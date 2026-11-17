Die Polizei Köln warnt vor betrügerischen QR-Codes, die auf Parkautomaten angebracht sind. Ausgangspunkt der Warnung ist ein Vorfall in Köln-Ehrenfeld, bei dem ein Zeuge in der Fuchsstraße einen manipulierten Automaten gemeldet hatte.

Auf dem Gerät befand sich ein aufgeklebter QR-Code, der nach dem Scannen auf die gefälschte Internetseite eines Parkdienstleisters weiterleitete. Dort wurden Nutzerinnen und Nutzer dazu aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben. Ob auf diesem Weg bereits sensible Daten gestohlen wurden, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei hat den betrügerischen QR-Code inzwischen entfernt und die Abschaltung des entsprechenden Links im Internet veranlasst. Zudem wurde das von der Fälschung betroffene Unternehmen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Polizei rät zur Vorsicht beim digitalen Bezahlen

Da die Ermittlerinnen und Ermittler nicht ausschließen können, dass im Kölner Stadtgebiet noch weitere Parkautomaten manipuliert wurden, rät die Behörde zu besonderer Achtsamkeit beim digitalen Bezahlen. Bürgerinnen und Bürger sollten QR-Codes vorab genau auf mögliche Überklebungen oder andere Manipulationen prüfen und nach dem Scannen die aufgerufene Internetadresse kontrollieren. Es wird empfohlen, ausschließlich offizielle Apps und Bezahlmöglichkeiten zu nutzen sowie Kreditkartendaten nur auf vertrauenswürdigen Seiten einzugeben. Verdächtige Codes sollten der Polizei oder dem jeweiligen Parkraumbetreiber gemeldet werden.

Personen, die bereits ihre Daten auf einer solchen Seite eingegeben haben, wird geraten, umgehend ihre Bank oder ihren Kreditkartenanbieter zu kontaktieren und die betroffene Karte gegebenenfalls sperren zu lassen. Zudem sollten Geschädigte eine Anzeige bei der Polizei erstatten. (red)