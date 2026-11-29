Der Stern ist futsch, der Name bleibt. Mercedes-Benz ist Ende 2025 aus dem Gewerbegebiet an der Widdersdorfer Straße nach Frechen umgezogen. Deshalb sollte nach Vorstellung der Branicks Onsite GmbH, dem neuen Besitzer des Gebäudes, auch der Name der kleinen Stichstraße nebenan geändert werden. Die heißt zwar nicht „Mercedes-Benz-Allee“, wie in der Bürgereingabe des Unternehmens fälschlich behauptet wird, aber immerhin „Mercedes-Allee“.

Strategische Neuausrichtung des Areals an der Widdersdorfer

Diese Benennung, so das Argument von Branicks, sei 2005 anlässlich der Ansiedlung der Mercedes-Benz-Niederlassung erfolgt. Nachdem der Autohersteller nun das Kölner Stadtgebiet verlassen habe, sei der „direkte, namengebende Bezug vor Ort dauerhaft entfallen.“ Das Gelände an der Widdersdorfer Straße mitsamt den Gebäuden unterliege derzeit einer „umfassenden Neuausrichtung“. „Die Beibehaltung des bisherigen, rein markenbezogenen Straßennamens spiegelt daher weder die aktuelle noch die zukünftige Wirtschaftsstruktur noch die Identität des Quartiers wider.“

Straßennamen müssten „feste Konstanten im Stadtbild“ sein

Das sieht man beim zuständigen Amt für Liegenschaften allerdings anders: Die „Mercedes-Allee“ sei „nach dem weiblichen Vornamen und nicht nach der Firma“ benannt. Wenn auch, das zumindest gesteht die Verwaltung ein, „in Anlehnung an den, nun ehemaligen, Firmenstandort des Autoherstellers“. Grundsätzlich gelte aber, dass Straßennamen vor allem der „Orientierung und leichten Auffindbarkeit“ dienen, sie müssten daher „feste Konstanten im Stadtbild“ sein. Darüber hinaus spiegelten sie oft die Geschichte eines Ortes wider, sie ließen Rückschlüsse auf frühere Gegebenheiten zu.

Eine „leichtfertige Straßenumbenennung“ aber würde diesen Zweck beziehungsweise Charakter der Straßennamen unterlaufen. Zudem entspräche sie nicht den Richtlinien des Rates für die Neu- und Umbenennung von Straßen und Plätzen. Eine Umbenennung könne demnach nur „in besonderen Ausnahmen und bei Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses“ erfolgen. Beides kann die Verwaltung im Fall der „Mercedes-Allee“ nicht erkennen.

Da hilft es auch nicht, wenn Branicks darauf hinweist, dass an der Stichstraße nur „eine sehr geringe Anzahl an Anliegern ansässig“ ist, und der bürokratische und logistische Aufwand einer Adressänderung sich daher in einem „engen, vertretbaren Rahmen“ hielte.

Unklar ist weiter, was mit dem früheren Benz-Gebäude passiert. Im vergangenen Jahr hatte Branicks angekündigt, dass mit der Edutain AG ein neuer Mieter dort ein innovatives Familien- und Erlebniszentrum eröffnen werde. Doch die Pläne für den „Exploradom“ sind offensichtlich an den hohen Kosten für den Umbau des Gebäudes gescheitert. Die Edutain AG musste inzwischen Insolvenz anmelden.