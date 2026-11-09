Nach dem Vorbild der New Yorker High Line soll auf der ehemaligen Ost-West-Trasse der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) ein 20 Meter breiter, grüner Rad- und Fußweg entstehen. Die Idee ist schon fast 20 Jahre alt. Von der großen Vision ist bislang allerdings wenig zu sehen.

Ein weiterer Baustein der Weststadt ist das vier Hektar große Areal südlich der Bahntrasse. Hier stand einst die Teigwarenfabrik der Familie Johann Hermann Op der Beck. Bis in die 1960er-Jahre wurden dort Nudelsorten mit klangvollen Namen wie „Hexenkrause“, „Kölner Dom“ und „Hausmädchen Mimi“ hergestellt.

Der repräsentative Firmensitz aus den 1920er-Jahren mit seiner weißen Fassade erinnerte eher an eine Villa als an einen Industriebau und diente häufig als Filmkulisse. Heute sind die historischen Fabrikgebäude bis auf eine große Halle weitgehend verschwunden. Stattdessen haben sich auf dem Gelände TV- und Filmproduktionsfirmen sowie kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe angesiedelt.

Quartier mit 450 Wohnungen soll gebaut werden

Seit 2019 gehört das Areal der Projektgesellschaft DWK AIRE – Ehrenfeld – Oscar 125 GmbH & Co. KG, einem Joint Venture der „Wohnkompanie NRW“ und Art-Invest Real Estate. Die Immobilienentwickler planen ein gemischtes Quartier mit rund 450 Wohnungen, Arbeitsplätzen und öffentlichen Freiräumen. 2024 beantragte die Gesellschaft bei der Stadt Köln, den bisherigen Gewerbestandort umzuwandeln. Bislang ist das Projekt jedoch nicht vorangekommen.

Für die ansässigen Unternehmen wird der Schwebezustand zunehmend zum Problem. Es fehlt an Planungssicherheit: Welche Gebäude bleiben erhalten? Welche müssen weichen? Und wann müssen die Betriebe das Gelände verlassen? Betroffen ist auch die TV-Produktionsfirma 2425. Der Platz wird knapp, gleichzeitig ist unklar, ob sich eine Erweiterung am bisherigen Standort überhaupt lohnt. Trotzdem hat das Unternehmen die Initiative ergriffen und ist ins Risiko gegangen.

Luftaufnahme von dem vier Hektar großen Areal, das zu einem neuen Quartier umgebaut werden soll. Copyright: Inge Swolek

„Es ist offen, wie lange es dauert, bis die Bagger kommen und auf dem Gelände etwas Neues entsteht. Ehrenfeld ist für uns der perfekte Standort. Deshalb haben wir die 100 Jahre alte Halle der ehemaligen Nudelfabrik angemietet und vollständig auf eigene Kosten aufwendig saniert“, sagt Geschäftsführer Roland Gross.

Die Halle bietet rund 1000 Quadratmeter Fläche, auf denen inzwischen umfangreiches Kamera-Equipment lagert. 2425 verleiht Kamera- und Tontechnik sowie mobile Regielösungen für Film- und Fernsehproduktionen. Das Unternehmen unterstützt unter anderem Dokumentationen, Reportagen und TV-Formate wie „Der Bachelor“, „Kitchen Impossible“, „Die Verräter“ und „First Dates“.

„Osterinsel“ ist ein Ort für alternativ lebende Menschen

Die Investition in die alte Fabrikhalle versteht das Unternehmen auch als Signal an die Stadt und die Quartiersplaner. „In einer Stadt, in der zahlreiche Unternehmen aus Film und Fernsehen ansässig sind, gäbe es hier die Chance, die Branche zu bündeln. Köln brüstet sich immer damit, Medienhauptstadt zu sein. Auf dem großen Gelände könnte man ein Zeichen setzen, dass es auch so ist“, sagt Prokuristin Clara Freund.

Wie das künftige Quartier aussehen könnte, war Ende Oktober Thema einer Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger. Dabei ging es unter anderem um die Verkehrs- und Parkplatzsituation sowie um die Zukunft der sogenannten „Osterinsel“. Dort leben Menschen alternativ in individuell ausgebauten Bauwagen, umgebauten Bussen und Lastwagen.

Clara Freund und Roland Gross von der Produktionsfirma 2425 Copyright: Inge Swolek

Die Entwicklung des Areals berührt viele Interessen und wirft grundsätzliche Fragen auf: Nicht nur neue Wohnungen und öffentliche Freiräume stehen zur Debatte, sondern auch die Zukunft der Osterinsel, der ansässigen Betriebe und der verbliebenen historischen Gebäude muss geklärt werden.

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt die Stadt Köln: „Der Erhalt von Bestandsgebäuden im Plangebiet wird in der Planung nicht explizit vorgegeben. Ein eventueller Erhalt kann jedoch bei Nachweis einer guten Nutzbarmachung (wirtschaftliche Realisierbarkeit und Einhalten der angestrebten städtebaulichen Dichte) grundsätzlich ermöglicht werden.“

Erhalt der 100 Jahre alten Nudelfabrik ist nicht gesichert

Für die rund 100 Jahre alte, nicht denkmalgeschützte Halle ist der Erhalt damit zwar nicht ausgeschlossen, aber aufgrund der eher unklaren Voraussetzungen zur Wirtschaftlichkeit und Vereinbarkeit mit dem städtebaulichen Ziel für das Quartier auch keineswegs sicher.

„Wir haben mit der Sanierung der Halle ein Statement gesetzt und hoffen, dass es von den Planern und Architekten wahrgenommen wird. Eine Integration des alten Gebäudes in die Neubebauung hätte sicherlich viel Charme“, sagt Gross.

Mein Punkt

Köln blickt auf 2000 Jahre Geschichte zurück. Warum sollte ausgerechnet bei der Entwicklung neuer Quartiere die Vergangenheit plattgemacht werden? Eine alte Mühle, ein historischer Brunnen oder eine ehemalige Fabrikhalle können, geschickt in moderne Architektur integriert. Die Planung von Neubaugebieten muss nicht zwangsläufig Kahlschlag bedeuten. Manchmal entsteht das Besondere gerade aus der Verbindung von Alt und Neu.