Einsatz fürs Pfarrheim

Bruder-Klaus-Siedlung Sie nehmen das Sessionsmotto „Et Hätz schleiht em Veedel“ wirklich sehr ernst. „Nie war ein Festkomiteemotto treffender für die Bruder-Klaus-Siedlung als in diesem Jahr“, sagt Alfred Kohlenberg, einer der Mitorganisatoren der schon traditionellen Pfarrsitzungen. „Der Bezug zum Stadtteil, zur Siedlung und zum Veedel taucht in vielen Beiträgen auf. Vor allem die Überlegung des Generalvikariates, das Pfarr- und Jugendheim zu schließen, machte den Menschen hier Sorge.“ Und dass das Pfarrheim ein wichtiger Treffpunkt und als einziger Versammlungsraum der Bruder-Klaus-Siedlung eigentlich unverzichtbar ist wurde dann auch bei der ersten Ausgabe der Pfarrsitzung – eine zweite folgt an diesem Freitag – in verschiedenen Text- und Liedbeiträgen thematisiert. Auch das Veedelslied von den Bläck Fööss, das von allen Vorort-Jecken zum Finale gemeinsam gesungen wurde, passe, so hieß es, perfekt zum aktuellen Motto und zur prekären Pfarrsaalsituation in der Bruder-Klaus-Siedlung. Ansonsten lief so manches wie gehabt. Peter Müller und seine zehn Möchtigallen präsentierten bekannte kölsche Evergreens zum Mitsingen und Schunkeln, die Schwatzpänz, zeigten eine Tischtennispartie als Schwarzlichtnummer und Karin Boos lästerte mit Claudia Lustig als zwei Freundinnen köstlich über die Männer ab. Ein Höhepunkt war natürlich der Auftritt des siedlungseigenen Dreigestirns mit Martin Becker als Prinz, Andreas Kohlenberg als Bauer und Timo Eitelgörge als Jungfrau Timella. (NR)