Nataliia Korytma klebt Preisschilder auf Spielzeugautos. „Wie viel die kosten, kann ich selbst bestimmen“, erzählt sie lachend. Erfahrungen in der Spielzeugbranche habe sie nicht, dafür drei Kinder und einen Mann. Neben ihrer beruflichen 30‑Stunden-Woche und ihrem Engagement im Umsonst-Café und an der Tafel des Ehrenfelder Bürgerzentrums hat sich die Ukrainerin ein weiteres Ehrenamt draufgepackt: Einmal pro Woche wird sie künftig im neuen „Restore“-Laden auf dem Helios-Gelände arbeiten. Judith Börsch baut nebenan Regale auf, sie hat Volkswirtschaftslehre und Soziologie studiert und ist nun stellvertretende Geschäftsleiterin: „Bei uns im Dorf hatten wir auch so ein Sozialkaufhaus. Ich bin sehr happy, dass ich die Stelle bekommen habe.“

Laden eröffnet im ehemaligen Matratzengeschäft

Ende Oktober soll der Second-Hand-Laden aufmachen. Bis dahin ist noch viel zu tun für die Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins Habitat for Humanity. Er hat die Räume des seit Dezember 2025 geschlossenen Matratzen-Geschäfts am Ehrenfeldgürtel übernommen, nicht zuletzt, um auf seine Arbeit aufmerksam zu machen. „Habitat“ bedeutet so viel wie „natürlicher Lebensraum.“ Der Verein wurde vor 50 Jahren in den USA gegründet und tritt für die Bereitstellung sicherer und lebenswerter Wohnungen für benachteiligte Menschen ein – überkonfessionell, auf der Grundlage christlicher Werte.

Mittlerweile ist Habitat for Humanity in 60 Ländern vertreten, in Deutschland sei man mit rund 30 Mitarbeitern noch ganz am Anfang, erzählt Nikola Kallweit, die den „Restore“-Laden leiten wird. „Im Bergischen Kreis zum Beispiel vermitteln wir Geflüchteten Wohnraum, wir unterstützen Wohnungsprojekte in einigen afrikanischen Ländern, waren aber auch bei der Aartal-Katastrophe zur Stelle.“ Aktivitäten, die bald auch über die Gewinne des Ladens finanziert werden sollen.

650 Quadratmeter groß ist das ehemalige Matratzengeschäft am Gürtel. Judith Börsch und Nikola Kallweit (v.l.) richten ihn jetzt neu ein. Copyright: Hans-Willi Hermans

In Ehrenfeld ist der Verein recht groß eingestiegen: Rund 650 Quadratmeter Ladenfläche stehen hier zur Verfügung. Allerdings handelt es sich im Grunde um eine Art Zwischennutzung. Ihr Vermieter, die PE Ehrenfeldgürtel GmbH, ein der Bauwens-Gruppe eng verbundenes Immobilienunternehmen, wird eines Tages auf dem Helios-Gelände Wohngebäude hochziehen, spätestens dann, wenn nebenan die Helios-Schule fertiggestellt und der Burger King verschwunden ist. Dann wird auch das einstöckige ehemalige Matratzengeschäft weichen. „Wir haben deshalb auch nur einen Mietvertrag über fünf Jahre“, berichtet Nikola Kallweit. „Aber die Miete ist günstig, und wir sind an einem Ort, an dem viele Menschen vorbeigehen oder -fahren. Wir werden gesehen.“

Sachspenden werden mit dem Transporter abgeholt

Matratzen, Regale, Möbel und den Teppich konnten die neuen Mieter übernehmen, einiges davon wird hier demnächst zum Kauf angeboten. Vor allem aber werden gerade weitere Sachspenden mit einem Transporter, angeliefert, häufig stammen sie aus Wohnungsauflösungen. Gebrauchtes, aber gut erhaltenes Mobiliar, Hausrat aller Art wie Geschirr, Decken oder Deko-Artikel, Elektro-Geräte wie Lampen und Fernseher wird der Laden führen. Auch eine „Baumarkt-Abteilung“ mit Second-Hand-Werkzeug, Malerutensilien, Spachtelmasse, Folien und Türgriffen wird eingerichtet. „Kleidung, Bücher oder CDs verkaufen wir nicht“, so Kallweit.

Zum Teil könne „Restore“ sicher den „Bürger für Obdachlose“-Laden in Bickendorf ersetzen, der im vergangenen Jahr schließen musste, aber das Konzept unterscheide sich von dem anderer Charity-Unternehmungen: „Preisnachlässe für Arbeitslose oder Leute mit Kölnpass sind nicht vorgesehen“, sagt Kallweit. An Einzelheiten werde noch gefeilt. So träumt Nikola Kallweit davon, hier einen Upcycling-Workshop anzubieten: Ein Gedanke, der schon im Namen „Restore“ anklingt und zum Nachhaltigkeits-Credo passen würde. Raum dafür gäbe es, nur fehle es noch an Mitarbeitern. Außer Kallweit und Börsch sollen hier nur Ehrenamtler aktiv werden: „Derzeit haben wir ungefähr 15, wir könnten aber 30 bis 40 gebrauchen.“

Restore-Laden benötigt noch ehrenamtliche Helfer

Montags bis freitags soll der Restore-Laden künftig von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein, samstags von 11 bis 16 Uhr – eigentlich. „Aber wenn wir keine zusätzlichen Kräfte finden, müssen wir zwei Schließtage pro Woche einkalkulieren“, meint Kallweit. Wer also mindestens drei bis fünf Stunden pro Woche übrig hat, solle sich bitte melden. Langeweile sei nicht zu befürchten: Wenn man sich die Weltlage so ansieht, wird uns die Arbeit in nächster Zeit nicht ausgehen.“

Info-Box

Der „Restore“-Laden wird voraussichtlich am Mittwoch, 28. Oktober, um 11 Uhr eröffnet. Wer sich von Mobiliar, Hausrat oder ähnlichen Dingen trennen möchte, kann sich bei Nikola Kallweit unter Telefon 0163 323 742 86 oder per E-Mail melden, um einen Abhol-Termin zu vereinbaren. Komplette Wohnungsentrümpelungen sind vorerst aber noch nicht möglich. Auch künftige Ehrenamtler können diese Kontaktdaten nutzen.

nikolakallweit@habitatforhumanity.de