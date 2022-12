Einbruch in Köln Diebe stehlen Schmuckstücke aus Sülzer Goldschmiede

Zwei Polizeifahrzeuge stehen am Straßenrand (Symbolbild).

Köln-Sülz – Drei Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Goldschmiede in der Sülzer Weyertalstraße eingebrochen. Die Männer schlugen gegen 3:30 Uhr die gläserne Eingangstür des Geschäfts ein und betraten den Laden.



Dort zertrümmerten mehrere Glasvitrinen im Verkaufsraum und entwendeten eine Vielzahl an Schmuckstücken. Laut Zeugenaussagen sollen die Männer anschließend in Richtung Nikolausstraße geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise per Mail oder unter der Rufnummer 0221 229-0 zu melden.