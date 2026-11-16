Bislang ist es noch beinahe unzugänglich, in den nächsten Jahren sollen auf dem teils gewerblich genutzten, teils brachliegenden Gelände zwischen Widdersdorfer Straße, Stolberger Straße und Oskar Jäger-Straße 450 Wohnungen und zusätzlich rund 15.000 Quadratmeter Gewerbeflächen entstehen. „Oskar-Jäger-Straße südlich Low Line“ heißt das Quartier vorläufig, bei einem städtebaulichen Qualifizierungsverfahren zu seiner Bebauung konnten sich das Büro Astoc Architects and Planners und Greenbpx Landschaftsarchitekten mit ihrem gemeinsamen Entwurf durchsetzen.

Neues Veedel in Köln soll aus fünf Komplexen bestehen

Eigentümer des rund 3,5 Hektar großen Areals, das an der Oskar-Jäger-Straße beginnt und in einem vergleichsweise schmalen Streifen in Ost-West-Richtung verläuft, sind die Wohnprojektentwickler Die Wohnkompanie und Art-Invest Real Estate. Auf deren Homepage wird die „klare städtebauliche Struktur“ des Siegerentwurfes hervorgehoben: Das neue urbane Quartier besteht aus fünf beinahe im Quadrat angeordneten Komplexen aus je vier bis fünf Gebäuden. Darüber, darunter und dazwischen ist im Plan viel Grün zu erkennen.

Auch Andree Haack, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Planen und Bauen, lobt das „überzeugende städtebauliche und freiraumplanerische Konzept.“ So soll der ganz im Osten des neuen Quartiers an die Oskar-Jäger-Straße angrenzende Gebäudekomplex mit Boardinghouse, Büro- und Handelsnutzungen gewerblich genutzt werden und die „robuste städtische Kante“ bilden. Dort ist aber auch eine grüne Plaza als Quartierseingang vorgesehen.

Wohnblöcke mit öffentlich zugänglichen grünen Innenhöfen

Die vier weiteren Richtung Westen aufgereihten Blöcke sind der Wohnnutzung vorbehalten. Ihre begrünten Innenhöfe stehen ausschließlich den künftigen Bewohnern zur Verfügung, die Öffentlichkeit darf dafür Grünbereiche zwischen den Blöcken nutzen. Ein echter Treffpunkt soll an der Stelle entstehen, wo jetzt eine schon bestehende, nach Norden verlaufende Abzweigung der Stolberger Straße ins neue Wohnquartier mündet. Diese Wegeführung soll außerdem weiter Richtung Norden bis zur Widdersdorfer Straße verlängert werden.

Low Line soll westliche Stadtteile verbinden

Ganz im Westen des Quartiers ist zudem ein großer Waldspielplatz geplant. Auf einen Aspekt des Projekts sei man „besonders stolz“, betont Katrin Eming, Geschäftsführerin der Wohnkompanie: Teil des Entwurfs ist ein längerer Abschnitt der viel diskutierten Low Line, von der das Quartier auch seinen Namen hat. Die Low Line ist eine Grünverbindung in Ost-West-Richtung zwischen den Stadtteilen Ehrenfeld, Braunsfeld und Müngersdorf entlang einer ehemaligen Bahntrasse. Sie ist für Radfahrer und Fußgänger gedacht und soll mindestens zwei Meter breit sein. Dort, wo mehr Platz ist, werden Aufenthalts-, Sport- oder Urban-Gardening-Bereiche geschaffen. Das neue Quartier grenzt im Norden an diese Low Line an, im Entwurf sind dort teils recht breite Grünflächen reserviert.

Der Planungsprozess für „Oskar-Jäger-Straße südlich Low Line“ hatte mit einer öffentlichen Abendveranstaltung begonnen, bei der Bürger Anregungen und Wünsche äußern konnten, die auch zum Teil berücksichtigt wurden, wie die Stadt mitteilt. Auch über die Beteiligungsplattform der Stadt konnten sich die Anwohner anschließend einbringen. Die beteiligten Unternehmen hoffen, dass das nun anstehende Bebauungsplanverfahren bis Ende 2029 abgeschlossen ist. Danach können die Bauarbeiten beginnen.