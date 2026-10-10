Eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität seiner Familie und seiner Nachbarn bestätigt Adrian Bühler, ganz klar: „Gestern Abend habe ich in der Straße nur noch zwei Autos gehört“, erzählt er. Das klang bis vor Kurzem noch ganz anders. „Heute Nacht fuhren in der Zeit von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr 216 Fahrzeuge durch unser Schlafzimmer“, hatte Bühler vor einigen Monaten der Verwaltung mitgeteilt. Die Erlösung kam in der vergangenen Woche: Die Verwaltung änderte die Einbahnstraßenrichtung der Piusstraße. Zwei Schilder weisen darauf hin, dass die Einfahrt von der Venloer Straße aus nun verboten ist.

„Wir hatten fast die Hoffnung verloren“, sagt Bühler. Die Bewohner der engen, einspurigen Straße warten seit knapp drei Jahren auf die Maßnahme – seit der Einführung der Einbahnstraßenregelung auf der Venloer Straße im Oktober 2023. Seither kann der aus dem Stadtzentrum kommende Verkehr die Venloer Straße nicht mehr stadtauswärts nutzen. Gleich hinter der Einmündung der Piusstraße beginnt die Einbahnstraße. Die Piusstraße wurde zur Schleichroute in Richtung Vogelsanger Straße, wo weiterhin Zweirichtungsverkehr gilt.

Piusstraße: Verkehrsfolgen der Einbahnstraßen-Umkehr noch offen

Hinweise und Durchfahrtsverbote mit dem Zusatz „Anlieger frei“ halfen nicht. Die Anwohner protestierten gegen das plötzlich hohe Verkehrsaufkommen. Im Juni 2024 beschloss die Ehrenfelder Bezirksvertretung deshalb, „die Fahrtrichtung der Piusstraße zwischen Venloer Straße und Vogelsanger Straße unverzüglich versuchsweise 180 Grad zu drehen“.

Die Verwaltung muss mögliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Umgebung untersuchen – das geht offenbar nicht „unverzüglich“, sondern kann dauern. Auch die Umkehrung der Einbahnstraßenrichtung ist streng genommen noch Teil dieser Untersuchung. Nach einem Jahr sollen die Folgen bewertet werden.

Bei aller Freude kritisieren die Bewohner der Piusstraße den zähen Prozess weiterhin. „Leider bedurfte es unserer verstärkten Proteste, um eine Fehlplanung zu beheben, die seit dem ersten Tag der Politik und Verwaltung bewusst war“, sagt Adrian Bühler, ihr inoffizieller Sprecher. Auch die jetzige Änderung sei „hopplahopp“ vorgenommen worden. Ein Anwohner meint, die Verwaltung hätte am Straßenanfang ein großes Hinweisschild mit der Aufschrift „Achtung – Verkehrsführung geändert“ aufstellen sollen: „Viele Autofahrer fahren weiterhin in die Straße ein, nun entgegen der Fahrtrichtung, weil sie es so gewohnt sind und bereits vorher die Durchfahrtsverbote missachteten.“ Ein anderer fordert: „Die Routenplaner der Navigationssysteme müssen auch noch angepasst werden.“ Das hatte die Verwaltung bereits im Zusammenhang mit der Aufstellung der „Anlieger frei“-Schilder zugesagt; passiert sei bislang wenig.

„Es braucht noch Nacharbeiten“, resümiert Adrian Bühler. Positiv an der Misere sei immerhin, „dass sich durch das gemeinsame Engagement viele nette Nachbarn kennengelernt haben“.