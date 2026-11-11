Die Runde von der Kaffeebud in der Körnerstraße aus durchs Veedel kennt Nici Kempermann auswendig. Und nicht nur sie, vor allem, ihr vierpfötiger Begleiter weiß genau, wo es langgeht. Ricky kam vor eineinhalb Jahren in ihr Leben. „Rasse Straßenhund“, wie Kempermann augenzwinkernd sagt. „Ich hatte vorher einen Hund, der 16 Jahre alt wurde. Er starb 2022. Danach brauchte ich eine längere Trauerphase. Doch als ich Ricky dann bei Instagram auf der Seite einer Tiervermittlung entdeckte, konnte ich nicht widerstehen.“

Stolz auf ihre Arbeit und ihren Wunsch für Köln: mehr Frauenpower! Copyright: Alexander Schwaiger

Seitdem läuft sie drei Runden täglich. Der nächste Park ist in Ehrenfeld gar nicht mal so nah. „Man muss schon bis in den Grüngürtel oder in den Blücherpark.“ Der morgendliche Espresso auf der Bank vor dem Laden für schöne Dinge neben dem Kaffeefenster der Rösterei Zwoo ist der Auftakt für die erste Hunderunde des Tages. „Dort wartet meistens schon meine Nachbarin Bea Forner auf uns. Der Ricky flitzt immer voller Freude auf sie los“.

Ihre Version des Köln-Wappens hat Nici Kempermann im Rahmen einer Aktion von Bea Forner selbst gestaltet. Copyright: Alexander Schwaiger

Nici Kempermann wohnt seit elf Jahren direkt ums Eck und liebt ihren Mikrokosmos. „Es gibt hier so einen schönen Zusammenhalt, ich kenne alle Nachbarn im Haus und sehr viele Ladeninhaber in der Körnerstraße. Ich kaufe hier auch immer alle Geschenke für Weihnachten oder Geburtstage, es gibt ja hier noch so nette kleine Geschäfte“, schwärmt die 39-Jährige, die mit ihrer Band Kempes Feinest seit mehr als zehn Jahren eine feste Größe im Kölner Karneval ist.

Erster Auftritt der Session schon am 30. Oktober

Diese Session ist besonders herausfordernd, weil sie so kurz ist. „Wir hatten den ersten Auftritt in diesem Jahr schon am 30. Oktober bei einer Damensitzung in Bonn-Lannersdorf“, erzählt Kempermann. Jetzt im November sind vier bis fünf Auftritte an einem Abend keine Seltenheit. Für Nici Kempermann ist jeder Auftritt wieder eine Herausforderung, das Publikum zu kriegen. „Für mich ist das nie Routine, ich liebe, was ich mache, und will, dass der Funke überspringt, jedes einzelne Mal“, erzählt die energiegeladene Frontfrau, während wir auf die „Bürgermeisterin von Ehrenfeld“ warten.

Bei der Aktion „Remix-Flagge zeigen“ wurden 30 Kübel entlang der Körnerstraße von Anwohnern und Künstlern gestaltet. Copyright: Alexander Schwaiger

So nennt Kempermann Bea Forner, die in diesem Jahr mit ihrer Mosaikaktion „Flagge zeigen – Remix“ Ladeninhaber und Künstler dazu animierte, die Blumenkübel in der Straße mit individuellen Mosaiken zu verzieren. Nici Kempermann hat das Wappen von Köln als Grundlage genommen und es ein wenig abgewandelt. „Die Kronen habe ich mal durch das Weiblichkeitssymbol ersetzt und darunter den Rhein fließen lassen. Für mich ist das die perfekte Illustration von Mädche von Rhing“.

Lisa Müller von der Imi Winery schenkt der Stammkundin ein Glas ihres Lieblings-Roséweins ein. Copyright: Alexander Schwaiger

Das Stück zeigt, wie sich Köln wünscht: eine Stadt mit viel Frauenpower. Als Imi aus Grevenbroich trägt sie ihren Teil jedenfalls dazu bei, vor allem in der häufig doch noch männlich dominierten Karnevalsszene. Als nächsten Stopp hat Kempermann die Imi Winery, ebenfalls in der Körnerstraße, vorgesehen. Auch hier ziert ein hübsches Mosaik, bestehend aus Weintrauben, den Geschäftseingang. Lisa Müller, die den Laden heute schmeißt, erklärt, dass die beiden Betreiber die Weine tatsächlich in Köln machen. Geerntet wird in der Pfalz, weiterverarbeitet werden die Trauben in einem Weinkeller an der Leyendeckerstraße. Heraus kommt dabei unter anderem ein Rosé, mit „extrem geringem Trinkwiderstand“, wie Nici Kempermann ihre Lieblingssorte charakterisiert.

Die Körnerstraße ist ihr Revier: Nici Kempermann ist hier täglich auf ihrer Hunderunde. Copyright: Alexander Schwaiger

Über die Venloer Straße hinweg geht es weiter zum Lizbät in der Geisselstraße. „Immer wenn meine Schwester mich besucht, gehe ich hier mit ihr einen Crêpe essen“, erklärt Kempermann ihre Treue zu einem absoluten Klassiker im Veedel. Ihre Mutter und ihre Schwester spielen eine große Rolle in ihrem Leben, und manchmal auch im Videoclip. Der zu ‚Mädche vum Rhing‘ wurde teilweise in ihrem Stammkiosk in der Stammstraße gedreht, mit Mutter Gerda in einer der Hauptrollen. „Sie war Teil der Mädelsgang, die hier durchs Veedel zog“, erzählt Kempermann.

Im Büdchen von Özgür Sengün kauft Nici Kempermann schon mal ihre Lieblingsnaschware. Copyright: Alexander Schwaiger

Auch ihr Hund Ricky liebt das Büdchen von Özgür Sengün. Der Inhaber hält immer Leckerchen für ihn bereit. Und für seine Inhaberin Weingummi-Kirschen. „Die liebe ich. Früher gab es die auch als Tütchen“. Jetzt gibt es sie nur noch einzeln. Kempermann stellt sich ein Kirch-Tütchen zusammen und auch eine Packung Schoko-Crossies muss mit. „Eisgekühlt sind die am besten.“ Kempermann hat ein absolut entspanntes Verhältnis zu Süßem. „Ich brauche das nicht oft, aber wenn, dann diese beiden Süßigkeiten.“

Auch bei Wolle kann Nici Kempermann nicht widerstehen: Häkeln ist ihr Hobby. „Das Beste zum Runterkommen“, sagt die Sängerin. Copyright: Alexander Schwaiger

„Ich habe tatsächlich zehn Kilo abgenommen, seitdem ich den Hund habe, allein weil ich jetzt täglich gezwungenermaßen 10.000 Schritte am Tag und mehr mache, aber darauf angelegt habe ich es nicht.“ Dass sie einen Job hat, der sie in Bewegung bringt, kommt hinzu. „Die Show ist schon wichtig, das gehört heutzutage einfach dazu und macht mir auch Spaß.“ Zuletzt ist sie auch einmal mit Tänzerinnen aufgetreten, komplett mit einstudierter Choreografie. „Da kam ich schon ein bisschen aus der Puste, aber meine Vorbilder sind Sängerinnen wie Beyoncé und Pink.“ Eins möchte sie Pink im kommenden Jahr unbedingt nachmachen: „Ich will endlich an so einem Schwebeseil hängen. Wir waren sonst immer im Gloria, aber da geht es nicht wegen der Deckenstatik. In der Kantine kann ich jetzt endlich fliegen.“

Dass sie die Bodenhaftung nie verliert, dafür spricht eins ihrer Hobbys, das sie ihrer Großmutter verdankt: Häkeln. Gegenüber des Lieblingskiosks in der Stammstraße ist Lauras Wollladen. „Hier kaufe ich gerne die bunten Knäuel für meine Handtaschen oder jetzt im Winter natürlich Mützen. Ich liebe es, abends eine Serie zu schauen und dabei zu häkeln. Es gibt nichts Besseres, um runterzukommen.“ Von Lauras Wollladen aus geht es noch kurz am Spielplatz in der Fasia-Jansen (ehemals Wißmann-) Straße vorbei.

Die Tischtennisplatte auf der kleinen Grünfläche ist ein beliebter Treffpunkt für Nici Kempermanns Ehrenfelder Clique. Copyright: Alexander Schwaiger

Hier gibt es zwei Spielplätze, einen richtigen und den kleinen gegenüber an der Grimmstraße. Dort stehen zwei Tischtennisplatten, an denen sich Nici Kempermann gerne im Sommer mit ihren Nachbarn trifft. Weil oft auch Hunde dabei sind, ist das eigentlich nicht erlaubt. „Aber hier stehen wirklich keine Spielgeräte mehr, außer den Platten. Ich fände es echt super, wenn die Stadt Köln den Spielplatz entwidmen würde.“ Inoffiziell sei er längst ein Treffpunkt für Hundehalter.

Nici Kempermanns Lieblingsorte in Ehrenfeld1) Kaffeefenster Rösterei Zwoo, Körnerstraße 732) Imi Winery, Körnerstraße 203) Lizbät, Geisselstraße 64) Kiosk 45, Stammstraße 455) Lauras Wollladen, Klarastraße 46