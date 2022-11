Erstes jeckes Panini-Album: Karnevalstars auf 300 Klebebildchen

Köln -

Tausche Ostermann gegen Brings. Habe Willy Millowitsch, wer hat Trude Herr? Anlässlich des Jubiläums von 200 Jahren Karneval in Köln ist jetzt das erste Panini-Sammelalbum erschienen – mit Platz für knapp 300 Klebebildchen. Festkomitee-Sprecher Michael Kramp sagte bei der Vorstellung in der „Hofburg“, dem Dorint-Hotel am Heumarkt: „Dieses Album ist ein Schritt in das dritte Jahrhundert des Fastelovends.“



Die Motivauswahl erstreckt sich von den Anfängen des Kölner Karnevals (mit dem ersten „Held Carneval“ Emanuel Ciolina Zanoli) bis zum aktuellen Festkomitee, von den Traditionskorps und Traditionsgesellschaften bis zu einem „Best of 1. FC Köln“ und der Initiative „Loss mer singe“.

Auch Wicky Junggeburth hat für das Album unvergessene Legenden der fünften Jahreszeit zusammengestellt. Und natürlich sind alle angesagten und beliebten Bands und Büttenstars der Session 2022/23 mit dabei. Ein „Karnevals-Abc“ mit Begriffen, die alle Jecken kennen sollten, rundet das bunte inhaltliche Programm ab.



Klebe-Chronik des Kölner Karnevals

„Kölle Alaaf ist eine echte Klebe-Chronik des Kölner Karnevals für die gesamte Familie“, sagt Panini-Sticker-Experte Oliver Wurm über das Album, an dem neben dem Marketingexperten Thomas Schmitz auch das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 beteiligt ist. „Liebevolle Texte erklären jedes Bild und machen das Album zu einem wertvollen Nachschlagewerk. Motto: Sammeln, tauschen, kleben – und ganz spielerisch noch jede Menge rund um den Kölner Karneval lernen“, so Wurm.



Mit dabei auf den Klebebildchen ist auch Björn Heuser. Wer den bekannten Sänger als goldenen Sticker auspackt, hat ein Wohnzimmerkonzert mit ihm gewonnen. „Wenn jemand das Album und die Sticker online bestellt, mich gewinnt, aber in Kanada sitzt, dann wird das ein aufwendiges Wohnzimmerkonzert“, schmunzelte Heuser.



Denn die Sammelbilder und das Heft sind online bestellbar, aber ab sofort auch an vielen Büdchen und Shops in Köln und Umgebung erhältlich. FK-Präsident Christoph Kuckelkorn schwant schon ein wahres Sammelfieber: „Wenn es bei der Prinzenproklamation aber zur Tauschbörse an der Theke kommt, kann das für die Veranstaltung nicht förderlich sein.“



Das Album kostet 2,50 Euro, ein Tütchen mit sechs Klebebildern 99 Cent. Der Verkauf läuft bis Aschermittwoch. (red)