Noch werden Kinder durch einen Zaun von den nagelneuen Spielgeräten auf dem Spielplatz Platenstraße ferngehalten. Nachdem 2023 eine Schadstoffbelastung nachgewiesen worden war, musste der Spielplatz geschlossen werden. Auch nach der Beseitigung der Schadstoffe 2024 tat sich nicht viel. Immer wieder wurden Termine für eine neue Ausstattung angekündigt und dann doch wieder verschoben. Unter Eltern, Lehrern, dem Kita-Personal und den Kindern in der Nachbarschaft wuchs der Unmut, weil es in der näheren Umgebung an Spielgelegenheiten mangelt. Doch Ende Juli begannen die Arbeiten schließlich.

Entstanden ist eine große „Spielscheune“ aus Holz mit vielen eingebauten Kletter- und Hangelmöglichkeiten, einem Rutschenturm, Schaukelmöglichkeiten und einer Wippe, die schon jetzt die Neugier der Zielgruppe wecken. Eine neue Schaukel gibt es obendrein. Bald kann es losgehen. Derzeit warte man noch auf die abschließende sicherheitstechnische Abnahme der Spielgeräte, wie Mitarbeiter des Amts für Kinder, Jugend und Familie den Ehrenfelder Bezirksvertretern in einem Schreiben mitteilen. Es enthält auch Auskünfte über weitere Spielplatzprojekte im Bezirk.

Neue Schaukeln und Tischtennisplatten für drei Veedel

In Vogelsang etwa können sich die Kinder bereits über die kürzlich erfolgte Rückkehr der Sechseckschaukel auf den Spielplatz an der Ecke Meisenweg/Stieglitzstraße freuen. Für das neue Gerät wurden aus Gründen der Nachhaltigkeit sogar Teile der alten Schaukel recycelt, wie die Verwaltung anmerkt. Schnell soll es auch auf dem Helmholtzplatz in Ehrenfeld gehen: „In den nächsten Wochen“ werden dort vier neue moderne Tischtennisplatten montiert, als Ersatz für die abgebauten Platten. Bestellt sei auch schon eine Tischtennisplatte für den Spielplatz am Grünen Brunnenweg in Bickendorf.

„Voraussichtlich noch 2026“ soll auch die Sanierung des Bolzplatzes an der Max-Fremery-Straße im Westend beginnen. Dort wird der Belag erneuert, künftig soll neben Fußball auch Basketball gespielt werden können. Fest steht schon der Beginn der Neugestaltung des Spielplatzes Takufeld I in Ehrenfeld: Ab diesem Monat wollen die Stadt und die WvM Immobilien und Projektentwicklung GmbH, die nebenan eine große Wohnanlage hochgezogen hat, gemeinsam an einem „Tropischen Inselparadies“ mit Spieltürmen, Kletteranlagen und Vogelnestschaukeln arbeiten. Dort müssen allerdings noch in einem ersten Schritt Schadstoffe beseitigt werden.

Zu Verzögerungen kam es bei der Planung für die Neugestaltung des Spielplatzes im Leo-Amann-Park neben dem Bürgerzentrum, weil die Kapazitäten anderweitig gebunden waren, wie das Amt mitteilt. Nun aber bringt ein externes Büro die Planungen voran: „Derzeit rechnen wir mit einem Ausbau für 2027“, heißt es in dem Schreiben.

„In den letzten Zügen“ liege die Entwurfsplanung für den Spiel- und Bolzplatz an Stammstraße und Gutenbergstraße in Ehrenfeld. In den nächsten Wochen soll den politischen Gremien eine Beschlussfassung zur Neugestaltung vorgelegt werden. Was den Spielplatz zwischen Sandweg und Frohnhofstraße in Ossendorf angeht, haben nach Darstellung der Verwaltung schon „amtsinterne Abstimmungen“ mit dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen stattgefunden. Mit der Neugestaltung sei bereits ein Planungsbüro beauftragt worden. Eine neue Tischtennisplatte sei bereits bestellt.