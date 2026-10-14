Der Ehrenfelder an sich hat eine recht enge Beziehung zum Kugelgasbehälter der Rhein-Energie an der Ecke Maarweg/Widdersdorfer Straße. Nicht nur die Bürgervereinigung setzt sich vehement für dessen Erhalt ein, seit die Pläne zur künftigen Nutzung des benachbarten ehemaligen Schrottplatz-Geländes bekannt wurden. Rat und Ehrenfelder Bezirksvertretung beschlossen daher 2023 den Fortbestand des für die Identität des Quartiers offensichtlich wichtigen Industriedenkmals. Nur leider hat beim Investor Pandion AG niemand eine Idee, was mit dem Ding anzufangen wäre.

Die Nutzung für Kulturveranstaltungen etwa fällt flach, weil Herrichtung und Betrieb ordentlich Geld kosten würden, das derzeit niemand hat. Deshalb wird man in den politischen Gremien allmählich unruhig. Im Sommer stand im Stadtentwicklungsausschuss wieder einmal der Bebauungsplan für das Max-Becker-Gelände auf der Tagesordnung. Dort sollen in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten 1700 Wohnungen, dazu Büros, Gewerbe, Kultureinrichtungen, Grünflächen und eine Grundschule entstehen. Einige Ratsvertreter schlugen bei der Gelegenheit vor, die Erhaltung des Kugelgasbehälters in diesen Plänen festzuschreiben. Um sicherzugehen und möglichen Abriss-Plänen einen Riegel vorzuschieben.

Gasbehälter soll Teil einer öffentlichen Grünfläche sein

Andree Haack, Dezernent für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales, erläutert in einer Mitteilung, die zur jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung vorlag, dass solche Festsetzungen in Bebauungsplänen aufgrund von Vorgaben im Baugesetzbuch nicht möglich seien. In diesem Fall sei das allerdings auch gar nicht notwendig: Denn laut städtebaulichem Entwicklungsplan soll der Kugelgasbehälter an seinem jetzigen Standort verbleiben und Teil einer größeren öffentlichen Grünfläche werden, die sich von der Widdersdorfer Straße bis zum Bahndamm erstreckt. Eigentümerin der Grünfläche werde die Stadt Köln sein.

Damit wäre der Kugelgasbehälter, dem die Untere Denkmalschutzbehörde keinen Denkmalwert zuspricht, auch vor einem möglichen Zugriff durch die Verwaltung sicher. Denn „bauliche Anlagen in einer Grünfläche sind nur sehr eingeschränkt zulässig“, so Haack. Eine künftige Verdrängung durch Wohnbebauung etwa sei nicht zu befürchten.

Für den Erhalt spreche aber auch die Altlastensituation unterhalb des Kugelgasbehälters. Dort wurden Belastungen etwa durch Cyanid, Mineralölkohlenwasserstoffe sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe festgestellt. Derzeit würden die belasteten Bodenbereiche durch ein wasserundurchlässiges Betonfundament versiegelt, das auch in Zukunft an Ort und Stelle bleiben müsse.

Der Kugelgasbehälter ist außer Betrieb und gasfrei. Er unterliege aber weiter den Verkehrssicherungspflichten, teilte Andree Haack mit. Demnächst nähmen Sachverständige des TÜV eine Bewertung des künftigen Prüf- und Wartungsumfangs vor. Für die laufende Instandhaltung und Verkehrssicherung, inklusive Korrosionsschutz, Prüfungen und Videoüberwachung beispielsweise, sei in Zukunft mit jährlichen Kosten in Höhe von „rund 10.000 Euro“ zu rechnen.