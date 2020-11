In Corona-Krise: Neues Autokino startet in Köln – Fußball-Übertragungen geplant

Köln -

Seit knapp drei Wochen arbeiteten Veranstalter Christoph Damaschke und Andreas Feldgen am Projekt Autokino. Die Filme sollen direkt an der Ehrenfelder „Halle Tor 2“ zu sehen sein. Nun haben die Veranstalter grünes Licht bekommen.

„Das Autokino-Konzept ist die einzige Möglichkeit zur Live-Unterhaltung für die Menschen in unserer Stadt. Hier wollten wir ansetzen und haben auf einem leeren Platz in kürzester Zeit Kölns coolste Auto-Location auf die Beine gestellt“, erklärt Damaschke stolz.

LED-Wand ist 12 Meter hoch

„Wir errichten eine 18 Meter breite und 12 Meter hohe hochauflösende LED-Konstruktion. So können wir bereits nachmittags und am frühen Abend ein familienfreundliches Programm anbieten”, so die Veranstalter gegenüber dem „Express“.

Am Samstag feiert das Kino mit dem „König der Löwen“ Premiere. Am Sonntag gibt es dann „Bohemian Rhapsody“ zu sehen. Ex-Boore-Frontmann Hendrik Brock hilft beim Ton mit, über einen Radiosender kommt der Klang ins Fahrzeug.

Mitarbeiter mit Masken und Handschuhen

Wegen des Coronavirus läuft alles kontaktlos ab, die Mitarbeiter sind mit Schutzmasken und Handschuhen ausgestattet. Die Buchung und Ausgabe von Snacks wie Popcorn oder Nachos kann regelkonform abgewickelt werden.

Das Prinzip: Die Gäste erhalten für die Snack-Pakete ein eigenes Ticket, das durch die geschlossene Fensterscheibe gescannt wird. Dann wird das Paket in einer Papier-Tüte an den Seitenspiegel des Fahrzeuges gehängt. Der Gast holt es später selbst hinein.



Public Viewing und Musikkonzerte im Autokino geplant

Außerdem führt Damaschke mit den Ämtern Gespräche über weitere Events. Dem Kölner „Express“ erklärte er: „Wir haben hier alle Möglichkeiten, vom Gottesdienst über Talkrunden oder Comedians bis hin zu Konzerten. Besonders intensiv verfolgen wir natürlich den Traum, mit Blick auf das RheinEnergieStadion Kölns erstes Auto-Public-Viewing zu veranstalten.“

www.carwatch.koeln