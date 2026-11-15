Großen Applaus erhielt Oberbürgermeister Torsten Burmester gleich zu Beginn seines Grußwortes bei der Herbstsynode des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Linksrheinisch. Er berichtete, dass er zu Jahresbeginn wieder in die evangelische Kirche eingetreten ist. Er begründete diesen Schritt: „Jede Gesellschaft braucht Hoffnung“, sagte der OB. „Dazu braucht es lebendige Institutionen, die Hoffnung schaffen. Die christliche Hoffnung ist allerdings kein Trostpflaster. Es muss etwas aus dieser Hoffnung folgen. Hoffnung entfaltet etwas, wenn sie ins Denken und Handeln kommt und dann zum Guten beiträgt.“

Der OB nannte die wöchentlichen Gottesdienste Kraftquellen. Begegnung sei wichtig. „Die Stadt ist angewiesen auf das Engagement der evangelischen Kirche.“ Torsten Burmester bedankte sich bei Stadtsuperintendent Bernhard Seiger. Mit ihm habe er Gespräche geführt und sich schließlich zum Wiedereintritt entschlossen. „Am besten hat mir das Welcome Back gefallen. Man hat mich vermisst.“

Burmester: Lindenthal muss bei Kita-Plätzen abgeben

Torsten Burmester lobte die Glaubensgemeinschaften, die zum Zusammenhalt der Stadtgesellschaft beitrügen. Aber Köln sei ungerecht in der Verteilung. Als Beispiel nannte er die Betreuungsquote der Unterdreijährigen. Nach seinen Angaben liegt sie in Chorweiler bei 80 Prozent, in Lindenthal bei über 100 Prozent. Man werde in den nächsten Jahren nicht darum herumkommen, Lindenthal etwas wegzunehmen. Diese Form der Umverteilung entspreche dem Solidaritätsmodell der evangelischen Kirche.

In einer anschließenden Diskussionsrunde, moderiert von Pfarrerin Miriam Haseleu, mit Bernhard Seiger und dem OB, warnte Seiger vor unnötigen Polarisierungen, etwa beim Umgang mit Wohnungslosen und Drogenkranken. Burmester verwies auf Housing-First-Angebote, die ausgeweitet werden sollen. Es fehle allerdings an öffentlich geförderten Wohnungen.

Im kommenden Jahr soll ein neues Suchthilfezentrum am Perlengraben in der Nähe des Neumarkts in Betrieb gehen. Ein weiteres sei in Kalk geplant. Auch zum Thema Geflüchtete hatte der OB eine klare Haltung: „Wer sein Leben in Köln fortsetzen möchte, wird das können. Das Bleiberechtsprogramm wird umbenannt in ein Integrationsprogramm.“