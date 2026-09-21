Die KVB trennt zwischen dem 21. September und dem 16. Oktober die Linie 13. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Schienen. Die Arbeiten sind in zwei Phasen aufgeteilt, in denen jeweils andere Abschnitte der Linie betroffen sind. Das teilt die KVB mit.

In der ersten Phase finden die Bauarbeiten zwischen den Haltestellen Aachener Straße/Gürtel und Melatengürtel statt. Diese dauern vom 21. bis zum 26. September. Weil die beiden Haltestellen nur 300 Meter voneinander entfernt sind, richtet die KVB hier keinen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Haltestelle Aachener Straße/Gürtel wird in diesem Zeitraum von der Linie 13 ausschließlich aus dem Süden angefahren, die Haltestelle Melatengürtel ausschließlich aus dem Norden. Die Bahnen wenden in der Nähe und fahren wieder in die Richtung zurück, aus der sie kamen.

Kölner Linie 13: Ersatzbusse in Ehrenfeld und Braunsfeld

In der zweiten Phase der Bauarbeiten richtet die KVB hingegen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Vom 26. September bis zum 16. Oktober finden die Arbeiten zwischen den Haltestellen Aachener Straße/Gürtel und Nußbaumerstraße statt. Die Linie 13 verkehrt hier in dem genannten Zeitraum nicht, dafür fahren Busse der Linie 113 zwischen den beiden Haltestellen. Für den rund 2,5 Kilometer langen Weg benötigen die Busse etwa zwölf Minuten. Auf ihrem Weg halten sie an den Haltestellen Aachener Straße/Gürtel, Melatengürtel, Weinsbergstraße/Gürtel, Venloer Straße/Gürtel, Bahnhof Ehrenfeld, Subbelrather Straße/ Gürtel und Nußbaumerstraße.

Die Arbeiten an den Gleisen beeinflussen auch die Buslinie 140. Weil auch die Gleise an der Kreuzung zwischen Oskar-Jäger-Straße und Melatengürtel erneuert werden, fährt sie zwischen dem 26. September und dem 16. Oktober zwischen den Haltestellen Aachener Straße/Gürtel und Stolberger Straße eine Umleitung. Diese gilt in beide Richtungen, auf dem Weg fahren die Busse die regulären Haltestellen der Linien 142, 172 und 173 an. (tli)