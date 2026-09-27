Um 2.42 Uhr in der Nacht zu Sonntag (27. September) schreckt ein lauter Knall Menschen in Ehrenfeld auf. An der Ecke Vogelsanger Straße/Heliosstraße steigt Rauch von einem Stromkasten am Gehweg auf. Security-Mitarbeiter eines benachbarten Clubs eilen zur Stelle und rufen die Polizei.

Die Beamten treffen wenige Minuten später ein. Die Abdeckung des Stromkastens liegt auf dem Gehweg, in der Luft liegt ein unangenehmer Geruch. Zunächst ist unklar, was die Detonation ausgelöst hat. War ein technischer Defekt die Ursache – oder wurde der Stromkasten absichtlich beschädigt?

Sprengsatz in Köln gezündet: Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei befragt unter anderem einen Flaschensammler, der häufig in der Gegend unterwegs ist. Er berichtet den Beamten, dass er erst wenige Minuten zuvor an der Ecke gewesen sei. Auf die Frage einer Polizistin, ob er jemanden habe davonlaufen sehen, verneint der Mann.

Polizisten und ein Zeuge, der den Knall gehört hatte, stehen am detonierten Stromkasten. Copyright: Ayhan Demirci

Der Stromkasten steht unmittelbar am „Stayery“. Die Polizei schaut sich auch die in der Nähe abgestellten Autos an. Ein weißer Audi steht nur rund einen Meter vom Stromkasten entfernt. Die Beamten versuchen, den Halter zu ermitteln, um ihn über den Vorfall zu informieren, bei dem sein Auto beschädigt wurde.

Stromkasten wird am Sonntag ausgetauscht

Verletzt wurde bei der Explosion niemand. Am Sonntagmorgen rückt eine Gruppe von Arbeitern einer Tiefbaufirma an. Sie demontieren den zerstörten Stromkasten, der mutmaßlich von der Rhein-Energie betrieben wird, und stellen einen neuen auf.

Am Mittag meldet die Kölner Polizei: Techniker gehen von einer bewusst herbeigeführten Sprengung aus, die sich jedoch nicht auf die Stromversorgung ausgewirkt habe. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Hinweise, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt der polizeiliche Staatsschutz unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.