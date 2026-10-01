Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Porsche 911 Carrera in der Nacht auf Mittwoch (30. September) in Köln-Ehrenfeld sucht die Polizei nach den Autodieben. Der mit Euskirchener Kennzeichen zugelassene schwarze Sportwagen war auf einem Parkplatz einer Autovermietung an der Oskar-Jäger-Straße abgestellt, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Porsche zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr, gestohlen.

Das Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Aufenthaltsort des Porsches geben können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)