn Anfang des Jahres rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro wegen Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz zum Nachteil einer Grünen-Ratsfrau. Der Vorfall hatte sich im Frühjahr 2025 ereignet, im Kontext des Bundestagswahlkampfes. Helleckes’ Provokationen anderer Menschen, die er in Videos auf seinen Kanälen in den sozialen Medien veröffentlichte, gingen auch einem Teil der Kölner AfD zunehmend zu weit: Die Partei hatte vor einigen Wochen begonnen, ein Ausschlussverfahren gegen ihn einzuleiten. Das ist jetzt hinfällig.

Die AfD hatte Helleckes bei der Kommunalwahl im Herbst 2025 für die Bezirksvertretung auf Listenplatz 2 aufgestellt, und er bildete zunächst zusammen mit Liane Bchir (erster Listenplatz) eine Fraktion für die AfD in Ehrenfeld. Bchir löste die Fraktion im Mai auf, weil sie nicht mehr mit Helleckes zusammenarbeiten wollte. Die AfD hatte Helleckes auch auf Listenplatz 15 für den Stadtrat aufgestellt, in dem die AfD 8 Sitze bekam. (juh)