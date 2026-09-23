Die Kölner Zentralmoschee in Ehrenfeld öffnet am Samstag, 3. Oktober, ihre Türen zum bundesweiten Tag der offenen Moschee. Unter dem Motto „Moscheen als Träger der gesellschaftlichen Verfasstheit“ können Interessierte von 9 bis 18 Uhr Einblicke in den islamischen Glauben erhalten und mit Musliminnen und Muslimen ins Gespräch kommen.

Tag der offenen Moschee in Köln: Führungen und Gesprächsangebote

Auf dem Programm stehen Führungen, bei denen die Teilnehmenden Einblicke in die Architektur und Symbolik der Zentralmoschee und in die Grundlagen des islamischen Glaubens erhalten. Außerdem gibt es eine Ausstellung mit dem Titel „Moscheen tragen Gesellschaften“ und verschiedene Gesprächsangebote wie „Frag den Imam“, bei dem Fragen zum Islam, zum muslimischen Alltag und zur Rolle von Moscheen beantwortet werden.

Bei der Auftaktveranstaltung um 12 Uhr im Gebetssaal der Moschee stehen Grußworte vom Ditib-Bundesvorsitzenden Ramazan Ilıkkan und von Oberbürgermeister Torsten Burmester auf dem Programm. Anschließend wird Murat Şahinarslan, Direktor des Moschee Forums, einen thematischen Impuls zum diesjährigen Motto geben. (red)