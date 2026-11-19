Mit „Polarwelten“ startet am Freitag, 27. November, eine neue immersive Ausstellung in der Ausstellungshalle Oskar-Jäger-Straße 99 in Köln-Ehrenfeld. Im Fokus stehen mit Arktis und Antarktis zwei der abgelegensten Orte der Erde. Gezeigt werden sollen laut Veranstalter „die Schönheit, Vielfalt und Bedeutung der Polarregionen“.

Herzstück der Ausstellung ist der sogenannte Erlebnisraum, in dem Besucher den Nord- und Südpol durch eine multimediale Inszenierung hautnah erleben können. Auf einer Leinwand werden Aufnahmen von Polarlichtern, Tieren und Gletschern gezeigt. Zuvor gibt es auf dem Rundgang viele Informationen über die polare Tier- und Pflanzenwelt, extreme Naturphänomene und den Klimawandel, sowie Einblicke in die Arbeit und Lebensrealitäten von Forschenden.

„Polarwelten“ bis April in Köln

Die Ausstellung hat Dienstag bis Sonntag geöffnet. Dienstags, mittwochs, sonntags und an Feiertagen kann sie zwischen 10 und 18 Uhr besucht werden, von Donnerstag bis Samstag zwei Stunden länger bis 20 Uhr. Tickets können online über die Webseite der Ausstellung bzw. Eventim oder vor Ort an der Tageskasse gekauft werden. Besucher und Besucherinnen wählen zwischen Zeitfenster-Tickets, die an Datum und Uhrzeit gebunden sind, oder Flextickets, mit denen die Ausstellung beliebig besucht werden kann. Die Verweildauer ist bei beiden Ticketarten unbegrenzt. Für Erwachsene sind Tickets online ab 22 Euro verfügbar, für Kinder und Jugendliche ab 14 Euro, und für Ermäßigte ab 20 Euro.

Nach München ist Köln der zweite Ort, an dem die Ausstellung gezeigt wird. Sie ist bis einschließlich Sonntag, 11. April 2027, für Besucher geöffnet. (red)