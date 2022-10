Unverpackt-Laden wurde gekündigt: Kölner Veedelskrämer muss Körnerstraße verlassen

Köln-Ehrenfeld -

Seit 2017 betreiben Bettina Brockmann-Heym und Ivana Louis den Veedelskrämer in der Körnerstraße. Damals war er Ehrenfelds erster Unverpackt-Laden. In ihrem Geschäft achten die beiden auf nachhaltige Verpackungsmethoden und verzichten komplett auf Kunststoff, was bei den Menschen im Veedel gut ankommt: Innerhalb der letzten sechs Jahre hat sich der Veedelskrämer zu einer beliebten Anlaufstelle entwickelt, die nicht nur Stammkunden in die Körnerstraße lockt.