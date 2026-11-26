Ein Buckelwal springt aus dem eisigen Wasser, lässt sich mit einem großen Platscher wieder zurück ins Polarmeer fallen und taucht unter, Luftbläschen glitzern auf. Massenhaft Krill schwimmt links und rechts am Betrachter vorbei, umzingelt ihn geradezu. Dann ist er plötzlich wieder an Land, inmitten von schimmernden Polarlichtern.

Der immersive Raum mit einer 20-minütigen Projektionsshow ist das Herzstück der neuen „Polarwelten“-Ausstellung, die am 27. November in der Oskar-Jäger-Straße 99 in Köln-Ehrenfeld eröffnet. Bis Ende Oktober war hier noch die hocherfolgreiche „Serienkiller“-Ausstellung einquartiert. Vor vier Wochen feierten die „Polarwelten“ in München Weltpremiere. Laut Veranstalter und Produzent Oliver Forster besuchten sie dort bereits mehr als 30.000 Menschen.

Im immersiven Raum erlebt man unter anderem Buckelwale hautnah. Copyright: Alexander Schwaiger

In Köln wird es nach aktuellem Stand die vorerst letzte Ausstellung in den Räumen, sagt er - der Mietvertrag läuft im kommenden Jahr aus. „Wir haben aber noch einen Funken Hoffnung, dass wir noch einmal verlängern können“, sagt Forster. Nächste Woche gebe es dazu Gespräche mit den Eigentümern. Die „Polarwelten“-Ausstellung sei eine „Herzensangelegenheit“, da er hier nun erstmals auch als Produzent aktiv sei.

„Müssen verstehen, was wir verlieren“

Man möchte nicht nur hübsche Bilder zeigen, sondern auch ein Bewusstsein schaffen für die Bedeutung von Arktis und Antarktis. Bei der Presse-Preview sagt Polarforscher Dirk Notz: „In den letzten 20 Jahren hat sich das Polarmeer unglaublich verändert. Die Eisbedeckung im Sommer hat sich halbiert.“ Bis 2025 könnte die sommerliche Eisdecke ganz verschwunden sein. „Es ist wichtig zu verstehen, was wir verlieren“, sagt Notz. „Aber es können nicht alle in die Arktis und Antarktis reisen. Daher ist es schön, dass wir sie nach Köln bringen können.“ Reisen an die Pole sind nicht nur ökologisch schwierig - sie kosten auch mittlere fünfstellige Beträge, wie man in der Ausstellung erfährt.

Sandra Schöttner, wissenschaftliche Leiterin der Deep Arctic Expedition bei Greenpeace, sagt, man könne so „Zahlen, Fakten und Evidenz spürbar machen“. Bei der Deep Arctic Expedition sammelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Daten aus bis zu drei Kilometern Tiefe des arktischen Meers, das nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch Tiefseebergbau bedroht sei. Greenpeace ist Partner der Ausstellung, am Ende können Spenden abgegeben werden, die Summe wird vom Veranstalter verdoppelt.

„Polarwelten“ in Köln: Highlight ist der immersive Raum

„Polarwelten“ zeigt allerdings weniger von dieser Zerstörung und mehr von Arktis und Antarktis als Lebensraum für Menschen und Tiere. Die Ausstellung zeigt etwa Expeditionsequipment, Videomaterial, Aufsteller von (ant-)arktischen Tieren in Originalgröße, traditionelle Schlitten von Ureinwohnern und moderne Schneemobile. Wer sich Zeit nimmt und die Infotafeln aufmerksam liest, verbringt etwa eine Stunde in den zehn Räumen.

Der größte Raum mit 360-Grad-Projektion stellt das Highlight dar: Hier schwimmen die Besucher mit (computeranimierten) Kaiserpinguinen und Buckelwalen, zwischen Orcas und Eisbären, sehen sogenannte Perlmuttwolken, die erst ab Temperaturen von unter minus 78 Grad sichtbar sind, besuchen ein Polarcamp zur Mitternachtssonne - Welten, die normalerweise verschlossen bleiben.

Kinder können an einer „Polarmission“ teilnehmen, an dessen Ende sie für ein gefundenes Lösungswort eine kleine Überraschung bekommen. Erwachsene können mittels QR-Code eine Audioführung aufs eigene Smartphone bekommen.

„Polarwelten - Die immersive Ausstellung über die Arktis und Antarktis“, Oskar-Jäger-Str. 99 50825 Köln-Ehrenfeld, ab Freitag, 27. November 2026, täglich von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis samstags bis 20 Uhr. Tickets für Erwachsene ab 20 Euro, Kinder ab 14 Euro, es gibt Gruppen- und Familientarife. Es muss ein Zeitfenster für den Einlass gebucht werden.