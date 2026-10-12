Im Abschnitt zwischen der Oskar-Jäger-Straße und dem Melatengürtel wird die Weinsbergstraße in sogenannter Troglage geführt, also unterhalb des Höhenniveaus des umgebenden Geländes. Möglich ist das nur, weil Stützwände die Straße vor dem Druck der Hänge zu beiden Seiten sichern. Aber diese Wände sind auch Teil eines Problems, denn sie reflektieren den Lärm, den der Verkehr verursacht.

Und der Lärm ist in diesem Bereich erheblich, wie ein Anwohner in einem Bürgerantrag an die Bezirksvertretung Ehrenfeld (BV) ausführt. Die offizielle Karte für den Umgebungslärm in Nordrhein-Westfalen weise für diesen Straßenabschnitt mit mehr als 75 Dezibel bereits „den höchsten möglichen Pegel“ aus. Vor allem in den Morgen- und Abendstunden komme es durch den Lkw- und Berufsverkehr zu einer hohen Lärmbelastung, „die Schlaf, Erholung und Konzentrationsfähigkeit massiv beeinträchtige“. Dabei befänden sich direkt im Trog zwei Wohnhäuser, in denen rund 350 Studentinnen und Studenten leben.

Einbahnstraße verlagert Verkehr und verschärft Lärmbelastung

Auch die Ausweisung der Venloer Straße als Einbahnstraße, die eine Verlagerung des stadtauswärts fahrenden Verkehrs unter anderem auf die Weinsbergstraße zur Folge hatte, dürfte vorerst nicht zur Entspannung der Situation beitragen. Um Abhilfe zu schaffen, so der Anwohner, sollte die Verwaltung deshalb zunächst sorgfältig die Lärmbelastung messen und dann möglichst schnell geeignete Maßnahmen prüfen und umsetzen.

Kurzfristig sei etwa die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 in diesem Teil der Weinsbergstraße möglich, außerdem sollten schon bestehende Lkw-Fahrverbote konsequent durchgesetzt werden. Auch über zeitlich beschränkte Lkw-Verbote in sensiblen Zeitfenstern – etwa in den Nacht- und Morgenstunden – könne man nachdenken, ebenso wie über verstärkte Verkehrs- und Lärmkontrollen.

Daneben gehörten bauliche Anlagen zum möglichen Maßnahmen-Repertoire: die Errichtung lärmdämpfender Barrieren an den Stützwänden etwa oder die Anbringung schallabsorbierender Verkleidungen, um die Lärmreflexionen zu reduzieren. Ob ein lärmmindernder Fahrbahnaufbau durch Flüsterasphalt technisch möglich sei, sollte ebenfalls überprüft werden.

Doch auch die Eigentümer der Immobilien könnten „passive Schallschutzmaßnahmen“ beitragen, die eventuell durch die öffentliche Hand gefördert werden. Dazu gehöre etwa der Austausch oder die Nachrüstung von Fenstern oder eine umfassendere Abdichtung von besonders stark betroffenen Wohnungen.

Das Amt für Straßen und Radwegebau signalisiert grundsätzliche Bereitschaft, den Fall genauer zu untersuchen. Allerdings: „Derzeit erreicht die Verwaltung eine erhebliche Anzahl lärmschutzbezogener Anträge“, heißt es in einer Vorlage für die BV. Weil verkehrsberuhigende Maßnahmen „umfassender Prüfungen und Abstimmungen mit verschiedenen Fachabteilungen und externen Dienstleistern“ bedürfen, seien diese Verfahren häufig langwierig und mit einem „hohen personellen Aufwand“ verbunden. Angesichts der Antragsdichte ließen sich deshalb „zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine belastbaren Aussagen zu konkreten Bearbeitungs- beziehungsweise Realisierungszeiträumen treffen.“